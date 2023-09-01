為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 圖文創作 > 宜蘭》「太平山蹦蹦車+茂興懷舊步道」旅遊全攻略｜教你如何美拍山谷與鮮黃車廂｜搭乘貓頭鷹小火車穿梭森林巨木｜森林鐵道小旅行

宜蘭》「太平山蹦蹦車+茂興懷舊步道」旅遊全攻略｜教你如何美拍山谷與鮮黃車廂｜搭乘貓頭鷹小火車穿梭森林巨木｜森林鐵道小旅行

2023-09-01 15:10:12 撒野樂活小村婦 人氣：102
share
窩客好文

撒野樂活小村婦

發表篇數：75篇

文章類別：旅遊-國內旅遊

縣市地區：宜蘭縣 > 大同鄉

宜蘭》「太平山蹦蹦車+茂興懷舊步道」旅遊全攻略｜教你如何美拍

太平山有多好玩！？炎炎夏季暑氣難消，渾身悶濕汗流浹背，此時最好的方式就是上山避暑，我們家到了這個季節也是常常往山裡頭鑽，平地與高山的溫差明顯得在山路中就能感受到，隨著坡度攀升氣溫逐漸緩降，一點一點的讓人筋骨舒暢、情緒放鬆。這回我們來到宜蘭太平山乘個涼快，搭乘蹦蹦車欣賞高山景色，本篇就來分享票價時刻表以及座位選擇的攻略，教你如何同框拍到山谷和蹦蹦車還有走訪終點的森林秘境 茂興懷舊步道

  文章重點  

 1. 太平山森林遊樂區｜簡 介 

 2. 太平山森林遊樂區｜開放及門票資訊 

 3. 太平山蹦蹦車｜太平山莊

 4. 太平山蹦蹦車｜介紹及攻略

 5. 太平山蹦蹦車｜票價及時刻表

 6. 太平山蹦蹦車｜茂興車站

 7. 太平山蹦蹦車｜茂興懷舊步道

 8. 太平山蹦蹦車+茂興懷舊步道 總結

宜蘭》「太平山蹦蹦車+茂興懷舊步道」旅遊全攻略｜教你如何美拍

  太平山森林遊樂區｜簡  介  

【太平山森林遊樂區】位於宜蘭縣大同鄉內，面積廣達一萬兩千多公頃，標高約1950公尺，全區包含 南湖大山山系、三星山系、大霸尖山支脈，盛產紅檜、扁柏、鐵杉而聞名，曾與阿里山、八仙山並列為台灣三大林場。太平山自1915年開始正式生產林木，直至1982年林業經營政策改變而停止生產，並於1983年成立森林遊樂區對外營業。因蘭陽平原三面環山，來自太平洋的水氣匯集至太平山，濕氣旺盛故終年雲霧繚繞，素有『人間仙境』之美稱，太平山各種樹木種類繁雜，林相茂盛優美，四季景色風貌宜人，春暖花開色彩繽紛，秋冬時節則是楓紅遍佈、日出雲海奔騰，吸引眾多遊客一睹風采。目前開放的遊憩據點有 土場、鳩之澤、中間、太平山莊、茂興、翠峰湖，園區裡也有許多迷人的步道，例如 : 見晴懷舊步道、茂興懷舊古道、翠峰湖步道、鐵杉林自然步道、檜木原始林步道、鳩之澤自然步道…等等。【太平山森林遊樂區】山林青翠生態豐富，是民眾走入大自然、吸收芬多精最佳的場所。

  太平山森林遊樂區｜開放及門票資訊  

《太平山入口收費站》仍需再開車大約40分鐘才能到《太平山莊》

開放時間如下: 

■ 平日（星期一~星期五）及寒假期間平日     06:00~20:00

■ 假日（星期六、星期日）、國定例假日及暑假  04:00~20:00

收費方式如下: 

