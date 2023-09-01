中秋禮盒送禮首選！「冊子中秋禮盒」人人喜歡的經典豆沙蛋黃酥、繽紛吸睛的7彩酥都很適合送禮，紮實飽滿、香濃撲鼻的美味千層流心酥，是許多老饕的最愛，冊子中秋禮盒多款精緻禮盒，艾莉絲團購優惠限時9折，滿額1500元免運，滿24顆($1512) 免費送指定禮盒「法緻十六宮格」乙盒(不累贈)，限時限量售完為止，要把握機會哦！

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中秋禮盒送禮首選 冊子/麥麥冊中秋禮盒

一年一度的中秋佳節即將來臨，中秋送禮就要送到心坎裡！

以彌月油飯聞名的知名店家「冊子」，除了油飯還有提供烘焙、蛋糕、餅乾等品項，

中秋節限量推出精緻月餅禮盒哦！

這次艾莉絲和冊子合作，團購優惠限時9折，

團購滿1500元即免運費(官網下單需滿2千才免運)，

滿1500還多送一盒贈品「法緻十六宮格」法式餅乾！

共有三款禮盒可以選，分別是：

慕月繽紛6入(紙盒附提袋)

幾何之森9入(紙盒附提袋)

金月序曲12入雙層禮盒 (鐵盒附提袋)

賞味期限：常溫保存14天。

艾莉絲X冊子中秋禮盒團購時間：2023/09/03-2023/09/10

限時9折團購優惠只有7天哦！

艾莉絲X冊子中秋禮盒團購下單

團購出貨時間：

9/12-9/16期間統一出貨

如有要提前出貨可以私訊line客服

文中會詳細介紹品項和口味。

本次團購禮盒內容有冊子的經典豆沙蛋黃酥、繽紛吸睛的七彩酥，

冊子嚴選食材，並由師承香港知名餅舖多年的師傅手工製作，

我最愛豆沙蛋黃酥外層酥酥的千層口感，內餡甜度適中不會太甜，

整顆鹹蛋黃包中其中，鹹香美味，每一口都是經典！

我覺得冊子的中秋禮盒包裝好美好精緻，

口味超多，而且每款都各有特色，

重點是不會太甜膩，很好入口，

芝麻口味香氣濃郁，連挑嘴的小孩也搶著要吃！

冊子開團禮盒怎麼選？

如果家裡人數少，建議選 「暮月繽紛 6入禮盒」，

家庭人口多，或是要送禮直接選「金月序曲 12入精緻雙層禮盒」，

假如選擇障礙什麼都想吃的話，

建議選「幾何之森 9入禮盒」或是「金月序曲 12入精緻雙層禮盒，

這兩款幾何之森 9入或金月序曲 12入可以一次吃到所有口味！

冊子中秋禮盒 艾莉絲團購優惠

冊子中秋禮盒限時9折，

艾莉絲團購滿1500元免運費 (官網下單需滿2千才免運)，

購滿24顆($1512) 免費送「法緻十六宮格」法式餅乾乙盒(不累贈)！

「法緻十六宮格」法式餅乾內容：黃金南瓜餅乾、英倫伯爵餅乾、奶香芝麻餅乾、經典巧克力餅乾、宇治堅果餅乾、蔓莓燕麥餅乾、蔓莓甜心餅乾、義式摩卡餅乾等。

冊子是知名大品牌禮盒有嚴格品質把關，嚴選食材美味又安心。

製造廠通過HACCP、ISO國際標準驗證，產品也有投保產品責任險，食用很安心。

冊子中秋禮盒內容包含：

經典豆沙蛋黃酥、

繽紛吸睛的7彩酥，

可以自行搭配選擇。

流心酥在常溫中就會流心哦，不必加熱也可以，

但如果加熱後香氣會更充足。

流心酥口味有這四種：芋香流心酥、芝麻流心酥、奶香流心酥、花生巧濃酥

冊子 暮月繽紛 6入禮盒(附精美提袋)

暮月繽紛的外包裝顏色粉嫩，是三款裡面我最喜歡的一個，

裡面是六顆可口糕餅，可以選擇6顆紅豆蛋黃酥或是綜合A/B，2種綜合口味。

暮月繽紛綜合B

包含紅豆蛋黃酥x1、抹茶x1、芋頭x1、芝麻x1、黑糖x1、花生x1，

色彩繽紛的月餅，光是打開禮盒就能感受到滿滿的誠意。

口味介紹：

●晶玉紅豆蛋黃酥：經典口味人人愛的蛋黃酥，

紅豆泥包入整顆鹹蛋黃，是老饕最愛的經典首選。

●抹茶流心酥：選用日本靜岡抹茶濃淡合宜，香氣十足，

內餡包入Q彈麻糬還有流芯內餡，口口新奇，喜愛抹茶的朋友會喜歡。

●芋香流心酥：我最愛的芋頭鬆軟綿密，還有

麻糬Q餡包裹鹹香流芯，多層口感好驚奇！

●芝麻流心酥：這款我和小孩都很愛，芝麻的濃郁滋味

Q彈麻糬加奶黃流芯，嚐起來綿滑柔順，非常好吃！

●奶香黑糖酥：外層黃色奶香，內層黑糖結合鹹香芝士，口味很特別。

●花生巧濃酥：苦甜巧克力包入香濃花生，兩者絕配好滋味！

冊子 金月序曲 12入精緻雙層禮盒(附精美提袋)

金月序曲是12入雙層禮盒，外包裝是精緻鐵盒，超級適合送禮！

鐵製禮盒超有質感享完用還能當成收納盒，一物多用很超值！

金月序曲包裝代表月色之美，流光奢藏，

燙金筆刷表示綿延山脈步步高升，真的好美好喜歡。

金月序曲是12入雙層禮盒，

可以選擇「晶玉紅豆蛋黃酥12入」，

或是雙層不同口味：一層晶玉紅豆蛋黃酥6入、另一層綜合口味6入。

糕餅都會有塑膠包裝，要吃的時候再打開會比較新鮮。

金月序曲的綜合口味，比「暮月繽紛」多了梅子口味。

一品梅香酥：傳統梅香酥，酸甜清爽的口感也很好吃哦。

冊子 幾何之森 9入禮盒(附精美提袋)

幾何之森是3盒裝的9入禮盒，

內容包含：紅豆蛋黃酥x3、抹茶x1、芋頭x1、芝麻x1、黑糖1、花生x1、梅香x1，

如果什麼都口味都想吃，選幾何之森就對囉！

冊子中秋禮盒如何加熱？

1烤箱

將烤箱預熱至150度

設定3分鐘

2氣炸鍋

將氣炸鍋預熱至160度

設定2分鐘

冊子中秋禮盒團購優惠

中秋禮盒限時9折，

艾莉絲團購滿1500元免運費(官網下單需滿2千才免運)，

滿1500還多送一盒贈品「法緻十六宮格」法式餅乾！

共有三款禮盒可以選，分別是：

慕月繽紛6入(紙盒附提袋)

幾何之森9入(紙盒附提袋)

金月序曲12入雙層禮盒 (鐵盒附提袋)

賞味期限：常溫保存14天。

艾莉絲X冊子中秋禮盒團購時間：

2023/09/03-2023/09/10

限時9折團購優惠只有7天哦！

艾莉絲X冊子中秋禮盒團購下單

團購出貨時間：

9/12-9/16期間統一出貨

如有要提前出貨可以私訊line客服

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