最大的中秋檔期，大家都傷透腦筋該怎麼挑選，這次來推薦高雄在地超過30年的 方師傅點心坊

方師傅點心坊 於 2023年 榮獲冠軍綠豆椪、招牌手工餅乾

高雄知名麵包、伴手禮、經典禮盒，都可以在 方師傅點心坊採買到

早期方師傅點心坊是以做大餅起家，所以很多古早味大餅、綠豆椪一直都是暢銷美食

綠豆椪連年獲獎， 2023「台灣百大糕餅伴手禮-金質獎」，超威的!!!

方師傅點心坊最暢銷的招牌手工餅乾，身邊很多朋友都很愛買

榮獲 2023「台灣百大糕餅伴手禮 – 金質獎」

所以今年中秋，可以採買高雄唯一擁有雙冠軍的月餅禮盒

門市現場都有高達20多種以上的禮盒組合，中秋禮盒不燒腦，直接買 方師傅點心坊

2023中秋月餅禮盒，立即下單 https://www.masterfang.tw/MF



方師傅點心坊 幸福快樂滿足，宅配專線:07-9668889

下單網站： https://lihi3.cc/vAbi3

官方line：https://lin.ee/0MW9mtN

粉絲專頁： https://lihi3.cc/y84In

Ig粉絲專頁： https://lihi3.cc/y2wHQ

門市資訊： https://lihi3.cc/BKeL0

很多企業、業務、公司行號都會挑選 在地超人氣 方師傅點心坊

光是月餅禮盒就超過20多款組合可挑選

而且也是尼力目前看過價格最超值、用料最實在的中秋禮盒，極力推薦

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宅配

本島：單筆滿6000元可享免運，未達者運費250元

外島：單筆滿10000元可享免運，未達者運費500元。多種款式供你挑選，送禮最佳選擇

不要再猶豫了，趕快訂下去，訂購即可享有超值優惠價

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方師傅冠軍綠豆椪，很厲害的榮獲 2023年台灣百大糕餅金質獎，伴手禮推薦

2023年第三屆舉辦「台灣百大糕餅伴手禮評鑑」

招牌人氣手工餅乾也同時榮獲這個殊榮，雙冠軍美味推薦給大家

讓更多朋友可以吃到，讓高雄美更發光啊!

每年中秋節，方師傅點心坊門市都會展示實體禮盒

現場都可以做採買唷~~~很多婆婆媽媽也會先買單顆回家吃唷!

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光是禮盒組合樣式就超過20多種，而且都很物超所值

月餅都是手工製作，每天新鮮出爐，大量禮盒訂製都可以先預約與洽談

也可以打電話或者線上訂購，選擇門市取貨(宅配會另外酌收費用)

方師傅點心坊 瑞北門市也有重新翻新過，整個煥然一新

每一款禮盒都有擺出來，光是樣式眾多

可以用親民的價格購買頂級中秋禮盒，冠軍月餅也一定要入手

很多人或者送月餅送膩了，推薦冠軍招牌手工餅乾作禮盒

已經有很多熟客大量訂購了，把冠軍手工餅乾讓更多朋友、客戶吃到

風雅禮盒看起來也很超值，還能吃到今年兔年限定推出的 玉兔和菓子

玉兔和菓子很可愛討喜，也很有中秋氣息的兔兔造型

當天逛門市，剛好有試吃 玉兔和菓子，綿密口感帶出香甜滋味

充滿年節的氣息，中秋禮盒不能馬虎

跟隨著家人一起來採買，親朋好友、客戶都要送到

禮盒樣式很多，不同的客戶、親戚朋友都能挑選不同樣式做送禮需求

招牌手工餅乾禮盒，也是我個人的首選

像很多年輕朋友不愛吃月餅，或者拿月餅拿到膩了，就很適合這款冠軍手工餅乾

招牌手工餅乾禮盒、新提袋設計不僅都是新包裝設計，還贈送專屬的不織布提袋

招牌手工餅乾禮盒（盾牌 X 4、核桃牛奶 X 4、杏仁巧克力 X 4）

榮獲冠軍的手工餅乾 台灣百大糕餅伴手禮

原本都是玻璃罐裝，因應中秋節送禮，也推出了招牌手工餅乾禮盒，大氣包裝送禮也很大方

高雄首度有冠軍手工餅乾，一定要極力推薦一下！

還有夏威夷果塔禮盒，這款也很熱賣（平常也能買到）

還有新潮鐵盒包裝的綜合曲奇禮盒，樣式多到讓我花了一點時間逛逛

看ＤＭ上面還有一款今年首度推出 冰皮月餅禮盒，因為是冷凍禮盒，所以實體沒有 (因為是冷凍商品，需要先預訂唷!)

