（新增2023年最新服務及價格）台南車站租機車推薦「卓凌機車出租」，每次到台南旅遊肯定都會在卓凌租機車，因為這裡的價格很透明，不分平假日一天24小時都是300元，每台車均投保強制險，另有道路救援服務！價格很親民，車況也很好，一定要提早預約才能租到自己喜歡的車輛唷！文章內就跟大家分享我騎著機車跑遍台南大街小巷的吃喝玩樂心得唷！

🔍 我的FB粉絲團：瑋瑋 美食萬歲 Facebook

🔍 我的IG粉絲團：瑋瑋 美食萬歲 Instagram

【卓凌機車出租】【 店家FB 店家IG

▋地址：台南市東區前鋒路168號 ▋電話：06-2083569、0916-453569 ▋營業時間：週一至週日08:00-21:00

▲「卓凌機車」是到台南旅遊租機車的不二首選！若親自到店取車的價格一率24小時300元！每台車均投保強制險，且有提供道路救援服務！

因為這次來台南是暑假期間，店內的機車幾乎都被訂走了，生意非常好！所以要來台南旅遊之前一定要先跟店家用粉絲團私訊或是致電預約車子啊！

▲現在店家還提供了機車宅配服務，這對於許多開車到台南玩的旅客是一大福音！遊客只要把汽車停在距離「卓凌機車」約三公里的民宿或者飯店之停車場（中西區全區皆可），店家就可以直接到現場辦理租車服務，完成手續後就可以直接騎機車逛台南了喔，還車也只需要原地還車就可以了（若騎回火車站還車再減50元）！超級方便的啦！

搭高鐵來的旅客到市區接駁站也可以跟店家聯絡，機車也可以外送至中西區接駁點喔！

PS：將車輛送到距離店家的三公里左右（中西區全區皆可），非店內自取的價格皆為一天24小時400元（實際距離可再與店家討論）

▲店家也提供寄放行李的服務！

▲每台機車都會配有兩頂安全帽、拋棄式帽套、雨衣、手機腳架～若是怕曬的女生也有提供乾淨的遮陽裙可以使用！一旁也有機車大鎖～如果擔心車子被偷～就可以跟店家拿個大鎖來使用喔！

▲這是「卓凌機車出租」的合約，裡面有寫著租車的注意事項，這邊是免簽本票的！記得當天租車要帶雙證件（包含機車駕照）給店家，租車時需要押一張證件在店內！

▲由店內的服務人員說明完合約內容後，就會要你在指定的位置上簽名確認。

▲卓凌機車出租的車子都很新，而且不分平假日都只要300元，價格很實在！來到台南就是要騎機車穿梭大街小巷，因為我想去的景點、想吃的美食都藏在巷子裡！重點是租車時已經加滿油，這樣就不用在一租到車子後先找加油站加油了！等到要還車時再把油加滿還給店家就ｏｋ，方便許多！（PS：車子都是加92的汽油喔！）

