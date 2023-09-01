店家資訊:

豐FOOD海陸百匯

地址: 台北市中山區植福路8號1樓 （大直典華1F）

電話: 02-8502-0555

營業時間: 11:30am~14:00pm；14:30pm~16:30pm；17:30pm~21:00pm

豐FOOD官網：http://www.FFOOD.tw

活動官網：https://pse.is/53xrtn

豐FOOD FB： https://www.facebook.com/FFOOD8

豐FOOD線上訂位：https://pse.is/57nlfs

IG地標：豐FOOD-海陸百匯·多國料理．

IG帳號標記：ffood8

典華會員系統：https://ffood8.pse.is/54l7w9

台北吃到飽推薦、大直吃到飽必吃、吃到飽餐廳首選~ "豐FOOD海陸百匯"

大直典華"豐FOOD海陸百匯"，分為午餐、下午餐、晚餐三時段，週一至週五、周末與例假日，價位各有不同，很推平日的下午餐時段，價位$749+10%，用餐120分鐘，CP值超高又經濟實惠

菜色樣式多元，精選多國特色料理，『豐FOOD』帶您用味蕾環遊世界，嘗遍多國世界級料理！下午餐才有的韓式，以及日式、西式、美式、義式、泰 式、港式、台式、中式、生猛海鮮、經典甜點、哈根達斯冰淇淋、果汁、金賓、柏克金等，超過百道美食精緻呈現，還有現點現做，讓來用餐的賓客都可享有高規格主廚服務，同時，無限供應且不限時

另外，7-9月期間限定推出"豐玩東南亞"，40多道限定新菜色，品嚐東南亞美食，不管是泰國、越南、馬來西亞、新加坡...等特色料理，應有盡有，讓大家用味蕾環遊東南亞

同時，出示東南亞國家護照，享平日四人同行一人免費、現場集章即可抽最大獎豐 FOOD 30 天免費吃到飽，連抽三個月，其他獎項如典華旗下餐飲品牌的各式餐券都可以參加抽獎，多重好康大家不可錯過喔^^

原文網址: 【大直美食】『大直典華 豐FOOD海陸百匯』近劍南路站/下午餐、下午餐吃到飽/東南亞季限定料理

"大直典華豐FOOD海陸百匯"，位於文湖線捷運劍南路站，2號出口旁，步行27秒，即可抵達

若是開車的朋友，地下B2有免費停車場，附近也有停車場

B2停車場: 用餐即享3小時免費停車，超過3小時以每小時收費$50元計價

公車: 劍南路站/美麗華 (步行約3分鐘)

交通資訊: https://ffood.tw/ffood.html#yt_spotlight12

到店先劃位報到繳費，再排隊入店用餐

現在正舉辦"豐玩東南亞"活動喔!多重優惠活動及抽獎，大家一定要注意看下去喔

環境寬敞舒適，擁有約300個席次，座位型態多元，從兩人座位、四人座位至六人座位，各種類型座位安排都有， 且座位下方附有貼心掛勾設計

餐期內用餐不限時，最適合家庭聚會、工商企業、朋友聚餐及節慶慶祝等，且不定時舉辦主題活動，除提供鮮美食材外，更是親子友善用餐的首選餐廳

豐FOOD‧海陸百匯，集結海、陸、多國美食之經典 再現Buffet的好食與飽食文化 豐美‧「海」之鮮美，產地直達海味 豐收‧「陸」之收成，嚴選當季物料 豐富‧「多國」料理手法激發食材創意美好

店家餐台動線設計呈現ㄇ字型，中間是座位區，所以路線很流暢，不會擁擠

提供午餐、下午餐、晚餐

網路訂位: https://ffood.tw/ffood.html

*需另加收 10% 服務費

*兒童80~100公分，酌收150元清潔費；100~140公分半價計算；140公分以上以成人價計費

*訂位人數請包含孩童人數

*座位的安排，依當日現場調配為主。

*指定桌號無法提供線上訂位，請提前洽詢餐廳訂位

*特殊節慶假日無法提供線上訂位，請洽餐廳訂位

*同一團體分開不同人名線上訂位，無法提供併桌需求

*網路訂位六位(含)以上會安排同一區分桌入桌

*若使用餐券，使用規則以及餐價請依券上說明使用

*特殊節(假)日、特殊活動日收費方式及規則依豐FOOD海陸百匯官方網站公告為準

*🦞龍蝦之夜🦞特殊活動訂位請搜尋網頁 典華電子票券

*東南亞季特殊餐點將不定期出餐，依現場供應為主

豐FOOD帶您用味蕾環遊世界，嚐遍多國世界級料理！日式|中式|西式|泰式|燒臘|港點、生猛海鮮|經典甜點|冰淇淋|啤酒|紅白酒 多國美食精緻呈現，多樣主廚現點現做料理，健康安心吃的到也看的到!

