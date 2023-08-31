新北美食 | CP值首選～百道餐點、甜點吃到飽，就在我家牛排！
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文章類別：美食-食記心得
大口吃肉、大大的BUFFET區！重點還是超平價！
胖達今天來到了位於中和的一家牛排餐館～
它在中和捷運站與橋和捷運站中間，
雖然已經開幕許久，
儘管是平日人潮依舊絡繹不絕，
今天就是來朝聖這間拋開過去自己，
增加許多BUFFET品項的「我家牛排」。
我家牛排 中和店
我家牛排在過去也曾經是一般的牛排餐館，
選項以一般的牛、豬、雞、海鮮為主，
而就在幾年前在中和以新開的營運模式，
只要點了排餐就可以享用它完整的自助吧！
馬上造成了莫大的轟動！剛開幕期間真的是一位難求啊！！
也從胖達還在永和上班時～一直盼到今天才有機會去品嚐看看～～
大大的上方橫招，從遠處就可以看見，
不同於以往純粹的紅白配色～
現在更多了一點質感在上方。
*騎樓下方也放了很多椅子～供排隊的朋友可以使用
胖達到的時候是下午一點半，也屬於比較非餐期的時段，
不過人潮一樣非常的多！非常建議訂位在過來～～！
我家牛排 中和店 環境介紹
裡面坪數佔地滿大，空間座位安排很寬敞，坐起來非常的舒適;
裝潢整體採用大理石材質、木頭質感與藍色系牆面搭配～
讓整體除了帶有文創風之外還留有時尚感在裡面。
我家牛排 中和店 菜單
菜單的部分胖達提供官網的連結提供參考拉~
一入座服務人員會直接等候在旁邊，
點完餐後服務人員就直接把菜單收走～沒有記錄到非常可惜。
今天胖達點的是8OZ的菲力牛排～！
因為現場人潮滿多～所以中間有一段等候時間。
胖達就開始今天另一個重點行程拉！
開始往自助吧進攻囉！
我家牛排 中和店 自助吧
以平價牛排餐館～還附有吃到飽的自助吧來說～
提供的菜色真的非常、非常的豐富！
先映入眼簾的是各種冰鎮的水果、沙拉、涼拌小菜，
往前走去可以看到蒸食，對面則放有各式冰品、咖啡機、
飲料機、甜點等，走至自助吧的底端還有四鍋湯品、鹹食，
另一側開始有炸物、家常小菜、烤麵包等。
走到起點端～還會有蘑菇醬、黑胡椒醬、
冬瓜湯、玉米濃湯與各式調料供大家自取喔！
我家牛排 中和店 菲力牛排
盤面呈現簡單，一整塊原塊牛肉搭配義大利麵，
而苜蓿芽做為顏色上的襯托點綴。
因菲力採用原塊腰脊部牛肉，
幾乎都是瘦肉組成，肉質會比較柔軟。
胖達是選擇七分熟的熟度，以菲力來說會比較柴一點點，
但怕血水太多～所以還是選了七分熟。
一刀下去可以看到切面都還帶有粉紅色，整體入口軟嫩，
但是咬久會有ㄌㄨㄣ ㄌㄨㄣ的口感，肉塊本身相當厚實，
肉味濃郁，咬下每一口幾乎都還會有肉汁溢出喔！
我家牛排 中和店 自助吧 菜色
雖然胖達只有一人前往用餐～不過也盡量多夾一些來吃吃看～
可惜品項真的很多很多～胖達可能還吃不到一半就飽了～！
最可惜的就是甜點櫃的蛋糕都沒吃到拉～～看來只能再來一趟了！
- 煎粿
外皮酥脆 、質地柔軟，可以吃到鹹鹹的口感～
應該是在菜頭粿裡面有增添風味的調料！
- 豆乾
有豐富的黑胡椒醬風味做為拌炒調味，整體有豆香， 但稍微偏乾一些。
- 豬肝
有薑絲拌炒，帶一點辛香，豬肝非常軟嫩不乾扁～好吃！
- 雞塊
不會炸的太乾，裡面也有一點黑胡椒調味，以buffet來說還不錯。
- 炸春捲
用料感覺很多元，但是春捲皮較厚，吃多會覺得有點乾乾的。
- 炸鍋貼
內餡用料偏少，鍋貼皮因為是用炸的 所以感覺會比較油膩偏硬。
- 百頁
口感Q彈、有很豐富的中藥滷汁的風味入裡。
- 雞胗
麻辣口味，表皮所殘留的辣油讓口味變得辛辣十分，入口有不錯的脆度。
- 魯小翅腿
整體蠻入味的，肉質偏緊實但不柴喔。
- 白斬雞
口感肉質軟嫩，由於下方的冰鎮效果，讓整個外皮吃起來會有Ｑ彈的脆口感。
- 蝦子
本身帶有一點點的腥味，不過整體還算有不錯的鮮甜肉質。
- 葡萄柚
肉質鮮甜多汁，因連裡面的皮膜一起入口，
所以特有的苦味也表現的很明顯，
如果不喜歡苦味的朋友可以花一點時間去掉，
會留下比較純粹的甜味與多汁口感
- 楊桃冰沙
酸甜口感，做為最後一道END冰品有很好的解膩效果！
我家牛排 中和店 小心得＆相關資訊
今天用餐時間是兩小時～
體驗其實很不錯～除了ＣＰ值很高之外，
桌上一有空盤服務人員就會來詢問後依需求才收走，
讓我們可以很快地在餐桌上放置新的菜色食用。
不過品項真的很多～很推薦家庭聚餐、朋友聚餐來這邊用餐看看～
只是真的要很早之前就要預訂拉！
這邊胖達也分享一些相關資訊給大家囉！
店名：我家牛排 中和店
地址：新北市中和區建一路92號
電話：02-2240-5530
官網連結： : 我家牛排 官網
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