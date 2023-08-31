中秋禮盒推薦香草蛋糕舖～中秋伴手禮

香草蛋糕舖中秋禮盒推薦～蛋黃酥禮盒

之前Kitty去香草蛋糕舖品嚐過美食

有義大利麵、湯品、蛋糕、飲料等等

結果一試成主顧，太好吃了啦！

這次中秋佳節來臨，當然要來買禮盒🎁

今天要來分享香草蛋糕舖的禮盒啦～

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🌛月光禮盒

榮獲桃園十大伴手禮！當然要買起來！

大理石紋包裝很精緻，月光禮盒共6入

三入酒漬櫻桃塔、三入月光寶盒喔🤩

塔皮酥脆爽口，外酥內軟十分好吃

手工用心製作讓塔皮層次感十足！

兩款甜點都是蛋奶素喔～

🍒酒漬櫻桃塔的內餡有卡夫堤布丁餡料+麻糬+酒漬櫻桃，軟綿Q彈呀！

搭配酥脆的塔皮，一口咬下有如到歐洲

酒漬櫻桃的口感甜而微醺，香氣誘人！

🍍月光寶盒上層是鳳梨片，搭配薑末奶霜餡、乳酪餡，加入新鮮拌炒鳳梨製成

這個口味超級經典，鳳梨酸甜不咬舌，

品嚐起來酸酸甜甜的口感，綿密細緻

不管大人或是小孩都會很喜歡呢🥰

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🥮蛋黃酥禮盒

有分成6顆裝、9顆裝的蛋黃酥禮盒

選用天然法國奶油與紅土鹹蛋黃，

裡面的餡料是低糖烏豆沙餡，

還有層層疊疊的手工酥皮，口感不油膩

運用古法紅土製成的經典鹹蛋黃，

紅土鹹蛋黃也很大一顆，新鮮又好吃😋

外皮酥脆、一口咬下濕潤鹹香的口感

讓人無法抵抗高級且金黃的外皮，

一個人就可以吃掉一整盒的美味🥰

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香草蛋糕舖的禮盒不但美味又精緻

還有得過桃園十大伴手禮推薦👍🏻

甜點也很特別又可口，送禮大方有面子

中秋禮盒推薦香草蛋糕舖，趕快來試試

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🛒香草蛋糕舖訂購方式

中秋禮盒請提早3天預訂，

因為手工製作數量有限，需要時間準備預訂方式蠻方便，

門市現場預訂/電話預訂/官網預訂通通都可以～

還有推出優惠活動，9/24前預訂滿3盒享9折、滿6盒享85折，

買越多越划算，每年都搶到不行的中秋禮盒，今年可別再錯過囉！

🛒預訂方式：門市現場預訂/電話預訂/官網預訂

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📍香草蛋糕舖

✨IG

✨地址：桃園市桃園區民族路193號

🚄桃園火車站步行8分鐘

✨電話：03-3349020

✨營業時間：週一至週日11:30-21:30

✨官網

✨FB粉絲專頁

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