整理了2023大阪飯店推薦！！精選30間大阪住宿，整理了大阪各景點周邊飯店，不管是梅田住宿、難波飯店、心齋橋住宿或環球影城飯店推薦通通都有，網友評選高CP值大阪飯店推薦，及各家大阪住宿價位、房型及周邊景點。

如果有安排要前往京都、神戶等大阪景點，入住周邊有地鐵、JR線的大阪飯店會相當重要，也整理了一些鄰近交通樞紐的大阪住宿，玩大阪更盡興！！

全文連結：最新【2023大阪住宿】大阪飯店推薦！精選30間近心齋橋、難波、梅田大阪住宿

大阪飯店怎麼選？大阪飯店多少錢？

大阪飯店要住哪裡？

大阪住宿主要集中在幾個觀光區及交通樞紐附近：

大阪心齋橋住宿 ，想到大阪首先想到就是心齋橋道頓堀，大阪必去景點，可以選擇入住這邊的大阪飯店，採買玩伴手禮、保養品直接走回飯店！！

，想到大阪首先想到就是心齋橋道頓堀，大阪必去景點，可以選擇入住這邊的大阪飯店，採買玩伴手禮、保養品直接走回飯店！！ 大阪環球影城住宿 ，大阪環球影城實在太大啦，很多人會選擇直接住附近的飯店，隔天還能繼續玩！

，大阪環球影城實在太大啦，很多人會選擇直接住附近的飯店，隔天還能繼續玩！ 大阪梅田住宿 ，重要的交通樞紐，超多購物中心、百貨公司，要搭乘JR、地下鐵都很方便，這邊也匯集了超多大阪飯店。

，重要的交通樞紐，超多購物中心、百貨公司，要搭乘JR、地下鐵都很方便，這邊也匯集了超多大阪飯店。 大阪天王寺住宿 ，大阪超適合購物的區域，熱門景點通天閣、天王寺公園都在這邊，要去關西機場也非常方便。

，大阪超適合購物的區域，熱門景點通天閣、天王寺公園都在這邊，要去關西機場也非常方便。 大阪大阪城住宿，想找清幽的大阪飯店，首選大阪城住宿，不少性價比高的選擇。

精選25間人氣大阪飯店懶人包！！

心齋橋住宿推薦 #1

交通： 距離心齋橋290公尺

距離心齋橋290公尺 房型價格： 雙人房 TWD $2,000起 / 跨樓層豪華雙人房 TWD $2,900起

雙人房 TWD $2,000起 / 跨樓層豪華雙人房 TWD $2,900起 限時優惠： | Booking

大阪十字酒店評價：地點非常方便，算非常熱門的大阪住宿，就在道頓堀心齋橋附近，如果想採買伴手禮之類的，斜對面就是驚安殿堂，在心齋橋逛完可以直接走回飯店！！房間也相當寬敞舒服，服務也沒話說，浴室還有可以泡澡的大浴缸，如果想採買伴手禮的話大推大阪十字酒店~

全文連結：最新【2023大阪住宿】大阪飯店推薦！精選30間近心齋橋、難波、梅田大阪住宿

心齋橋住宿推薦 #2

交通： 距離大阪OCAT商城站180公尺

距離大阪OCAT商城站180公尺 房型價格： 小型雙人房 TWD $1,700起 / 豪華房 TWD $3,100起

小型雙人房 TWD $1,700起 / 豪華房 TWD $3,100起 限時優惠： | Booking

大阪蒙特利格拉斯米爾酒店評價：地點距離地鐵站超近很方便！！樓下就有超市跟藥妝店，距離心齋橋有一小段距離，但也是步行就能抵達~還有巴士可以抵達機場~房間乾淨且舒適，還看的到大阪早晨跟夜晚的景色，算是相當熱門的大阪飯店！！

環球影城住宿推薦 #4

交通： 距離環球影城690公尺

距離環球影城690公尺 房型價格： 標準房 TWD $2,600起 / 河畔高級房 TWD $4,900起

標準房 TWD $2,600起 / 河畔高級房 TWD $4,900起 限時優惠： | Booking

日本環球影城森格拉爾天空水療酒店評價：車站一出來就可以看到飯店了，距離環球影城相當的近，可以睡飽再去環球影城，另外飯店也有露天浴場，也有會中文的工作人員，溝通上非常順利，飯店提供的設施也相當不錯，特別推薦給在找大阪親子住宿的朋友。

全文連結：最新【2023大阪住宿】大阪飯店推薦！精選30間近心齋橋、難波、梅田大阪住宿

梅田住宿推薦 #4

交通： 距離渡辺橋站240公尺

距離渡辺橋站240公尺 房型價格： 標準雙人間 TWD $2,400起 / 豪華雙床房 TWD $3,900起

標準雙人間 TWD $2,400起 / 豪華雙床房 TWD $3,900起 限時優惠： | Booking

三井花園酒店大阪普米爾評價：飯店的位置雖然離地鐵站有點距離，但有提供接駁車去大阪車站，所以若是要從大阪車站出發，在這裡住宿是個不錯的選擇，性價比蠻高的梅田住宿，比一般日本酒店大很多，而且有大浴場！服務員態度非常好！

