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《新竹傻瓜麵創意料理推薦》大宴小酌皆宜的創意台式料理/平民銅板小吃麵食/ 平價的合菜餐廳/特色創意料理/無菜單料理/『新竹傻瓜麵』 Ivenの窩食在分享

2023-09-02 02:46:15 Ivenの窩 人氣：3,557
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Ivenの窩

發表篇數：472篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：新竹傻瓜麵
phone03-5315-175
place新竹市北區湳中街80-1號
作者本次評價：
4.90
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
4.50
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《新竹傻瓜麵創意料理推薦》大宴小酌皆宜的創意台式料理/平民銅

吃飯了沒?      『新竹傻瓜麵』料理很道地，古早味招牌傻瓜麵、梅干飯都超經典的，尤其主廚創意料理一流，在這物價貴森森的時代，能享用到平價的美食，是很幸福的事。《新竹傻瓜麵創意料理推薦》平民銅板小吃麵食/ 平價的合菜餐廳

《新竹傻瓜麵創意料理推薦》平民銅板小吃麵食/ 平價的合菜餐廳

▲這天來到新竹市訪友，大夥順道來到『新竹傻瓜麵』聚餐，今天我們是慕名而來的。《新竹傻瓜麵創意料理推薦》平民銅板小吃麵食/ 平價的合菜餐廳

《新竹傻瓜麵創意料理推薦》平民銅板小吃麵食/ 平價的合菜餐廳

▲有二個超大店面的『新竹傻瓜麵』位於新竹市北區湳中街，近鐵道路二段，離新竹市中心的新竹城隍廟，十分鐘車程而已，是個鬧中取靜的聚餐地點。《新竹傻瓜麵創意料理推薦》平民銅板小吃麵食/ 平價的合菜餐廳

《新竹傻瓜麵創意料理推薦》平民銅板小吃麵食/ 平價的合菜餐廳

▲陽光下『新竹傻瓜麵』門前花木扶疏，門口秀滿創意料理豐富資訊，熱鬧迎賓。《新竹傻瓜麵創意料理推薦》平民銅板小吃麵食/ 平價的合菜餐廳

《新竹傻瓜麵創意料理推薦》平民銅板小吃麵食/ 平價的合菜餐廳

▲貼心的店家，除了菜單，也在門口貼標示了停車場位置，這裡附近是重劃區，所以相當好停車。《新竹傻瓜麵創意料理推薦》平民銅板小吃麵食/ 平價的合菜餐廳

《新竹傻瓜麵創意料理推薦》平民銅板小吃麵食/ 平價的合菜餐廳

▲戶外自然光線躍入，與室內金黃燈光互映，整個餐廳空氣新鮮，明亮寬敞舒適。《新竹傻瓜麵創意料理推薦》平民銅板小吃麵食/ 平價的合菜餐廳

《新竹傻瓜麵創意料理推薦》平民銅板小吃麵食/ 平價的合菜餐廳

▲入門古董級的碗櫥迎接我們，想起小時候流連在灶腳，找吃食的時光。《新竹傻瓜麵創意料理推薦》平民銅板小吃麵食/ 平價的合菜餐廳

《新竹傻瓜麵創意料理推薦》平民銅板小吃麵食/ 平價的合菜餐廳

▲古色古香的裝飾桌椅佈置，好像回到鄉下古樸溫馨的時代。《新竹傻瓜麵創意料理推薦》平民銅板小吃麵食/ 平價的合菜餐廳

《新竹傻瓜麵創意料理推薦》平民銅板小吃麵食/ 平價的合菜餐廳

▲入門大都是四人的方桌，是一般散客、少數1~6人的舒服用餐區域，是個自在舒適的用餐環境。《新竹傻瓜麵創意料理推薦》平民銅板小吃麵食/ 平價的合菜餐廳

▲我們在平常日的下午時段來用餐，避開中午用餐人潮，才能好好瀏覽，拍得全貌。《新竹傻瓜麵創意料理推薦》平民銅板小吃麵食/ 平價的合菜餐廳

《新竹傻瓜麵創意料理推薦》平民銅板小吃麵食/ 平價的合菜餐廳

▲進門右轉走到底，再走進入餐廳的後方，猶如芝麻開門般，讓人驚奇的寬敞用餐大區域，這裡都是全家或團體用餐的大圓桌。《新竹傻瓜麵創意料理推薦》平民銅板小吃麵食/ 平價的合菜餐廳