螢幕擷取畫面 2023-08-22 205853.png

螢幕擷取畫面 2023-08-22 210121.png

 全票  平日 $150 假日 $200 

■ 半票  平日 $100 假日 $100 

  (軍警學生、在地縣民、搭乘國光客運、因公撫卹)

■ 優待票   $10

  (65歲以上、3-6歲兒童、小學生非假日戶外教學、導遊) 

■ 團體票   $150 (20人以上不含半票及優待票)

■ 大小型車 各$100 / 機車 $20

■ 其他詳盡說明請參照 太平山官網收費標準

   歡迎關注 FB粉專: 撒野樂活小村婦   

  太平山森林遊樂區｜太平山莊  

走一小段路舒暢了筋骨，大大的地標轟立在眼前，一個巨大的木頭刻著《太平山森林遊樂區》，終於抵達人間仙境啦

宜蘭》「太平山蹦蹦車+茂興懷舊步道」旅遊全攻略｜教你如何美拍

宜蘭》「太平山蹦蹦車+茂興懷舊步道」旅遊全攻略｜教你如何美拍

▼廣場前這座可愛的大小貓頭鷹必拍，小貓頭鷹頭歪歪的斜靠著大貓頭鷹，像是撒嬌一般

宜蘭》「太平山蹦蹦車+茂興懷舊步道」旅遊全攻略｜教你如何美拍

宜蘭》「太平山蹦蹦車+茂興懷舊步道」旅遊全攻略｜教你如何美拍

要搭乘蹦蹦車，需要沿著太平山莊旁的【中央階梯】而上，兩旁的紅葉是『紫葉槭』(注音: ㄘㄨˋ) 『紫葉槭』在春天過後長新葉開始就已經呈現紫紅色，所以每年4-10月之間，這條階梯就好像紅葉隧道一樣，陽光穿透過紅葉，如詩如畫般浪漫，緩緩漫步而上，欣賞著景色和拍照也不會覺得累 

