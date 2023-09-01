新開幕的西屯最美早午餐超神祕藏身在酒吧一週只開兩天！五星主廚精緻料理、還有低酒精濃度的度假風輕調酒，台中早午餐推薦 Chill Chill Brunch，打造台中早午餐新高度奢華微醺的週末早午餐就是這麼chill！

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台中早午餐推薦：Chill Chill Brunch

七月才開始試營運的西屯早午餐 Chill Chill Brunch 原來就是台中知名網美餐酒館 Chill Play 去憂不累 的新品牌，目前隱藏在週末只有星期六、日才開放的全日早午餐～不只裝潢超美，大片落地窗採光超好怎麼拍都好看，還有五星主廚精心烹飪的質感早午餐，更少不了 Chill Play 去憂不累 當家的特色調酒，不管是約會還是姐妹聚會都不能錯過這一家！

Chill Chill Brunch菜單請點此

距離台中歌劇院走路不用5分鐘，台中早午餐推薦新開幕的 Chill Chill Brunch 位置就在西屯市政路附近台中七期最美書店－蔦屋書店、吳寶春麵包這棟T&R廣場的4樓，晚上是網美餐酒館，周末白天則是台中網美早午餐的最佳聚會地點！看到這個粉紅色的霓虹招牌，大膽往裡面走，就會看到電梯囉～

充滿現代藝術的摩登空間，晚上是浮誇叢林風，白天則是有如城市花園滿滿的森林感，隨便一個角度都能拍出滿意的照片！

還有戶外沙發區被滿滿植物包圍，也可以走出去美拍一波～

台中網美早午餐 Chill Chill Brunch 推薦餐點

姐妹聚會、帶朋友來吃都是不會漏氣的高檔早午餐，台中早午餐的天花板 Chill Chill Brunch 的現任主廚曾任職於雲品、涵碧樓等五星級酒店餐廳，也有待過日月千禧飯店及大溪威斯汀等知名星級飯店的主廚，嚴選食材以巧妙的烹飪手法重新演繹「早午餐」，從餐廳氛圍到餐點呈現都是清爽不膩的高級感！

自製希臘優格佐季節野莓鮮果 $ 280

Chill Chill Brunch 的希臘優格居然是從牛奶開始自製！加入了蜂蜜吃起來不會那麼酸，口感也很柔軟，還有穀物麥片與季節水果，食材新鮮又好吃超有飽足感～

去憂威靈頓牛排 $ 820

根本就是挑戰早午餐的極限好浮誇，早餐就吃威靈頓牛排超霸氣！偶爾週末想要來點小奢華，就能品嚐這道 Chill Play 去憂不累 餐酒館的招牌菜「去憂威靈頓牛排」，一層層堆疊出來的功力外酥內嫩，牛排熟度還要控制的剛剛好，愛吃肉肉的肉控們怎麼能錯過！

Chill Chill 滿足大拼盤 $ 980

招牌的 Chill Chill 滿足大拼盤超多亮點，焦糖厚培根、手打漢堡排、匈牙利香腸、燻鮭魚…還有旁邊這四罐不得了，一次品嘗將近20種滿滿一大盤真的超滿足！先不說中間這塊手打漢堡排將肥肉瘦肉分開絞再揉捏一起的漢堡排有多juicy，有點半熟的法式炒蛋是用白芝麻油取代奶油翻炒，馥郁的芝麻香台灣味十足～有別於一般早午餐的薄片培根，Chill Chill 滿足大拼盤直接給你厚達一公分的焦糖厚培根，表面有一層薄薄的焦糖、撒上堅果碎、甜甜鹹鹹又有堅果香氣真的好好吃～

麵包也很講究，一款是與前涵碧樓烘焙坊主廚合作完全沒有加奶油的小吐司，另一款則是與淡水知名烘焙坊活酵母專家獨家合作的酸種麵包，搭配這塊浸泡初榨橄欖油與義式香料的厚切莫札瑞拉起士，只有純粹的味道，拼盤裏頭隨便配甚麼酪梨、櫛瓜、炒菇…都很美味！

由左而右依序是焦糖布蕾、濃郁好吃的自製希臘優格、新鮮生菜、還有低溫熟成美味放大再放大的油封蔬菜！Chill Chill 滿足大拼盤份量十足、種類豐富，超適合大家一起share～

自製手打牛肉漢堡 $ 380

Chill Chill Brunch 自製手打漢堡排將肥肉瘦肉分開絞再揉捏一起的漢堡排好juicy，Q彈蓬鬆的漢堡麵包及新鮮牛番茄與生菜，邪惡起士都快流下來啦！

田園野菜墨西哥風味骰子牛 $ 430

如同花圈一班繽紛耀眼的田園野菜，選用澳洲菲力經過舒肥處理的骰子牛，沒想到即使冷食也很軟嫩，搭配新鮮爽脆的生菜，特調莎莎醬酸酸辣辣清爽開胃又帶有點辣感，還可以搭配現烤的墨西哥薄餅就是專屬於你的Tacos～

義式番茄牛肉丸 $ 380

超好吃必點，自家熬製的番茄糊還有手工製作的牛肉丸，半熟水波蛋讓口感更圓潤，附上特製酸種麵包或小吐司一起享用，酸甜濃郁的美好滋味超療癒，一定能夠讓你開心一整天！

田園義式番茄歐姆蛋 $ 280

同樣是自己家熬製的番茄糊還有這一個招牌餐點，義式番茄跟起士歐姆蛋根本就是天作之合，奢華的以松露醬點綴，與櫛瓜、洋蔥、甜椒、綜合菇菇等蔬菜丁混搭口感層次真的太幸福～

除此之外還有幾款魚類的早午餐，也都是很不錯的選擇唷！

風味串烤鮮魚 $ 350

焦糖厚培根燻鮭魚三明治 $ 380

燻鮭魚酪梨開放三明治 $ 360

The One $ 240 / 艾普羅 $ 280

Chill Chill Brunch 有低酒精濃度的度假風輕調酒，一大早也能來點微醺滋味，想要來杯紅酒柑橘果香，還是不甜的氣泡感，多款調酒總有一個你喜歡的！

未成年請勿飲酒・ 酒後不開車

紅龍來了 $ 180 / 蘋果光 $ 180 / 去憂紅茶拿鐵 $ 120

無酒精飲料提供多款茶飲、咖啡、現打果汁都很讚，比例拿捏恰到好處，元氣滿滿度過愉快週末就是這麼輕鬆愜意～

焦糖瑪奇朵 $ 160 / 杏仁美式 $ 150

愛喝咖啡、每天都要來一杯咖啡因的話不能錯過這個獨特香氣，一定要試試看Chill團隊邀請澳洲歸國咖啡師合作為 Chill Chill Brunch 量身打造的專屬咖啡豆系列哦！

五星主廚的精緻料理不管是菜色還是質感都打破了早午餐的既定印象，新開幕的西屯最美早午餐Chill Chill Brunch，奢華微醺的週末早午餐就是這麼chill，快約姐妹一起來～

Chill Chill Brunch菜單請點此

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