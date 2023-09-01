高雄景觀餐廳推薦這間慵懶街頭風的 抒嗜SUNSAY TEA，鳳山露天餐廳推薦

很適合約朋友、家人來放鬆，每日都有LIVE駐唱表演唷!相當有渡假氣息

高雄手搖茶飲推薦，精心挑選的茶葉搭配特色風味，成為獨特鳳山飲料

抒嗜還有現點製作的手工窯烤披薩好好吃!!連小孩都愛~

高雄鳳山起家的 抒嗜Sunsay Tea人文茶飲

超過百坪的戶外空間，打造高雄鳳山最美夜晚的戶外飲茶館

鄰近 捷運站 鳳山站，1號出口走5分鐘即可抵達 鳳凌廣場

帶外地朋友、國外朋友來，都會很喜歡這裡的環境

抒嗜SUNSAY TEA 鳳凌總店

位置：高雄市鳳山區體育路10號

電話： 07 710 0898

粉絲團：Facebook

每日晚上7:00-11:00 LIVE駐唱、每人低消一杯飲料

越夜越美麗，約會、多人續攤，都很推薦 抒嗜 𝗦𝗨𝗡𝗦𝗔𝗬 𝗧𝗘𝗔

抒嗜SUNSAY TEA，英文也如同台語的慵懶舒適

邀請大家來這裡與家人朋友放鬆、舒適度過，露天茶飲、飲料、窯烤披薩推薦

戶外露天廣場有一樓平面，還有二樓露天

天氣好的話，二樓區塊還可以抬頭看到星空唷!高雄鳳山最美的景觀餐廳

人多聚會、慶生約會都不用擔心，享受戶外最舒服的環境，可以早點來卡位唷~

晚上的桌椅都會發光，成為最亮眼的餐館

很多都是咖啡館，高雄鳳山首度打造戶外廣場，而且不限時~尤其週末人潮很多

三五好友約會、商務洽談、入夜後約會聚會

或者很多人吃飽飯後都會續攤，選擇 抒嗜Sunsay Tea人文茶飲

可以喝特色手搖茶飲，還有獨特的威士忌珍奶

商家標誌 抒嗜𝗦𝗨𝗡𝗦𝗔𝗬 𝗧𝗘𝗔【鳳凌總店】，入選高雄奶茶節推薦

高雄奶茶也很推薦來抒嗜𝗦𝗨𝗡𝗦𝗔𝗬 𝗧𝗘𝗔，能喝到獨家口味的特調奶茶

採用櫃台自助式點餐，可以免費加入LINE好友(可累積點數，好禮免費贈)

茶飲都是老闆精心所挑選，讓喝茶飲也可以像在國外喝咖啡一樣的悠閒、有質感格調

抒嗜人文茶飲的茶飲都是精心所配置

像是招牌大紅袍烏龍茶，碳焙型茶葉

茶葉獨特的製作工藝，慢火烘烤帶出甘甜滋味

尾韻都會有濃厚的碳焙香氣

還有很多年輕人喜歡的創意特調，像是威士忌珍珠奶茶

裡面沒有酒精，加入的帶有威士忌糖漿調和，帶出大人味的威士忌奶茶

我個人每次來都要點窯烤披薩，這裡也可以吃到高雄知名的起司公爵的點心蛋糕

鳳凌廣場附近很多鳳山美食可以追，鄰近鳳山中華街觀光夜市、中山路夜市

吃飽飯後三五好友相聚的好地方，休憩、放鬆

高雄鳳山美食，又多了窯烤披薩可選擇，我個人超愛

窯烤披薩都是現點製作，不是半成品，稍微耐心等候

室內位置不多，也挺優雅舒適

來抒嗜SUNSAY TEA 鳳凌總店 ，就是要享受露天的舒適氣氛

也有提供廁所唷~

如果你跟我一樣喜歡單品茶，很推薦 抒嗜SUNSAY TEA

精選的大紅袍烏龍、肯亞果韻紅茶、凍頂烏龍、茗香綠妍

搭配創意特調，讓茶飲有更多不同風味的呈現

加上來這裡的年齡層很廣，從年輕到年長都能選到好喝的手搖飲

喜歡喝拿鐵類也很推薦，使用職人鮮奶調配

不同的特色茶飲引出不同奶茶香氣

堅持使用好茶配好糖，抒嗜都是使用 阿拉伯糖(L-Arabinose)

