宜蘭》「太平山蹦蹦車+茂興懷舊步道」旅遊全攻略｜教你如何美拍山谷與鮮黃車廂｜搭乘貓頭鷹小火車穿梭森林巨木｜森林鐵道小旅行

太平山有多好玩！？炎炎夏季暑氣難消，渾身悶濕汗流浹背，此時最好的方式就是上山避暑，我們家到了這個季節也是常常往山裡頭鑽，平地與高山的溫差明顯得在山路中就能感受到，隨著坡度攀升氣溫逐漸緩降，一點一點的讓人筋骨舒暢、情緒放鬆。這回我們來到宜蘭的太平山乘個涼快，搭乘蹦蹦車欣賞高山景色，本篇就來分享 票價 、 時刻表 以及 座位選擇 的攻略，教你如何同框拍到山谷和蹦蹦車 ！ 還有走訪終點的森林秘境 茂興懷舊步道

文章重點

1. 太平山森林遊樂區｜簡 介

2. 太平山森林遊樂區｜開放及門票資訊

3. 太平山蹦蹦車｜太平山莊

4. 太平山蹦蹦車｜介紹及攻略

5. 太平山蹦蹦車｜票價及時刻表

6. 太平山蹦蹦車｜茂興車站

7. 太平山蹦蹦車｜茂興懷舊步道

8. 太平山蹦蹦車+茂興懷舊步道 總結

太平山森林遊樂區｜簡 介

【太平山森林遊樂區】位於宜蘭縣大同鄉內，面積廣達一萬兩千多公頃，標高約1950公尺，全區包含 南湖大山山系、三星山系、大霸尖山支脈，盛產紅檜、扁柏、鐵杉而聞名，曾與阿里山、八仙山並列為台灣三大林場。太平山自1915年開始正式生產林木，直至1982年林業經營政策改變而停止生產，並於1983年成立森林遊樂區對外營業。因蘭陽平原三面環山，來自太平洋的水氣匯集至太平山，濕氣旺盛故終年雲霧繚繞，素有『人間仙境』之美稱，太平山各種樹木種類繁雜，林相茂盛優美，四季景色風貌宜人，春暖花開色彩繽紛，秋冬時節則是楓紅遍佈、日出雲海奔騰，吸引眾多遊客一睹風采。目前開放的遊憩據點有 土場、鳩之澤、中間、太平山莊、茂興、翠峰湖，園區裡也有許多迷人的步道，例如 : 見晴懷舊步道、茂興懷舊古道、翠峰湖步道、鐵杉林自然步道、檜木原始林步道、鳩之澤自然步道…等等。【太平山森林遊樂區】山林青翠生態豐富，是民眾走入大自然、吸收芬多精最佳的場所。

太平山森林遊樂區｜開放及門票資訊

從 《太平山入口收費站》仍需再開車大約40分鐘才能到《太平山莊》

開放時間如下:

■ 平日（星期一~星期五）及寒假期間平日 06:00~20:00

■ 假日（星期六、星期日）、國定例假日及暑假 04:00~20:00

收費方式如下:

■ 全票 平日 $150 假日 $200

■ 半票 平日 $100 假日 $100

(軍警學生、在地縣民、搭乘國光客運、因公撫卹)

■ 優待票 $10

(65歲以上、3-6歲兒童、小學生非假日戶外教學、導遊)

■ 團體票 $150 (20人以上不含半票及優待票)

■ 大小型車 各$100 / 機車 $20

■ 其他詳盡說明請參照 太平山官網收費標準

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太平山森林遊樂區｜太平山莊

走一小段路舒暢了筋骨，大大的地標轟立在眼前，一個巨大的木頭刻著 《太平山森林遊樂區》 ，終於抵達人間仙境啦

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▼廣場前這座可愛的大小貓頭鷹必拍，小貓頭鷹頭歪歪的斜靠著大貓頭鷹，像是撒嬌一般

要搭乘蹦蹦車，需要沿著太平山莊旁的【中央階梯】而上，兩旁的紅葉是 『紫葉槭』(注音: ㄘㄨˋ) 『紫葉槭』 在春天過後長新葉開始就已經呈現紫紅色， 所以每年4-10月之間，這條階梯就好像紅葉隧道一樣， 陽光穿透過紅葉，如詩如畫般浪漫， 緩緩漫步而上，欣賞著景色和拍照也不會覺得累

