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松山吃到飽推薦｜VGest低碳披薩 松山首都店｜蔬食披薩第一品牌，蔬食早午餐吃到飽，平日只要$299就讓你素食

2023-09-01 09:25:07 郁可可 人氣：101
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窩客好文

郁可可

發表篇數：160篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 松山區

造訪商家：VGest披薩低碳飲食café（首都松山店）
place台北市松山區八德路四段658號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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我之前吃過板橋的『VGest 披薩低碳飲食 cafe'』覺得很好吃，沒想到現在我可以到離家比較近的松山首都飯店一樓~『VGest低碳披薩 松山首都店』用餐，是全台第一家四星級酒店蔬食早午餐吃到飽，首都飯店以行動支持ESG永續發展，飯店全面提供蔬食料理，特別邀請『VGest低碳披薩』入駐，服務國際性旅客蔬食餐點。

而且『VGest低碳披薩』現正推出超強活動~

「早午餐自助餐吃到飽」：

開放09:45、10:00兩個時段預約（用餐時間到9:45-11:45）

平日$299，假日$399（另加一成服務費）

吃飽喝足後，還能到附近的五分埔商圈逛逛，消化一下～

『VGest低碳披薩 松山首都店』位在松山首都飯店一樓，挑高空間，木質裝潢，看起來開闊有質感，環境很舒適，真是燈光美，氣氛佳，很適合約會、聚餐

以2、4人座位居多，也可以依人數併桌用餐

我坐樓上位子，先往下掃瞄了一下自助餐枱及取餐動線

自助餐枱有超過30樣嚴選小農食材的蔬食料理，由蔬食國宴主廚親自掌廚，加上多樣化的蔬食料理、小吃、飲料、水果等，選擇超多，讓人很有選擇障礙

取餐時間一到，大家瞬間蜂湧到熱食區取餐，熱食選擇不少

看起來像碗粿，吃起來也有點像，只是比碗粿口感細緻，口味清淡卻可口！

蔬食蒸蛋，美味營養

冷盤、炸物區，菜色豐富，以蔬食涼拌居多，但我沒吃，為了留胃吃其他蔬食

提供幾種炸物醬料，可隨個人喜好，自行取用

市面上不便宜的雙色地瓜球，在這裡任你吃到爽！

雙色地瓜球炸得比一般小攤好吃多了，口感香脆，口味微甜不油膩，我吃了好幾顆

炸地瓜、素魚板，脆口不油

沙拉吧，擺放多種新鮮蔬果，但一下子就被拿走很多.....

附有3種沙拉醬加3種佐料 

水果區，有兩種現切新鮮水果，但也是一下子就被拿走很多.....

副餐區，有麵包、土司、3種果醬，也有白飯、白粥、素菜湯、素肉燥、素蚵仔麵線

我本來想吃第2輪時再去拿素蚵仔麵線，沒想到被拿光了.......只好下次再來吃囉~

三杯雞很搶手，只要一上餐枱，很快就沒了，還好有補餐

三杯雞味道跟葷食的三杯雞一樣夠味，素雞肉有嚼勁，吃起來很涮嘴

飲料區，冷、熱飲選擇不少，有多種知名茶包可沖泡熱茶

也有知名品牌咖啡機提供多種熱飲~拿鐵、美式咖啡、巧克力飲等，而且裝熱飲的銅杯質感好，看起來有高級感！

小菜區，有4種吃白粥常搭配的小菜

還有不少早餐餐點~日式紅豆饅頭(豆沙包)


彩色的小銀絲卷及可愛的小兔豆沙包都很受歡迎，常被拿光，所以很難拍到滿滿一籠的樣子

口味各有特色，都是微甜不膩，但不能吃太多個，會一下子就吃飽了

除了自助吧，櫃台這裏還提供現煎的蘿蔔糕、手作奶酪

更有現作的蔬食披蕯吃到飽，也是一下子就被搶光了，想吃到的話，要隨時注意櫃台動向，只要一看到披蕯出爐，就要立馬衝去拿喔！

薄皮蔬食披蕯，含有不少新鮮蔬果及起司，口感軟脆，又有香濃起司味，超好吃的！

我們3個吃了這一桌後，幾乎八分飽了........

努力吃了2小時，雖然每樣都只拿一點點，不敢多拿，但最後還是吃撐了！

『VGest低碳披薩 松山首都店』擁有多樣化的蔬食料理~傳統美味小吃及無限量供應低碳披薩、飲料暢飲、沙拉吧等健康料理，很能滿足大胃客人的味蕾，加上價位很親民，是蔬食者平價吃到飽首選，而且服務親切，食物拿完也會補充，很讚！讓我們吃的過癮又開心，很適合約會、聚餐！

2023年 VGest 低碳批薩 新菜單

『VGest低碳披薩 松山首都店』除了早午餐吃到飽，還有午餐、晚餐單點服務

12:00-14:30午餐單點（批薩、義大利麵、燉飯）

14:30-16:40下午茶單點（批薩、甜點、飲料）16:30-21:30晚餐單點（批薩、義大利麵、燉飯）最晚點餐20:30

餐點內容物為蔬食披薩、披薩餃、義大利麵、燉飯，內用或外帶外送都方便隨手可得，全部都是素食或蛋奶素，無五辛素  

In-line網上訂位系統連結 https://reurl.cc/LAoQjx

line@好友，加入好友會員享好康 https://lin.ee/W2LzpNw

 

【店家資訊】： 
📍首都松山店：台北市松山區八德路四段658號 (捷運松山站2號出口)

☎電話： 02-27666123

⏰營業時間： 週一至週日上午9:45 -下午9:00

交通資訊

-捷運車松山車站2號出口

-公車站牌 松山車站(八德)

停車資訊

-松山國小停車場 台北市松山區八德路四段758號B1

-松山車站前停車場 台北市松山區八德路四段758號B1

-嘟嘟房(八德立體站) 台北市松山區八德路四段580號

-松隆停車場 110台北市信義區虎林街30巷2弄2號旁

📍板橋店：新北市板橋區漢生東路63巷1號

☎電話： 02-22500022

⏰營業時間： 週一至週日上午11:00 -下午8:30(週二公休)

📍大溪店：桃園市大溪區慈湖路34號

☎電話： 03-3889818

⏰營業時間： 週一至週日上午11:00 -下午9:00(週四公休)

V.Gest披薩cafe Line官方帳號

https://lin.ee/gk1uXoa

@656beovb

V.Gest披薩cafe FB粉絲頁
https://www.facebook.com/VGestpizza

IG 即可
https://instagram.com/vgestvizza?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

(以上照片、活動說明僅供參考,以現場提供及官方公告為準)

同場加映:

板橋蔬食推薦|V.Gest 披薩低碳飲食cafe|葉子餐廳，創意蔬食料理，小農食材，健康美味，蔬食披薩、蔬食烤餅必點，加盟招商中~

 

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    嗨~我是美食/旅遊/親子部落客，也是「食尚玩家2021搜秘團-異國料理團成員/YAHOO x CAFFÈCOIN 咖啡大使/食尚玩家2020優良合作部落客/痞客邦百大火鍋達人」😊「開心至上」是我的生活態度~任何開心的當下就是"享樂"！熱愛美食、旅遊；曾任職美妝行銷企劃、公關多年，因此也愛分享美容、SPA~
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