宜蘭》「太平山蹦蹦車+茂興懷舊步道」旅遊全攻略｜教你如何美拍

★更多 太平山莊周圍景點 請參考

  與太平山美麗的邂垢｜觀景台欣賞絕美晨曦日出，太平山莊附近景點介紹｜宜蘭太平山一日遊

  宜蘭縣最高廟宇《鎮安宮》具有靈氣，靜謐隱藏在深山之中，就在雲霧繚繞的太平山森林遊樂區內

  坐擁太平山無敵美景《雲海咖啡廳》海拔2000公尺猶如天上人間，喝杯咖啡看雲霧變化萬千

宜蘭》「太平山蹦蹦車+茂興懷舊步道」旅遊全攻略｜教你如何美拍

「紅葉隧道」真的太令人陶醉了

宜蘭》「太平山蹦蹦車+茂興懷舊步道」旅遊全攻略｜教你如何美拍

宜蘭》「太平山蹦蹦車+茂興懷舊步道」旅遊全攻略｜教你如何美拍  

中央階梯上去，可以抵達 景觀平台、蹦蹦車站、雲海咖啡廳、鎮安宮、鐵杉林自然步道、檜木原始步道，本篇來介紹太平山必搭的《蹦蹦車》

宜蘭》「太平山蹦蹦車+茂興懷舊步道」旅遊全攻略｜教你如何美拍

▲中央階梯沿路各景點介紹，爬到第210階就會抵達蹦蹦車站

宜蘭》「太平山蹦蹦車+茂興懷舊步道」旅遊全攻略｜教你如何美拍

▲《蹦蹦車站購票處》看到這個指示就要左轉，步行到售票站就能去搭蹦蹦車

太平山蹦蹦車路線圖.jpeg

▲太平山森林遊樂區官網 蹦蹦車站位置圖

  太平山蹦蹦車 ｜介紹及攻略  

《太平山蹦蹦車》昔日主要用於載運原木，舊稱「山地運材軌道車」，前身即為太平山森林鐵路茂興線，是太平山林業時期的伐木路線，起點太平山莊，終點為茂興站，全長約３公里，行駛時間２０分鐘。鐵路穿梭在森林巨木之間，另一側則是懸崖峭壁的絕美景色，遊客搭車遊歷其中仿佛回到歷史黃金隨月。蹦蹦車命名的由來是其為運材機具，行駛舊式軌條時因為分段拼接，火車經過接縫處會發出蹦蹦的聲響。後來太平山結束伐木事業，轉型為森林遊樂區，蹦蹦車也隨之成為遊憩設施讓民眾搭乘體驗。蹦蹦車的特色 是開放式的台車車廂，沒有窗戶隔離，能夠讓遊客在搭乘的過程中，享受森林芬多精 

宜蘭》「太平山蹦蹦車+茂興懷舊步道」旅遊全攻略｜教你如何美拍

宜蘭》「太平山蹦蹦車+茂興懷舊步道」旅遊全攻略｜教你如何美拍

▲車站入口處的展示車廂，色彩鮮明的黃色很亮眼

宜蘭》「太平山蹦蹦車+茂興懷舊步道」旅遊全攻略｜教你如何美拍

入口處進去即可看見一棟木造建築，這裡便是蹦蹦車站及售票口，除了太平山莊翠峰山屋的住宿旅客可以預訂車票，一般遊客皆是現場購票

宜蘭》「太平山蹦蹦車+茂興懷舊步道」旅遊全攻略｜教你如何美拍

車站兩層樓全棟皆是原木建造，具有古樸原始的風格

一樓是售票口，二樓則是月台

宜蘭》「太平山蹦蹦車+茂興懷舊步道」旅遊全攻略｜教你如何美拍

宜蘭》「太平山蹦蹦車+茂興懷舊步道」旅遊全攻略｜教你如何美拍

宜蘭》「太平山蹦蹦車+茂興懷舊步道」旅遊全攻略｜教你如何美拍 注意 : 蹦蹦車保養修業日

每個月的第二和第四個星期二為保養日，當日停駛

(遇到國定假日順延次日) ，相關資訊可參考

  太平山森林遊樂區官網 票價及時刻表，售票剩餘張數、保養公休日 

宜蘭》「太平山蹦蹦車+茂興懷舊步道」旅遊全攻略｜教你如何美拍

我們當天是坐上午９：３０的班次，由於是假日所以一早便有排隊的人潮，買好票之後就要上乘車月台，看到這蜿蜒的隊伍不禁讚嘆，蹦蹦車不愧是太平山的熱門旅遊景點之一，搭乘高山台車不但新奇有趣，而且車程和距離也不會太長，車速不快可以沿途欣賞太平山的秀麗風景，實在是全家大小都適合的行程

宜蘭》「太平山蹦蹦車+茂興懷舊步道」旅遊全攻略｜教你如何美拍

我們買完票離開車的時間很短，只在月台上看了一下風景便趕緊上車，因為火車是不等人滴呀

宜蘭》「太平山蹦蹦車+茂興懷舊步道」旅遊全攻略｜教你如何美拍

如果有時間在月台上遠眺群山會很棒，不過月台的服務人員為了維持秩序和搭車品質，上下車後就會馬上指引遊客離開月台，避免賭塞和影響動線，下面的照片就是匆匆一撇的美景

宜蘭》「太平山蹦蹦車+茂興懷舊步道」旅遊全攻略｜教你如何美拍

當黃色蹦蹦車駛入月台時，大家都興奮連連不停的拍照，開放式的車廂一排可以坐３個人，列車長和月台工作人員非常專業和親切的指引遊客上下車，我建議回程下車的時候再好好拍照，因為上車時可要迅速選好位子，不然車子一駛入月台，遊客都很快地入坐，等你拍完照位置都沒啦