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★更多 太平山莊周圍景點 請參考

與太平山美麗的邂垢｜觀景台欣賞絕美晨曦日出，太平山莊附近景點介紹｜宜蘭太平山一日遊

宜蘭縣最高廟宇《鎮安宮》具有靈氣，靜謐隱藏在深山之中，就在雲霧繚繞的太平山森林遊樂區內

坐擁太平山無敵美景《雲海咖啡廳》海拔2000公尺猶如天上人間，喝杯咖啡看雲霧變化萬千

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「紅葉隧道」真的太令人陶醉了 ​

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▲中央階梯上去 ，可以抵達 景觀平台、蹦蹦車站、雲海咖啡廳、鎮安宮、鐵杉林自然步道、檜木原始步道， 本篇來介紹太平山必搭的 《蹦蹦車》

▲中央階梯沿路各景點介紹，爬到 第210階 就會抵達 蹦蹦車站​

▲《蹦蹦車站購票處》 看到這個指示就要左轉，步行到售票站就能去搭蹦蹦車

▲太平山森林遊樂區官網 蹦蹦車站位置圖

太平山蹦蹦車 ｜介紹及攻略

《太平山蹦蹦車》 昔日主要用於載運原木， 舊稱「山地運材軌道車」，前身即為 太平山森林鐵路茂興線 ，是太平山林業時期的伐木路線，起點太平山莊，終點為茂興站，全長約３公里，行駛時間２０分鐘。鐵路穿梭在森林巨木之間，另一側則是懸崖峭壁的絕美景色，遊客搭車遊歷其中仿佛回到歷史黃金隨月。蹦蹦車命名的由來是其為運材機具，行駛舊式軌條時因為分段拼接，火車經過接縫處會發出蹦蹦的聲響。後來太平山結束伐木事業，轉型為森林遊樂區，蹦蹦車也隨之成為遊憩設施讓民眾搭乘體驗。蹦蹦車的特色 是開放式的台車車廂，沒有窗戶隔離，能夠讓遊客在搭乘的過程中，享受森林芬多精

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▲車站入口處的展示車廂，色彩鮮明的黃色很亮眼

入口處進去即可看見一棟木造建築，這裡便是蹦蹦車站及售票口，除了太平山莊與翠峰山屋的住宿旅客可以預訂車票，一般遊客皆是現場購票

車站兩層樓全棟皆是原木建造，具有古樸原始的風格

一樓是售票口，二樓則是月台

注意 : 蹦蹦車保養修業日

每個月的第二和第四個星期二為保養日，當日停駛

(遇到國定假日順延次日) ，相關資訊可參考

太平山森林遊樂區官網 票價及時刻表，售票剩餘張數 、保養公休日

我們當天是坐上午９：３０的班次，由於是假日所以一早便有排隊的人潮，買好票之後就要上乘車月台，看到這蜿蜒的隊伍不禁讚嘆，蹦蹦車不愧是太平山的熱門旅遊景點之一，搭乘高山台車不但新奇有趣，而且車程和距離也不會太長，車速不快可以沿途欣賞太平山的秀麗風景，實在是全家大小都適合的行程

我們買完票離開車的時間很短，只在月台上看了一下風景便趕緊上車，因為火車是不等人滴呀

如果有時間在月台上遠眺群山會很棒，不過月台的服務人員為了維持秩序和搭車品質，上下車後就會馬上指引遊客離開月台，避免賭塞和影響動線，下面的照片就是匆匆一撇的美景

當黃色蹦蹦車駛入月台時，大家都興奮連連不停的拍照，開放式的車廂一排可以坐３個人，列車長和月台工作人員非常專業和親切的指引遊客上下車，我建議回程下車的時候再好好拍照，因為上車時可要迅速選好位子，不然車子一駛入月台，遊客都很快地入坐，等你拍完照位置都沒啦

如何拍選位置？才能拍到山谷和車廂的同框美景

秘訣在這裡，非常重要

選擇後段車廂座位，由後往前拍

去程選左邊，回程選右邊

這是回程出站口的景色，沿著鐵道旁的小路走出來，回頭望見遠方的藍天青山，森林秘境之旅都是滿滿的回憶

KLOOK購票更優惠，免收停車費喔

( 現場汽車加收100元/輛，機車加收20元/輛 )

