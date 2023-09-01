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> 圖文創作 > 【台北東區牛排吃到飽】洋石岩燒牛排 ➤ 凱恩斯岩燒新品牌！超強自助吧，燉飯、義大利麵、小菜、湯品、冰淇淋任你吃！

【台北東區牛排吃到飽】洋石岩燒牛排 ➤ 凱恩斯岩燒新品牌！超強自助吧，燉飯、義大利麵、小菜、湯品、冰淇淋任你吃！

2023-09-01 13:43:35 專業噗嚨共Miso吃走 人氣：378
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窩客好文

專業噗嚨共Miso吃走

發表篇數：605篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 大安區

造訪商家：洋石岩燒牛排
phone02-2341-1399
place台北市大安區忠孝東路四段223巷10弄4號
作者本次評價：
4.95
美味度
5.00
服務品質
4.50
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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洋石岩燒牛排 Young Stone Steak House 台北東區牛排 自助吧吃到飽 台北岩燒牛排 專業噗嚨共MISO吃走 coverphoto.jpg

這間牛排不只適合聚餐，約會餐廳也非常合適，吃過一次馬上又想再吃，台北東區岩燒牛排推薦！

距離台北大安區忠孝敦化站2號出口走路約2分鐘處的＂洋石岩燒牛排 Young Stone Steak House＂

Google上擁有2千多則高達4.9顆星的評論！不只牛排好吃，自助吧也不馬虎，超乎想像的好吃！

雖然台北東區美食多，但跟朋友聚餐我還是會再選一次洋石！真的太好吃了XDDD

位於忠孝東路巷弄內，店前方也有許多機車停車格，騎車或搭捷運都非常方便！

洋石岩燒牛排 Young Stone Steak House 台北東區牛排 自助吧吃到飽 台北岩燒牛排推薦 專業噗嚨共MISO吃走 (1).jpg

看到店外的介紹就讓人期待，洋石岩燒牛排是凱恩斯岩燒牛排創立27年後的新品牌

自助吧有義大利麵、燉飯、薯條、湯品、霜淇淋、飲料，這些全都是任你吃、吃到飽

洋石岩燒牛排 Young Stone Steak House 台北東區牛排 自助吧吃到飽 台北岩燒牛排推薦 專業噗嚨共MISO吃走 (4).jpg

用餐時段來建議先訂位，這天是平日晚上來，店內也幾乎坐滿了

店內裝潢帶點美式工業風的感覺，空間乾淨舒適並且氛圍輕快活潑很歡愉

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洋石岩燒牛排 Young Stone Steak House 台北東區牛排 自助吧吃到飽 台北岩燒牛排推薦 專業噗嚨共MISO吃走 (8).jpg

自助吧空間有義大利麵、燉飯、薯條、湯品、霜淇淋、飲料

並且會不定期更換口味，每隔一段時間來可能湯品、燉飯、義大利麵、霜淇淋都會不同唷！

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這天來有青檸馬鈴薯沙拉、泰味雲耳沙拉、青醬培根筆管麵、松露野菇燉飯

看似普通的自助吧味道卻出乎你意料之外！青檸馬鈴薯沙拉吃起來沒有厚重感，細緻綿密口味也好

雲耳爽脆檸檬汁、魚露、洋蔥等調味，富有層次非常開胃，還有主食的筆管麵和燉飯味道濃郁好吃！

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薯條這天吃到有馬鈴薯薯條和地瓜薯條，酥脆不油膩也好吃耶！

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湯品這天有奶油蘑菇濃湯、羅宋牛肉湯，店家用料也是不手軟，濃湯不是勾芡出來的那種濃郁

每一口都喝的到蘑菇香氣，羅宋湯更是令人喜愛，新鮮蔬菜和牛肉，每一匙都撈的到料

湯品都是手工熬煮，味道用料都讓人喝完還想喝，我光是羅宋湯就喝了兩碗！XD

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霜淇淋綿密細緻，是胖胖冰的那種，濃郁好吃！

飲料也是冷熱都有，多款可以選擇！

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洋石岩燒牛排 Young Stone Steak House 台北東區牛排 自助吧吃到飽 台北岩燒牛排推薦 專業噗嚨共MISO吃走 (12).jpg

來看看洋石岩燒牛排菜單吧！

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洋石岩燒牛排使用QR code線上點餐，也有岩燒牛排的食用方式

