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> 圖文創作 > 龜苓膏也能做成手搖？！新竹健康天然係手搖「茂昌草本茶」新推出龜苓膏凍系列飲品，搭配蜂蜜意外搭，夏天來一杯超消暑！

龜苓膏也能做成手搖？！新竹健康天然係手搖「茂昌草本茶」新推出龜苓膏凍系列飲品，搭配蜂蜜意外搭，夏天來一杯超消暑！

2023-09-01 14:01:00 我是煙卷 | 全台美食 ⤫ 旅遊日常 ⤫ 生活日常 人氣：142
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窩客好文

我是煙卷 | 全台美食 ⤫ 旅遊日常 ⤫ 生活日常

發表篇數：12篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新竹市 > 北區

造訪商家：茂昌草本茶新竹中正旗艦店
phone03-5259-666
place新竹市北區中正路206號
作者本次評價：
3.50
美味度
3.50
服務品質
3.50
裝潢氣氛
3.50
CP值
3.50
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你們有看過用龜苓膏做成的手搖飲嗎 ？
期間限定的龜苓膏凍 夏天喝清爽消暑 ！！😍



新竹的大家很多都有聽過「茂昌草本茶」吧 ！
他們是一間健康天然系的手搖店 仙草和青草茶都非常有名！
目前在新竹、苗栗也有多間分店



這次超特別推出了四款『龜苓膏系列』的期間限定新品✨
都是使用龜苓膏搭配蜂蜜 喝完非常清爽消暑也降火氣🤍



▪️龜蜜她奶奶 L $70
蜂蜜奶茶搭配龜苓膏凍
龜苓膏凍的外表和口感都像仙草
尾韻帶點微微的苦 和奶茶意外的很搭！




▪️龜蜜甜秘密 L $65
仙草蜜茶一樣加入龜苓膏凍
淡淡的蜂蜜香氣 甜度剛好很消暑



▪️龜蜜凍起乃 $55
喜歡龜苓膏的朋朋這碗必須點～
相較於飲品 這碗的龜苓膏味就明顯很多！


口感吃起來和仙草一樣嫩
店員會先淋上一點蜂蜜🐝
再附上奶油球可以依個人喜好去加



▪️青草翠綠拿鐵 L $60
拿鐵加入招牌茂昌青草茶 再加入綠茶
不同於平常的拿鐵 喝起來非常清爽



▪️洛神膠原飲(雪耳) L $65
顏色非常美的一款！
天然的洛神茶配上滿滿兩大匙的白木耳
夏天喝很適合！健康又有飽足感🥰





對了！而且他們家的吸管居然是竹子做的🎋
使用新竹在地環保品牌-新竹金Bamboo
不含任何的塑膠成份 是可分解的環保材質♻️



不用擔心像紙吸管那樣會軟軟爛爛的
在使用上和一般吸管一樣 使用感覺很好
很用心的在環保上 為地球盡一份心力
這麼用心的手搖店 快去喝喝看吧🥰


店內也有販售多款瓶裝茶類
很方便可以外出攜帶著喝～


｜一位喜歡吃美食的小姐，你膩🥷🏻
💛追蹤 @97_food 不漏掉更多美食分享


📍茂昌草本茶 新竹中正店
▫️地址：新竹市北區中正路206號
▫️時間：10:30-22:30
▫️電話：03 525 9666
▫️新竹、苗栗都有多家分店

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哈囉我是煙卷！喜歡吃吃美食和旅遊，生活很累的時候，就需要美食療癒一下自己。如果你也喜歡到處吃美食就記得追蹤我喔！讓你不錯過各種人氣美食！來和我一起吃吧，你膩 ❤️ 合作邀約歡迎來信或私訊：skullhongyu@gmail.com IG：97_food
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