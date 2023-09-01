中秋禮盒首選推薦！「是時候It's time to」超吸睛綜合果乾雪Q餅、達克瓦茲禮盒，蛋黃酥、芋頭酥、鳳梨酥堅持以少油、少糖方式製作，每一口都不覺得膩口！ - 阿華田的美食日記

中秋禮盒送這個綜合果乾雪Q餅也太讚了吧！口感Q勁又帶酥脆且不黏牙，絕對是老少咸宜～想找不甜又不油膩且用料實在的中秋禮盒，這間私人甜點工作室「是時候it’s time to」真心推薦給你！除了販售蛋黃酥、芋頭酥、鳳梨酥、鹹蛋黃綠豆椪之外，竟然還有達克瓦茲禮盒！「是時候it’s time to」選用日本麵粉、法國發酵奶油、乳酪等等進口食材製作，蛋黃酥、芋頭酥、鳳梨酥堅持以少油、少糖方式製作，每一口都不覺得甜膩，還有質感禮盒包裝，絕對是送禮自吃兩相宜！

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「是時候it’s time to」推出的中秋月餅禮盒共有8款選擇，包括綜合水果雪Q餅(16入)、達克瓦茲(六入)、金磚(鳳梨酥16入)、月圓(蛋黃酥六入)、遇見(芋頭酥六入)、團圓(蛋黃酥、芋頭酥各3入)、旺日(鳳梨酥8入、蛋黃酥3入)、芋旺(鳳梨酥8入、芋頭酥3入)等等可以選購。

．綜合水果雪Q餅(16入) $588

是時候的「綜合果乾雪Q餅」吃過一次會讓你念念不忘！這款禮盒真的不分節日都很適合送禮，跟一般雪Q餅最大的不同，是上層以各式台灣在地水果乾來製作，有蘋果、草莓、無花果、芒果、火龍果、芭樂等等水果，餅乾主體有原味、草莓、抹茶口味互相搭配，裡頭再混入各式堅果來增添酥脆口感，同時有果香、堅果以及牛奶的香甜，Q勁又帶有餅乾酥脆的口感且不黏牙，絕對是老少咸宜。

綜合水果雪Q餅、達克瓦茲禮盒都是以有質感的淺駝色鐵盒盛裝，拿起來沉甸甸、誠意感十足！

看看這個頗面，吃起來跟看起來依樣有層次感，餅乾、堅果、果乾一次滿足。

總共有四種口味，每一種都很有特色，裡頭我最喜歡草莓口味，整體草莓香氣非常濃郁。

．達克瓦茲(六入) $550

「達克瓦茲」禮盒一樣以鐵盒來盛裝，有檸檬奶霜、鹽之花焦糖堅果、玫瑰黑醋栗、日式焙茶麻糬、抹茶桔子、法芙娜甘納許六種口味。「檸檬奶霜」是屏東檸檬結合法國發酵奶油，吃起來味道就像檸檬塔一樣，微酸不黏膩。「鹽之花焦糖堅果」內餡是帶點鹹味的焦糖乳酪，還吃得到杏仁碎粒的脆脆口感！「玫瑰黑醋栗」使用埔里有機玫瑰花醬乳酪，加上黑醋栗果醬，一口咬下去，整個香到不行～

「日式焙茶麻糬」內餡是日本焙茶乳酪、桂花釀以及QQ麻糬，花香、茶香同時能吃到，也是我最喜換的口味！「抹茶桔子」吃得到濃郁抹茶滋味，還有一塊塊蜜桔丁、米香來增添整體口感及香氣！「法芙娜甘納許」有苦甜的滋味加上杏仁堅果的口感及香氣，巧克力控一定會喜歡。

．月圓(蛋黃酥六入) $380

．遇見(芋頭酥六入) $350

．團圓(蛋黃酥、芋頭酥各3入) $360

傳統中式糕點禮盒包裝有兩種顏色，一個偏藍、一格偏紅為主的色塊拼貼紙袋，一個帶給人高級感，一個帶給人喜慶感！兩種都很好看又有質感。

「芋頭酥」很讓人驚豔，螺旋千層酥的表皮做得相當細緻，光看外表就覺得很好吃，切開後有厚實的芋泥切面，是使用家鄉小農芋頭來製作，裡頭包入一顆低溫熟成的鴨蛋黃，口感濃郁而入味，如果你是芋頭控，肯定會愛上這扎實香甜的芋泥口感，鹹蛋黃有畫龍點睛效果，鹹鹹甜甜更耐吃。

染上的亮橘色外皮的「蛋黃酥」，上頭以黑芝麻點綴，切開後可以看到層次分明的外皮，裡頭是手炒萬丹紅豆奶油內餡以及酒香味的鹹鴨蛋黃，是我吃過數一數二不甜膩的蛋黃酥，因為用料很實在，所以吃起來特別香，不禁會讓你一口接著一口停不下來！

．金磚(鳳梨酥16入) $790

．旺日(鳳梨酥8入、蛋黃酥3入) $580

．芋旺(鳳梨酥8入、芋頭酥3入) $560

「金月酥」咬下去是先感受到一層層的千層外皮，內餡是以低溫熟成鹹鴨蛋混合奶油綠豆餡的金黃濃郁餡料，加了鹹蛋黃後有降低了整體甜度，沙沙的口感更明顯，會讓你跳脫對綠豆椪的印象。

金色包裝的「鳳梨酥」就像金條一樣，拆開包裝後會先聞到一股甜甜的奶香，金黃色澤的香酥外皮是由法國奶油來製作，內餡是來自八卦山上小農種植的土鳳梨內餡，搭配在一起不會過酸、過甜，而且完全不油膩，這個好滋味完全不輸給知名土鳳梨酥品牌。

「是時候it’s time to」的中秋禮盒，不管中式、西式禮盒都買得到，雖然都是常見的種類糕點，但口味上有特色又有創新，特別是雪Q餅，吃過真的就回不去了！中式禮盒種類很多，有純的鳳梨酥、蛋黃酥、芋頭酥禮盒，也有互相搭配的禮盒，讓客人選購上更方便。