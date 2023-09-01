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林口亞昕福朋喜來登酒店，因為就位於機場捷運林口站旁，出站就到酒店了! 往來台北市區或機場都很方便，可算是大台北市區中非常棒的住宿地點，非常適合國內外旅客入住。 酒店提供了豐富設施，房間寬敞又舒適，加上有超好拍的透明泳池、24小時的健身房，來這裏進行一趟城市小旅行也很棒。從酒店步行約十分鐘就到一旁的林口三井outlet，或是開車到附近的戶外景點及特色主題觀光工廠，都非常方便。是出門渡假的好選擇!!

地點：新北市林口區文化三路一段1號

入住時間：15:00後；退房時間：隔天12:00前

電話：02 7727 6988

大眾運輸：機場捷運A9站

自行開車：Google導航輸入林口亞昕福朋喜來登酒店即可到達

停車場：林口亞昕福朋喜來登酒店有附設免費停車場，開車來很方便

林口亞昕福朋喜來登酒店的立地位置非常棒，就位於機場捷運林口站的對面



飯店外觀立面就像高聳入天的大樹，非常氣派

大廳寬敞明亮，不論白天、夜晚都很有味道

我們CHECK IN 後才知，這裏的入住時間為15:00之後，退房時間是隔天12:00之前，比起一般飯店多了一小時

因為位於機捷旁，如果是入住的房客也可以提早寄放行李哦

整棟飯店共18層樓，游泳池和健身房在3樓，4-18樓為客房，

1樓同時也是宜客樂西餐廳及精釀吧，2樓是聚味軒中餐廳

所以入住房客，要公務洽談、聚會用餐都很方便。而且對面機捷站同時是環球購物商場哦

櫃檯後方也有舒適的房客休息區

喜來登的房型都是以商務客為主，所以房間的規劃大多是一大床或兩中床的房型

而且客房充滿簡約、現代感，加上沉穩的風格，舒適燈光配置，一進來就有令人放鬆的感覺

我們入住的當天，也有不少家庭客群哦

嘿嘿，這裏的床及枕頭真的太棒了，床的舒適層非常厚，柔軟舒適同時也有很好的支撐性

喜來登的床果然不會讓人失望啊

55吋的電視也可以挪動角度，非常方便

看的出來空間感很棒吧，還有辦公桌可以使用!! 這對出外的旅人也很方便

如果不想躺在床上，也可以躺在沙發上舒服的看電視

這裏的點心飲料準備的非常充足，而且都是可以自由拿取，很佛心吧

分離式的浴室和廁所、中間則是洗手檯的配置，而且都有拉門，可以保有隱私，規畫的很不錯

相關的衛浴備品也相當齊全，洗髮精、沐浴乳~~大瓶裝的包裝，放在淋浴處，隨手可得，非常方便

還有提供身體乳液和漱口水。

室內配置了浴缸，在外奔波了一整天，回房都可以好好的泡澡放鬆一下

電話旁也準備酒精棉片可以擦拭使用，這個可是很貼心的哦

來看看另一間房型，這間主要面對 機捷A9站

房間內的配置和上一間差不多，規畫的都很棒

房間的電視可以手機投影上網

這間房間剛好面對的就是機場捷運站了

林口亞昕福朋喜來登酒店一樓的精釀吧，是非常適合商務會談，或是享用一頓下午茶的好地方

一旁的天光灑落、明亮又舒適

這裏提供星巴客咖啡、精緻飲品、還有精釀啤酒呢(喝酒不開車、未成年請勿飲酒)



來看看這次的繽紛果漾下午茶的精采內容吧

這套內容有甜食有鹹食，也算是傳達了正統英式下午茶的精神，還搭配兩杯飲品呢

每一層的餐點都很精緻!! 漂亮好看又好吃!! 口味及口感很多元，每一口都有不同的驚喜

真的非常適合和朋友來這裏聊聊天，吃吃喝喝，分享不同的心情

這盤中間的奶油，看似平凡無奇，但酸甜可口非常好吃，搭配一旁的司康，真的是絕配

這裏的點心坊手藝真的好厲害，小巧精緻又好吃，我們可是連連稱讚呢

熱情初夏、萌萌初戀，兩杯氣泡水飲品，酸甜清涼，非常適合炎熱的夏天午後啊

星巴客咖啡，這不用多說了，咖啡品質非常棒!!

白天的模樣，空間感是不是很舒服啊

林口喜來登的設施主要都在三樓休閒中心，這裏規劃了舒適的親子休憩空間、健身房和游泳池，三溫暖

同時也提供一些書報雜誌，如果家人在一旁玩耍，也可以就近在一旁照顧

健身房24 小時全開放

游泳池 : 10:00-18:00

三溫暖 : 09:00-21:00

兒童遊戲室 : 09:00-21:00

這裏也有提供桌遊哦

先來看看這個有趣的泳池吧。雖然不大，但在部份區域設置了透明玻璃

帶有透明水族箱的效果，非常有趣，可以幫家人拍出有趣的照片哦。

因為下雨，所以晚上沒得玩。但拍起來還是滿夢幻的

第二天一大早，我們馬上來報到!!

嘿嘿，隔著水中看世界，這樣很有趣吧

健身房裏的設施也很豐富、跑步機、滑步機、啞鈴和瑜珈球，一旁也有瓶裝水、酒精噴霧~~等

加上窗外城市景觀，讓你動起來更有趣

特別的是健身房是24小時開放的，隨時隨地都可以健身，方便來自世界各國來自不同時區的旅客，非常友善方便啊

林口亞昕福朋喜來登酒店的早餐很豐富，用餐時間從早上06:30- 10:00，假日更可以到10:30呢

中、西式的早餐，不論生菜沙拉、開胃冷盤、清粥小菜、美味熟食、咖啡飲料、清涼水果~~應有盡有

特別是因應來自不同國家的旅客，還有港式點心、泡菜、日式冷麵~~滿足不同國家的消費者，非常貼心

也貼心的準備了素食區，可以讓吃素的朋友可以大飽口福

還有台灣傳統的鹹豆漿呢，很特別哦

日本人早餐都會吃的烤鯖魚!! 這裏也準備好了

坐在窗邊享受美好早餐，再開啟活力飽滿的一天

地點：新北市林口區文化三路一段1號

入住時間：15:00後；退房時間：隔天12:00前

電話：02 7727 6988

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