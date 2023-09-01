內行人就愛這一味！酸酸辣辣好開胃 道地酸辣粉 真材實料襄陽口味牛肉麵 飲料還讓你喝到飽！生意超好常常要排隊 口水雞 麻婆豆腐都很夠味 愛吃辣的朋友必收！
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文章類別：美食-食記心得
縣市地區：新北市 > 蘆洲區
蘆洲美食推薦！「一面之緣-襄楚麵食館」源自湖北的道地酸辣粉、真材實料牛肉麵，實在很好吃，內用飲料喝到飽！內行人還會點武漢熱乾麵、口水雞 、麻婆豆腐、酸辣皮蛋豆腐等麻辣重口味美食，「一面之緣」地點鄰近蘆洲夜市，捷運三民高中站步行3分鐘！
蘆洲三民高中站美食推薦 一面之緣-襄楚麵食館
一面之緣-襄楚麵食館位於蘆洲忠孝路上，
鄰近蘆洲夜市(湧蓮寺)及蘆洲國小，
最近的捷運站是中和新蘆線三民高中站，
離捷運站1號出口步行約3分鐘即可抵達。
一面之緣-襄楚麵食館其實我之前有分享過，
原店名是「鼎味牛肉麵」，
他們的地址沒變，但店面有重新整修過，
新的店面很文青，用餐空間也變寬敞了。
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一面之緣的店名寓意：與你不只一面之緣-即相見恨晚，
這是熟客對店裡麵食的評價，來這裡吃一次真的很容易愛上。
一面之緣-襄楚麵食館主要販售道地酸辣粉、湖北襄陽口味牛肉麵、
武漢熱乾麵、麻婆豆腐套餐、紅油抄手、口水雞、酸辣皮蛋豆腐等正宗川香麻辣美食，
老闆娘是湖北人，傳承父親的好手藝，特製辣醬、辣椒油、豆瓣醬都很有家鄉味哦！
牆面上的照片經典酸辣粉、人氣牛肉麵都是我愛吃的。
獨到熱乾麵也有不少饕客指名愛吃這一味。
木質風格桌椅很有文青風，
店內座位約25席左右，
每到用餐時間生意都很好哦。
桌子下方有提供置物籃，
放置包包、外套等隨身物品很方便。
一面之緣-襄楚麵食館 內用飲料免費提供
吃麻辣的食物很容易口渴，
老闆娘還準備了兩種飲料(無糖綠、紅茶)，
提供給內用的饕客飲用，
真的太佛心了吧！
ps：飲料免費提供，請酌量使用，不要浪費哦，
每天供應量以現場為主。
愛吃辣的朋友，可以再加店家的特製辣椒來提味，
我是覺得餐點已經很夠味，不必再加也很好吃。
一面之緣-襄楚麵食館 MENU菜單及特色餐點
一面之緣有多種口味的牛肉麵、乾麵、酸辣粉類、飯類、小菜、湯類等品項可選擇。
牛肉麵和酸辣粉都有辣度，辣的等級是可調整的，
點餐時人員會詢問想要的辣度，還可以選擇麵體哦。
麻婆豆腐套餐看起來也超好吃，
下次再買來吃看看。
一面之緣-襄楚麵食館 招牌牛肉麵
招牌牛肉麵有兩種口味：紅燒和清燉可以選擇，
麵體也有細麵、棍子麵兩種可選，
湯頭是老闆娘使用大骨湯，傳承傳統工法紅燒豆瓣醬炒牛油，
再搭配30多種中藥材燉煮獨門配方，每日熬製6-7小時，
口味鹹香帶辣，但不會辣到讓人受不了，真的很好吃耶。
牛肉麵湯頭很香很好喝，
還可以調整辣度哦。
一碗牛肉麵有四片大塊的牛肉還有貢丸，
愛吃牛肉的朋友，還可以加價把牛肉加量哦！
牛肉麵是選用牛腱肉，肉質細緻很入味，
而且老闆給超大塊耶，上桌真的有嚇到！
牛肉切的大塊又有厚度，真的很超值。
牛肉麵條選了棍子麵，類似刀削麵的口感，
寬寬的麵條吸附濃郁的湯汁，每一口都滿足。
一面之緣-襄楚麵食館 酸豆角肉末酸辣粉
一面之緣的酸辣粉真的很好吃，
配料可以搭配酸豆角肉末、重慶牛肉和雪花牛肉，
麵體也有三種：地瓜粉-紅薯粉、細麵、棍子麵可以選，
我是最愛地瓜粉QQ的口感啦，建議大家試看看。
酸豆角肉末給超多，口感層次很豐盛。
建議吃的時候一定要先攪拌一下再享用，
因為好料都在底下啦。
好喜歡酸辣粉酸酸辣辣的口感，
QQ的地瓜粉吸滿了夠味的酸辣湯汁，
超級開胃，夏天沒胃口，我就會很懷念這一味！
一面之緣-襄楚麵食館 口水雞
重口味的朋友，也別忘了點川味小菜來搭配，
像是這盤佈滿紅油的口水雞，真的推薦必點，
切塊白斬雞肉質超軟嫩，再淋上紅油酸辣醬汁，
邊吃邊冒汗，好吃到口水直流啦。
口水雞肉真的超嫩超好吃。
一面之緣-襄楚麵食館 酸辣皮蛋豆腐
酸辣皮蛋豆腐也是很重口味的一道，
和平常吃到的皮蛋豆腐完全不同哦！
酸辣的特調醬汁超級開胃，
清爽又好吃的小菜，一定要試試看啦。
吃到會覺得相見恨晚的美味料理！「一面之緣-襄楚麵食館」湖北的道地酸辣粉、真材實料牛肉麵，實在很好吃，內用飲料喝到飽！鄰近蘆洲夜市，捷運三民高中站步行3分鐘！
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文章中提及的商品價格、菜單、店家營業時間等資訊可能會隨時間調整，圖文僅供參考，最新資訊請以店家公告為準。
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一面之緣-襄楚麵食館 地址資訊
一面之緣-襄楚麵食館(鼎味牛肉麵)【牛肉麵】【酸辣粉】【麻婆豆腐】
fb粉絲頁：一面之緣l襄楚麵食館
地址： 247新北市蘆洲區忠孝路50-1號
三民高中站1號出口，步行約2分鐘
電話： 02 2282 0090
營業時間：11:00-15:00/17:00-21:00
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