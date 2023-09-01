【豪華郵輪旅遊攻略】基隆出發日韓郵輪特色比較

2023年可謂是疫後的郵輪元年，對於台灣旅客們來說期待已久的郵輪旅遊又可以再次展開！終於又開始有一艘艘的豪華郵輪停靠基隆港，滿載著度假氛圍出發日韓、享受海上風光。今天精選2023年呼聲很高的3艘郵輪做簡單的特色介紹與比較，方便給想要參與郵輪旅遊的朋友們快速找到理想的郵輪，並推薦給大家可以方便快速線上預訂郵輪假期行程的線上管道，再也不需要為了訂郵輪來回跑旅行社囉！

基隆港出發郵輪比較表快速一覽

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基隆出發郵輪：NCL 挪威郵輪奮進號 介紹

NCL挪威郵輪奮進號是極具魅力的郵輪選擇，將您帶入一場奢華的海上冒險。船上特色豐富，融合現代舒適與獨特娛樂。舒適的客房、多元餐飲選擇和引人入勝的娛樂活動，為旅客締造極致度假。

奮進號的餐廳讓您品味世界美食，從精緻料理到國際風味，都能在這裡找到。遊客對奮進號的體驗給予高度評價，稱讚其卓越的服務和友善的工作人員。優雅的環境、豐富的活動，將每一天變得令人難以忘懷。

在奮進號，您將沉浸在寬敞華麗的客房中，每個細節均展現出我們對舒適的堅持。數個高級餐廳提供美味佳餚，滿足您的味蕾。專業的娛樂表演，從白天到黑夜，為您呈現一場場精彩盛宴。刺激的水上運動、豐富的陸上觀光，讓您的度假充滿活力。

團隊引以為傲的「自由式郵輪」概念，讓您自行安排行程，無拘無束地享受旅途。無論您是與家人、摯友，還是獨自一人出行，奮進號都將為您提供最完美的度假體驗。

NCL 挪威郵輪奮進號 郵輪旅遊行程：停靠日(沖繩石垣宮古島、鹿兒島、長崎、佐世保、高知、靜岡、大阪)韓(釜山、濟州)台(澎湖)香港等地，基隆/高雄出發，3-9天行程可選、共19條航線

NCL 挪威郵輪奮進號 郵輪餐廳：7間免費(不限餐段)、6間付費餐廳、1間24小時免費餐廳

NCL 挪威郵輪奮進號 特色設施：海上星巴克、Mandara SPA、8間酒吧

推薦搭乘 NCL 挪威郵輪奮進號 郵輪旅遊客群：重視美食體驗、情侶/閨蜜/三五好友、有郵輪經驗且重視體驗感受者

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基隆出發郵輪：MSC 地中海郵輪榮耀號 介紹

榮幸向您推薦MSC地中海郵輪榮耀號，這是您夢寐以求的極致海上奢華之旅。榮耀號匯聚了無與倫比的設施與服務，為您締造一場畢生難忘的郵輪體驗。

榮耀號擁有華麗舒適的客房，多樣美食選擇，以及令人讚歎的娛樂表演，每一刻都彰顯尊榮。從令人屏息的停靠港口到沉浸於地中海的景色，您將探索文化多樣性的奇妙之旅。

MSC 地中海郵輪榮耀號 郵輪旅遊行程：停靠沖繩石垣宮古島 4-6天、濟州─鹿兒島 & 福岡─佐世保 6天，基隆出發

MSC 地中海郵輪榮耀號 郵輪餐廳：5間免費、7間付費餐廳、1間20小時免費餐廳

MSC 地中海郵輪榮耀號 特色設施：施華洛世奇水晶階梯、亞利桑那水上樂園、海上樂高樂園

推薦搭乘 MSC 地中海郵輪榮耀號 郵輪旅遊客群：首次體驗郵輪旅遊、親子家庭族群、對郵輪設施豪華程度期待且重視者

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基隆出發郵輪：歌詩達郵輪 莎倫娜號 介紹

登上歌詩達郵輪莎倫娜號，開啟您的夢幻海上之旅。豪華的船艙，由舒適至尊貴，滿足您的每一個需求。無論是私人陽台或套房，都能讓您在航程中享受恬靜的時光。歌詩達莎倫娜號承襲品牌DNA，滿載濃厚熱情義大利氛圍，登船就能從每個細節、每次服務感受到熱情與活力！

莎倫娜號的多樣化設施，從水療中心到劇院表演，充滿多元娛樂。您將品味各式美味，從國際佳餚到主題特色。每一口都是對味覺的極致挑戰。

歌詩達郵輪莎倫娜號 郵輪旅遊行程：停靠沖繩石垣宮古島 4-5天，佐世保─濟州、釜山─熊本、長崎─濟州、鹿兒島─福岡、佐世保─釜山、鹿兒島─濟州、濟州─長崎 6天，基隆出發

歌詩達郵輪莎倫娜號 郵輪餐廳：3間免費、3間付費餐廳、1間街頭美食付費餐廳營業到02:00

歌詩達郵輪莎倫娜號 特色設施：萬神殿大廳、宙斯大劇院、滑水道

推薦搭乘 歌詩達郵輪莎倫娜號 郵輪旅遊客群：首次體驗郵輪旅遊、親子家庭族群、有預算考量

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