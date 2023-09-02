[高雄食記] 三餐暖食~苓雅區人氣爆棚排隊店！平價台式熱炒、下午茶！大推個人定食套餐、千層蛋糕！加入會員享壽星優惠！

嘿！狡兔又飛奔到高雄啦！這次鎖定苓雅區新開幕的人氣排隊店！探查網路的餐點照片令我垂涎三尺，颱風過境後立馬來朝聖！

這間新餐廳「三餐暖食」主打台菜料理、下午茶，是名符其實的巷弄美食！

營業時間從11:30至21:00，狡兔和小叮噹提早十幾分鐘抵達，當時鐵門尚未全面開啟，等著等著，身邊突然就迸出兩三組顧客，真的剛開門沒多久就客滿了！生意好到讓狡兔驚落下巴！

因為要卡位搶頭香，餐後才補拍店面外觀，狡兔藉此呼籲大家勿貪圖一時方便，務必把車子妥善停好，請顧及其他用路人的安全。

附近有收費停車場，各位不妨多加利用。

尖峰時段一位難求，狡兔那天聽見店員互相提醒說暫時不收現場客人了，這種時候可考慮外帶模式，限單點品項享九折優惠！店家也有跟外送平台配合喔！

近期新增的單點品項，包含月亮蝦餅、鹽酥中卷、清蒸海鱸魚。

平日另販售商業午餐、超值便當，請提前一天訂購，數量滿五份即可。

純淨白色為主軸，輔以翠綠植栽，使人沉浸於小巷道的清幽與祥和。

入口旁的迎賓雕像讓狡兔又驚又喜！看來老闆跟我的磁場很接近，遇到同好啦！

我超喜歡摩艾耶！可能是因為這傢伙結屎面的模樣神似小叮噹？XD

室外亦規劃用餐區，假日來客數眾多，稍後連這邊也座無虛席！

店家會將室內座位優先留給訂位者，強烈建議多人聚餐最好趁早打電話或透過官方LINE預約，以免向隅。

沒有鋪張的裝潢，該店走的是簡約小清新風格。

我欣賞他們家的桌椅，款式優雅如同置身咖啡廳。

餐點皆現做請耐心等候！狡兔很欽佩外場店員的高EQ，即使忙得團團轉，面對顧客的催餐抱怨，仍維持良好的服務態度。

店內備有飲用水，若有需要可自取。

哈！狡兔家裡也有一模一樣的摩艾面紙盒，我甚至還幫它加頭飾！XD

廁所維持得相當乾淨，而且採用免治馬桶！

每人低消100元，六歲以下免低消！

可單點吃合菜，或參考四人合菜、六人合菜方案，亦可選擇個人定食套餐，再加價進一步升級成豪華套餐！

【A套餐】加150元 ➡️ 秘製荷包蛋飯+可可千層蛋糕+全品項飲品擇一

【B套餐】加120元 ➡️ 可可千層蛋糕+全品項飲品擇一

【C套餐】加65元 ➡️ 秘製荷包蛋飯+全品項飲品擇一

夏日限定飲品如圖所示，想吃芒果趁現在！

◎ 三餐暖食之正餐菜單：

https://photos.app.goo.gl/L1ZufWcUmYTGRKEe7

◎ 三餐暖食之下午茶菜單：

https://photos.app.goo.gl/hrcjanYoffkGPuNy6

等待頗值得！兩份精緻的定食套餐以托盤裝盛，熱騰騰送上桌！我們選定的主菜應該是熱賣款吧？注意到鄰桌兩個女生也是這樣點！

平價個人定食套餐，內容物有白飯、每日例湯、主菜、兩道秘製小菜和甜點，並附一杯紅茶或決明大麥，可補差價換購其他飲品。

倘若升級豪華A套餐，原本的白飯變成秘製荷包蛋飯，飲品升級為全品項任選一杯，餐後還有一塊可可千層蛋糕！

店家選購的器皿、餐具質感不凡，就連筷架也讓我眼睛一亮！

超可愛的臘腸狗！我幫小白和小黑拍一張合照！XD

腰果宮保雞丁是個人定食套餐裡面唯一的辣口味料理！人氣紅不讓！

<腰果宮保雞丁>

狡兔特別偏好雞肉類的台式熱炒，三杯雞、宮保雞丁都是我所愛！在這裡吃一份雞肉套餐居然300元有找耶！？況且份量大器！

該店的宮保雞丁會先裹粉油炸再拌炒，熱量雖然比起不裹粉的稍高些，但這樣較好吃也是不爭的事實啊！假日小放縱一下，平日再努力收斂，哈！

辣度介於微辣、小辣之間，不過厚的麵衣吸附著醬汁精華，辣中帶甜，麻香夠勁好過癮！無骨雞腿肉的質地鮮嫩可口，再配上酥脆腰果整個無懈可擊！主廚真的是高手中的高手！狡兔激動淚推～