《新竹傻瓜麵創意料理推薦》平民銅板小吃麵食/ 平價的合菜餐廳

《新竹傻瓜麵創意料理推薦》平民銅板小吃麵食/ 平價的合菜餐廳

有顆童心的店東，整個店面都是他蒐藏了古董級的佈置，久違的大同寶寶、無敵鐵金鋼、米奇玩偶、大熊、古典電扇、腳踏車、骨董級瓶蓋、時鐘...猶如在古早時光博物館裡，讓人瞬間有回到小時候的錯位時空，蘊含古早味的極致，懷舊時光的純樸溫馨用餐FU。《新竹傻瓜麵創意料理推薦》平民銅板小吃麵食/ 平價的合菜餐廳

《新竹傻瓜麵創意料理推薦》平民銅板小吃麵食/ 平價的合菜餐廳

「Menu」 菜單一張二面的高雅菜單，秀出的圖文都是有名的台菜料理。《新竹傻瓜麵創意料理推薦》平民銅板小吃麵食/ 平價的合菜餐廳

《新竹傻瓜麵創意料理推薦》平民銅板小吃麵食/ 平價的合菜餐廳    新竹傻瓜麵-Menu    《新竹傻瓜麵創意料理推薦》平民銅板小吃麵食/ 平價的合菜餐廳

《新竹傻瓜麵創意料理推薦》平民銅板小吃麵食/ 平價的合菜餐廳

「Menu」 菜單分類簡單明瞭，台菜料理品項應有俱有，非常豐富，而且這裡的每道料理CP值都超高的，這在我習慣的台北生活圈，覺得這種價格真是佛心呀，每個道地創意料理，讓人都想嚐試一遍。《新竹傻瓜麵創意料理推薦》平民銅板小吃麵食/ 平價的合菜餐廳

《新竹傻瓜麵創意料理推薦》平民銅板小吃麵食/ 平價的合菜餐廳    新竹傻瓜麵-Menu    《新竹傻瓜麵創意料理推薦》平民銅板小吃麵食/ 平價的合菜餐廳

《新竹傻瓜麵創意料理推薦》平民銅板小吃麵食/ 平價的合菜餐廳

「Menu」 菜單，從簡單$10元起的單點、單人$120的套餐、$500~2000多人合菜的組合料理、三款4道菜500元的經濟餐，到6道菜880元超值餐點的選擇，甚至店東可以依照價位，為客人量身定做，開立菜單做指定的合菜，更高檔的無菜單料理都有，不管是單身貴族、家族聚餐、親朋好友同事聚會、商務餐會，以及公司尾牙聚餐，全都有適合的選項，只能說慧黠貼心的店東主廚很了不起。《新竹傻瓜麵創意料理推薦》平民銅板小吃麵食/ 平價的合菜餐廳

《新竹傻瓜麵創意料理推薦》平民銅板小吃麵食/ 平價的合菜餐廳

▲CP值這麼高，這麼棒的料理，手刀掃瞄上圖加入店家官方的LINE，可以立即預約傻瓜麵的創意美味料理《新竹傻瓜麵創意料理推薦》平民銅板小吃麵食/ 平價的合菜餐廳傻瓜麵創意料理官方Line    《新竹傻瓜麵創意料理推薦》平民銅板小吃麵食/ 平價的合菜餐廳(請點入)

▲店家有提供高檔的無菜單料理，指定菜品一定要先電話或LINE提前預訂才吃的到，預訂的菜或訂桌，都可以直接在線上討論，指定辦桌的日期，價位，菜色，聚餐性質等，迅速確實又方便。《新竹傻瓜麵創意料理推薦》平民銅板小吃麵食/ 平價的合菜餐廳

《新竹傻瓜麵創意料理推薦》平民銅板小吃麵食/ 平價的合菜餐廳

▲在這面牆上，店東秀出各種主廚手藝的鮮魚料理、 以及各種古早傻瓜麵飯小吃；店家的海鮮，有配合的漁船，都是每天從宜蘭挑選的新鮮漁獲，很受客人們信任及好評。《新竹傻瓜麵創意料理推薦》平民銅板小吃麵食/ 平價的合菜餐廳

