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【台中食記】花吃了豆 - 必吃每日限量烤豆花

2023-08-31 21:42:03 雞蛋糕生活美學專題報告 人氣：101
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雞蛋糕生活美學專題報告

發表篇數：556篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：花吃了豆
place台中市西屯區黎明路三段222號
作者本次評價：
3.75
美味度
4.00
服務品質
3.50
裝潢氣氛
3.00
CP值
3.50
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6.jpg

 

來到台中逢甲大學附近，除了逛有名的逢甲夜市外，這間花吃了豆也很值得嘗看看，他們家的每日限量烤豆花系列是招牌，表面烤過的焦糖充滿香氣，與濃郁豆香的豆花完美融合，夏天來一碗冰冰涼涼的豆花完全是頂級享受。

 

此篇由陳小兔體驗撰寫：

1.jpg

▲豆花店位在黎明路轉角處，門口還有大大的營業中布條，相當醒目，沿著騎樓走一不小心就可能會錯過的美味豆花店。店家在騎樓位置擺上桌椅，位置不算少，先找好位置再去點餐。

 

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3.jpg

▲小小的櫃台上貼有許多貼心提醒。

 

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▲這次衝著每日限量的烤豆花而來，但店家還有隱藏版湯底及黑嚕嚕基底，可惜只有一個胃裝不了那麼多的美食，留給大家去品嘗嚕!

 

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▲除了基底、湯底有多樣選擇，新鮮配料也不簡單，讓選擇障礙的人真的難以抉擇啊!

 

6.jpg

烤豆花本身是沒有湯底的唷!本來以為會乾乾的，但其實還是有一些糖水，烤出的焦糖香氣及微脆糖片，新奇感受，好吃。

 

7.jpg

▲烤豆花因為沒有湯底的搭配，卻可以很明顯吃出豆花的豆香味。

 

8.jpg

▲烤豆花可以選擇三種配料，本人喜歡Q彈的口感，分別選了三種咀嚼系配料，其中桂花蒟蒻，一入口桂花香氣佈滿口腔，很清新耶!

 

9.jpg

▲咀嚼系配料雙圓，但沒有品嚐出芋頭及地瓜的甜味。

 

10.jpg

▲咀嚼系配料的霸祖黑糖粉粿，有古早山槴子汁液製成的黃色粉粿，及黑糖口味的粉粿，黃粉粿沒有明顯味道，需要焦糖或糖水搭配才好吃，黑糖有其本身糖味。

 

陳小兔短評：路過別錯過的好吃豆花，老闆客氣親切，濃郁豆香豆花，搭配真材實料的配料，可順道品嚐。


用餐環境★★★
餐點★★★★    
服務★★★★
CP值★★★☆


花吃了豆美食資訊：

地址：台中市西屯區黎明路三段222號
電話：0933528751
官網：花吃了豆
營業時間：09:00–21:00 (周一 公休)
停車場：無
服務費：無
廁所：無
刷卡：無
外送：有()
兒童椅：無

【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】
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