中秋禮盒推薦香草蛋糕舖～中秋伴手禮
香草蛋糕舖中秋禮盒推薦～蛋黃酥禮盒
之前Kitty去香草蛋糕舖品嚐過美食
有義大利麵、湯品、蛋糕、飲料等等
結果一試成主顧，太好吃了啦！
這次中秋佳節來臨，當然要來買禮盒🎁
今天要來分享香草蛋糕舖的禮盒啦～
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🌛月光禮盒
榮獲桃園十大伴手禮！當然要買起來！
大理石紋包裝很精緻，月光禮盒共6入
三入酒漬櫻桃塔、三入月光寶盒喔🤩
塔皮酥脆爽口，外酥內軟十分好吃
手工用心製作讓塔皮層次感十足！
兩款甜點都是蛋奶素喔～
🍒酒漬櫻桃塔的內餡有卡夫堤布丁餡料+麻糬+酒漬櫻桃，軟綿Q彈呀！
搭配酥脆的塔皮，一口咬下有如到歐洲
酒漬櫻桃的口感甜而微醺，香氣誘人！
🍍月光寶盒上層是鳳梨片，搭配薑末奶霜餡、乳酪餡，加入新鮮拌炒鳳梨製成
這個口味超級經典，鳳梨酸甜不咬舌，
品嚐起來酸酸甜甜的口感，綿密細緻
不管大人或是小孩都會很喜歡呢🥰
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🥮蛋黃酥禮盒
有分成6顆裝、9顆裝的蛋黃酥禮盒
選用天然法國奶油與紅土鹹蛋黃，
裡面的餡料是低糖烏豆沙餡，
還有層層疊疊的手工酥皮，口感不油膩
運用古法紅土製成的經典鹹蛋黃，
紅土鹹蛋黃也很大一顆，新鮮又好吃😋
外皮酥脆、一口咬下濕潤鹹香的口感
讓人無法抵抗高級且金黃的外皮，
一個人就可以吃掉一整盒的美味🥰
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香草蛋糕舖的禮盒不但美味又精緻
還有得過桃園十大伴手禮推薦👍🏻
甜點也很特別又可口，送禮大方有面子
中秋禮盒推薦香草蛋糕舖，趕快來試試
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🛒香草蛋糕舖訂購方式
中秋禮盒請提早3天預訂，
因為手工製作數量有限，需要時間準備預訂方式蠻方便，
門市現場預訂/電話預訂/官網預訂通通都可以～
還有推出優惠活動，9/24前預訂滿3盒享9折、滿6盒享85折，
買越多越划算，每年都搶到不行的中秋禮盒，今年可別再錯過囉！
🛒預訂方式：門市現場預訂/電話預訂/官網預訂
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📍香草蛋糕舖
✨IG
✨地址：桃園市桃園區民族路193號
🚄桃園火車站步行8分鐘
✨電話：03-3349020
✨營業時間：週一至週日11:30-21:30
✨官網