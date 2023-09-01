二堂頭銷魂鴨肉飯有許多分店，這次因為參加桃園地景藝術節來到龍潭店，愛的就是那一味，香嫩鴨肉配上半熟炸蛋，再來一碗米粉湯，真是古早味小吃人間極品，招牌必點去骨鴨腿飯每日限量，一口入魂，極品美味，還有銷魂鴨肉飯、雙蛋銷魂鴨肉片飯等都可以點來嚐嚐，吃飽可以到新開沙發馬鈴薯樂園吹冷氣消暑一夏。
周邊新開：沙發馬鈴薯樂園-龍潭聖亭店。
二堂頭鴨肉飯就位在龍潭巿區北龍路上。
最新DM，實際DM以店家為主
這裡用餐環境乾淨舒適。
二堂頭招牌：極品鴨腿飯135元，炸蛋吃起來不僅有蛋酥口感，裡頭還有半熟蛋液流入飯中，攪拌在一起好好吃喔。
銷魂滷肉飯70元，裡面有附爆醬炸蛋，看著蛋液慢慢流出，超銷魂的～古早味米粉湯40元。
桃園龍潭聖亭店為北部沙發馬鈴薯樂園第一間娃娃機複合式主題樂園。
最新活動：沙發馬鈴薯鬼殺隊出任務
即日起，只要夾滿35樣 就送蠟筆小新保冷袋，送完為止。
打卡或Google評論送三次卡，可任選機台免費玩3次
這裡有專人服務可擺位，還會不定時辦活動，適合親子共樂的遊樂場。
現場大約有73台機台，占地非常廣，影片分享
今日戰利品，可以趁新開幕來嚐鮮，挑戰一下試手氣。
沙發馬鈴薯樂園 桃園龍潭聖亭店 ：桃園市龍潭區聖亭路172號；營業時間：10:00-01:00
二堂頭龍潭店：桃園市龍潭區北龍路315號；營業時間：：10:30-14:00：17:00-21:00
2023桃園地景藝術節|超萌客家Hello Kitty現身龍潭大池|湖光山色倒影如畫|2023桃園最新打卡景點
龍潭免費景點|鍾肇政文學生活園區|龍潭武德殿|老建築新風貌|龍潭國小日式宿舍群|古色古香日式建築
龍潭平價早餐【物汪窩友善早午餐】限定早午餐拼盤70元起/竉物友善餐廳/桃園龍潭CP值高早午餐
2023桃園新景點│十一份觀光文化園區│桃園版松菸│一席食堂│魚香咖啡│呷豆花喝咖啡美術館看免費展覽
浪漫台三線藝術季2023|龍潭三坑自然生態公園|浪漫台三線藝術季|環湖步道水上屋地景藝術|桃園龍潭輕旅行
2023世界客家博覽會|世界館台灣館首度開放免費參觀|一場結合科技與藝術沉浸式體驗|天光日个客家五感體驗|世界級的藝術饗宴
桃園最浪漫約會景點|大古山登山步道公園|魔幻森林夏日奇幻夢境之旅|超級夢幻紫藤花廊隧道|2023年蘆竹炫YA農遊季
2023桃園新景點|青禾藝術公園|赤牛稠埤|必拍浮雲亭螺旋水門|景觀優美環湖步道|桃園親子休閒好去處
桃園浪漫約會景點|航空港360景觀旋轉餐廳|竹圍海水浴場|復興航棧綠洲|桃園大園看海看飛機美食輕旅行
桃園大溪水岸新亮點|山豬湖生態親水園區|環湖景觀步道平緩好走|環境清幽怡然自得|星空草原地景藝術|適合全家大小出遊
2023桃園大溪最新景點|中庄吊橋欣賞大漢溪的河階之美|中庄調整池玻璃棧道|山豬湖生態園區|全台最長的懸索式吊橋|桃園超夯打卡景點
2023桃園新景點|桃園首座無圍牆博物館|大溪木藝生態博物館|大溪警察局宿舍群|免費親子空間|鳳飛飛故事館|六廿四故事館|感受不一樣的大溪老街
2023桃園最新打卡點│桃園市圖書館新總館│一整層專屬兒童親子區│大片落地窗絕美舒適景觀座位區│桃園親子共遊最佳去處
桃園大溪|中庄調整池景觀平台|透明玻璃棧道|限時限量開放|桃園隱藏版天空步道|桃園最新爆紅打卡景點2020
桃園最新落羽松秘境【月眉人工濕地生態公園】桃園版雲山水│超美超夢幻水漾森林│水中倒影鏡面如畫│桃園最佳賞松盛地
北部火鍋特輯|精選22家火鍋|北部必吃火鍋|吃到飽火鍋推薦|火鍋懶人包|推薦CP值高聚餐好去處
桃園藝文特區美食懶人包|桃園商業午餐|桃園早午餐|桃園在地人推薦CP值高餐廳美食
2022桃園夢幻打卡景點|漫天飛舞風鈴廊道|桃園神社良緣祈願祭|千里姻緣一線牽|免出國在台就能感受日本風鈴祭
桃園好好玩|2022桃園最新打卡景點|桃園景點懶人包|桃園景點旅遊推薦
桃園CP值高登山步道|虎嶺迎風步道|忠烈祠步道|桃園神社鯉魚流光祭|打卡新亮點五彩繽紛鯉魚旗海
桃園免費看飛機【復興航棧觀景台】吃麵包喝咖啡看飛機/桃園最新打卡點飛機觀景台/桃園看飛機新去處
桃園最新玻璃屋餐廳【玫瑰左岸莊園餐酒館】桃園大溪景觀餐廳/河景第一排的歐式城堡建築/超好拍浪漫歐風莊園
桃園看夜景最佳去處|虎頭山環保公園新風貌|360度觀景平台|免費欣賞百萬夜景|桃機一號超吸睛|開車直達絕美景觀台
桃園餐廳特輯2022|情人節約會餐廳|桃園新開餐廳懶人包|推薦CP值高聚餐好去處