日本風靡的阿拉伯糖，能提出茶飲的香氣，滋潤口感與香甜度卻不膩，而且低卡無負擔

使用PET透明易拉罐，是環保的純塑料，可回收再利用

蓋子是鋁材質，亦可回收再利用

大罐的有900 cc，真的很霸氣可以喝很久

每人低消只要一杯飲料，就能不限時於這裡悠哉渡過

茶葉都是精心挑過調配過，不輸給高雄飲料店的飲料唷

威士忌珍珠奶茶

招牌人氣威士忌珍珠奶茶，帶有威士忌香的奶茶

第一次喝覺得很獨特，也不用擔心喝醉

奶茶香會帶有威士忌香氣瀰漫，讓奶茶更加香醇提味，珍珠蜜過軟Q好吃

口腔會有威士忌香氣瀰漫，自我感覺到微醺而不醉的優雅感受

紅柚冰冰茶 紅柚花旦

可以喝到很多酸甜的葡萄柚果肉

茶香很順口不膩，使用阿拉伯糖滋潤茶味，提出茶香順口不苦澀

甜中帶有豐富果肉香氣，新鮮紅柚充滿果肉的清甜

搭配紅茶引出茶香韻味，讓很多女孩子都喜歡~夏天喝起來格外清涼

抒嗜Sunsay Tea 也可以算是鳳山飲料店，很多喝喜歡都會直接來茶飲

威嗜桃桃 桃心桃肺

桃子控必喝，可以喝到果肉帶出桃香甜味

不甜膩帶有茶香與桃香，挑逗果肉增加咀嚼口感

自然桃香會不知不覺一整杯吸光光，桃香很順不會覺得是那種化學香精

清甜的桃子香氣，還可以去除口腔異味唷!

黃金比例的調配，讓水果茶飲也大受歡迎

大紅袍那堤

使用大紅袍烏龍，加上鹹香奶蓋

大紅袍烏龍的烘焙滋味很渾厚，充滿大人味茶香卻不苦澀

微微的甜度可以提出茶香風味，喝起來更消暑解渴

特製奶蓋滋潤帶出鹹香，柔乳香柔和烏龍茶，讓烏龍奶茶喝起來更順口

一杯可以喝到多層次風味，還可以對口直接喝，感受厚實奶蓋乳香帶鹹度

吸管使用天然竹籤吸管，抒嗜不計成本 一起愛護地球

使用100%天然竹籤纖維製作，完全不會有塑膠

高雄鳳山隱藏美食，推薦這好吃的手工窯烤披薩

用窯烤的就是好吃，而且手工餅皮豐富口感、越咀嚼越香

媽媽不煮飯、周末宅在家與朋友相聚

鳳山區美食推薦，好吃窯烤披薩，可以打電話來預訂外帶(下午3點供應到晚上11點)

番茄海鮮。義式披薩

熱呼呼，吃的時候還會拉司

帶有地中海香氣的義式披薩，香濃起司好好吃

特製披薩番茄醬很夠味，酸甜滋味讓味蕾都開啟

飽滿乳香的起司，熱呼呼燙口好吃，還能吃到蝦子、小卷

手工披薩餅皮好吃，不擔心過於厚

中間帶薄，外面一圈有厚度，整個讓口感更豐富，越咀嚼越能感受到麵糰的香氣

不是冷凍披薩，是現點製作的窯烤手工披薩

還有甜的口味可以選

巧克力棉花糖。義式披薩

大人小孩都搶吃，整個棉花糖預熱會快速融化

披薩很好吃，可以先吃鹹的再吃甜的

披薩沒吃還直接蓋上外帶走即可，很方便

帶有棉花軟綿甜味，巧克力甜味香氣都會湧上來

披薩餅皮帶有鹹香，會緩和甜膩度，吃起來不擔心過於甜膩，配上特製茶飲剛剛好

聊天哈拉聚會不可少的美食

很多來約會、聊天哈啦，都會嘴饞想吃一些小點

就可以吃高雄知名的起士公爵乳酪蛋糕

純粹原味杯子蛋糕

一小杯剛剛好，可以配威士忌珍珠奶茶蠻搭的

整個起士香帶出乳香，入口化開引出飽滿乳香，很柔和順口

朱古力圓舞曲乳酪蛋糕

豐富口感，帶有顆粒酥化感，滑順的巧克力內餡

一層一層堆疊引出香氣，整個嘴裡都是巧克力香氣，尾韻還有苦韻

抒嗜茶飲的鳳凌總店擁有露天空間，不用跑山上就可以感受景觀餐廳的放鬆感

每天晚上七點都會有駐唱表演，也會與現場民眾互動唷～

吃飽飯後再續攤的好地方

高雄鳳山最美玻璃屋，採預約制

很多商務、多人聚餐、家庭聚會都可以來這裡

可以坐高達12人，包廂3000元可抵消費，需要事先預約!

因為只有一間，所以要預約，高挑的空間環境很舒服

獨享屬於自己跟朋友的空間

很多商務人士或者公司小聚會，也會來這裡

抒嗜人文茶飲 旗艦店就在鳳凌廣場，週末來約會吧~

每天晚上都會有LIVE駐唱，低消只要一杯飲料、不限時唷!

不用擔心用餐到一半還要被催趕唷!可以待到打烊

旁邊還有一個沙池，可以讓孩子玩樂，可全家一起來 抒嗜SUNSAY TEA

抒嗜SUNSAY TEA 鳳凌總店

位置：高雄市鳳山區體育路10號

電話： 07 710 0898

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