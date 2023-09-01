雲林斗六平價迴轉火鍋吃到飽！斗六市中山路超人氣熱門美食推薦！ CP值爆表

斗六市中山路必吃美食「嗨咿迴轉火鍋」

呼叫火鍋控、小資族！想吃鍋又怕傷荷包嗎？

雲林斗六新開幕的「嗨咿迴轉火鍋」 平日298 假日也只要328

無限供應的免費自助吧、魯肉飯、冰淇淋、多款飲品 豐富的蔬菜與火鍋料任你吃免驚

多達128盤新鮮食材在輸送帶上迴轉 食材伸手拿一分鐘都不浪費

省去了點餐跟等待送餐的時間真的很不錯 一個人也能享受的吃到飽火鍋

還不收服務費 真的是CP值爆表 難怪用餐尖峰時刻 常常客滿！建議大家提早訂位避免久候

原文: 雲林斗六火鍋吃到飽-嗨咿迴轉火鍋｜超人氣迴轉火鍋298元起吃到飽 數十種時蔬、火鍋料、飲料、冰淇淋、炸物通通無限供應。(雲林斗六火鍋推薦)

雲林斗六火鍋吃到飽-嗨咿迴轉火鍋在哪裡?怎麼去?

奉上資訊



餐廳名稱:雲林斗六火鍋吃到飽-嗨咿迴轉火鍋

雲林斗六火鍋吃到飽-嗨咿迴轉火鍋電話:05 532 6022

雲林斗六火鍋吃到飽-嗨咿迴轉火鍋營業時間:11:00-00:00



雲林斗六火鍋吃到飽-嗨咿迴轉火鍋臉書: 點我

雲林斗六火鍋吃到飽-嗨咿迴轉火鍋地址:雲林縣斗六市中山路219之1號

備註：文章皆有時效性，如有修正皆以雲林斗六火鍋吃到飽-嗨咿迴轉火鍋為主

文章內有雲林斗六火鍋吃到飽-嗨咿迴轉火鍋地址、電話、營業時間、完整菜單價目表menu可提供參考

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嗨咿迴轉火鍋位在雲林縣斗六市中山路上 2023年8月15正式新開幕

嗨咿迴轉火鍋用餐環境主要是以ㄇ字型迴轉火鍋為主

座位都是繞著迴轉台 不管是坐在哪一個位置 所有新鮮食材都會經過你的桌前

看到有想吃的食材直接使用公夾夾入盤子內即可

生意真的很好 建議大家想用餐提早訂位就對了

我跟朋友今天早早就到 趁著一入店裡趕緊抓時間才能拍到空景

空景時間真的很短 入店不到半小 店內已經坐滿9成近客滿狀態了

嗨咿迴轉火鍋吃到飽菜單價位

平日吃到飽是$298元 假日則是$328元

不論是哪一個時段 都能品嚐到迴轉台上的所有食材及滷肉飯、炸物、飲品與冰淇淋通通吃到飽

用餐時間90分鐘 不收服務費 小朋友依身高酌收費用

基本湯底不用加價 換成風味湯底需另外加價

所有的新鮮蔬菜、水蓮、玉米、火鍋料、多種麵食、炸物都放在迴轉台上轉動 想吃什麼直接拿取即可

真的很超值 而且食材都蠻新鮮

主食部分也相當有誠意 有蒸煮麵、王子麵、鍋燒麵、白飯…等

迴轉的好處就是不用等待點餐、送餐的時間 想吃什伸手一夾即可

這種迴轉火鍋方式真的相當便利有趣 完全不用起身 也不用按服務鈴 坐在位子上等著食材過來就對了！

嗨咿迴轉火鍋會提供公夾 大家要乖乖珍惜食物 浪費食物 會酌收食材費100元喔

等湯頭上桌前 嗨咿迴轉火鍋還提供了「滷肉」可以淋在香Q的米飯上先暖暖胃

YUNO看每個人進來就是直接先衝到這裡來盛上一碗

沾醬區也整理得很乾淨 提供白醋、醬油、蔥花、辣椒、沙茶醬…等 應有盡有 自助式取用

另一邊還有提供布拉芙冰淇淋、汽水機、咖啡機、英式紅茶及冬瓜檸檬茶 通通無限暢飲

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肉片口感鮮甜 肉質彈嫩 口感極佳 一口氣都給他煮下去 超過癮的

軌道高鐵列車送餐新奇又快速！湯頭抵達後連同托盤整個取下即可 蠻有互動感的

嗨咿迴轉火鍋｜卜卜蛤蜊鍋&四川麻辣鍋

湯頭我們升級成卜卜蛤蜊鍋 身為蛤蜊控的YUNO 必須要點下去

湯頭中擁有不少蛤蜊 我的眼睛都發光了！

四川麻辣鍋 嗨咿迴轉火鍋的麻辣湯頭大概是中辣的辣度

超適合來煮一碗香辣的泡麵吃吃 煮肉用它對就對了

嗨咿迴轉火鍋還有提供布拉芙冰淇淋 滿足甜點胃 畫下美好的句點

高達128盤新鮮食材在輸送帶上迴轉 食材伸手拿一分鐘都不浪費

省去了點餐跟等待送餐的時間真的很不錯 一個人也能享受的吃到飽火鍋

用餐環境舒適且頗有溫馨感 整體來說 是一間值得推薦給大家的優質平價迴轉火鍋店

還不收服務費 真的是CP值爆表 難怪用餐尖峰時刻 常常客滿！建議大家提早訂位避免久候

經過附近時不妨也來雲林斗六火鍋吃到飽-嗨咿迴轉火鍋嘗嘗看吧!!