▲桌面上更秀出現代潮流的LINE PAY街口PAY的掃碼支付方式，古典與潮流無縫接軌，超方便的。《新竹傻瓜麵創意料理推薦》平民銅板小吃麵食/ 平價的合菜餐廳

《新竹傻瓜麵創意料理推薦》平民銅板小吃麵食/ 平價的合菜餐廳

▲今天我們六人平價合菜美味料理，是請主廚挑選店裡必點最招牌菜的料理：客家燒封肉、和風海鮮拼盤、雲仙海大蝦、麻油松阪豬、清蒸印章魚、馬告川味豬腳、招牌傻瓜麵、椰肉扒時蔬，都是店內受客人好評，人氣很夯的料理，每一道創意料理，都讓人驚艷與吃得盡興，讓我們每個人都竪出大拇指說店東主廚好樣兒。《新竹傻瓜麵創意料理推薦》平民銅板小吃麵食/ 平價的合菜餐廳

《新竹傻瓜麵創意料理推薦》平民銅板小吃麵食/ 平價的合菜餐廳

▲服務人員超親切的，店東主廚親自來打招呼，以及介紹他用心的創業美味料理，在這裡用餐更有種回到老家那樣讓人舒適又自在。《新竹傻瓜麵創意料理推薦》平民銅板小吃麵食/ 平價的合菜餐廳

▲店東是餐廳主廚出身，餐廳大菜、私房料理、家常菜，以及桌菜合菜都是最拿手的，更有一手創意好料理來饗客！《新竹傻瓜麵創意料理推薦》平民銅板小吃麵食/ 平價的合菜餐廳

《新竹傻瓜麵創意料理推薦》平民銅板小吃麵食/ 平價的合菜餐廳

▲這裡也有販售新竹在地山東醋，和店東手作的辣椒醬，傻瓜麵拌點山東醋提味，是超經典的，手作辣椒是無辣不歡的最愛，拌麵沾料都合宜，是很實惠的好醬料。《新竹傻瓜麵創意料理推薦》平民銅板小吃麵食/ 平價的合菜餐廳

《新竹傻瓜麵創意料理推薦》平民銅板小吃麵食/ 平價的合菜餐廳

客家燒封肉」  

《新竹傻瓜麵創意料理推薦》平民銅板小吃麵食/ 平價的合菜餐廳

客家燒封肉」  久違了的燒封肉，是傳統客家極致料理，不用過年過節，在這裡也吃得到，小火慢熬滷得入味，肉質入口即化，Q軟美味不油膩的三層肉，加上脆香的桂竹筍襯底，增添纖維營養，整個好香，很是下飯，這時會把減肥念頭，拋在九宵雲外了，哈。《新竹傻瓜麵創意料理推薦》大宴小酌皆宜的創意台式料理/平民銅

《新竹傻瓜麵創意料理推薦》平民銅板小吃麵食/ 平價的合菜餐廳

麻油松阪豬」  

《新竹傻瓜麵創意料理推薦》平民銅板小吃麵食/ 平價的合菜餐廳

麻油松阪豬」  滿滿的麻油酒香，松阪豬肉質Q彈中帶柔嫩，鮮菇、枸杞、荷包蛋，與高麗菜襯底，增添食材層次美味，湯汁清爽不油膩，拌飯吃很是下飯，就是夏天吃起來很溫補，這又是一道完美的創意料理，讓人欣賞，大推~《新竹傻瓜麵創意料理推薦》大宴小酌皆宜的創意台式料理/平民銅《新竹傻瓜麵創意料理推薦》大宴小酌皆宜的創意台式料理/平民銅

《新竹傻瓜麵創意料理推薦》平民銅板小吃麵食/ 平價的合菜餐廳

古早梅干飯」  梅干肉臊及筍絲竹，再加上新竹在地特色的貢丸，整碗份量讓人很飽足。《新竹傻瓜麵創意料理推薦》大宴小酌皆宜的創意台式料理/平民銅

《新竹傻瓜麵創意料理推薦》平民銅板小吃麵食/ 平價的合菜餐廳

古早梅干飯梅干是店東收購古早手工梅乾菜，安全又美味，有別於早期客家人重活的重口味，這裡的梅干菜，鹹香度剛好不會死鹹；主廚給的不手軟，梅干肉臊份量多，醬汁滲入Q彈的米飯，加上滷得入味，吃起來清脆的桂竹筍，以及Q彈的貢丸，整個超搭的，又是一道店家推出在地特色小吃美食，讓人一口接一口，愛不釋手，這麼一碗古早梅干飯才$60元? 實在太值了，大推~《新竹傻瓜麵創意料理推薦》大宴小酌皆宜的創意台式料理/平民銅