太平山蹦蹦車站 ｜票價及時刻表

■ 全票 $180 (一般民眾 13– 65歲)

■ 優待票 $120 (3–12歲以及65歲以上)

■ 免票 (3歲以下或持有身障手冊者)

這裡的票價是一次性來回票，去程和回程的時間都是搭配好並且固定的，請參考班次表

▲太平山森林遊樂區官網 票價表

■ 每日固定有八個班次

■ 加班車次是7–8月，及6月9月國定例假日

由於去程和回程的車次都是搭配好的，所以抵達終點站時，下車走步道要特別注意時間，以免趕不上回程班次

▲太平山森林遊樂區官網 車次班表

注意 : 蹦蹦車保養修業日

每個月的第二和第四個星期二為保養日，當日停駛

(遇到國定假日順延次日) ，相關資訊可參考

太平山森林遊樂區官網 票價及時刻表，售票剩餘張數 、保養公休日

記得選位秘訣嗎？很重要 很重要 很重要

選擇後段車廂座位，由後往前拍

去程選左邊，回程選右邊

如果坐錯邊就直接面壁，拍不到山谷囉

坐對位置恭喜你，可以拍到延伸的列車和山谷彎道的合影

小火車噗噗啟動，時速大約10公里緩慢行進，鳴笛開車的時候大夥兒都無比興奮，有幾處彎道弧度非常優美，黃色車廂、紅色圍籬、還有綠樹青山，紅黃綠的配色美極了

路途中會經過幾個『鳴』字告示牌，小火車就會發出汽鳴聲，

好像在告訴森林裡的萬物「我們來了」

車速不快加上是開放車廂，涼風吹佛很舒服

這條3公里的山路沿途經過森林杉木，偶爾兩旁是密布高聳的樹林，過個彎又是遼闊的山谷視野，靠近山壁的一側則是蕨類苔癬植物叢生，一段有晴朗無雲的天空，一段有夢幻煙霧迷漫的林蔭，陽光灑落穿透林葉間， 眼前的美景似乎靜止，但是小火車劃破了寧靜，不停的駛入幽靜森林

正當大家陶醉的時候，列車慢慢地停下來到終點 茂興站

短短20分鐘的車程讓人意猶未盡

我們下車的時候月台上擠滿回程的旅客，好熱鬧

上車之後開心的比YA跟我們揮別

太平山蹦蹦車 ｜茂興車站

茂興車站可說是台灣頗具有歷史價值的老車站，日據時代利用太平山的原始檜木打造，堪稱是台灣林業一頁精彩的故事。古樸的車站就安安靜靜座落在茂密森林當中，相當有神祕感

太平山古樹參天，檜木比例甚高，森林資源非常豐富，林業時代伐木人的身影縱橫山林，在台灣經濟史寫下輝煌的篇章。站立於被森林包圍的車站，除了被眼前的壯麗樹林震撼，斑駁的木樑也讓人感受到老車站悠悠走過的歷史歲月

車站旁有一間服務小站，很可惜沒有開放，覺得如果在這裡可以喝一杯咖啡，享受森林沐浴也不錯

車站月台與森林鐵道的合影，美麗而幽靜

離開車站後往前方走，就是我們今天的重點《茂興懷舊步道》

步道有三條 ，分為→ 主線、上環線、下環線

不過還沒進入真正的步道前會先有一個景觀平台，

但是要記得走主線喔

這個景觀平台是很好的拍照打卡點，不過遊客一批同時下車，難免想要拍照的人多了一些，要拍到空景不容易，可能需要等人群散去或者回程再來拍

太平山蹦蹦車 ｜茂興懷舊步道

茂興懷舊步道》 也就是當初太平山伐木時期的其中一條運材線路 茂興線 ，這條日治時代興建的軌道，蜿蜒在紅檜、扁柏、柳杉林之間，巨木參天高聳而立，步道兩側皆佈滿蕨類和地被植物，沿途生態豐富，還有古樸的鐵軌和工寮遺跡，見證了太平山林木發展的黃金歲月