天王寺住宿推薦 #3

交通： 距離天王寺站150公尺

距離天王寺站150公尺 房型價格： 標準雙人房 TWD $2,900起 / 高級雙人房 TWD $3,600起

標準雙人房 TWD $2,900起 / 高級雙人房 TWD $3,600起 限時優惠： | Booking

Trusty飯店大阪阿倍野評價：不管要去機場或飯店都非常方便，車站一出來就是飯店了，也有空橋連結拉行李箱也不會太困難，周邊也有很多百貨公司、藥妝店可以逛，買完戰利品直接放飯店，超方便。房間雖然不到寬敞，但該有的基本設備都有提供，品質也都不錯，算是性價比蠻不錯的大阪飯店。

全文連結：最新【2023大阪住宿】大阪飯店推薦！精選30間近心齋橋、難波、梅田大阪住宿

大阪城住宿推薦 #1

交通： 距離大阪城公園站290公尺

距離大阪城公園站290公尺 房型價格： 標準小型雙人間 TWD $2,600起 / 高級房 TWD $3,500起

標準小型雙人間 TWD $2,600起 / 高級房 TWD $3,500起 限時優惠： | Booking

大阪新大谷酒店評價：飯店就在車站、大阪城附近，附近頗安靜，隔音非常好幾乎聽不到隔壁的聲音，也能請飯店準備嬰兒床跟餐具，房間很大還可以看到大阪城公園，特別喜歡夜晚的景色，工作人員也很親切，如果想住在清幽舒服的大阪住宿可以參考看看。

大阪城住宿推薦 #2

交通： 距離堺筋本町站130公尺

距離堺筋本町站130公尺 房型價格： 標準雙人房 TWD $1,100起 / 劇院雙床房 TWD $2,900起

標準雙人房 TWD $1,100起 / 劇院雙床房 TWD $2,900起 限時優惠： | Booking

THE LIVELY OSAKA HONMACHI評價：房間環境很好、地理位置方便、安靜舒服，空間寬敞，比同價位的其他飯店來得大，推薦家庭旅遊的大阪住宿，如果下次再來大阪會再入住，另外頂樓的bar視野非常好，CP值非常好的大阪飯店推薦。

大阪民宿推薦 #1

交通： 距離地下鐵惠美須町站90公尺

距離地下鐵惠美須町站90公尺 房型價格： 豪華房 TWD $1,500起

豪華房 TWD $1,500起 限時優惠：

難波惠比壽邦公寓評價：房間乾淨舒適，也有設置浴缸陽台洗衣機等等，若是在大阪旅遊統一住一間的話蠻方便的，基本的廚房用具也都有提供，但一些調味料等等就沒有提供了～附近也有便利超商，算是蠻方便的大阪公寓式酒店。

全文連結：最新【2023大阪住宿】大阪飯店推薦！精選30間近心齋橋、難波、梅田大阪住宿

延伸閱讀

【2023日本必買】TOP20必買藥妝保養品、電器、私房伴手禮推薦總整理！

【2023名古屋住宿】名古屋自由行必看！嚴選16間網友熱推名古屋飯店民宿！

【2023九州景點推薦】TOP16 私藏九州必去，九州自駕遊景點懶人包！

【日本自由行】2023最新日本入境政策，航空旅遊平台優惠總整理

【2023福岡住宿】嚴選12間熱門福岡飯店推薦，親子博多民宿總整理

【2023黑川溫泉住宿】溫泉住宿指南，嚴選10間日式溫泉旅館推薦名單！

【2023由布院住宿】高評價TOP15湯布院溫泉住宿，私人風呂飯店推薦！

【2023輕井澤飯店】人氣10間輕井澤住宿推薦，高評價輕井澤民宿

【2023河口湖住宿】人氣12間河口湖飯店推薦，超美逆富士房型懶人包

【2023京都飯店】精選20間高CP值京都住宿推薦，特色京都民宿懶人包

【2023沖繩飯店】嚴選18間平價沖繩飯店推薦，沖繩海景度假村飯店總整理

【2023北海道飯店】精選20間北海道札幌函館住宿，北海道民宿懶人包

【2023東京飯店】30間人氣東京飯店推薦，各區平價東京住宿懶人包！

【2023台北溫泉住宿】精選10間台北泡湯推薦，烏來、北投溫泉飯店全整理

【2023北投溫泉】精選10間高評價北投溫泉飯店、湯屋推薦，北投溫泉優惠整理

【台北飯店】和苑三井花園飯店台北忠孝｜鄰近忠孝新生日式質感飯店，還有日式大浴場可以泡！

全文連結：最新【2023大阪住宿】大阪飯店推薦！精選30間近心齋橋、難波、梅田大阪住宿