【台南旅遊Day1的第一站：鳥。居（民宿放行李）】

▲來到台南的第一站，當然就是要先到入住的民宿卸下我們大包小包的行李！（最後一天的行程，可以把大包小包的行李寄放在租車行喔）

˙

▲第一晚入住的民宿是「鳥。居」，是巷子內的民宿，騎機車剛好就能把車子停在門口！

延伸閱讀：台南中西區｜有浴缸的溫馨舒適青鳥雙人房『鳥。居 BIRDS PLACE』

【台南旅遊Day1的第二站：老厝1933（在老屋吃晚餐）】

▲這間「老厝1933」在台南也是非常ㄏㄤ的居酒屋！而且也是藏在巷子裡啊！店家晚上五點營業，我們大約16:45就先來排隊，很幸運的是第一批入座的客人！

地址：台南市中西區北門路一段51巷27號、官方臉書：老厝1933

延伸閱讀：台南中西區美食｜『老厝1933』特色的老宅串燒居酒屋!必吃豬油拌飯

【台南旅遊Day1的第三 站：大東夜市（逛夜市吃吃喝喝）】

▲雖然說已經在「老厝1933」吃了晚餐，但還是想要到「大東夜市」走走晃晃買吃的！大東夜市是每週一、二、五才有的夜市，騎車逛夜市超級方便，不會有找停車位的困擾！

地址：台南市東區林森路一段276號

【台南旅遊Day2的第一站：邱家小卷米粉】

▲每次出外旅遊一定都是睡到自然醒才退房，第二天早上就吃了中式小吃當早午餐！這家「邱家小卷米粉」超有名，我們單純想嘗鮮，就請店家米粉給少一點，一碗70元。

地址：台南市中西區國華街三段5號，營業時間：11:00-17:00。

延伸閱讀：台南中西區美食｜『邱家小卷米粉』國華街排隊美食-必吃的新鮮小卷

【台南旅遊Day2的第二站：阿龍意麵】

▲因為在邱家小卷米粉兩個人合吃一碗，下一站就到「阿龍意麵」吃午餐！

地址：台南市中西區府前路一段62號、營業時間：10:30-21:00。

延伸閱讀：台南中西區美食｜『阿龍意麵』自製手作麵條小吃 (紅蘿蔔意麵.牛蒡意麵)

【台南旅遊Day2的第三站：深藍咖啡館】

▲吃完正餐後就找個地方吃下午茶，品嘗「深藍咖啡館」最有名的千層蛋糕！但可能是期待過高，覺得和想像中有落差，而且價位頗高，覺得CP值不高。（甘納許巧克力千層220元、抹茶紅豆千層170元、大理石起司100元）

地址：台南市東區府連東路55號、官方網站：深藍咖啡館

延伸閱讀：台南東區美食｜『深藍咖啡館』千層蛋糕的LV等級和價格 (甜點/下午茶)

【台南旅遊Day2的第四站：餐桌上的鹿早】

▲「餐桌上的鹿早」位於非常小條的巷子內，騎機車超方便，直接騎進來停車！如果開車前來，可能要在外面苦找停車位了，因為這實在是巷弄隱藏版啊！

▲去年來台南時也有到「餐桌上的鹿早」買餐具，今年也再來買！餐具便宜又好看！

地址：台南市中西區衛民街70巷30號、官方臉書：餐桌上的鹿早

延伸閱讀：台南購物景點｜『餐桌上的鹿早．生活食器』好逛又好買！讓你目不轉睛的質感餐具

【台南旅遊Day2的第五站：文章牛肉湯】

▲因為台南旅遊的第二天我們住在安平，晚上肚子餓就到附近的文章牛肉湯吃宵夜！這一帶停汽車不太方便，而且時常會有警察來取締，所以還是騎機車最方便了～～～

地址：台南市安平區安平路590號、營業時間：17:00-隔天14:00

延伸閱讀：台南安平區｜宵夜場至隔天中午也能吃到新鮮現切牛肉『文章牛肉湯』

【台南旅遊Day2的第六站：莫非公寓】

▲第二天遊台南入住的是位於安平地區的美式工業風住宿「莫非工寓」。

延伸閱讀：台南安平區｜美式工業風住宿! 寬敞的六人房空間『莫非工寓 MOFEI INN』

【台南旅遊Day3的第一站：尋早早餐】

▲又是一個睡到自然醒退房後的早午餐，是便宜好吃的早午餐「尋早早餐」。

地址：台南市中西區五妃街123號、官方臉書：尋早早餐。

延伸閱讀：台南中西區美食｜『尋早早餐』老屋文青風格的平價早午餐Brunch

【台南旅遊Day3的第二站：銀同社區（巷子內的童趣社區）】

▲在台南市就有很多騎車可以到的旅遊景點，而且這些景點都是藏在巷子裡啊！

▲「銀同社區」是一個可愛的彩繪社區，我們就騎車近來隨意拍照、走走晃晃。

地址：台南市中西區開山路三巷內

延伸閱讀：台南旅遊景點｜『銀同社區』隱藏在巷弄內的超可愛彩繪塗鴉外拍聖地！(台南中西區)

【台南旅遊Day3的第三站：SAW Florist 看見綠花藝】

▲在IG爬文發現「SAW Florist 看見綠花藝」有販售美美的乾燥花！也有不少人特地來這邊拍照！我就買了兩束小數的乾燥花回家，很適合作為拍照點綴的小物！

地址：台南市中西區和平街56號、官方臉書：看見。綠俬旅

延伸閱讀：台南必買行程｜『SAW Florist 看見綠花藝』拍照必備!滿滿的夢幻乾燥花-IG熱門打卡景點!

