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2023-08-31 21:17:43 湯勺 人氣：117
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窩客好文

湯勺

發表篇數：248篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：桃園市 > 蘆竹區

造訪商家：餓人谷夯夯鍋蘆竹仁愛店
phone03-2128-600
place桃園市蘆竹區仁愛路一段464-1號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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2023年桃園特色平價鍋物推薦，居然是超可愛的時空膠囊送餐

鄰近台茂購物中心與五福宮夜市的餓人谷夯夯鍋，鍋物價格150元起

停車超便利，附近有多個停車場，不怕來吃飯找步到停車位

現代用餐講求便利，多功能支付帶手機就可以，除了現金外

店家還提供了LIne pay 、街口支付、悠遊卡、信用卡支付

用餐自助吧無限享用，有白飯、肉燥飯、王子麵、涼麵、飲料機、冰淇淋還有冰桶

餓人谷夯夯鍋的特色就是全程與服務生0接觸由超可愛的時空膠囊送餐

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菜單

餓人谷夯夯鍋有超多款湯頭可以選擇，最低價只要150元起

而且平日點餐加點配料還有優惠折扣唷 ！！！

支付超多元，可用現金、信用卡、LINE PAY ，街口支付

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星期一到星期五19點-21點，點鍋物享優惠，加點小菜享折扣20元

優惠至9/28

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喜歡吃肉肉的朋友也可以加購限定優惠，豬肉片買一送一

還有優惠價好吃的滷雙拼，一鍋限點一份

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餓人鼓夯夯鍋點餐

餓人谷夯夯鍋採自助點餐，到自助吧旁的點餐機點餐

餐點不加收服務費

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點選餐點

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點完餐點後直接支付完畢後就可以回座位，等待可愛的時空膠囊送餐

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餓人鼓夯夯鍋自助吧

飲品

飲料機有多款飲料可以選擇，水果醋飲、汽水機、熱咖啡多達20種飲品

而且餓人谷夯夯鍋還有我最愛的金選奶茶，還不把它喝爆

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金選奶茶是我的愛

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冰淇淋機與冰桶櫃

超級濃郁的巧克力冰淇淋，苦甜苦甜的口味，吃完火鍋來一支太幸福

還有小美冰淇淋冰桶櫃，多款口味自由挑選 

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醬料區

可以自行調配喜歡的配料，搭配火鍋才夠味

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副餐無限享用

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泡麵有兩種王子麵，吃火鍋當然要有王子麵拉 ！

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白飯、肉燥飯

可以單吃白飯或者淋上香噴噴的肉燥，店家放了一鍋肉燥在自助吧

隨大家加，超級佛心，而且肉汁非常香，與白飯結合後一口接一口

一下就把一整碗扒光光

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涼麵

天氣炎熱吃一碗涼爽的涼麵開開胃，店家還有提供調配涼麵的醬料比例

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用餐環境

 

座位旁都有軌道，時空膠囊列車會送餐到桌邊自動打開，在自行拿取膠囊中的餐點

全程可說是零接觸服務，看別桌小朋友看見送餐的時空膠囊都會很興奮

有點後悔沒有帶Neo來吃飯，連我看見都覺得好有趣 ！

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座位都像小包廂，用餐聊天不打擾他人，而且座位很寬敞、舒適

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點餐機旁還有可愛的餓人谷LOGO大鼓可以拍照

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餓人鼓夯夯鍋用餐體驗

點完餐付完款，來等待鍋物上桌~超可愛的時空膠囊送來餐點

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時空膠囊取餐不建議讓小朋友自行取餐，請家長幫忙唷!

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川香麻辣鍋

朋友選擇的是小辣的湯底，川香麻辣看似深紅色，湯頭帶有一股淡淡的麻辣勁味

但喝起來溫醇，椒香味蕾層次感豐富，連我不敢吃辣的人都能接受

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煮肉片很快就能吸附麻辣湯汁，不用沾醬料也很好吃

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麻辣臭豆腐，鎖住精華湯汁，臭豆腐的香氣與川味交融，很下飯

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麻辣鴨血一入口麻而不死辣，Q彈的鴨血也是吸附了滿滿湯汁，

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大腸臭臭鍋

鍋物可以選擇把火鍋料換成蔬菜，老公偏愛吃蔬菜，所以裡面滿滿的高麗菜

裡面還有臭豆腐、大腸與牛肉片，鍋物肉品也是可以更換(牛肉、羊肉+10元)

而且喜歡吃肉的朋友可以加價增加肉量

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湯頭每一口都能感受到沙茶與臭豆腐融合的香氣，這就是台灣人愛的重口味

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臭臭鍋少不了Q勁十足的大腸，增添不少口感

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吸飽湯汁的臭豆腐，吃起來很綿密，但要小心會爆汁

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香濃牛奶鍋

超推的香濃牛奶鍋，超級濃郁!!! 板豆腐超級適合煮在牛奶鍋裡

建議大家可以加購起司片會使湯頭香氣十足，每一口都能感受到香醇感

小火鍋禮的配菜十足，裡面有蔬菜、菇類、火鍋料、豆腐...等

肉品我們也是加購點選牛肉

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煮開後牛奶鍋香氣四溢，味濃香醇，鹹度也調製剛剛好

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石頭火鍋湯底-大力原味鍋

濃郁高湯的石頭湯底，還能喝到洋蔥的甜與滿滿的麻油香

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洋蔥很甜，湯頭好暖胃

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煮牛肉片也很對味

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豬肉買一送一，一鍋限點一份

喜歡吃肉的朋友千萬不要錯過買一送一的優惠

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之前看評論很多網友都推薦他們家的豬肉

口感紮實軟嫩

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滷雙拼

超推薦餓人谷夯夯鍋的滷雙拼，麻辣口味一整個就超入味

一上桌就可以直接開吃，或著丟入川香麻辣鍋加熱也可以

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蝦子

吃小火鍋必來一份蝦子，肉質扎實很新鮮，不會吃起來爛爛口感

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老油條

點了麻辣鍋怎麼能忘記他的好朋友，而且平日一到五晚間19點-21點

加點小菜可以折抵20元，身為小資族的我們怎麼會錯過

老油條吸附麻辣湯汁好下飯，勺勺喜歡軟脆軟脆的口感

所以大概煮個20秒撈起

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王子麵

吃到後段肯定要用川香麻辣鍋來煮王子麵，老饕必吃

使用麻辣鍋來煮王子麵才是最讚的，重點不要煮太久15秒恰恰好

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超推薦這家南崁平價小火鍋"餓人谷夯夯鍋"餐點價格親民、份量超足

品項也是多樣化，很多口味可以選擇

自助吧提供無限享用，CP值個人覺得蠻高的，送餐還有可愛的時空膠囊

帶小朋友來用餐增添趣味感

來到餓人谷夯夯鍋，除了實惠之外，勺勺覺得停車還是支付方式都很便利

喜歡小火鍋的朋友，可以來餓人谷夯夯鍋體驗時空膠囊送餐服務唷 !

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店家資訊

餓人谷夯夯鍋南崁店

地址: 桃園市蘆竹區仁愛路一段464-1號

電話: 03 212 8600

營業時間:  上午11:00 - 下午10:00

臉書: https://www.facebook.com/hungryvalleytaiwan/

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