岩燒牛排很特別的端上桌時是熱騰騰的石頭，再將食材放置熱石上，變至理想熟度即可享用

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雙人極致牛海陸組合餐 $1588

美國安格斯小菲力/美國安格斯嫩肩/美國PR丹佛/美國PR霜降/北洋大干貝2顆/野生海大蝦

牛肉每種品項都是90g，雙人餐牛排差不多是11oz左右，干貝為生食級干貝

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一次可以吃到多種部位的牛排，看肉品就覺得等不及了XD

洋石岩燒牛排主打皆使用原塊肉，絕無添加！牛排放置石板上時滋滋作響那話面就知道肉塊的天然

一開始皆會由店員幫你服務，將肉塊及食材岩燒至可食用的狀態，再依照自己喜愛的熟度去岩燒即可

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洋石岩燒牛排 Young Stone Steak House 台北東區牛排 自助吧吃到飽 台北岩燒牛排推薦 專業噗嚨共MISO吃走 (25).jpg

醬汁有黑胡椒、蘑菇醬皆為店家手作，是凱恩斯的招牌醬汁，而洋石多了紅酒松露醬

為洋石主廚的特製醬汁，醬料旁還會搭配簡易沙拉，可以直接吃也可以放置石板上岩燒搭配

看起來超級誘人的啦！那個牛排多汁飽滿的樣子，看店員在岩燒過程就感覺把肉汁牢牢的鎖在肉塊

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洋石岩燒牛排 Young Stone Steak House 台北東區牛排 自助吧吃到飽 台北岩燒牛排推薦 專業噗嚨共MISO吃走 (28).jpg

店員會介紹肉塊建議食用順序，依照牛排油脂的多寡去吃，店家建議由脂肪較少的部位開始吃

看看下圖這畫面，牛排中間粉嫩的紅色，一口咬下肉汁在口中迸發

散發出誘人的香氣，咀嚼中可以感受到牛排的軟嫩及細緻，天啊！這豪～好吃喔！

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洋石岩燒牛排 Young Stone Steak House 台北東區牛排 自助吧吃到飽 台北岩燒牛排推薦 專業噗嚨共MISO吃走 (33).jpg

我自己是喜歡吃原味，牛排搭配些許玫瑰鹽就能吃到牛肉的鮮與甜！他們家牛排讓我吃過還想吃！

再來是生食級干貝質地鮮嫩，光滑如玉的表面透出許多干貝湯汁，海洋的鮮味和甜味在你口中噴發

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野生海大蝦已經做過處理，能夠輕鬆的將蝦肉與蝦殼分離，腸泥也都乾淨溜溜

肉質緊實豐腴，鮮美程度也是一等一，那個～他們家的食材也太棒了吧！不只牛肉好吃連海鮮也啵棒！

洋石岩燒牛排 Young Stone Steak House 台北東區牛排 自助吧吃到飽 台北岩燒牛排推薦 專業噗嚨共MISO吃走 (34).jpg

超值組合(主廚沙拉+金莎巧克力慕斯蛋糕) $149

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因為想吃甜點所以又順帶點了組合餐，沙拉有和風醬和凱薩醬，有美生菜和番茄級麵包丁

凱薩醬大蒜味不會很重，所以可以不用擔心吃完嘴巴會臭臭XD

金莎巧克力慕斯蛋糕可以吃到戚風蛋糕體、細緻的幕斯和顆粒口感的巧克力，層層口感堆疊很不錯！

洋石岩燒牛排 Young Stone Steak House 台北東區牛排 自助吧吃到飽 台北岩燒牛排推薦 專業噗嚨共MISO吃走 (19).jpg

這天來吃洋石岩燒牛排讓我體驗到前所未有的岩燒喜愛，主餐的肉品、海鮮新鮮好吃

連自助吧的品質也都很用心，而且雖然為岩燒牛排，但店內沒有什麼油煙，覺得棒棒！

原肉品質和自助吧吃過一次後又想來吃，台北東區聚餐聚會的餐廳首選＂洋石岩燒牛排＂推薦給你！

【洋石岩燒牛排】

電話：02-2341-1399

地址：台北市大安區忠孝東路四段223巷10弄4號 (忠孝敦化2號出口)

營業時間：11:30~15:00 / 17:00~22:30 (假日全天營業下午不休息)

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帶著相機背著包包看世界~ 因為不知道眼前的世界什麼時候會消失所以把握現有的時間好好的看
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