宜蘭》「太平山蹦蹦車+茂興懷舊步道」旅遊全攻略｜教你如何美拍 如何拍選位置？才能拍到山谷和車廂的同框美景 

宜蘭》「太平山蹦蹦車+茂興懷舊步道」旅遊全攻略｜教你如何美拍 秘訣在這裡，非常重要

宜蘭》「太平山蹦蹦車+茂興懷舊步道」旅遊全攻略｜教你如何美拍 選擇後段車廂座位，由後往前拍

宜蘭》「太平山蹦蹦車+茂興懷舊步道」旅遊全攻略｜教你如何美拍 去程選左邊，回程選右邊           

宜蘭》「太平山蹦蹦車+茂興懷舊步道」旅遊全攻略｜教你如何美拍

宜蘭》「太平山蹦蹦車+茂興懷舊步道」旅遊全攻略｜教你如何美拍

 

這是回程出站口的景色，沿著鐵道旁的小路走出來，回頭望見遠方的藍天青山，森林秘境之旅都是滿滿的回憶

宜蘭》「太平山蹦蹦車+茂興懷舊步道」旅遊全攻略｜教你如何美拍

KLOOK購票更優惠，免收停車費喔

( 現場汽車加收100元/輛，機車加收20元/輛 )

 

 

 

  太平山蹦蹦車站 ｜票價及時刻表  

■ 全票 $180 (一般民眾 13– 65歲)

■ 優待票 $120 (3–12歲以及65歲以上)

■ 免票  (3歲以下或持有身障手冊者)

這裡的票價是一次性來回票，去程和回程的時間都是搭配好並且固定的，請參考班次表

太平山蹦蹦車票價表.jpeg

▲太平山森林遊樂區官網  票價表

■ 每日固定有八個班次 

■ 加班車次是7–8月，及6月9月國定例假日 

宜蘭》「太平山蹦蹦車+茂興懷舊步道」旅遊全攻略｜教你如何美拍由於去程和回程的車次都是搭配好的，所以抵達終點站時，下車走步道要特別注意時間，以免趕不上回程班次

太平山蹦蹦車班次表.jpeg

▲太平山森林遊樂區官網 車次班表

宜蘭》「太平山蹦蹦車+茂興懷舊步道」旅遊全攻略｜教你如何美拍 注意 : 蹦蹦車保養修業日

每個月的第二和第四個星期二為保養日，當日停駛

(遇到國定假日順延次日) ，相關資訊可參考

 太平山森林遊樂區官網 票價及時刻表，售票剩餘張數、保養公休日 

宜蘭》「太平山蹦蹦車+茂興懷舊步道」旅遊全攻略｜教你如何美拍

記得選位秘訣嗎？很重要 很重要 很重要

宜蘭》「太平山蹦蹦車+茂興懷舊步道」旅遊全攻略｜教你如何美拍 選擇後段車廂座位，由後往前拍

宜蘭》「太平山蹦蹦車+茂興懷舊步道」旅遊全攻略｜教你如何美拍 去程選左邊，回程選右邊           

如果坐錯邊就直接面壁，拍不到山谷囉

坐對位置恭喜你，可以拍到延伸的列車和山谷彎道的合影

宜蘭》「太平山蹦蹦車+茂興懷舊步道」旅遊全攻略｜教你如何美拍

小火車噗噗啟動，時速大約10公里緩慢行進，鳴笛開車的時候大夥兒都無比興奮，有幾處彎道弧度非常優美，黃色車廂、紅色圍籬、還有綠樹青山，紅黃綠的配色美極了

宜蘭》「太平山蹦蹦車+茂興懷舊步道」旅遊全攻略｜教你如何美拍

宜蘭》「太平山蹦蹦車+茂興懷舊步道」旅遊全攻略｜教你如何美拍

路途中會經過幾個『鳴』字告示牌，小火車就會發出汽鳴聲，

好像在告訴森林裡的萬物「我們來了」

車速不快加上是開放車廂，涼風吹佛很舒服

宜蘭》「太平山蹦蹦車+茂興懷舊步道」旅遊全攻略｜教你如何美拍

這條3公里的山路沿途經過森林杉木，偶爾兩旁是密布高聳的樹林，過個彎又是遼闊的山谷視野，靠近山壁的一側則是蕨類苔癬植物叢生，一段有晴朗無雲的天空，一段有夢幻煙霧迷漫的林蔭，陽光灑落穿透林葉間， 眼前的美景似乎靜止，但是小火車劃破了寧靜，不停的駛入幽靜森林

