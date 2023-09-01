為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 圖文創作 > 中秋禮盒首選推薦！「是時候It's time to」超吸睛綜合果乾雪Q餅、達克瓦茲禮盒，蛋黃酥、芋頭酥、鳳梨酥堅持以少油、少糖方式製作，每一口都不覺得膩口！ - 阿華田的美食日記

中秋禮盒首選推薦！「是時候It's time to」超吸睛綜合果乾雪Q餅、達克瓦茲禮盒，蛋黃酥、芋頭酥、鳳梨酥堅持以少油、少糖方式製作，每一口都不覺得膩口！ - 阿華田的美食日記

2023-09-01 14:15:19 阿華田 人氣：95
share
窩客好文

阿華田

發表篇數：408篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：是時候It's time to
phone09-0350-1634
place新竹市北區和平路86巷13號
作者本次評價：
4.00
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
share place
寫文章 回報歇業

中秋禮盒首選推薦！「是時候It’s time to」超吸睛綜合果乾雪Q餅、達克瓦茲禮盒，蛋黃酥、芋頭酥、鳳梨酥堅持以少油、少糖方式製作，每一口都不覺得膩口！

中秋禮盒送這個綜合果乾雪Q餅也太讚了吧！口感Q勁又帶酥脆且不黏牙，絕對是老少咸宜～想找不甜又不油膩且用料實在的中秋禮盒，這間私人甜點工作室「是時候it’s time to」真心推薦給你！除了販售蛋黃酥、芋頭酥、鳳梨酥、鹹蛋黃綠豆椪之外，竟然還有達克瓦茲禮盒！「是時候it’s time to」選用日本麵粉、法國發酵奶油、乳酪等等進口食材製作，蛋黃酥、芋頭酥、鳳梨酥堅持以少油、少糖方式製作，每一口都不覺得甜膩，還有質感禮盒包裝，絕對是送禮自吃兩相宜！

我的IG帳號：ovaltine_fooddiary

【追蹤我的IG 美食不漏拍 更新速度快】

是時候it’s time to」推出的中秋月餅禮盒共有8款選擇，包括綜合水果雪Q餅(16入)、達克瓦茲(六入)、金磚(鳳梨酥16入)、月圓(蛋黃酥六入)、遇見(芋頭酥六入)、團圓(蛋黃酥、芋頭酥各3入)、旺日(鳳梨酥8入、蛋黃酥3入)、芋旺(鳳梨酥8入、芋頭酥3入)等等可以選購。

．綜合水果雪Q餅(16入) $588

是時候的「綜合果乾雪Q餅」吃過一次會讓你念念不忘！這款禮盒真的不分節日都很適合送禮，跟一般雪Q餅最大的不同，是上層以各式台灣在地水果乾來製作，有蘋果、草莓、無花果、芒果、火龍果、芭樂等等水果，餅乾主體有原味、草莓、抹茶口味互相搭配，裡頭再混入各式堅果來增添酥脆口感，同時有果香、堅果以及牛奶的香甜，Q勁又帶有餅乾酥脆的口感且不黏牙，絕對是老少咸宜。

綜合水果雪Q餅、達克瓦茲禮盒都是以有質感的淺駝色鐵盒盛裝，拿起來沉甸甸、誠意感十足！

看看這個頗面，吃起來跟看起來依樣有層次感，餅乾、堅果、果乾一次滿足。

總共有四種口味，每一種都很有特色，裡頭我最喜歡草莓口味，整體草莓香氣非常濃郁。

．達克瓦茲(六入) $550

「達克瓦茲」禮盒一樣以鐵盒來盛裝，有檸檬奶霜、鹽之花焦糖堅果、玫瑰黑醋栗、日式焙茶麻糬、抹茶桔子、法芙娜甘納許六種口味。「檸檬奶霜」是屏東檸檬結合法國發酵奶油，吃起來味道就像檸檬塔一樣，微酸不黏膩。「鹽之花焦糖堅果」內餡是帶點鹹味的焦糖乳酪，還吃得到杏仁碎粒的脆脆口感！「玫瑰黑醋栗」使用埔里有機玫瑰花醬乳酪，加上黑醋栗果醬，一口咬下去，整個香到不行～

「日式焙茶麻糬」內餡是日本焙茶乳酪、桂花釀以及QQ麻糬，花香、茶香同時能吃到，也是我最喜換的口味！「抹茶桔子」吃得到濃郁抹茶滋味，還有一塊塊蜜桔丁、米香來增添整體口感及香氣！「法芙娜甘納許」有苦甜的滋味加上杏仁堅果的口感及香氣，巧克力控一定會喜歡。