日式

首先我先拿我最喜歡的日式料理

扇貝、淡菜、冰鎮白蝦、海螺

可以淋上一點醬油膏跟五味醬，增添風味

生魚片: 鮭魚、旗魚、黃金魚卵、醋漬鯖魚

各式握壽司、散壽司、花壽司

想要炙燒握壽司的朋友，也可以請師傅炙燒

生魚片、握壽司相當新鮮，肉質鮮嫩細緻

鮭魚味噌湯、櫻花蝦米糕、醃漬梅子、涼拌小菜、涼拌干貝唇

土瓶蒸、蒸蛋(裡面有白蝦、雞肉，湯頭相當鮮美)，以及異國特色料理: 人蔘雞湯(韓國)、涼拌花枝(東南亞季限定)

現做手捲: 蝦手捲、龍蝦沙拉手捲、蝦卵手捲、蘆筍手捲(可素食)

我最喜歡蝦卵手捲，蝦卵在口中啵啵的爆開，相當鮮美美味

美式/義式

現切牛排

主廚烤至五分熟左右，粉紅色的肉色相當吸睛，口感軟嫩多汁，我喜歡品嚐原味的

也可沾一點 蘑菇醬/黑胡椒醬/奶油玉米醬/松露馬鈴薯泥/玫瑰鹽

法式南瓜湯、奶油牛肝菌湯、烤鳳梨、台農57黃金地瓜

櫛瓜淡菜、奶油燴魚片、起司條、德國豬腳

榴槤披薩、瑪格莉特披薩、韓式泡菜炸雞披薩

我最喜歡榴槤披薩，有新鮮的榴槤香氣，喜歡榴槤的朋友，一定也會喜歡

還有焦糖葡萄柚，也不錯的小點心

蔬食

三杯綜合菇、炸綜合野蔬、鼎上羅漢齋、起士通心粉、金沙野菇

大豐收: 蒸製的地瓜、花生、菱角、紅蘿蔔，感覺相當健康養生

中式湯品

鳳梨苦瓜雞、酸菜鴨骨煲湯、鴨骨煲粥

烤鴨

現場片的片皮烤鴨，相當厚實醇香，搭配小黃瓜很清爽好吃，一次最多拿兩份喔

港式

叉燒包、紅豆包、燒賣、鳳爪、粉蒸排骨、臘腸...等各式港式點心

脆皮螺絲捲、蜜汁叉燒酥、臘味蘿蔔糕

我最喜歡蜜汁叉燒酥，外皮烤得香酥，內層甜香得叉燒肉，感覺好吃又道地

東南亞美食:海南雞

有附沾醬，雞肉肉質軟嫩多汁，相當美味道地喔

現沖/現做料理

XO醬和牛乾拌麵、海鮮叻沙麵、現燙空心菜、高麗菜

DIY現沖鮮魚湯: 先夾鮮魚再沖熱湯，最後加配料

薑絲蛤蠣湯，師傅現場現煮，稍微等一下即可

越式現沖牛肉湯: 先夾配料，再加肉片，最後沖熱湯

開陽滷白菜、川味麻辣湯、肉骨茶(東南亞)

海鮮

三點蟹

肉質鮮美又味甜，飽滿蟹肉，相當過癮

川燙白蝦

肉質鮮嫩Q彈，如果你是海鮮控，千萬別錯過以上二個呦

韓式

韓式區: 目前只有下午餐時段提供喔

辣炒年糕、韓式炸雞、韓式烤肉包生菜、韓式炒泡麵

還有各式韓式小菜(涼拌黃豆芽、涼拌海帶芽、醃漬蘿蔔、泡菜)