推薦兩款最經典款，都可以吃到 連年得獎冠軍綠豆椪、職人功夫蛋黃酥、古早味香菇魯肉綠豆椪

我個人喜歡禮盒很彭湃又多樣，所以挑選了 經典禮盒B 、招牌手工餅乾

經典禮盒B

冠軍綠豆椪、香菇魯肉綠豆椪、功夫蛋黃酥（ 綠豆沙）、功夫蛋黃酥（烏豆沙）

中秋禮盒還有兔兔，很可愛又討喜，有月圓人團圓的過節喜慶

冠軍綠豆椪 X3、香菇魯肉綠豆椪 X3、功夫蛋黃酥（ 綠豆沙） X3、功夫蛋黃酥（烏豆沙） X3

每一顆都是手工製作，中秋過節每天都會新鮮出爐月餅唷～

高雄冠軍月餅、好吃綠豆椪來囉！

綠豆椪是招牌人氣美食，販售超過30年

食材用料都不馬虎，口感很細緻，很多饕客一吃就數十年～～～

榮獲了 高雄綠豆椪大賽、各大綠豆椪大賽獎、2023「台灣百大糕餅伴手禮 – 金質獎」

連年獲獎，讓冠軍綠豆椪讓更多人吃到

不要以為方師傅點心坊只有羅宋麵包厲害唷～

冠軍綠豆椪

飽滿大顆，每一口咬下都是滿滿細膩口感

使用進口紐西蘭頂級無水奶油，帶有絲滑奶油香氣

精選的綠豆製作，蒸熟後壓碎、慢燉

口感很細滑，入口整個香氣蔓延口腔，不會乾乾的順口綠豆椪

每一顆都是純手工製作，不是使用機器唷~

功夫蛋黃酥（烏豆沙）

鹹蛋黃嚴格挑選屏東 浤良食品，使用自然放養的鴨子所生的鴨蛋

製作成飽滿大顆的鹹蛋黃

每一顆都純手工製作，遵循老師傅的帶領、糕點職人級手法

一顆顆飽滿，有層次香氣的 功夫蛋黃酥

使用紐西蘭頂級無水奶油製作唷～

功夫蛋黃酥（綠豆沙）

這款是冠軍綠豆椪一樣的綠豆泥所製作的功夫蛋黃酥

帶有鹹香甜味，鹹甜好吃～

細緻綠豆泥口感，引出鹹蛋黃滋味

光是切開來，帶有濕潤的大顆飽滿鹹蛋黃，就讓口水直流

與綠豆泥完美結合，我個人很愛

香菇魯肉綠豆椪

這款很懷舊，傳統大餅改良的香菇魯肉綠豆椪

遵循古法製作的香菇魯肉內餡，鹹香滋味讓味蕾都開啟，相當懷舊滋味

發光發熱的招牌手工餅乾，尼力身邊很多忠實饕客都持續回購

應該也是高雄首間第一次榮獲金質獎的冠軍手工餅乾

招牌手工餅乾 獲獎 2023「台灣百大糕餅伴手禮 – 金質獎」

中秋獻禮也推出 新款包裝有兔兔應景圖案，購買還贈送 限量的專屬手工餅乾提袋

方師傅點心坊 最強伴手禮，就是招牌手工餅乾

不僅自己吃或者送客戶朋友，都很夯，一年四季都能買到

中秋限定兔兔包裝，超萌可愛～

招牌手工禮盒特別為了中秋推出，送禮更加大氣

帶有歐式典雅風格設計，很有飯店禮盒質感

這款禮盒會搭配新潮的不織布提袋唷！

招牌手工餅乾禮盒（盾牌 X 4、核桃牛奶 X 4、杏仁巧克力 X 4）

每一袋都是獨立包裝，更是新鮮風味

盾牌、核桃牛奶、杏仁巧克力

很唰嘴的點心小品，喝花茶、泡咖啡搭配都很優

追劇看電影，會默默的打開一片接一片，很可怕的唰嘴又酥脆

超好吃的薄脆盾牌，帶有糖霜香甜

引出香甜與杏仁香氣

核桃牛奶很厚實大塊，厚度的黃金比例讓口感更好

硬中帶酥脆，咬下帶出餅乾酥化口感

引出核桃顆粒香氣，越吃越唰嘴

杏仁巧克力

夾入大量杏仁片製作的杏仁巧克力，帶出巧克力香醇滋味

不僅有巧克力餅乾脆度，杏仁片也很脆唷！

禮盒款式很多，企業大量訂購還會更優惠

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