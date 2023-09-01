【新竹食記】 STARBUCKS 星巴克 (芎林文德門市) - 中秋禮盒好評預購中，9/5前享85折優惠

去年我家對面的芎林開了間特色星巴克，這間店以"竹林之美，咖啡園林"為主題打造咖啡館的氛圍，咖啡館周圍的景觀非常好，從裡面就能欣賞遠山的風景。

這次陳小兔預約了星巴克試吃月餅的活動，趁這個機會來造訪一下這間特色星巴克，並順道預約選購一下中秋要送的禮盒。星禮程會員9/5 前預購可享會員專屬85折優惠，9/19前享9折優惠，想選購星巴克中秋禮盒手腳要快囉！

詳細活動請參閱官網：星巴克中秋月餅預購

▲星巴克芎林店的外觀有大片落大窗，上方屋頂使用幾何三角型包覆，從45度角欣賞很有山形的意象，門口有規劃停車格。

▲一進門又被他們的特色咖啡杯和保溫杯所吸引，都很有質感阿！

▲櫥窗內的麵包輕食總類也很多。

▲靠牆座位區牆上的圖案使用大量山形意象，呼應了在地的地形景觀。

▲很喜歡周圍環繞的大片落地窗，採光非常棒！窗邊種了許多桂竹林，望出去綠意盎然很賞心悅目。

▲看著遠方的山配上藍天白雲，再配上一杯星巴克的咖啡，實在太享受了！

▲陽台有少數戶外用餐座位，想更貼近大自然是個不錯的選擇，不過夏天白天可能會先中暑XD。

▲除了公共用餐區域外，還有專屬私人包廂座位，我們這次預約的月餅禮盒試吃就是在這個包廂進行。

▲場地出租公告規定，有需求要提前預訂。

▲星巴克今年的中秋禮盒總類超多，芎林店也很大器的開了好幾種口味讓我們試吃。

▲還幫我們準備了一杯咖啡，服務超級棒！

▲這次試吃了月光小夜曲、月光樂園、月光奏鳴曲的月餅，內容物都不一樣可依個人喜好口味選購。

▲首先試吃了月光小夜曲，內為奶黃月餅和蜜香月餅的組合。奶黃月餅有香濃的奶黃，口感扎實，蜜香月餅有淡淡的蜂蜜清香，很適合配茶或咖啡，兩種都甜度剛好不會死甜。

▲月光樂園內有蘋果鳳梨酥、可可鳳梨酥兩種。蘋果鳳梨酥可以吃到鳳梨香甜的果肉和蘋果的果香，可可鳳梨酥的酥皮是可可粉製作，喜歡巧克力可可的人一定會愛，這兩樣的甜度也非常剛好。

▲月光奏鳴曲禮盒內有咖啡焦糖藏芯月餅3顆、芋頭麻糬和菓子3顆、荔枝覆盆莓達克瓦茲2個、巧克力核桃燕麥餅5片、抹茶年輪蛋糕2個。

▲這次試吃了抹茶年輪蛋糕和咖啡焦糖藏芯月餅，抹茶年輪蛋糕有濃郁抹茶香味，蛋糕體非常扎實，甜度中等，咖啡焦糖的甜度就比較高一些，焦糖含在嘴中入口即化，甜在嘴中的好滋味！

雞蛋糕短評：門口有停車位，用餐空間寬敞有設計感，服務人員非常有熱枕很有耐心的解說咖啡和商品，咖啡和甜點的品質也非常有水準！



用餐環境★★★★★

餐點★★★★☆

服務★★★★★

CP值★★★☆



星巴克 STARBUCKS (芎林文德門市)美食資訊：

地址：新竹縣芎林鄉文德路5號

電話：035921237

官網：https://www.starbucks.com.tw/home/index.jspx

營業時間：07:00–21:00

停車場：有

服務費：無

廁所：有

刷卡：有

外送：有(foodpanda)



【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】

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