宜蘭》「太平山蹦蹦車+茂興懷舊步道」旅遊全攻略｜教你如何美拍

宜蘭》「太平山蹦蹦車+茂興懷舊步道」旅遊全攻略｜教你如何美拍

正當大家陶醉的時候，列車慢慢地停下來到終點 茂興站

短短20分鐘的車程讓人意猶未盡

我們下車的時候月台上擠滿回程的旅客，好熱鬧

上車之後開心的比YA跟我們揮別

宜蘭》「太平山蹦蹦車+茂興懷舊步道」旅遊全攻略｜教你如何美拍

  太平山蹦蹦車 ｜茂興車站  

茂興車站可說是台灣頗具有歷史價值的老車站，日據時代利用太平山的原始檜木打造，堪稱是台灣林業一頁精彩的故事。古樸的車站就安安靜靜座落在茂密森林當中，相當有神祕感

宜蘭》「太平山蹦蹦車+茂興懷舊步道」旅遊全攻略｜教你如何美拍

宜蘭》「太平山蹦蹦車+茂興懷舊步道」旅遊全攻略｜教你如何美拍

宜蘭》「太平山蹦蹦車+茂興懷舊步道」旅遊全攻略｜教你如何美拍

太平山古樹參天，檜木比例甚高，森林資源非常豐富，林業時代伐木人的身影縱橫山林，在台灣經濟史寫下輝煌的篇章。站立於被森林包圍的車站，除了被眼前的壯麗樹林震撼，斑駁的木樑也讓人感受到老車站悠悠走過的歷史歲月

宜蘭》「太平山蹦蹦車+茂興懷舊步道」旅遊全攻略｜教你如何美拍

車站旁有一間服務小站，很可惜沒有開放，覺得如果在這裡可以喝一杯咖啡，享受森林沐浴也不錯

宜蘭》「太平山蹦蹦車+茂興懷舊步道」旅遊全攻略｜教你如何美拍

 

宜蘭》「太平山蹦蹦車+茂興懷舊步道」旅遊全攻略｜教你如何美拍

宜蘭》「太平山蹦蹦車+茂興懷舊步道」旅遊全攻略｜教你如何美拍

車站月台與森林鐵道的合影，美麗而幽靜

宜蘭》「太平山蹦蹦車+茂興懷舊步道」旅遊全攻略｜教你如何美拍

離開車站後往前方走，就是我們今天的重點《茂興懷舊步道》

步道有三條 ，分為→ 主線、上環線、下環線

不過還沒進入真正的步道前會先有一個景觀平台，

但是要記得走主線

宜蘭》「太平山蹦蹦車+茂興懷舊步道」旅遊全攻略｜教你如何美拍

這個景觀平台是很好的拍照打卡點，不過遊客一批同時下車，難免想要拍照的人多了一些，要拍到空景不容易，可能需要等人群散去或者回程再來拍

宜蘭》「太平山蹦蹦車+茂興懷舊步道」旅遊全攻略｜教你如何美拍

宜蘭》「太平山蹦蹦車+茂興懷舊步道」旅遊全攻略｜教你如何美拍

  太平山蹦蹦車 ｜茂興懷舊步道  

茂興懷舊步道》也就是當初太平山伐木時期的其中一條運材線路 茂興線，這條日治時代興建的軌道，蜿蜒在紅檜、扁柏、柳杉林之間，巨木參天高聳而立，步道兩側皆佈滿蕨類和地被植物，沿途生態豐富，還有古樸的鐵軌和工寮遺跡，見證了太平山林木發展的黃金歲月