▲太平山國家森林遊樂區官網 茂興懷舊步道

茂興懷舊步道》全長1.1公里

茂興懷舊步道》有三條 ，分為→ 主線、上環線、下環線

主線道約1.1公里，上下環線為500公尺，上下環線有點坡度，但距離不遠，主線道雖然比較長但也平坦好走，來到這裡一趟要一次尋訪三條線路，時間上不太允許，畢竟回程的火車班次時間是固定的，我這次選擇主線道行走，來回花費將近1小時左右，算一算時間，我搭乘9:30的蹦蹦車到茂興站是9:50，走主線道回來剛好可以搭上11點開的回程車

沿著古運材軌道旁的木棧道前進，一旁都是高聳的樹木，走起來非常輕鬆涼爽，夏天的太平山平均溫度也只有18度，舒適宜人。

從車站出發大概100公尺的地方，是蹦蹦車車頭掉頭轉向的「轉車盤」，就這麼幸運我們剛好看見司機在操作，是很難得的畫面

「轉車盤」是什麼？

蹦蹦車鐵道全長3公里，為單軌的鐵道，當車子抵達終點茂興站時，司機會將車頭往前開至100公尺處的轉車盤上，車頭一端與轉車盤固定住，利用人力的方式推著車頭轉向，宛如推石磨一般，將車頭轉向回程的方向

接著繼續前行，會有一台可愛的貓頭鷹森林小火車

它好可愛，一定要來跟它拍照打卡

超過100-200公尺之後，就真的比較像森林步道了，中間開始有一些小碎石，還有一點點的坡度

一

走在海拔1900公尺的森林裡，其實是輕鬆愜意的，對於喜歡大自然的我來說甚至是一種享受，大口的呼吸、滿眼綠意，利用假日調整身心舒緩情緒，是現代人在繁忙之餘非常必要的調解

漫步森林裡傾聽蟲鳴鳥叫，觀賞路旁的野草小花，感受大自然的生命力，順便吸取正向能量，看著陽光倘著微風，來這裡一趟絕對讓你回去收穫滿滿，活力無限

小路旁還有舊軌道的遺跡，長滿了青苔，仿佛時間遺忘了他們，像一段遺落在深山之中的記憶

走著走著會發現遊客越來越少，可能因為時程的關係，多數人選擇停留在車站附近繞繞，不過既然來到茂興站了，千萬不要錯過美麗的森林步道

矗立二代木

途中一個小景點很有意思，原來這條步道上能看到不少的二代木，二代木 是指紅檜種子落在凋零倒下的第一代樹幹上，生長成二代木

步道中段的景色不錯，有一個小缺口可以遙望遠方

原本包裹住的視線便立刻被打開

走出秘密森林才能感覺到外面陽光的烈豔

緊貼著山邊的小橋走起來好矛盾，往下看見深淵的山谷既驚喜又膽怯

途中的木橋和木階梯，有一種復古的美感

森林和木橋就是百搭

轉個彎彎又有另外不同的風景，這條鐵道已經不復使用，所以遊客是可以在上面行走的

某路段的木棧道旁邊仍然留有舊時的鐵軌遺跡，佈滿了綠色青苔，沒有拆除的原因想必是為了留下歲月的痕跡吧

山林的景物會變，時間也會消逝，而它們卻一直安靜的留在這裡，向旅人們訴說著太平山的風華年代故事

這一顆傾倒的巨木就擋在山間小路中，上面特別標示著「小心撞頭」現在要告訴各位一個笑話，那就是…我真的撞到頭了 ^^(自己都覺得好笑) 因為行走時不太專心跟旁人聊天，居然一個不注意便擦撞上去，所以大家可要小心啊，別像我一樣大意了

▲「小心撞頭」不是寫假的

筆直高聳入天的樹幹非常壯觀，走在森林中感覺人都變得很渺小，驚嘆大自然的深奧與美妙。

太平山蹦蹦車 + 茂興懷舊步道 總 結

搭乘蹦蹦車不愧為太平山森林遊樂區裡最值得推薦的旅遊行程之一，不僅空氣清新風景秀麗，坐著黃色鮮豔的可愛車廂來一趟高山森林浴，再走進茂興懷古步道，看那原始的蒼鬱山林，感受一下歷史與人文的洗禮，真的讓人身心舒暢備感輕鬆愉悅。太平山的美值得你來探索

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