【台南旅遊Day3的第四站：KOKONI CAFE（巷子內的老屋下午茶）】

▲因為這幾天遊台南的天氣都不太穩定，一直都有零星降雨，是騎機車時難免會遇到的狀況！我們這天就到了巷子內的老屋咖啡廳「KOKONI CAFE」躲雨，順道吃個下午茶！

地址：台南市中西區西門路二段372巷23號、官方臉書：KOKONI CAFE

延伸閱讀：台南中西區美食｜『KOKONI CAFE』老屋改建的文青風咖啡廳下午茶

【台南旅遊Day3的第五站：友愛部屋（舒適的包棟民宿）】

▲台南旅遊第三晚入住的是包棟民宿「友愛部屋」，民宿也是位於巷弄內，騎機車停車很方便！

延伸閱讀：台南中西區｜一天只接待一組客人的50年老屋包棟民宿『友愛部屋』

【台南旅遊Day4的第一 站：阿杰手工蛋餅】

▲最後一天的台南行我先在退房前，回到「卓凌機車出租」寄放了我的行李！退房後我們就到了五妃街品嘗有名的「阿杰手工蛋餅」，這邊是小巷子，還是騎機車最便利！

地址：台南市中西區五妃街343號、官方臉書：阿杰手工蛋餅。

延伸閱讀：台南中西區美食｜『阿杰手工蛋餅』五妃街內的熱門排隊早餐店

【台南旅遊Day4的第二站：藍晒圖文創園區（路邊必遊景點）】

ㄨ

▲吃飽飽後就到了台南新光三越對面的景點走走晃晃，是「藍晒圖文創園區」！覺得這裡比我去年來的時候規劃的更完善了，是個很適合散步的景點！很不錯！

地址：台南市南區西門路一段689巷、官方臉書：藍晒圖文創園區。

延伸閱讀：台南旅遊拍照景點｜『藍晒圖文創園區』好逛又好拍！免費景點好好玩！

【台南旅遊Day4的第三站：連得堂餅家（巷弄必買伴手禮）】

▲這個隱藏版的伴手禮「連得堂餅家」也是在巷弄裡面，我們就直接騎機車到門口！可是我們來的太晚了！當天下午兩點來已經全數售完！建議要在中午以前來才買的到！

▲這是每個人只能限購兩包的煎餅，而且每天數量有限！若有機會可以買來吃吃看！

地址：台南市北區崇安街54號、營業時間：08:00-20:00（建議12:00前去才買的到）

延伸閱讀：台南市北區｜2016年再訪新增! 每人限購兩包超珍貴傳統煎餅『連得堂餅家』

【台南旅遊Day4的第四站：松村煙燻滷味（下酒菜/伴手禮）】

▲這是台南在地的朋友推薦我買的伴手禮，店內有多種煙燻滷味，適合買回家給家人朋友當下酒菜喔!

地址：台南市中西區民族路二段319號

延伸閱讀：台南中西區美食｜『松村煙燻滷味專賣』必買的名產/伴手禮/下酒菜

【台南旅遊Day4的第五站：丹丹漢堡（距離車站最近的丹丹漢堡）】

▲距離台南車站最近的「丹丹漢堡成功店」，是我每次離開台南前必訪的一站！做個完美收尾！雖然說是距離台南車站最近的，但走路的時間Google map顯示要17分鐘左右，有段距離！還是騎車前來最方便，每次都必吃有勁辣雞腿堡+麵線羹+飲料的九號餐！

地址：台南市北區成功路380號、官方臉書：丹丹漢堡（成功店）

＃整體來說，這間「卓凌機車出租」距離台南車站很近，而且不分平假日一天24小時都是300元，每台車均投保強制險，另有道路救援服務！價格非常實在，車況也很新，一定要提早預約！店內有提供每天清洗的安全帽內襯、還有免費的雨衣，需要進行胎壓及胎紋檢測合格才出車！這次在台南旅遊四天三夜，都靠機車穿越台南的大街小巷，機動性高又很便利，十分推薦！

如果您喜歡我的文章，歡迎來信洽談合作。

私訊粉絲團：https://www.facebook.com/vivaweiblog/

E-MAIL請洽：

版權所有 © 瑋瑋美食萬歲

(非邀約合作店家,嚴禁使用圖文做為商業用途,嚴禁擷取我的圖文做任何背書)

延伸閱讀