韓式烤肉包生菜

烤肉烤得飄香四溢，用生菜包捲著，相當美味適搭

東南亞: 檸檬魚

肉質相當細緻軟嫩，蒸製著熟度剛剛好，酸辣開胃

現煎的蔬菜餅，酥脆好吃，晚來可就沒有囉

泰式

檸香辣雞軟骨、香蕉煎餅、紅咖哩滑蛋蟹、綠咖哩雞

我蠻喜歡香蕉煎餅的，口味香甜飄香，蠻道地的

炸物

我最喜歡酥炸綜合時蔬，外層酥脆，內層的蔬菜也保有水份

烤物

烤魚下巴、烤雞腿肉、鹽烤香魚

水果/沙拉

酥皮濃湯馬上就拿光了，酥鬆的酥皮，搭配濃郁香醇的濃湯，相當美味大推

飲料

蔓越莓水果茶、金桔檸檬、無糖紅茶、泰式奶茶、青梅荔枝醋飲

泰式奶茶，濃醇香甜，是東南亞代表性的飲品

酒品

現拉金賓HighBall，可搭配旁邊的紫蘇梅糖漿，滋味酸甜好喝，很消暑氣

先裝冰塊，注入金賓、倒入糖漿

柏克金(德式小麥啤酒、黃金拉格啤酒)兩種啤酒，口感香醇，不苦澀，相當清新爽口

(未滿18歲，請勿飲酒；喝酒不開車；開車不喝酒)

甜點

摩摩喳喳、綠豆糕、楊枝甘露、銀耳桂圓紅棗湯

冰品

哈根達斯共8種口味，我特別喜歡巧克力的，還可加上一些熊熊軟糖或巧克力，增添滋味

巴芮脆片

巧克力噴泉，也是小朋友的最愛，用棉花糖自己DIY，相當有趣又好吃

蛋糕

粉紅佳人、紅豆麻吉、香橙蛋糕、生巧克力奶酪

東南亞美食: 芒果布丁、椰香雪花糕

摩摩喳喳，裡面有豐富的熱帶水果，香香甜甜好滋味

各式蛋糕，也是螞蟻人絕不可錯過的

飲料/咖啡

氣泡飲料、熱泡茶包

各式咖啡可以選擇

A5宮崎和牛握壽司$180/2貫($100/貫)

此為加價購餐點喔 肉質相當柔嫩香甜，口感簡直入口即化，豐盈的油脂在口中化開，實在太療癒了

豐FOOD海陸百匯，下午餐吃到飽，餐點相當多元，也包含很多東南亞的道地美食

提供現拉的三款啤酒，實在很優質

現切牛排、選擇多元的生魚片、新鮮進貨的三點蟹及白蝦，港式片鴨也很吸睛，港點我也相當深得我心

多元的餐點選擇，絕對讓大家吃飽吃滿，下午茶CP值很高

現在也舉辦"豐玩東南亞"的活動，多重的抽獎及優惠活動，大家絕對不要錯過了喔^^

心動嗎?趕快馬上訂位吧

在其中的四處餐點區，設有印章(大家可以仔細找找看，或跟小朋友一起尋找，相當有趣喔)

只要集滿4個印章圖案，並加入典華餐飲品牌會員者，即可獲得抽獎券乙張。

7-9月期間最大獎有機會抽中豐 FOOD 30 天免費吃到飽

．期間限定加價購餐點：

華麗宮廷火焰蝦$399/份、泰式龍蝦$290/份、A5宮崎和牛握壽司$180/2貫($100/貫)

．現場活動

【豐玩東南亞】7-9月期間限定

數十道限定新菜色 再抽30天免費吃到飽

【好康多重送】

1. 出示東南亞國家護照，享平日四人同行一人免費

結帳時出示護照或相關證明，持任一東南亞國家海關印章等相關證明(印尼、越南、泰國、新加

坡、馬來西亞、寮國、柬埔寨、汶萊、東帝汶、緬甸、菲律賓)，一人有資格即可享有平日四人

同行一人免費優惠(價低者折)。

2. 尋寶集章地圖活動

(1)集章抽豐 FOOD 30 天免費吃到飽

抽每位用餐者皆可領取集章明信片乙張，凡集完 4 個印章並加入典華餐飲品牌會員者，即可獲

得抽獎券乙張。每月最大獎有機會抽中豐 FOOD 30 天免費吃到飽

(2)持明信片回訪用餐，享 9、10 月享 88 折優惠

於 2023.9~10 月兩個月內拿完整蓋章的明信片回訪用餐，蓋章日期之隔日才可使用(當日不可

使用)，個人即享平假日 88 折優惠

會員系統優惠：

典華會員系統：https://ffood8.pse.is/54l7w9

*典華會員系統： 加入典華會員系統，凡消費即可累積點數兌換各式優惠券，典華旗下各品牌點數皆可通 用，可享多項優惠入會禮(全品牌百元折價券、豐FOOD平日85折券、假日88折券等)、及 生日好禮

*會員詳情畫面可直接加入典華會員系統查看

*壽星優惠：凡加入典華會員系統，用餐時含當月壽星在內，平日四人同行享一人免費、假 日四人同行享一人半價

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