<台味日式豬排>

再來另一份是台味日式豬排，完全顛覆我對炸豬排的刻板印象！

通常日式豬排大多搭配高麗菜絲，主廚利用九層塔、辣椒、蒜頭將花椰菜、玉米筍、洋蔥等食材一起爆炒，佐以椒鹽，成為鹽酥雞風味的獨特配菜！鹹香迷人！

後來意外發現底下還有甜不辣，真是驚喜不斷！讚啦！

里肌豬肉新鮮不柴，厚實有誠意！麵衣處理得當，吃到最後一塊依然乾爽又酥脆！預先醃製的豬排還蘊藏肉汁！高水準呈現，完全不輸知名的日式豬排專賣店！

<秘製荷包蛋飯>

荷包蛋飯並非只有放入荷包蛋而已，還附加酸甜的醃漬小黃瓜以及油蔥酥，並淋上神秘特調醬汁。

半熟荷包蛋亦可依照需求製成全熟蛋，之前在別處吃到的豬油拌飯都很油膩，他們家的則是健康改良版，適量的鹹甜醬汁滲透進粒粒分明的越光米飯中，吃了不會滿嘴油！

湯碗帶蓋，保溫效果極佳，狡兔吃完飯才喝湯，居然還沒冷掉！感動！

<每日例湯：蘿蔔湯>

當天的湯品是紅白蘿蔔湯，喝起來清甜爽口。

<秘製小菜：藜麥毛豆>

小菜出現藜麥毛豆，調味偏甜有添加香油。狡兔前陣子積極減脂期間常吃這個，低熱量、高蛋白質是好物！

<秘製小菜：醋溜黑木耳>

另一道涼拌小菜是醋溜黑木耳，酸味取向很開胃！小菜隨機供應，偷瞄到鄰桌有豆乾。

<甜點：茶凍>

平價定食套餐若有附上甜點，我就會覺得超划算！一切圓滿了！

甜點茶凍非水潤感，略紮實帶Q韌度，散發馥郁香氣。

<青梅果醋氣泡飲>

這杯青梅果醋氣泡飲非常好喝！那股酸勁與甜度正合我意！清冽爽快！

<錫蘭珍珠歐蕾>

珍珠奶茶在呼喚我了！錫蘭珍珠歐蕾點下去！珍珠Q彈，當中加入牛奶而非奶精，奶香味較為含蓄不厚重。

<原味好棒棒>

好棒棒也就是吉拿棒，共推出五種口味：原味、巧克力、肉桂、海苔、鹽酥，一份有六根。

原味好棒棒是撒上細砂糖，表層十分脆口，它就像減肥成功變苗條的進階版甜甜圈！

<可可千層蛋糕>

哇！可可千層蛋糕實在太誘人！就衝著它，無論如何一定要升級豪華套餐！

這個層數不是隨便在唬弄！層層疊疊出厚實又滑潤的理想口感！可可粉外加巧克力醬，稍帶甜度的極致香濃！

<芋頭千層蛋糕>

至於芋頭千層蛋糕的用料闊綽，看得出來這款也費工！

它確實是芋頭而非芋泥，餡料緊實沒有前者那種濕潤口感，捎來天然芋香，甜度亦低於前者。

三餐暖食的料理既有溫度也有深度，這天點選的腰果宮保雞丁、台味日式豬排都深得我心！誠摯推薦給各位看倌！

正餐之外，下午茶時段不妨來個好棒棒、千層蛋糕或鬆餅，每人低消只要100元這一點很親民！

好康道相報！公開分享三餐暖食FB或IG任一篇貼文，或者加入三餐暖食官方LINE好友，並於點餐時主動出示給店員，即可升級附餐飲品！全品項皆可任選一杯！

三餐暖食會員募集中！來店消費並填寫簡單資料即可成為永久會員！加入會員後，消費滿30元即贈1點，1點即為1元，下次消費報電話就能直接折抵！

此外，會員生日當月給予特別優待，壽星享9折優惠、同行親友享95折優惠，若是生日當天再加贈小禮物！福利多多~

**個人體驗文，僅供參考**

↓ 三餐暖食 ↓

臉書：https://www.facebook.com/100091575275353

地址：高雄市苓雅區中興街167號

電話：07-334-6263

營業時間：週一至週日11:30~21:00