茂興懷舊步道.jpg

▲太平山國家森林遊樂區官網  茂興懷舊步道

茂興懷舊步道》全長1.1公里

宜蘭》「太平山蹦蹦車+茂興懷舊步道」旅遊全攻略｜教你如何美拍

茂興懷舊步道》有三條 ，分為→ 主線、上環線、下環線

主線道約1.1公里，上下環線為500公尺，上下環線有點坡度，但距離不遠，主線道雖然比較長但也平坦好走，來到這裡一趟要一次尋訪三條線路，時間上不太允許，畢竟回程的火車班次時間是固定的，我這次選擇主線道行走，來回花費將近1小時左右，算一算時間，我搭乘9:30的蹦蹦車到茂興站是9:50，走主線道回來剛好可以搭上11點開的回程車

宜蘭》「太平山蹦蹦車+茂興懷舊步道」旅遊全攻略｜教你如何美拍

宜蘭》「太平山蹦蹦車+茂興懷舊步道」旅遊全攻略｜教你如何美拍

沿著古運材軌道旁的木棧道前進，一旁都是高聳的樹木，走起來非常輕鬆涼爽，夏天的太平山平均溫度也只有18度，舒適宜人。

宜蘭》「太平山蹦蹦車+茂興懷舊步道」旅遊全攻略｜教你如何美拍

從車站出發大概100公尺的地方，是蹦蹦車車頭掉頭轉向的「轉車盤」，就這麼幸運我們剛好看見司機在操作，是很難得的畫面

宜蘭》「太平山蹦蹦車+茂興懷舊步道」旅遊全攻略｜教你如何美拍

宜蘭》「太平山蹦蹦車+茂興懷舊步道」旅遊全攻略｜教你如何美拍

「轉車盤」是什麼？

蹦蹦車鐵道全長3公里，為單軌的鐵道，當車子抵達終點茂興站時，司機會將車頭往前開至100公尺處的轉車盤上，車頭一端與轉車盤固定住，利用人力的方式推著車頭轉向，宛如推石磨一般，將車頭轉向回程的方向

宜蘭》「太平山蹦蹦車+茂興懷舊步道」旅遊全攻略｜教你如何美拍

接著繼續前行，會有一台可愛的貓頭鷹森林小火車

它好可愛，一定要來跟它拍照打卡

宜蘭》「太平山蹦蹦車+茂興懷舊步道」旅遊全攻略｜教你如何美拍

宜蘭》「太平山蹦蹦車+茂興懷舊步道」旅遊全攻略｜教你如何美拍

超過100-200公尺之後，就真的比較像森林步道了，中間開始有一些小碎石，還有一點點的坡度

宜蘭》「太平山蹦蹦車+茂興懷舊步道」旅遊全攻略｜教你如何美拍宜蘭》「太平山蹦蹦車+茂興懷舊步道」旅遊全攻略｜教你如何美拍

走在海拔1900公尺的森林裡，其實是輕鬆愜意的，對於喜歡大自然的我來說甚至是一種享受，大口的呼吸、滿眼綠意，利用假日調整身心舒緩情緒，是現代人在繁忙之餘非常必要的調解

