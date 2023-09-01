龜苓膏也能做成手搖？！新竹健康天然係手搖「茂昌草本茶」新推出龜苓膏凍系列飲品，搭配蜂蜜意外搭，夏天來一杯超消暑！

你們有看過用龜苓膏做成的手搖飲嗎 ？

期間限定的龜苓膏凍 夏天喝清爽消暑 ！！😍







新竹的大家很多都有聽過「茂昌草本茶」吧 ！

他們是一間健康天然系的手搖店 仙草和青草茶都非常有名！

目前在新竹、苗栗也有多間分店







這次超特別推出了四款『龜苓膏系列』的期間限定新品✨

都是使用龜苓膏搭配蜂蜜 喝完非常清爽消暑也降火氣🤍





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▪️龜蜜她奶奶 L $70

蜂蜜奶茶搭配龜苓膏凍

龜苓膏凍的外表和口感都像仙草

尾韻帶點微微的苦 和奶茶意外的很搭！





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▪️龜蜜甜秘密 L $65

仙草蜜茶一樣加入龜苓膏凍

淡淡的蜂蜜香氣 甜度剛好很消暑





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▪️龜蜜凍起乃 $55

喜歡龜苓膏的朋朋這碗必須點～

相較於飲品 這碗的龜苓膏味就明顯很多！





口感吃起來和仙草一樣嫩

店員會先淋上一點蜂蜜🐝

再附上奶油球可以依個人喜好去加





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▪️青草翠綠拿鐵 L $60

拿鐵加入招牌茂昌青草茶 再加入綠茶

不同於平常的拿鐵 喝起來非常清爽





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▪️洛神膠原飲(雪耳) L $65

顏色非常美的一款！

天然的洛神茶配上滿滿兩大匙的白木耳

夏天喝很適合！健康又有飽足感🥰











對了！而且他們家的吸管居然是竹子做的🎋

使用新竹在地環保品牌-新竹金Bamboo

不含任何的塑膠成份 是可分解的環保材質♻️







不用擔心像紙吸管那樣會軟軟爛爛的

在使用上和一般吸管一樣 使用感覺很好

很用心的在環保上 為地球盡一份心力

這麼用心的手搖店 快去喝喝看吧🥰





店內也有販售多款瓶裝茶類

很方便可以外出攜帶著喝～

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｜一位喜歡吃美食的小姐，你膩🥷🏻

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📍茂昌草本茶 新竹中正店

▫️地址：新竹市北區中正路206號

▫️時間：10:30-22:30

▫️電話：03 525 9666

▫️新竹、苗栗都有多家分店

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