行程規劃APP推薦【去趣】日本自由行行程規劃最佳幫手！輕鬆搞定日本交通路線、行程景點順遊、自編旅遊小書！

上次安排大阪自由行，做功課時對大阪交通與眾多景點一頭霧水，熱門景點與必吃美食多，實在是非常需要好用的旅遊規劃APP幫忙！！

今年暑假親子遊日本京都，下載「 去趣APP 」，自動計算日本旅遊交通方式、自動最順排序、即時查詢附近美食/購物/熱門景點，還可APP直接連結Google資訊或導航，並具備多人共同編輯、轉出旅遊小書等功能，簡單方便的使用介面，讓我規劃京都行程變得好輕鬆！下面跟大家分享使用重點～去日本自由行前趕快下載來玩玩！

★ 免費下載去趣旅遊APP

（原文連結）

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日本旅遊規劃APP推薦｜去趣ChicTrip特點

去趣ChicTrip是旅遊行程規劃與景點探索工具，簡單方便的使用介面，可以在旅遊出發前蒐集並整合行程，回國後編輯景點照片回憶並分享，以下幾個重點是我個人推薦必載原因！（下載連結）

► 拖拉排序規劃出國行程－直覺式操作簡便、每日行程任你調整，可分享編輯或觀看權限給親友！

► 自動規劃大眾交通－加入景點後自動提供日本交通資訊(交通時間、交通路線、交通費用)，給予最佳路線建議，行程由APP直接連接導航超方便！

► 探索景點影音照片－去趣APP上有眾多會員或創作者分享各地景點照片或影音，參考景點真實照片決定怎麼安排！

► 由Google Map即時加入景點－可在去趣APP搜尋附近高評價景點，也可由Google Map直接將新景點/美食店加入去趣APP，機動調整最好玩行程！

除了出國前、出國當下規劃方便，回國後有朋友問日本自由行行程，也可以分享個人旅遊小書，旅遊達人換你當！

如何使用去趣ChicTrip？

去趣的旅遊資訊豐富、功能簡便好操作，對日本自由行來說是個完善的小幫手！下面跟大家分享使用步驟與個人實際使用心得：

簡單使用三步驟

1. 下載APP連結帳號或申請會員（點此免費下載）

2. 創建旅遊行程、加入景點自動/手動安排順遊行程

3. 可加入共編/瀏覽親友，行程確認後轉成旅遊小書！

創造專屬旅程

▼去趣APP使用超直覺，點選創建旅程之後，封面照片、行程名稱、日期皆可依個人旅遊規劃調整～

加入旅遊景點

▼創建行程之後，可以輸入確定要去的景點、美食餐廳店名，加入任當日行程。除此之外，也可以在輸入景點之後，搜尋景點附近的美食、購物、住宿，搜尋出來的結果可以直接連結觀看Google評價。

▼加入景點之後，自動建議行程最佳排序，省去計算距離與一一查找評價的時間，看到喜歡的行程直接加入，真的超級方便！

▼ 想要手動拖拉調整順序也ＯＫ，超簡單的使用方式輕鬆編輯！

交通路線規劃

每次在安排行程時，最花時間的就是查找每個景點之間的距離，飯店到金閣寺要多久？金閣寺到嵐山要多久？怎麼安排最順遊？如何縮短交通時間？另外去日本旅遊還有一個重點，日本的交通四通八達，交通方式百百種，沒去過的人做功課時真的會看到頭昏眼花😂

▼去趣貼心把各景點之間的交通時間、交通方法、大眾運輸車資金額自動列出，甚至連步行怎麼走都有提示！如果希望即時準確指示，也可以直接點選APP裡面的指南針，就會直接打開手機導航帶你走！對於日本自由行規劃真的是大加分！

由Google Maps加入行程

如果到了國外發現行程需要調整，或是有其他想去的景店、美食餐廳，也可以直接由Google Map把景點加入去趣APP裡的行程，一次網羅心願景點，想放鬆慢旅、或行程排好排滿，去趣都可以幫忙輕鬆安排！

▼ 像我們很喜歡搜尋日本當地美食，看到鄰近排隊小店、高評價美食，直接從Google Map加入去趣，即時調整行程超方便！

▼這次出國前原本想在京都多看世界遺產，沒想到京都暑假的天氣真的是超級熱！帶著小孩沒辦法太曬，只好臨時改成室內行程，直接查詢鄰近景點，意外發現京都水族館好好玩！

▼ 去金閣寺時熱到快中暑，趕緊搜尋附近高評價餐廳，成為旅途中的美味記憶！

轉成旅遊小書分享給親友，可列印PDF檔

▼ 每個行程景點都可以加入個人筆記，像是購票連結、付費方式、雨天備案、特殊休息時間、景點攜帶物品...等，所有備註寫上去，就成為專屬旅遊小書！出國前列印紙本，沒有網路時也可以查找資訊！

▼旅遊小書在出國前轉發給親友，跟行程的親友收到會比較安心，也可在出發前討論、或是一起健檢行程。以後有人問出國行程，直接Line/Airdrop或郵件轉發不用再一一說明，出國前、後都省下超多時間！

關西京都5日自由行行程推薦

▼ 完成旅遊安排之後，可以分享行程QR Code/連結/E-mail給親友瀏覽，有興趣的朋友歡迎參考我安排的京都5日遊的行程(點此連結)，裡頭有最具京都特色的景點與世界遺產，也有京都水族館、鐵道博物館等京都親子景點！

(掃描下圖QR Code也可以看喔！)

▼ 說到日本自由行行程健檢，有時候我們心血來潮突然加入新的景點，沒有按照順遊建議，但是不確定到底順不順遊，這時候在旅遊小書就可以看到自己的行程有沒有亂走，這對新手來說非常貼心！

因為我常潛伏在各大出國旅遊社團，看過許多自由行新手請人幫忙看行程是否順暢，結果安排的點是當天長距離東奔西跑(或是折返跑XD)，一不小心就浪費了交通時間。

有自動安排建議＋地圖檢視，可以明確知道路線，節省交通時間！不管是想要縝密安排出國行程的旅遊新手，或是說走就走的人旅遊老手都很適合使用！

去趣ChicTrip APP心得評價

這次暑假親子日本旅遊原本是想來個東京自由行，但因故臨時改成去了京都，下載去趣APP安排京都自由行行程，減少很多查詢時間！到了日本當地也可以即時快速調整！回國後再檢視去趣APP提供的交通時間預估，幾乎都非常準確耶！而且直接連結導航的功能也超方便！

回國後把照片與筆記加入，把自己的行程分享給要去的朋友，或是做成旅遊回憶也不錯！下次預計的東京我們也準備先用去趣chicTrip安排行程，到時出國可以說走就有！推薦大家旅遊前下載，讓出國自由行更加輕鬆好玩！

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