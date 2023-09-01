燒肉道,桃園美食,火鍋燒肉和牛放題,全台第一家軌道送餐燒肉,桃園火烤兩吃,桃園蘆竹美食吃到飽,軌道送餐

前陣子在桃園的美食社團看到超多人在PO這家燒肉道，想想也很久沒帶老婆去吃好料的了，而且這裡還有軌道送餐！我老婆就像個長不大的孩子一樣超喜歡這類的噱頭，好吧就帶她來吃吃這間烤肉火鍋吃到飽的燒肉道吧！老婆妳早餐不要吃太多喔～不然等等就吃不下啦ＸＤ

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桃園市蘆竹區桃園街112號1樓 請點我開始燒肉道導航

禮拜一~五、17:00–00:00

禮拜六~日、11:00–14:00、17:00–00:00

停車資訊：建議可以停到曼哈頓社區的地下停車場去，跟燒肉道有特約唷！平日用餐500元可以折抵1小時最多折抵2小時，假日用餐600元可以折抵1小時最多折抵2小時。我去的時候看到路邊停車格就習慣性的停下去了…有點可惜QQ

店內環境

帶著老婆剛進門，她立馬就被右邊這片網美牆吸引住！＂腦公腦公～情人節耶我們來合照吧！＂，算了啦…我這壞人臉不適合這麼少女的粉紅玫瑰牆啊ＸＤ

進到店裡座位依著傳說中的送餐軌道左右側來配置，靠前方是讓一到兩人來享用美食的２人桌。

櫃檯旁也有一個半包廂，一共有兩張六人桌方便讓公司或家庭聚餐使用。

冰淇淋！好多的冰淇淋！

放眼望去至少有四個優質品牌的冰淇淋！

還有老婆最愛吃的北海道冰淇淋！也太爽了全都是吃到飽的啦～

蠻貼心的一點是前面還放了一個小遊戲枱，可以讓小朋友玩喔。

店的另一邊則是四到六人的座位，以及飲料啊白飯以及火烤兩吃的自助吧喔。

這裡是火烤兩吃的餐廳，自助吧這裡也提供一些基本的像香菇玉米還有玉米筍之類的食材，連蛋餃也有呢～水果跟甜點也放在這喔。

欸，還有已經用錫箔盒包好可以直接烤的蛤蜊跟奶油金針菇，也太貼心。

下層則是放醬料的地方，也有泡菜，等等拿點青菜來做生菜包肉吧！想到就流口水啦。

然後最後面這裡竟然放了非常邪惡的東西……味噌滷牛筋配白飯！！！

牛筋滷得超透的！而且老婆大推裡面的滷白蘿蔔喔，是說妳該不會忘了這裡是吃到飽的吧老婆？妳萬一等等光吃這個就飽了怎麼辦？ＸＤ

果不其然……妳還真的去裝了一碗！！！不過牛筋跟紅白蘿蔔都非常入味，推薦可以吃一碗看看喔～（大口吃飯

菜單參考及點餐方式

用餐時間120分鐘，點餐時間90分鐘大家要注意喔～有收一成的服務費。

大概跟同學們說一下燒肉道的消費方式，基本上是分三種套餐～都是吃到飽啦放心啦ＸＤ

589元的超值套餐就有超過30種的山珍海味任君挑選！也就是黃色框框裡的食材都可以隨便點隨便吃！如果選的是789的豪華套餐就是黃區+紅區的食材都可以點。這次因為是為了跟老婆大人來慶祝嘛，老人家就選了989元的旗艦套餐！菜單上或是店裡看得到的都能點啦～

再來跟大家報告一下燒肉道的點餐方式，服務人員帶到位置上後會幫大家開啟軌道側的點餐銀幕，想吃什麼就按吧！切記量力而為不要浪費食材就好啦～燒肉道不怕客人吃，只擔心精心為大家準備的食材被浪費而已。

軌道上方放了烤肉夾～食物剪刀～餐具什麼的一應俱全呢。

喔喔喔喔！剛剛點的肉就從旁邊的軌道送過來了啦～好好玩啊！

對了，軌道送餐來的時候小朋友都會超開心對面桌的小朋友都一直拍手一直笑ＸＤ，但爸爸就有一直提醒他兒子說要等肉肉完全停下來後再去拿喔！

對了對了，桌上有放店家調的烤肉沾醬，鹹中帶甜的口味挺不錯，另外也有檸檬椒鹽跟玫瑰鹽呢～牛排沾點玫瑰鹽就很美味了。

餐點品項介紹

肋眼牛排

這份肋眼牛排非常的厚實！沒烤過的同學們可能會覺得很難烤熟對吧？其實不會喔～就讓我來讓大家示範一下如何正確的烤出好吃的肋眼牛排吧！（捲袖子

烤爐的溫度夠了的話，請直接豪邁地把牛排放上去吧！然後千萬記得一件事情，絕對不要急著翻面！因為要等牛排受熱均勻而且烤到微帶焦糖色澤（大約三到五分鐘左右），這時候我們再來翻面。然後翻面後一樣大概烤五分鐘左右就可以利用座位上的食材剪刀剪一下看看牛肉的熟度。

