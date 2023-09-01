這間牛排不只適合聚餐，約會餐廳也非常合適，吃過一次馬上又想再吃，台北東區岩燒牛排推薦！

距離台北大安區忠孝敦化站2號出口走路約2分鐘處的＂洋石岩燒牛排 Young Stone Steak House＂

在Google上擁有2千多則高達4.9顆星的評論！不只牛排好吃，自助吧也不馬虎，超乎想像的好吃！

雖然台北東區美食多，但跟朋友聚餐我還是會再選一次洋石！真的太好吃了XDDD

位於忠孝東路巷弄內，店前方也有許多機車停車格，騎車或搭捷運都非常方便！

看到店外的介紹就讓人期待，洋石岩燒牛排是凱恩斯岩燒牛排創立27年後的新品牌

自助吧有義大利麵、燉飯、薯條、湯品、霜淇淋、飲料，這些全都是任你吃、吃到飽！

用餐時段來建議先訂位，這天是平日晚上來，店內也幾乎坐滿了

店內裝潢帶點美式工業風的感覺，空間乾淨舒適並且氛圍輕快活潑很歡愉

自助吧空間有義大利麵、燉飯、薯條、湯品、霜淇淋、飲料

並且會不定期更換口味，每隔一段時間來可能湯品、燉飯、義大利麵、霜淇淋都會不同唷！

這天來有青檸馬鈴薯沙拉、泰味雲耳沙拉、青醬培根筆管麵、松露野菇燉飯

看似普通的自助吧味道卻出乎你意料之外！青檸馬鈴薯沙拉吃起來沒有厚重感，細緻綿密口味也好

雲耳爽脆檸檬汁、魚露、洋蔥等調味，富有層次非常開胃，還有主食的筆管麵和燉飯味道濃郁好吃！

薯條這天吃到有馬鈴薯薯條和地瓜薯條，酥脆不油膩也好吃耶！

湯品這天有奶油蘑菇濃湯、羅宋牛肉湯，店家用料也是不手軟，濃湯不是勾芡出來的那種濃郁

每一口都喝的到蘑菇香氣，羅宋湯更是令人喜愛，新鮮蔬菜和牛肉，每一匙都撈的到料

湯品都是手工熬煮，味道用料都讓人喝完還想喝，我光是羅宋湯就喝了兩碗！XD

霜淇淋綿密細緻，是胖胖冰的那種，濃郁好吃！

飲料也是冷熱都有，多款可以選擇！

來看看洋石岩燒牛排菜單吧！

洋石岩燒牛排使用QR code線上點餐，也有岩燒牛排的食用方式

岩燒牛排很特別的端上桌時是熱騰騰的石頭，再將食材放置熱石上，變至理想熟度即可享用

雙人極致牛海陸組合餐 $1588

美國安格斯小菲力/美國安格斯嫩肩/美國PR丹佛/美國PR霜降/北洋大干貝2顆/野生海大蝦

牛肉每種品項都是90g，雙人餐牛排差不多是11oz左右，干貝為生食級干貝

一次可以吃到多種部位的牛排，看肉品就覺得等不及了XD

洋石岩燒牛排主打皆使用原塊肉，絕無添加！牛排放置石板上時滋滋作響那話面就知道肉塊的天然

一開始皆會由店員幫你服務，將肉塊及食材岩燒至可食用的狀態，再依照自己喜愛的熟度去岩燒即可

醬汁有黑胡椒、蘑菇醬皆為店家手作，是凱恩斯的招牌醬汁，而洋石多了紅酒松露醬

為洋石主廚的特製醬汁，醬料旁還會搭配簡易沙拉，可以直接吃也可以放置石板上岩燒搭配

看起來超級誘人的啦！那個牛排多汁飽滿的樣子，看店員在岩燒過程就感覺把肉汁牢牢的鎖在肉塊內

店員會介紹肉塊建議食用順序，依照牛排油脂的多寡去吃，店家建議由脂肪較少的部位開始吃

看看下圖這畫面，牛排中間粉嫩的紅色，一口咬下肉汁在口中迸發

散發出誘人的香氣，咀嚼中可以感受到牛排的軟嫩及細緻，天啊！這豪～好吃喔！

我自己是喜歡吃原味，牛排搭配些許玫瑰鹽就能吃到牛肉的鮮與甜！他們家牛排讓我吃過還想吃！

再來是生食級干貝質地鮮嫩，光滑如玉的表面透出許多干貝湯汁，海洋的鮮味和甜味在你口中噴發

野生海大蝦已經做過處理，能夠輕鬆的將蝦肉與蝦殼分離，腸泥也都乾淨溜溜

肉質緊實豐腴，鮮美程度也是一等一，那個～他們家的食材也太棒了吧！不只牛肉好吃連海鮮也啵棒！

超值組合(主廚沙拉+金莎巧克力慕斯蛋糕) $149

因為想吃甜點所以又順帶點了組合餐，沙拉有和風醬和凱薩醬，有美生菜和番茄級麵包丁

凱薩醬大蒜味不會很重，所以可以不用擔心吃完嘴巴會臭臭XD

金莎巧克力慕斯蛋糕可以吃到戚風蛋糕體、細緻的幕斯和顆粒口感的巧克力，層層口感堆疊很不錯！

這天來吃洋石岩燒牛排讓我體驗到前所未有的岩燒喜愛，主餐的肉品、海鮮新鮮好吃

連自助吧的品質也都很用心，而且雖然為岩燒牛排，但店內沒有什麼油煙，覺得棒棒！

原肉品質和自助吧吃過一次後又想來吃，台北東區聚餐聚會的餐廳首選＂洋石岩燒牛排＂推薦給你！

【洋石岩燒牛排】

電話：02-2341-1399

地址：台北市大安區忠孝東路四段223巷10弄4號 (忠孝敦化2號出口)

營業時間：11:30~15:00 / 17:00~22:30 (假日全天營業下午不休息)

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