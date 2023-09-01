【中和環球美食】燒肉 LIKE 附菜單，來自日本品牌的一人燒肉，一個人也可以享受燒烤，套餐豐富度較少比較可惜｜Ruby說美食享受旅行(@tour_ruby530)

燒肉 LIKE一個人也可以享用的燒肉，來自日本的品牌已經進軍台灣一陣子，

一直以來都受到熱烈的歡迎。儘管不提供現場訂位，但如果避開用餐時間，

就能避免長時間的排隊，讓你迅速享受美味的燒肉。

排隊的公告如果你是第一來用餐的客人，可以稍微了解一下。

菜單主要以套餐為主，份量通常為200~300克，如果你胃口較小，也可以選擇100克的份量。

此外白飯的份量也有多種選擇，大、中、小，套餐內還包含了白飯可換成綜合堅果沙拉、

一碗湯品和一小份的韓式泡菜，讓你的用餐體驗更加豐富。



Ruby當天點的是TOP4的套餐，其中包括有牛五花、豬五花、松阪豬和雞腿肉，總共有400g的肉量，

份量真的相當驚人。當我點餐時並未留意到份量的巨大，Ruby還點了大碗的白飯。

因不能打包食物，但出於對食物的珍惜，還是將他們全部吃光光了。

燒肉 LIKE的白飯煮的滿好吃的，切記份量要依照自己的食量去選擇喔，

燒肉 LIKE白飯Q彈有嚼勁，具有微甜的風味，

口感是柔軟、滑順，吃起來是不簡單的白飯。





這四種的肉品也各自擁有獨特的口感和風味





牛五花：肉質豐富多汁，帶有豐富的油脂紋理。

油脂讓牛五花肉在烤的過程中變得極其嫩滑和多汁。

豬五花：豬五花肉同樣擁有大量的油脂，這些油脂在烤的過程中融化，

賦予肉質豐富的口感和滋味。

松阪豬：松阪豬以優質的細嫩肉質而聞名。

肉質非常細緻，含有極少的脂肪，所以口感輕又脆口。

雞腿肉：雞腿肉相對於其他三種肉品來說，

較為瘦肉。口感嫩滑，不像其他肉品那麼多油脂。

總之這些肉品各有其獨特的風味和口感，具體的味道還會受到調味和烤製方式的影響。

無論你喜歡濃烈的肉味、豐富的油脂口感還是清淡的細膩口感，

都可以在這些不同的肉品中找到滿足自己味蕾的選擇。

吃膩了就可以搭配旁邊的泡菜及湯品來緩和一下吃燒肉的油膩感。

每張桌上都備有各種醬料共六種，可以搭配烤肉品嚐不同的風味。

這些醬料包括有

1.柚子胡椒醬：搭配肉類食用，帶來清爽的口感，能解膩。

2.鹽醬：適合豬肉，是絕佳的組合（我非常喜歡這個醬料）

3.辣味噌醬：搭配豬肉最合適，帶有一點辣味，增添風味。

4.蒜香沾肉醬：口味適中，帶有鹹甜風味，這是燒肉 LIKE 特調的醬料。

5.岩鹽和 6.蒜泥：這些可以增添更多的烤肉風味。

餐桌上還提供餐具和衛生紙，都可以在座位下的抽屜中取得。

如果你想喝水，也可以自行取用。這種自助的用餐方式，

讓整個用餐體驗更加輕鬆愉快，也不收取服務費喔。



總體來說，以目前台灣幾間主打一個人燒肉的餐廳，

燒肉 LIKE算是套餐的選擇種類較少，套餐的組合較單調，

Ruby自己比較喜歡套餐有海鮮加肉品的選擇，不過個人喜好不同，

無論你是單獨用餐還是與朋友一起，都能享受到美味燒肉品和風味獨特的醬料，

讓你的味蕾感受到滿足和愉悅。如果你還沒嘗試過，不妨趁機一試。

【店家資訊】

👉焼肉ライク（焼肉like )

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🏠新北中和環球購物中心

⏰AM11:00~PM21:00

此篇文章為Ruby自費用餐，文章內容為自身感受，

而每個人對於食物喜愛的口味不一感受因人而異。因物價波動幅度大，

Ruby以當時吃的價格寫文，正確的價格還是要以餐廳為主。

圖片皆為Ruby拍攝與完成，❌請勿盜用或是抄襲，否則以法追究請愛惜自己的羽毛❌



RUBY推薦指數(滿分五顆星)

價格 ⭐⭐⭐

美味 ⭐⭐⭐

服務 ⭐⭐⭐

交通 ⭐⭐⭐⭐



Ruby很愛吃美食、👩‍🍳愛烹飪，也非常喜歡一個人去旅行🛫，

目前住在台北，食記大部分的都在雙北地區，

想要用文章與照片記錄我的美食旅遊生活與大家分享。

要把我最真實好吃好玩的感受分享給看文章的你們知道。

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