．月圓(蛋黃酥六入) $380
．遇見(芋頭酥六入) $350
．團圓(蛋黃酥、芋頭酥各3入) $360

傳統中式糕點禮盒包裝有兩種顏色，一個偏藍、一格偏紅為主的色塊拼貼紙袋，一個帶給人高級感，一個帶給人喜慶感！兩種都很好看又有質感。

「芋頭酥」很讓人驚豔，螺旋千層酥的表皮做得相當細緻，光看外表就覺得很好吃，切開後有厚實的芋泥切面，是使用家鄉小農芋頭來製作，裡頭包入一顆低溫熟成的鴨蛋黃，口感濃郁而入味，如果你是芋頭控，肯定會愛上這扎實香甜的芋泥口感，鹹蛋黃有畫龍點睛效果，鹹鹹甜甜更耐吃。

染上的亮橘色外皮的「蛋黃酥」，上頭以黑芝麻點綴，切開後可以看到層次分明的外皮，裡頭是手炒萬丹紅豆奶油內餡以及酒香味的鹹鴨蛋黃，是我吃過數一數二不甜膩的蛋黃酥，因為用料很實在，所以吃起來特別香，不禁會讓你一口接著一口停不下來！

．金磚(鳳梨酥16入) $790
．旺日(鳳梨酥8入、蛋黃酥3入) $580
．芋旺(鳳梨酥8入、芋頭酥3入) $560

「金月酥」咬下去是先感受到一層層的千層外皮，內餡是以低溫熟成鹹鴨蛋混合奶油綠豆餡的金黃濃郁餡料，加了鹹蛋黃後有降低了整體甜度，沙沙的口感更明顯，會讓你跳脫對綠豆椪的印象。

金色包裝的「鳳梨酥」就像金條一樣，拆開包裝後會先聞到一股甜甜的奶香，金黃色澤的香酥外皮是由法國奶油來製作，內餡是來自八卦山上小農種植的土鳳梨內餡，搭配在一起不會過酸、過甜，而且完全不油膩，這個好滋味完全不輸給知名土鳳梨酥品牌。

是時候it’s time to」的中秋禮盒，不管中式、西式禮盒都買得到，雖然都是常見的種類糕點，但口味上有特色又有創新，特別是雪Q餅，吃過真的就回不去了！中式禮盒種類很多，有純的鳳梨酥、蛋黃酥、芋頭酥禮盒，也有互相搭配的禮盒，讓客人選購上更方便。

《是時候It’s time to》

店家地址：新竹市北區和平路86巷13號

營業時間：週一至週五13:00-19:00、週六週日11:00-18:00 ※週三公休

訂購專線：0903-501-634

官方FB】【官方IG

本文為店家邀約體驗，內文為真實感受與分享




檢舉
share
chevron_left

不用飛希臘就能在「伊亞希臘小館」吃到正統道地

超人氣「隔壁宵夜」插旗竹北啦！必點招牌厚奶酥

chevron_right
延伸閱讀

2023中秋禮盒推薦！中秋送禮蛋黃酥禮盒，今年就選黃金比例蓁古早味！

 Ivy的快樂生活記

2023中秋禮盒大戰搶先開跑【中秋禮盒推薦】【法布甜 法式健康伴手禮專賣店】有人氣蛋黃酥,經典馬卡龍鳳梨酥

 jaicyjy

【美食】新莊里洋烘焙，微風台北車站門市，準備中秋禮盒、自己享用順路又方便！

 萊特品客

【台南 北區】超彭湃鴛鴦火鍋淳金鍋 超鮮肉盤、海產讓人視覺味覺一次滿足

 我是艾兒比！！
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
留言
0 則留言
請先登入
窩客好文

阿華田

發表篇數：408篇

作者的其它文章
同類據點
木柘 MU JHE 照片

木柘 MU JHE

4.05 (1人評鑑)

區域：新竹市北區
一天咖啡ONEDAY 照片

一天咖啡ONEDAY

0.00 (0人評鑑)

區域：新竹市東區
新竹咖啡廳-FLOW INTO 照片

新竹咖啡廳-FLOW INTO

4.05 (1人評鑑)

區域：新竹市東區
Foxlove Coffee 照片

Foxlove Coffee

4.50 (1人評鑑)

區域：新竹市北區
LaidBack Coffee 照片

LaidBack Coffee

4.70 (1人評鑑)

區域：新竹市東區

為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
keyboard_arrow_up