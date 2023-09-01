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基隆新開景觀餐廳【壽司郎基隆站前店】基隆城際轉運站內/招牌必點基隆限定餐點/必點焦糖千層蛋糕銅板價就能享用/居高臨下欣賞基隆巿區美景

2023-09-01 13:38:25 大海愛上藍天 人氣：124
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窩客好文

大海愛上藍天

發表篇數：1460篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：スシロー壽司郎 基隆站前店
phone02-2427-7317
place基隆市仁愛區港西街5號3樓
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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不用跑台北，基隆也有壽司郎可以享用囉～地點就位在基隆火車站旁，基隆轉運站內，地理位置超優，不管你要坐火車或公車都可以直達，旁邊就是海洋廣場，景觀超好，可以居高臨下欣賞國門廣場美麗景緻，來壽司郎除必點壽司後還有甜點也超好吃的，搭配免費抺茶，60元就可以享用下午茶，可以趁新開幕來嚐鮮，建議選非用餐時段來享用，就不用等很久囉～

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基隆美拍景點：國門廣場噴水池

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基隆最佳看夜景去處：基隆市文化局

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壽司郎除了壽司、茶碗蒸必點，還有甜點真的超好吃的，列為必點。

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壽司郎地點就在基隆轉運站3樓，基隆火車站旁。

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全台最北邊的壽司郎-壽司郎基隆站前店

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為慶祝新店開幕，提供限定款的A4資料夾滿額贈活動

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壽司郎最新活動：超元氣大補帖海之幸

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基隆站前店限定餐點：鮪魚極上赤身40元，特大草蝦天婦田羅60元。

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網美必拍：超可愛的壽司造型椅

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壽司郎的秘密武器⁣：新鮮又好吃，基隆站前店環境乾淨舒適明亮，還有一整片的落地窗可以欣賞窗外風景。

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一上桌，先來一盤基隆站前店限定餐點，還有茶碗蒸，裡面有滿滿的海鮮料。影片分享

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鮪魚極上赤身40元，特大草蝦天婦田羅60元

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採用迴轉壽司，看到喜歡就可以拿，也可以用平板採線上點餐，想吃什麼隨時自己點。

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薑片不用點，桌上自己夾。

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超高CP值讓你一盤接一盤。

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招牌必點：焦糖千層蛋糕60元，口感綿密焦糖清脆，這是一間被壽司耽誤的甜點店，超好吃的，重點只要60元。

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大門口旁有個小小的觀景台，看出去的風景。

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走出去就是基隆地標：國門廣場，這裡有個超大的噴水池會定期的噴水，小朋友的最愛～影片分享

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國門廣場綠色草皮，可以席地而座，到處都是最美的海景座位區。

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我們提早到基隆過情人節，還免費收到用香皂做的玫瑰花束超特別的～

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基隆海洋廣場愈夜愈美麗

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基隆巿文化局重新整修後，設計成超美的室內空間，可以居高臨下欣賞基隆巿區美景。

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基隆火車站藝術裝置

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基隆必吃美食：劉家臭豆腐

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スシロー壽司郎 基隆站前店：基隆市仁愛區港西街5號3樓；營業時間11:00-22:00。

基隆市文化局：基隆市中正區信一路181號

劉家50年老店臭豆腐：基隆市仁愛區港西街19號；營業時間10:30-22:00（周三公休）

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儘管沒有絕佳的文筆，卻有最真切的敘述，希望藉著分享，可以讓更多人了解旅行的美好。 我的座右銘: 走很多地方, 很多地方還沒走; 做了很多事, 很多事情還沒做; 覺得夠老了, 又覺得還沒活夠; 覺得玩累了, 除了玩又不會別的..... 我想, 人生幸福不過如此吧!
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