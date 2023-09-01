【台北-後山埤站美食】見證奇蹟的麵包廠.東新市集有心蛋黃酥.越到中秋越難搶得到.去年2600盒一星期完售.一

東新市集麵包廠:台北市東新街77巷33號，電話:(無)，營業時間:不定(下午)line群組

不知道何時開始「蛋黃酥」慢慢開始取代鳳梨酥成為台灣每年固定的中秋節之亂..從彰化不二家到近年網路瘋搶的陳耀訓，到如今已經是百家齊放，甚至連各大飯店都加入戰局;但有一說一，蛋黃酥不是我的菜，是以即便吃過上百家，我也很少提筆寫它;今天要說「東新市集」的有心蛋黃酥，不是要說它去年單單一個line小市集，不到一星期就2600盒、15000顆完售，也不是要說它的高cp值(6個290)，而是想再跟大家聊聊，這家原本只是賣ng越式麵包的巷弄麵包廠，是如何一步一步走向奇蹟....。

不知道，大家記不記得、知不知道，去年引起各大媒体，甚至有電視台去採訪的無名麵包廠的故事?如果沒有可以看看去年我寫的文章，參考一下，這邊就不多說了。【台北後山埤站排隊店】東新街麵包廠.無招牌.無店名.沒有電話.排到天崖海角爆紅甜甜圈.神燈麵包超倫完成大家的許願。另外，今年因為重重的困擾下，超倫決定給這家無名麵包廠取個名字...「東新市集」，雖然還是以麵包為主，但偶爾一些單純分享的市集好物...。

如果，跟我一樣是麵包超倫的粉粉，一定常常在line群組中聽到、看到他完成大家的麵包許願，包含去年的狂賣的有心蛋黃酥。是的，這個蛋黃酥，一開始也是line裡的粉粉許願，沒想到居然在不到一星期的時間內接到2600盒的訂單，要知道當時line裡面不過2、3000人…而且這數字還是超倫怕做不出來，緊關單....。今年，麵包超倫準備好了...要再接受大家的狂轟猛炸，但就我所知，訂單也接了七七八八......。同樣的，想吃加入line，搶貨去吧....我不是超人，救不了中秋想吃的吃貨團...如果，萬一搶不到。咱們「小虎吃貨團」有搶到一點，真的只是一點...。



因為去年本人沒搶到，今年麵包超倫特別在試做的第一爐分了一盒給小弟.....取貨的當年才知道原來一盒只賣290...，當天驚見現場的麵包種類已經變得如此之多，但價位還是一樣佛心便是。

除了有心蛋黃酥(六入290元)外，今年超倫加碼還有一款新品，兩款都油油亮亮、閃閃動人，賣相不錯。

先來看看這一顆被瘋友讚爆的「有心蛋黃酥」(6入 290元)，剛出爐真是香到不行，口水猛嚥....橫開後斷面秀很完整，外酥的很有層次，拿起來就掉滿地的餅皮，酥滑兼而有之，第二層的紅豆餡微甜卻不膩口，綿滑又不礙口，正當你覺得有一點快接近臨界點的甜時，中間的鹹蛋黃如及時雨般的跳出來解求，我想這就是蛋黃酥最大的魅力吧...而東新市集的鹹蛋黃還帶了一點淡淡的酒香，據說是因為泡了米酒，也因為這個手術，東新市集的有心蛋黃酥，味道端更有層次，更不膩口，一盒六個，我一個人可以(掩面)。

另外這款是今年才新出的「荼蘼 夏仁」(6入 320元)，外邊的餅皮像古早味的綠豆椪，但層次更薄更分明，中間的綠豆沙餡滑口，以及法國奶酥的綿化，個人非常非常愛，加上軟綿Q的麻吉助興，口感、味覺都很有戲，除此之外還有突如其他的夏威豆，增加香氣也增加口感。純就個人感覺，這個比蛋黃酥更得我心...而且特別度也比較高。

最後，當然要順便拿一袋我最愛的波蘿麵包和起司可頌回家孝敬也很喜歡的虎媽。

有心蛋黃酥(6入 290元)、荼蘼夏仁(6入 320元)

東新市集麵包廠:台北市東新街77巷33號，電話:(無)，營業時間:不定(下午)line群組

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