宜蘭》「太平山蹦蹦車+茂興懷舊步道」旅遊全攻略｜教你如何美拍

漫步森林裡傾聽蟲鳴鳥叫，觀賞路旁的野草小花，感受大自然的生命力，順便吸取正向能量，看著陽光倘著微風，來這裡一趟絕對讓你回去收穫滿滿，活力無限

宜蘭》「太平山蹦蹦車+茂興懷舊步道」旅遊全攻略｜教你如何美拍

小路旁還有舊軌道的遺跡，長滿了青苔，仿佛時間遺忘了他們，像一段遺落在深山之中的記憶

宜蘭》「太平山蹦蹦車+茂興懷舊步道」旅遊全攻略｜教你如何美拍

宜蘭》「太平山蹦蹦車+茂興懷舊步道」旅遊全攻略｜教你如何美拍

宜蘭》「太平山蹦蹦車+茂興懷舊步道」旅遊全攻略｜教你如何美拍

宜蘭》「太平山蹦蹦車+茂興懷舊步道」旅遊全攻略｜教你如何美拍

走著走著會發現遊客越來越少，可能因為時程的關係，多數人選擇停留在車站附近繞繞，不過既然來到茂興站了，千萬不要錯過美麗的森林步道

宜蘭》「太平山蹦蹦車+茂興懷舊步道」旅遊全攻略｜教你如何美拍

矗立二代木 

途中一個小景點很有意思，原來這條步道上能看到不少的二代木二代木 是指紅檜種子落在凋零倒下的第一代樹幹上，生長成二代木

宜蘭》「太平山蹦蹦車+茂興懷舊步道」旅遊全攻略｜教你如何美拍

宜蘭》「太平山蹦蹦車+茂興懷舊步道」旅遊全攻略｜教你如何美拍

宜蘭》「太平山蹦蹦車+茂興懷舊步道」旅遊全攻略｜教你如何美拍

步道中段的景色不錯，有一個小缺口可以遙望遠方

原本包裹住的視線便立刻被打開

走出秘密森林才能感覺到外面陽光的烈豔

宜蘭》「太平山蹦蹦車+茂興懷舊步道」旅遊全攻略｜教你如何美拍

緊貼著山邊的小橋走起來好矛盾，往下看見深淵的山谷既驚喜又膽怯

宜蘭》「太平山蹦蹦車+茂興懷舊步道」旅遊全攻略｜教你如何美拍

宜蘭》「太平山蹦蹦車+茂興懷舊步道」旅遊全攻略｜教你如何美拍

途中的木橋和木階梯，有一種復古的美感

森林和木橋就是百搭

宜蘭》「太平山蹦蹦車+茂興懷舊步道」旅遊全攻略｜教你如何美拍

宜蘭》「太平山蹦蹦車+茂興懷舊步道」旅遊全攻略｜教你如何美拍

宜蘭》「太平山蹦蹦車+茂興懷舊步道」旅遊全攻略｜教你如何美拍

轉個彎彎又有另外不同的風景，這條鐵道已經不復使用，所以遊客是可以在上面行走的

宜蘭》「太平山蹦蹦車+茂興懷舊步道」旅遊全攻略｜教你如何美拍

宜蘭》「太平山蹦蹦車+茂興懷舊步道」旅遊全攻略｜教你如何美拍

某路段的木棧道旁邊仍然留有舊時的鐵軌遺跡，佈滿了綠色青苔，沒有拆除的原因想必是為了留下歲月的痕跡吧

宜蘭》「太平山蹦蹦車+茂興懷舊步道」旅遊全攻略｜教你如何美拍

山林的景物會變，時間也會消逝，而它們卻一直安靜的留在這裡，向旅人們訴說著太平山的風華年代故事

宜蘭》「太平山蹦蹦車+茂興懷舊步道」旅遊全攻略｜教你如何美拍

宜蘭》「太平山蹦蹦車+茂興懷舊步道」旅遊全攻略｜教你如何美拍

這一顆傾倒的巨木就擋在山間小路中，上面特別標示著「小心撞頭」現在要告訴各位一個笑話，那就是…我真的撞到頭了 ^^(自己都覺得好笑) 因為行走時不太專心跟旁人聊天，居然一個不注意便擦撞上去，所以大家可要小心啊，別像我一樣大意了

宜蘭》「太平山蹦蹦車+茂興懷舊步道」旅遊全攻略｜教你如何美拍

「小心撞頭」不是寫假的

宜蘭》「太平山蹦蹦車+茂興懷舊步道」旅遊全攻略｜教你如何美拍

宜蘭》「太平山蹦蹦車+茂興懷舊步道」旅遊全攻略｜教你如何美拍

筆直高聳入天的樹幹非常壯觀，走在森林中感覺人都變得很渺小，驚嘆大自然的深奧與美妙。

  太平山蹦蹦車 + 茂興懷舊步道   總 結 

搭乘蹦蹦車不愧為太平山森林遊樂區裡最值得推薦的旅遊行程之一，不僅空氣清新風景秀麗，坐著黃色鮮豔的可愛車廂來一趟高山森林浴，再走進茂興懷古步道，看那原始的蒼鬱山林，感受一下歷史與人文的洗禮，真的讓人身心舒暢備感輕鬆愉悅。太平山的美值得你來探索