看起來很不錯對吧？老婆說我可以在社區巷口弄個小攤子烤牛排當副業了ＸＤ

松阪豬

爽脆的口感讓老婆大人非常滿意！而且因為老婆不吃肥肉，所以清爽彈牙的松阪豬就點了兩份啦。

鴨胸肉

烤到微帶焦黃的松阪豬真的太好吃了，爽脆的口感真的讓人一片接一片停不下來。相較之下我反而比較愛吃那個鴨胸肉，肉質多汁完全不柴！越吃越香甜的鴨胸肉很推喔。

我忙著烤肉的時候，老婆也準備了泡菜跟辣椒等等的佐料，沒想到燒肉道連檸檬汁都有耶！有的朋友覺得烤肉吃多會太油太罪惡，那醬料裡加點兒檸檬汁不只清新也可以讓肉肉吃起來更清爽。

然後有些食材盤子大點的不太方便用軌道送餐，就會由親切的服務人員送到桌上來。

羽下肉

如果單純要我選出牛肉最好吃的部位，我無疑會給羽下肉最高的評價！

細緻油花的分佈真的非常美麗，有人說好像是落在牛肉上的羽毛一般呢。不過我個人喜歡羽下肉的原因則是因為她的肉香非常細膩，而且吃起來非常的柔軟啊～～～（陶醉

霜降牛

如雪花般分佈均勻的油花，品質看起來很棒～決定等等要再多點兩盤來吃。

雖說每個人對於牛肉能接受的熟度不同，但個人覺得三到五分熟左右的霜降牛肉最棒了！（激動），口感溫潤而且不沾醬可以品嚐到那優質牛肉的肉香～是說再點兩盤好像不夠吼？

伊比利梅花豬

老婆大人不像我對牛肉有著瘋狂的熱愛，所以特地點了一盤伊比利梅花豬給她吃，肉質非常的軟嫩讓她讚不絕口。

板腱牛

想吃稍微有口感一點的牛肉嗎？那真的大推這裡的板腱牛肉喔～

這次試著用剛烤好的板腱牛肉把泡菜跟椒鹽蔥包起來，這樣也非常的好吃啦！

澳洲和牛

澳洲和牛的脂肪分佈很均勻，口感也非常豐富～

太太直接把澳洲和牛拿來做生菜包肉啦，也太大氣了妳ＸＤ

美國和牛

肉質柔軟多汁的美國和牛我也很愛吃！

吃進嘴裡會讓人覺得非常的多汁，而且肉香十足呢。

橫隔膜（牛）

比較少見的橫隔膜在燒肉道也吃得到喔，肉質柔軟但是兼具咬勁與濃郁滋味的橫隔膜～真的太適合當下酒菜了。

然後這份是牛菲力喔～肉質一樣非常的柔軟好吃。

199元SAPPORO啤酒無限暢飲

開車不喝酒喝酒不開車，飲酒過量有害身體健康！

咦？為什麼軌道送火鍋來的時候還多了一瓶日本的SAPPORO啤酒？？？店長店長妳是不是剛剛有聽到我說到＂下酒菜＂的事啊？

原來是圍事太太特別幫我點的啦～因為燒肉道現在有加199元然後可以SAPPORO啤酒無限暢飲的活動呢～那回家的時候就麻煩老婆大人開車啦～再跟同學們囉唆一下，為了自己也為了別人著想，要喝酒就千萬別開車！

綜合海鮮盤（柳葉魚,小章魚,鮑魚,干貝,生蠔,天使紅蝦,葡萄蝦,藍鑽蝦,草蝦）

除了各式的肉類之外，烤肉怎麼可以少了海鮮呢？燒肉道的海鮮種類也非常多樣～新鮮度也很夠！那我們就開動啦～烤起來啊老婆大人！

火鍋

是說看到那麼多的山珍海味都只顧著吃，差點忘了燒肉道是鍋物烤肉無限放題的餐廳呢。火鍋是老婆大人點的，不分四季～她吃飯的時候總愛配上熱湯。

雖然大家應該跟我一樣，眼光都放在烤肉上面對吧？但這裡的鍋物也挺不錯的呢。老婆大人非常推薦這裡的蛋餃，甚至考慮把今天的餐點第一名給蛋餃！！！不不不，絕對是羽下肉或是美國和牛吧！

菲力豬排

這個腓力豬排就得多花點心思來烤囉，所謂的菲力豬排就是所謂的小里肌肉啦～我老媽都說這叫腰內肉，是口感非常細緻軟嫩的部位唷！

像我們是先把這塊菲力豬排兩面先煎到上色之後，用座位上的食材剪刀從中間剪開再烤那塊比較中心部位的肉啦～

非常推薦沾點專用的塔塔醬喔！帶著些許酸黃瓜及洋蔥的酸甜與清爽，跟細致的菲力豬排搭起來非常的爽口。

店家/景點資訊

店家名稱：燒肉道

所在地址：臺灣桃園市蘆竹區桃園街112號

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 禮拜一~五、17:00–00:00-禮拜六~日、11:00–14:00、17:00–00:00

店家電話：032225138

評價：★★★★★

備註資訊：

有收一成服務費

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