彰化新興蛋黃酥，金莎口味超新奇，酸香梅肉、經典紅豆和超美味芋頭都值得品嘗，價格親切超好吃

彰化鹿港有家隱身在早餐店的蛋黃酥，雖然目前還不夠知名，但他家的蛋黃酥讓人一吃驚豔，絲毫不會輸給知名老店。除了經典的紅豆餡，「向陽手作」更推出芋頭、梅子甚至是金莎口味，很值得趁中秋來一盒嘗鮮

禮盒有6入和12入兩種，6入最多可以混3種口味，而12入則能一次品嘗四款，內容物還挺客製化。

向陽手作的蛋黃酥不乾口，濕潤度夠又不甜膩超好吃!

●梅子口味的月餅酸香夠味，裡面的梅肉很大塊，大口品嘗吃得到。中間還夾入不甜膩的紅豆沙，結合起來味道好棒，嗜酸的朋友必須試試~

梅肉沒有剪切到太碎，酸味餘韻持久很好吃

●紅豆沙細緻不甜膩，中間的鴨蛋黃很大顆，不乾口且但香濃郁好好吃，經典口味最能比較出各家得水準，向陽手作的蛋黃酥必須品嘗

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●向陽手作的芋頭蛋黃酥超~厲害，一點也不輸給芋頭酥名店，芋頭餡口感細緻完全不會乾，輕盈芋頭香結合鴨蛋黃滋味一定要試試

●金莎月餅比一般金莎大一倍!! 酥皮內填滿充滿榛果碎的紅豆沙和整顆金莎巧克力，甜香濃郁好夠味





紅豆餡與金莎巧克力都是偏甜的滋味，雖然口味不錯但整體來說比較適合螞蟻人。

向陽手作的蛋黃酥可以透過LINE、臉書或電話訂購，宅配滿8000免運費，也能直接到早餐店或工作室取貨。

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向陽手作

地址 : 早餐店-彰化縣鹿港鎮鹿和路三段621號

電話 : 0914-012-234

營業時間 : 早餐店取貨-05:00~09:00 (週日公休)



地址 : 工作室-彰化縣鹿港鎮洋厝里洋厝巷1-12號(要提前預約)

電話 : 0923-616-475

營業時間 : 工作室取貨-09:00~21:00(要提前預約)

Line : @uzi5523k