   歡迎關注 FB粉專: 撒野樂活小村婦   

  宜蘭好玩的景點介紹   

★ 宜蘭》靜謐莊嚴唯美的東方禪風建築【北后寺】參拜5尺泥塑大佛，轉經輪點燈祈福宜蘭版慶修院

★ 宜蘭》蘭陽地區最美的肖楠步道｜在地人的森林秘境景點，走在清幽小徑遠眺群山環繞

★ 宜蘭礁溪》甲鳥園｜乾淨優美的鴨鴨生態農場｜能與小鴨近距離接觸的親子景點｜鴨蛋糕超香醇必吃

★《宜蘭落羽松仙境》望龍埤｜綠湖水映藍天，鴨鵝戲水池塘邊，浪漫九曲橋散步，時間就停留在最美的時刻

★ 宜蘭景點》炎炎夏季戲水好所在，終年20度C天然湧泉【螃蟹冒泡】乾淨清涼又免費

★ 宜蘭景點》超Q燈泡珍珠奶茶｜全台首座珍珠奶茶綠工廠｜奇麗灣珍奶文化館｜免門票觀光工廠

★ 宜蘭景點》超可愛親子景點【鴨寮故事館】手捧黃色小鴨萌翻天｜戶外體驗餵鴨超有趣

  宜蘭地方美食介紹   

 

頭城》海景第一排景觀咖啡廳【川岩RIVER STONE】欣賞汪洋中的龜山島，漫步海濱步道聽浪濤，不吝嗇無敵海景都給你

 

文章標籤

太平山森林遊樂區 宜蘭太平山 太平山 太平山莊 太平山景點 太平山蹦蹦車 太平山行程規劃 蹦蹦車 太平山一日遊 蹦蹦車 攻略 太平山旅遊攻略 太平山 懶人包 蹦蹦車 票價 蹦蹦車票價時刻 茂興步道 茂興車站 茂興懷舊步道 貓頭鷹小火車 茂興國家步道 台灣 森林火車
 
創作者介紹
創作者 撒野樂活小村婦 的頭像
撒野樂活小村婦

撒野樂活小村婦




#太平山旅遊
morechevron_right
文章關鍵字
太平山 景點 太平山旅遊 太平山莊 太平山 步道 more
檢舉
share
chevron_left

龍潭美食》永盛牛肉之家｜40年傳承的美味牛肉料

蘇澳》自家漁船當日直送的嚴選食材【食令鮮魚湯

chevron_right
延伸閱讀

宜蘭縣最高廟宇《鎮安宮》靜謐隱藏在深山之中，就在雲霧繚繞的太平山森林遊樂區內

 撒野樂活小村婦

坐擁太平山無敵美景《雲海咖啡廳》海拔2000公尺猶如天上人間，喝杯咖啡看雲霧變化萬千

 撒野樂活小村婦

仙人崛步道 ❙ 梅山超親民森林步道，宛如武俠片拍片場景，適合親子共遊!

 靜怡＆大顆呆

台東市-鷗咖啡 台東旗艦店 AU CAFE

 海爸
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
留言
0 則留言
請先登入
窩客好文

撒野樂活小村婦

發表篇數：75篇

熱愛大自然所以從都市流浪到鄉村，熱愛花草昆蟲、美食和旅遊玩耍，興趣很多喜歡閱讀、料理和手作，想把一點一滴在生活中的體驗都儲存下來，跟大家分享也為自己留下最美好的軌跡 來信請寄 smallpix2022@gmail.com
作者的其它文章

為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
keyboard_arrow_up