林口亞昕福朋喜來登酒店》機場捷運林口站對面、立地環境便利，住宿設施豐富，近三井outlet、透明泳池是亮點
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文章類別：旅遊-旅宿開箱
縣市地區：新北市 > 林口區
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林口亞昕福朋喜來登酒店，因為就位於機場捷運林口站旁，出站就到酒店了! 往來台北市區或機場都很方便，可算是大台北市區中非常棒的住宿地點，非常適合國內外旅客入住。 酒店提供了豐富設施，房間寬敞又舒適，加上有超好拍的透明泳池、24小時的健身房，來這裏進行一趟城市小旅行也很棒。從酒店步行約十分鐘就到一旁的林口三井outlet，或是開車到附近的戶外景點及特色主題觀光工廠，都非常方便。是出門渡假的好選擇!!
林口亞昕福朋喜來登酒店 如何去?
- 地點：新北市林口區文化三路一段1號
- 入住時間：15:00後；退房時間：隔天12:00前
- 電話：02 7727 6988
大眾運輸：機場捷運A9站
自行開車：Google導航輸入林口亞昕福朋喜來登酒店即可到達
停車場：林口亞昕福朋喜來登酒店有附設免費停車場，開車來很方便
林口亞昕福朋喜來登酒店 環境介紹
林口亞昕福朋喜來登酒店的立地位置非常棒，就位於機場捷運林口站的對面
飯店外觀立面就像高聳入天的大樹，非常氣派
大廳寬敞明亮，不論白天、夜晚都很有味道
我們CHECK IN 後才知，這裏的入住時間為15:00之後，退房時間是隔天12:00之前，比起一般飯店多了一小時
因為位於機捷旁，如果是入住的房客也可以提早寄放行李哦
整棟飯店共18層樓，游泳池和健身房在3樓，4-18樓為客房，
1樓同時也是宜客樂西餐廳及精釀吧，2樓是聚味軒中餐廳
所以入住房客，要公務洽談、聚會用餐都很方便。而且對面機捷站同時是環球購物商場哦
櫃檯後方也有舒適的房客休息區
林口亞昕福朋喜來登酒店 房間介紹
喜來登的房型都是以商務客為主，所以房間的規劃大多是一大床或兩中床的房型
而且客房充滿簡約、現代感，加上沉穩的風格，舒適燈光配置，一進來就有令人放鬆的感覺
我們入住的當天，也有不少家庭客群哦
嘿嘿，這裏的床及枕頭真的太棒了，床的舒適層非常厚，柔軟舒適同時也有很好的支撐性
喜來登的床果然不會讓人失望啊
55吋的電視也可以挪動角度，非常方便
看的出來空間感很棒吧，還有辦公桌可以使用!! 這對出外的旅人也很方便
如果不想躺在床上，也可以躺在沙發上舒服的看電視
這裏的點心飲料準備的非常充足，而且都是可以自由拿取，很佛心吧
分離式的浴室和廁所、中間則是洗手檯的配置，而且都有拉門，可以保有隱私，規畫的很不錯
相關的衛浴備品也相當齊全，洗髮精、沐浴乳~~大瓶裝的包裝，放在淋浴處，隨手可得，非常方便
還有提供身體乳液和漱口水。
室內配置了浴缸，在外奔波了一整天，回房都可以好好的泡澡放鬆一下
電話旁也準備酒精棉片可以擦拭使用，這個可是很貼心的哦
來看看另一間房型，這間主要面對 機捷A9站
房間內的配置和上一間差不多，規畫的都很棒
房間的電視可以手機投影上網
這間房間剛好面對的就是機場捷運站了
林口亞昕福朋喜來登酒店 下午茶介紹
林口亞昕福朋喜來登酒店一樓的精釀吧，是非常適合商務會談，或是享用一頓下午茶的好地方
一旁的天光灑落、明亮又舒適
這裏提供星巴客咖啡、精緻飲品、還有精釀啤酒呢(喝酒不開車、未成年請勿飲酒)
來看看這次的繽紛果漾下午茶的精采內容吧
這套內容有甜食有鹹食，也算是傳達了正統英式下午茶的精神，還搭配兩杯飲品呢
每一層的餐點都很精緻!! 漂亮好看又好吃!! 口味及口感很多元，每一口都有不同的驚喜
真的非常適合和朋友來這裏聊聊天，吃吃喝喝，分享不同的心情
這盤中間的奶油，看似平凡無奇，但酸甜可口非常好吃，搭配一旁的司康，真的是絕配
這裏的點心坊手藝真的好厲害，小巧精緻又好吃，我們可是連連稱讚呢
熱情初夏、萌萌初戀，兩杯氣泡水飲品，酸甜清涼，非常適合炎熱的夏天午後啊
星巴客咖啡，這不用多說了，咖啡品質非常棒!!
白天的模樣，空間感是不是很舒服啊
林口亞昕福朋喜來登酒店 健身房、遊泳池介紹
林口喜來登的設施主要都在三樓休閒中心，這裏規劃了舒適的親子休憩空間、健身房和游泳池，三溫暖
同時也提供一些書報雜誌，如果家人在一旁玩耍，也可以就近在一旁照顧
健身房24 小時全開放
游泳池 : 10:00-18:00
三溫暖 : 09:00-21:00
兒童遊戲室 : 09:00-21:00
這裏也有提供桌遊哦
先來看看這個有趣的泳池吧。雖然不大，但在部份區域設置了透明玻璃
帶有透明水族箱的效果，非常有趣，可以幫家人拍出有趣的照片哦。
因為下雨，所以晚上沒得玩。但拍起來還是滿夢幻的
第二天一大早，我們馬上來報到!!
嘿嘿，隔著水中看世界，這樣很有趣吧
健身房裏的設施也很豐富、跑步機、滑步機、啞鈴和瑜珈球，一旁也有瓶裝水、酒精噴霧~~等
加上窗外城市景觀，讓你動起來更有趣
特別的是健身房是24小時開放的，隨時隨地都可以健身，方便來自世界各國來自不同時區的旅客，非常友善方便啊
林口亞昕福朋喜來登酒店 早餐介紹
林口亞昕福朋喜來登酒店的早餐很豐富，用餐時間從早上06:30- 10:00，假日更可以到10:30呢
中、西式的早餐，不論生菜沙拉、開胃冷盤、清粥小菜、美味熟食、咖啡飲料、清涼水果~~應有盡有
特別是因應來自不同國家的旅客，還有港式點心、泡菜、日式冷麵~~滿足不同國家的消費者，非常貼心
也貼心的準備了素食區，可以讓吃素的朋友可以大飽口福
還有台灣傳統的鹹豆漿呢，很特別哦
日本人早餐都會吃的烤鯖魚!! 這裏也準備好了
坐在窗邊享受美好早餐，再開啟活力飽滿的一天
林口亞昕福朋喜來登酒店 店家資訊
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