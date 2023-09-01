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> 圖文創作 > 新北淡水-[夢仙] 淡水巷弄老宅近淡江大學，隱密幽靜復古優雅氛圍，精緻如藝術品布丁甜點專賣，值得專程跑一趟的美味夢中仙境盛宴

新北淡水-[夢仙] 淡水巷弄老宅近淡江大學，隱密幽靜復古優雅氛圍，精緻如藝術品布丁甜點專賣，值得專程跑一趟的美味夢中仙境盛宴

2023-09-01 23:02:03 Elisa 人氣：615
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窩客好文

Elisa

發表篇數：273篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：夢仙
place新北市淡水區大忠街34巷21號
作者本次評價：
4.45
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
5.00
CP值
4.00
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寫文章 回報歇業

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說到底是自己沒把握好夢仙還在大安站附近原址的時間造訪

等到有空的時候才發現店面已經搬到超級遙遠的淡水

但因為一直被各種布丁推薦洗版感覺真的非常厲害一定要來看看

還好有月票幫忙省下不少交通費

從淡水站出站後還得搭公車才能抵達店家隱身在一片老公寓巷弄

拐彎曲折上下坡中總算成功達陣

仰靠門口唯一的迷你招牌確保自己沒有真的誤闖民宅

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門口有著復古的窗台走廊設計

六角紅棕磁磚讓人憶起小時候奶奶家有著同樣的色彩

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進門後首先迎來的是輕柔舒緩的音樂飄揚

台灣老屋的洗石地板搭配了各種歐風木製家具

或古典或鄉村感非常有異國風情

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店裡的每個角落都精心打造

雖然家具擺設來自四方風格卻非常融洽

總覺得有種來到西方童話的夢幻感

果真是夢中仙境的秘境

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點餐櫃檯的桌燈精緻優雅

一旁的木櫃上還有些許首飾寄賣

店名的夢仙兩字分別來自夢境記憶與主理人喜愛的水仙樂隊

對我來說也很像是仙子會造訪的國度

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室內每張桌子上都有各種特色桌燈骨董等

我自己最喜歡的莫過於角落這盞七彩馬賽克拼接的燈具

跟土耳其特色的馬賽克燈有同樣的韻味

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小房間內的用餐空間也都各有特色

架高木板的和室空間位在深處

白天也依舊有著濃烈的神祕氛圍

特別是天花板上樹枝映照在窗戶上的枝條陰影

就像是誤闖小紅帽的秘密森林

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另一間房間空間面向街道明顯光亮

靠窗座位非常有景觀第一排的氣勢

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店裡提供白開水自助取用

幾乎是一個完美的室內裝潢示範取景

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另一側的牆邊三角放置了貴氣的圓桌

橢圓鑲金的鏡子加上隱隱的黃光

剎那白雪公主的皇后這個印象湧現在我的腦海

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剛開始營業不久的店內客人尚未客滿

幸運可以自己挑選喜歡的座位

欣賞一圈後最後決定入座可愛迷你的小紅椅

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單品豆款每季都會由主理人精選數款推薦

不定期也會有新品推出

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飲品基本上都以無糖的茶或咖啡為主

跟甜蜜的布丁搭配很合適

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店內的甜點專精於布丁品項

口味非常多變細膩

雖然單顆破百但有其價值

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歷經一番掙扎天人交戰後勉強選了兩款布丁

要不是接下來還有另一家甜點行程

恐怕愛吃布丁的我應該會現場所有口味全部來上一顆

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法式濃可可布丁 TWD140

不愧冠上濃字果然入口就是非常濃郁的巧克力香

布丁非常費工分成兩層有著不同的味道完全不會單調

頂部的花椒是最大的創意驚喜

在一片濃厚可可味中帶來刺激的椒麻辣香

焦糖醬很流動有焦香但完全不會苦

甜度我自己覺得不會太甜膩

口感軟硬適中落在我最愛的位置

真的吃一口就開始內心翻騰讚嘆

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雪戀草莓煉乳布丁 TWD150

草莓季節只要有相關甜點特別是限量品絕不能錯過

淋上煉乳的草莓布丁明顯比可可甜度高上許多

質地更軟糯綿密

除了煉乳之外還搭配了有點像果露質地的草莓醬

有點像草莓煉乳冰化作布丁型態的感受

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哥斯大黎加 塔拉珠 艾瑞斯愛神 (H) 160

蜜處理中淺焙的咖啡溫潤順口

有著很飽滿的甘甜不會酸澀

咖啡整體我覺得很輕盈明亮不厚重

 

目前夢仙跟溫度(還有同主理人的其他店)是我心頭布丁兩大山脈

相比之下我覺得夢仙更纖細輕柔感

即使要花費幾個小時來回交通

也還是會定期想拋開一切躲入夢境

讓美味的布丁撫慰我的心靈就值得這些時間成本

 

最後附上簡單的用餐資訊:

用餐日期:2022/02/27

花費: NTD450(手沖咖啡x1+布丁x2)

夢仙

FB粉絲團/IG

12:30-19:00 (L.O. 18:00)

公休日: 週三、四&不定休

有無服務費: No

有無Wifi: Yes

有無插座: No

有無限時: No

低消限制: Yes (每人一杯飲品)

可否刷卡: 否

可否訂位: 否

地址:  251 新北市淡水區大忠街34巷21號


檢視較大的地圖

 

延伸閱讀：

台北大安-[溫度 WEN DU] 近大安站信維市場巷弄老屋，大稻埕預約制沙丘主理人新店，限量秒殺夢幻藝術品草莓手工布丁，細膩專業單品手沖，人氣無招牌迷你秘境

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台北信義-[福來得咖啡 Fred`s Cafe] 近世貿中心基隆路口，美味焦糖布丁與單品冰滴，隱藏市中心一隅鬧中取靜，很有溫度的職人自家烘焙咖啡吧

文章標籤

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