《新竹傻瓜麵創意料理推薦》平民銅板小吃麵食/ 平價的合菜餐廳

橙汁酥油條」  

《新竹傻瓜麵創意料理推薦》平民銅板小吃麵食/ 平價的合菜餐廳

橙汁酥油條外表看起來像極了拔絲地瓜，沒想到是油條的創意料理，炸得香酥的油條，灑了白芝麻，裹滿的橙汁醬，酸甜酥脆可口，真是一絕呀，喜歡嚐鮮的老饕，絕不能放過呀。《新竹傻瓜麵創意料理推薦》大宴小酌皆宜的創意台式料理/平民銅

《新竹傻瓜麵創意料理推薦》平民銅板小吃麵食/ 平價的合菜餐廳

招牌傻瓜麵  

▲ 蔥花灑在乾拌麵上，久違的古早味紅豆棗，以及一顆新竹特色貢丸，整碗看起來很是清爽美味。《新竹傻瓜麵創意料理推薦》大宴小酌皆宜的創意台式料理/平民銅

《新竹傻瓜麵創意料理推薦》平民銅板小吃麵食/ 平價的合菜餐廳

▲店東建議招牌傻瓜麵淋點山東醋，可增添微酸層次風味，再加一匙店家自製的辣椒醬，麻而不辣的濃厚醬汁，吃起來整個非常的開胃，甜蜜的紅豆棗，以及Q彈的貢丸，讓乾拌麵更精彩，我愛上了這道招牌傻瓜麵了，又是大推~《新竹傻瓜麵創意料理推薦》大宴小酌皆宜的創意台式料理/平民銅

《新竹傻瓜麵創意料理推薦》平民銅板小吃麵食/ 平價的合菜餐廳
馬告川味豬腳」  

《新竹傻瓜麵創意料理推薦》平民銅板小吃麵食/ 平價的合菜餐廳

▲大把的蒜片蔥花，灑在炸得酥香的馬告川味豬腳上，切成小塊的豬腳，超方便品嚐，豬腳吃起來皮酥肉Q，味蕾充滿花椒辛香醬料，加上搭配本來是零食的薯片，脆香的滋味，吃起來很涮嘴，是道下酒下飯皆宜的創意好料理。《新竹傻瓜麵創意料理推薦》大宴小酌皆宜的創意台式料理/平民銅

《新竹傻瓜麵創意料理推薦》平民銅板小吃麵食/ 平價的合菜餐廳

和風海鮮盤」  

《新竹傻瓜麵創意料理推薦》平民銅板小吃麵食/ 平價的合菜餐廳

▲來此必點，大推的和風海鮮盤，  只因它滿滿的海鮮：淡菜(綠殼菜蛤)、河豚皮、小章魚等海鮮料，份量上很有誠意。《新竹傻瓜麵創意料理推薦》大宴小酌皆宜的創意台式料理/平民銅

《新竹傻瓜麵創意料理推薦》平民銅板小吃麵食/ 平價的合菜餐廳

和風海鮮盤」  有天然海風鹹味的新鮮淡菜、Q彈的小章，以及充滿膠質的魚皮，加上小黃瓜、彩椒、生菜等新鮮蔬果，拌上清爽的和風醬汁，吃起來淡淡的酸甜口感，在這嚴熱的夏天，吃起來特別的清爽開胃，一直讓人意猶未盡，大大的推薦它呀。

《新竹傻瓜麵創意料理推薦》平民銅板小吃麵食/ 平價的合菜餐廳

▲加上點綴增豔枸杞的椰肉扒時蔬，沒想到椰肉入菜，也可以這樣的鮮美清爽美味，搭配清脆的水蓮大火油炒，更是一絕，喜歡青菜的人，來此必點這道椰片與水蓮，最佳拍擋的菜餚。《新竹傻瓜麵創意料理推薦》大宴小酌皆宜的創意台式料理/平民銅

《新竹傻瓜麵創意料理推薦》平民銅板小吃麵食/ 平價的合菜餐廳

雲仙海大蝦

▲整整十隻的海大蝦，逐一用鐵枝吊掛在古典木製筆架上，二樣小菜及沾醬，猶如硯台墨汁侍候，文青雅致的風格，超級吸睛畫面 ，讓人驚豔。《新竹傻瓜麵創意料理推薦》大宴小酌皆宜的創意台式料理/平民銅

