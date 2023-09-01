說到底是自己沒把握好夢仙還在大安站附近原址的時間造訪

等到有空的時候才發現店面已經搬到超級遙遠的淡水

但因為一直被各種布丁推薦洗版感覺真的非常厲害一定要來看看

還好有月票幫忙省下不少交通費

從淡水站出站後還得搭公車才能抵達店家隱身在一片老公寓巷弄

拐彎曲折上下坡中總算成功達陣

仰靠門口唯一的迷你招牌確保自己沒有真的誤闖民宅

門口有著復古的窗台走廊設計

六角紅棕磁磚讓人憶起小時候奶奶家有著同樣的色彩

進門後首先迎來的是輕柔舒緩的音樂飄揚

台灣老屋的洗石地板搭配了各種歐風木製家具

或古典或鄉村感非常有異國風情

店裡的每個角落都精心打造

雖然家具擺設來自四方風格卻非常融洽

總覺得有種來到西方童話的夢幻感

果真是夢中仙境的秘境

點餐櫃檯的桌燈精緻優雅

一旁的木櫃上還有些許首飾寄賣

店名的夢仙兩字分別來自夢境記憶與主理人喜愛的水仙樂隊

對我來說也很像是仙子會造訪的國度

室內每張桌子上都有各種特色桌燈骨董等

我自己最喜歡的莫過於角落這盞七彩馬賽克拼接的燈具

跟土耳其特色的馬賽克燈有同樣的韻味

小房間內的用餐空間也都各有特色

架高木板的和室空間位在深處

白天也依舊有著濃烈的神祕氛圍

特別是天花板上樹枝映照在窗戶上的枝條陰影

就像是誤闖小紅帽的秘密森林

另一間房間空間面向街道明顯光亮

靠窗座位非常有景觀第一排的氣勢

店裡提供白開水自助取用

幾乎是一個完美的室內裝潢示範取景

另一側的牆邊三角放置了貴氣的圓桌

橢圓鑲金的鏡子加上隱隱的黃光

剎那白雪公主的皇后這個印象湧現在我的腦海

剛開始營業不久的店內客人尚未客滿

幸運可以自己挑選喜歡的座位

欣賞一圈後最後決定入座可愛迷你的小紅椅

單品豆款每季都會由主理人精選數款推薦

不定期也會有新品推出

飲品基本上都以無糖的茶或咖啡為主

跟甜蜜的布丁搭配很合適

店內的甜點專精於布丁品項

口味非常多變細膩

雖然單顆破百但有其價值

歷經一番掙扎天人交戰後勉強選了兩款布丁

要不是接下來還有另一家甜點行程

恐怕愛吃布丁的我應該會現場所有口味全部來上一顆

法式濃可可布丁 TWD140

不愧冠上濃字果然入口就是非常濃郁的巧克力香

布丁非常費工分成兩層有著不同的味道完全不會單調

頂部的花椒是最大的創意驚喜

在一片濃厚可可味中帶來刺激的椒麻辣香

焦糖醬很流動有焦香但完全不會苦

甜度我自己覺得不會太甜膩

口感軟硬適中落在我最愛的位置

真的吃一口就開始內心翻騰讚嘆

雪戀草莓煉乳布丁 TWD150

草莓季節只要有相關甜點特別是限量品絕不能錯過

淋上煉乳的草莓布丁明顯比可可甜度高上許多

質地更軟糯綿密

除了煉乳之外還搭配了有點像果露質地的草莓醬

有點像草莓煉乳冰化作布丁型態的感受

哥斯大黎加 塔拉珠 艾瑞斯愛神 (H) 160

蜜處理中淺焙的咖啡溫潤順口

有著很飽滿的甘甜不會酸澀

咖啡整體我覺得很輕盈明亮不厚重

目前夢仙跟溫度(還有同主理人的其他店)是我心頭布丁兩大山脈

相比之下我覺得夢仙更纖細輕柔感

即使要花費幾個小時來回交通

也還是會定期想拋開一切躲入夢境

讓美味的布丁撫慰我的心靈就值得這些時間成本

最後附上簡單的用餐資訊:

用餐日期:2022/02/27

花費: NTD450(手沖咖啡x1+布丁x2)

夢仙

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12:30-19:00 (L.O. 18:00)

公休日: 週三、四&不定休

有無服務費: No

有無Wifi: Yes

有無插座: No

有無限時: No

低消限制: Yes (每人一杯飲品)

可否刷卡: 否

可否訂位: 否

地址: 〒 251 新北市淡水區大忠街34巷21號



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