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新北美食 | CP值首選～百道餐點、甜點吃到飽，就在我家牛排！

2023-08-31 22:23:57 胖達 帶你吃好料 人氣：132
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窩客好文

胖達 帶你吃好料

發表篇數：41篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：我家牛排建一店
place新北市中和區建一路92號
作者本次評價：
4.65
美味度
4.50
服務品質
5.00
裝潢氣氛
4.50
CP值
5.00
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大口吃肉、大大的BUFFET區！重點還是超平價！

胖達今天來到了位於中和的一家牛排餐館～

它在中和捷運站與橋和捷運站中間，

雖然已經開幕許久，

儘管是平日人潮依舊絡繹不絕，

今天就是來朝聖這間拋開過去自己，

增加許多BUFFET品項的「我家牛排」。

 

我家牛排 中和店

我家牛排在過去也曾經是一般的牛排餐館，

選項以一般的牛、豬、雞、海鮮為主，

而就在幾年前在中和以新開的營運模式，

只要點了排餐就可以享用它完整的自助吧！

馬上造成了莫大的轟動！剛開幕期間真的是一位難求啊！！

也從胖達還在永和上班時～一直盼到今天才有機會去品嚐看看～～

 

大大的上方橫招，從遠處就可以看見，

不同於以往純粹的紅白配色～

現在更多了一點質感在上方。

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*騎樓下方也放了很多椅子～供排隊的朋友可以使用

胖達到的時候是下午一點半，也屬於比較非餐期的時段，

不過人潮一樣非常的多！非常建議訂位在過來～～！

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我家牛排 中和店 環境介紹

裡面坪數佔地滿大，空間座位安排很寬敞，坐起來非常的舒適;

裝潢整體採用大理石材質、木頭質感與藍色系牆面搭配～

讓整體除了帶有文創風之外還留有時尚感在裡面。

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我家牛排 中和店 菜單

菜單請點我

菜單的部分胖達提供官網的連結提供參考拉~

一入座服務人員會直接等候在旁邊，

點完餐後服務人員就直接把菜單收走～沒有記錄到非常可惜。

今天胖達點的是8OZ的菲力牛排～！

因為現場人潮滿多～所以中間有一段等候時間。

胖達就開始今天另一個重點行程拉！

開始往自助吧進攻囉！

 

我家牛排 中和店 自助吧

以平價牛排餐館～還附有吃到飽的自助吧來說～

提供的菜色真的非常、非常的豐富！

先映入眼簾的是各種冰鎮的水果、沙拉、涼拌小菜，

往前走去可以看到蒸食，對面則放有各式冰品、咖啡機、

飲料機、甜點等，走至自助吧的底端還有四鍋湯品、鹹食，

另一側開始有炸物、家常小菜、烤麵包等。

走到起點端～還會有蘑菇醬、黑胡椒醬、

冬瓜湯、玉米濃湯與各式調料供大家自取喔！

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我家牛排 中和店 菲力牛排

盤面呈現簡單，一整塊原塊牛肉搭配義大利麵，

而苜蓿芽做為顏色上的襯托點綴。

因菲力採用原塊腰脊部牛肉，

幾乎都是瘦肉組成，肉質會比較柔軟。

胖達是選擇七分熟的熟度，以菲力來說會比較柴一點點，

但怕血水太多～所以還是選了七分熟。

一刀下去可以看到切面都還帶有粉紅色，整體入口軟嫩，

但是咬久會有ㄌㄨㄣ ㄌㄨㄣ的口感，肉塊本身相當厚實，

肉味濃郁，咬下每一口幾乎都還會有肉汁溢出喔！

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我家牛排 中和店 自助吧 菜色

雖然胖達只有一人前往用餐～不過也盡量多夾一些來吃吃看～

可惜品項真的很多很多～胖達可能還吃不到一半就飽了～！

最可惜的就是甜點櫃的蛋糕都沒吃到拉～～看來只能再來一趟了！

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  • 煎粿

外皮酥脆 、質地柔軟，可以吃到鹹鹹的口感～

應該是在菜頭粿裡面有增添風味的調料！

  • 豆乾

有豐富的黑胡椒醬風味做為拌炒調味，整體有豆香， 但稍微偏乾一些。

  • 豬肝

有薑絲拌炒，帶一點辛香，豬肝非常軟嫩不乾扁～好吃！

  • 雞塊

不會炸的太乾，裡面也有一點黑胡椒調味，以buffet來說還不錯。

  • 炸春捲

用料感覺很多元，但是春捲皮較厚，吃多會覺得有點乾乾的。

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  • 炸鍋貼

內餡用料偏少，鍋貼皮因為是用炸的 所以感覺會比較油膩偏硬。

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  • 百頁

口感Q彈、有很豐富的中藥滷汁的風味入裡。

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  • 雞胗

麻辣口味，表皮所殘留的辣油讓口味變得辛辣十分，入口有不錯的脆度。

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  • 魯小翅腿

整體蠻入味的，肉質偏緊實但不柴喔。

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  • 白斬雞

口感肉質軟嫩，由於下方的冰鎮效果，讓整個外皮吃起來會有Ｑ彈的脆口感。

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  • 蝦子

本身帶有一點點的腥味，不過整體還算有不錯的鮮甜肉質。

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  • 葡萄柚

肉質鮮甜多汁，因連裡面的皮膜一起入口，

所以特有的苦味也表現的很明顯，

如果不喜歡苦味的朋友可以花一點時間去掉，

會留下比較純粹的甜味與多汁口感

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  • 楊桃冰沙

酸甜口感，做為最後一道END冰品有很好的解膩效果！

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我家牛排 中和店 小心得＆相關資訊

今天用餐時間是兩小時～

體驗其實很不錯～除了ＣＰ值很高之外，

桌上一有空盤服務人員就會來詢問後依需求才收走，

讓我們可以很快地在餐桌上放置新的菜色食用。

不過品項真的很多～很推薦家庭聚餐、朋友聚餐來這邊用餐看看～

只是真的要很早之前就要預訂拉！

 

這邊胖達也分享一些相關資訊給大家囉！

店名：我家牛排 中和店

地址：新北市中和區建一路92號

電話：02-2240-5530

官網連結： : 我家牛排 官網

FB粉絲團： : 我家牛排 FB粉絲團

 

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