《新竹傻瓜麵創意料理推薦》平民銅板小吃麵食/ 平價的合菜餐廳

  超大隻的大蝦，肥大鮮美、川燙肉質緊實彈牙，海風濃郁鮮美。《新竹傻瓜麵創意料理推薦》大宴小酌皆宜的創意台式料理/平民銅

《新竹傻瓜麵創意料理推薦》平民銅板小吃麵食/ 平價的合菜餐廳

純粹品嚐川燙的海大蝦，特別能吃出原汁原味的鮮甜蝦肉，再搭配沙西米沾醬，又是另一種濃厚的風味，也是很棒的。《新竹傻瓜麵創意料理推薦》大宴小酌皆宜的創意台式料理/平民銅

《新竹傻瓜麵創意料理推薦》大宴小酌皆宜的創意台式料理/平民銅

▲這道大複料理搭配的小菜，黑豆密實微甜美味、  百香果醃漬的青木瓜絲，酸甜清脆爽口，很是涮嘴，整套雲仙海大蝦創意料理，大氣又好看，真在太特別，當做請客的料理，特別有面子。《新竹傻瓜麵創意料理推薦》大宴小酌皆宜的創意台式料理/平民銅

《新竹傻瓜麵創意料理推薦》平民銅板小吃麵食/ 平價的合菜餐廳

清蒸印章魚   (東海岸特有)   

《新竹傻瓜麵創意料理推薦》平民銅板小吃麵食/ 平價的合菜餐廳
▲能清蒸的魚，才是真正的新鮮，清蒸印章魚   唯有東海岸大溪漁港特有的魚種，魚皮膠質多，魚刺很少，肉質細緻又鮮嫩，很是下飯。《新竹傻瓜麵創意料理推薦》大宴小酌皆宜的創意台式料理/平民銅

《新竹傻瓜麵創意料理推薦》平民銅板小吃麵食/ 平價的合菜餐廳

印章魚用清蒸的來呈現它的鮮美，喜歡吃魚的我，真心覺得這道料理很不錯。很是喜歡它，又推了呀。《新竹傻瓜麵創意料理推薦》大宴小酌皆宜的創意台式料理/平民銅

《新竹傻瓜麵創意料理推薦》平民銅板小吃麵食/ 平價的合菜餐廳

▲總結店家的台式創意料理，道道經典美味，除了商業餐宴之外，在這裡家庭朋友聚餐，大宴小吃都很適合。

《新竹傻瓜麵創意料理推薦》大宴小酌皆宜的創意台式料理/平民銅

『新竹傻瓜麵』是家有平民銅板麵食小吃，也是家用高檔食材，推 平價的合菜餐廳，店東本身是餐廳大廚出身，一手創意料理好手藝，餐點精緻而價格很實惠，從一個人、一家人到一群人都能來吃的餐廳；朋友聚餐，或者年節慶祝的大宴小酌，都很適合，熱愛台菜的朋友 , 一定更不能錯過。《新竹傻瓜麵創意料理推薦》大宴小酌皆宜的創意台式料理/平民銅
▲好友聚在一起，來個暖心台式料理是最好不過了；店東主廚一手好廚藝，創意料理專業又美味，在這裡有親切的服務，上等食材、以及溫馨古色古香，在寬敞舒適的用餐環境，幸福溫馨滿分，推薦給有來新竹，喜歡嚐鮮的饕客們。《新竹傻瓜麵創意料理推薦》大宴小酌皆宜的創意台式料理/平民銅《新竹傻瓜麵創意料理推薦》大宴小酌皆宜的創意台式料理/平民銅《新竹傻瓜麵創意料理推薦》大宴小酌皆宜的創意台式料理/平民銅

 
  『新竹傻瓜麵』
地       址：新竹市北區湳中街80-1號
電       話：03-5315175
營業時間：11:00~20:00 (週三週四公休)
停車位：門口有貼停車場位置在麻煩去的時候留意一下
 
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Iven感謝您的瀏覽賞文，本文是我在試用過後的體驗一些心得，其中成份內容，皆引自此產品、粉絲頁、官網等彙總介紹，本篇為合作文，乃本人實際食用體驗心得，因品味感覺是很主觀的，每人所遇的狀況也可能有所不同，無廣告意圖（非商業性質）僅供參考、無推銷之意。

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