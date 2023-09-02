[台南食記] 和三辣 麻辣燙~小北觀光夜市美食/小北商場美食推薦！台南鴨血小火鍋、古早味銷魂拌麵！

炎炎夏日食慾不佳，偶爾想來點辣味食物！這天狡兔要介紹一間剛開幕不久的平價麻辣燙專賣店，也有販售銷魂拌麵喔！

該店的麻辣燙以個人小火鍋形式呈現，單鍋售價固定，並非開放顧客自由夾取配料的那種型態，但這樣因此較沒有衛生方面的隱憂，況且狡兔不太挑食，煮什麼就吃什麼！

麻辣燙界的黑馬——新品牌「和三辣」就位在小北觀光夜市（小北商場）裡面，距離停車場入口頗近。

前往小北用餐的好處就是停車便利！附設收費停車場，佔地相當大！

那陣子天氣不穩定，慶幸小叮噹選擇開車載我來，下車後沒多久就開始降雨。

目的地到囉！剛進駐兩個月的和三辣，店面編號是A62，黃色招牌十分醒目！

原來，店名是取自老闆名字當中的「和」字，和哥本人也會到店裡坐鎮喔！

除了麻辣燙，亦供應豚骨煲、胡椒豬肚煲、韓式泡菜鍋。

銷魂拌麵真的厲害耶！推出兩種口味：椒麻十三香、香蔥豚油，老闆同時照顧到吃辣、不吃辣的族群。

鍋物當中的肉片可選搭牛五花或梅花豬，肉品來源皆清楚標示。

座位數不多，該店從下午4:30一直營業到深夜12:00，據我當天觀察，翻桌率頗高！

有冷氣這點大加分！前陣子去過某間冷氣不涼的店，那時候深怕牡羊噹會暴怒抓狂！幸好這裡舒適夠涼！

狡兔很欣賞他們家的花磚圖樣，刻意選坐靠牆的位子，拍餐點照的時候就可以一併入鏡！水喔！

冰箱內準備汽水、果汁、茶飲、純水，若有需要可購買。

冷飲均一價，每瓶25元，請自行拿取並至櫃檯結帳。

自助區提供醬料、餐具、紙巾等用品。

狡兔平常吃火鍋很少用沾醬，但一看到這麼可愛的器皿，當然要讓它出場一下啦！

我舀了沙茶醬再加上特製辣椒醬、蔥花，赫然發覺他們家的辣椒醬是個威猛的狠角色！

下午剛開始營業時，撞見鄰家店員也進來消費！而後另一組顧客上門，當時裡頭只有一位男店員先來打頭陣，狡兔填完菜單遞給他，心想他會不會手忙腳亂？結果出餐速度超快耶！

該店支援LINE Pay行動支付，不妨多加利用。

老闆和哥稍後也到店掌廚！鍋中的食材搶搶滾，店內的人氣亦是！

專屬的鍋物外帶容器好講究！易開罐設計不僅新奇有趣，還具備防漏、保溫效果！

◎ 和三辣之菜單：

https://photos.app.goo.gl/Zx4c1ADybp9FSBSV6

<香魯豬耳絲>

銅板價的小菜必點啊！香魯豬耳絲就是煙燻豬耳朵，份量有誠意。

豬耳富含膠質是好物，厚薄度適中，咬起來軟彈又韌脆，燻香迷人很夠味。

<涼拌小黃瓜>

蔬菜不可或缺！涼拌小黃瓜選搭胡麻醬，另有和風沙拉醬。

切成塊狀的小黃瓜鮮脆無比，搭配清爽系的香醇胡麻醬，耐吃不膩口。

<鮮蒸蛤蜊>

海鮮控絕對要點一份鮮蒸蛤蜊，平常去居酒屋才有機會吃到，想不到這裡也有賣呢！

蛤蜊的外殼似乎遭受過烈焰的試煉，最終一個個敞開心扉，沒有搞自閉的傢伙！

這些蛤蜊碩大飽滿，吐沙吐得很乾淨，夾帶著海洋的能量，鮮美極了。

<香蔥豚油拌麵>

因為點了兩份會辣的鍋物料理，於是銷魂拌麵選擇不辣的香蔥豚油口味。

吃之前要先拌勻，發現碗底積沉不少醬汁，可以拌出令人滿意的烏亮醬色！

特製麵條採用上等麵粉製成，天然無添加，略有厚度，Q彈帶出了勁道！蔥油醬汁是遵循古法的完美配方，恰好的油潤順口，不過鹹的微甜調味想必多數南部人都會青睞！

單點之外，亦可考慮銷魂拌麵套餐，附搭一份內含肉片的麻辣湯或豚骨湯。

<胡椒豬肚煲>

個人砂鍋煲是煮好後直接端上桌！目前研製出四種風味：麻辣燙、豬骨煲、胡椒豬肚煲、韓式泡菜鍋，如圖是好評不斷的胡椒豬肚煲！

梅花豬或牛五花二擇一，附餐選項有白飯、冬粉、科學麵，或者加價35元即可換購肉片，等同於肉片加量！

濃厚的白濁湯頭，能從中撈到好幾顆完整的蒜頭！稱得上真材實料呀！

感覺是雙主餐的概念，鍋中既有豬肚、又有牛五花，整體份量闊綽！

牛五花肉質柔嫩可口，讓狡兔十分感動！這麼親民的價位居然能嚐到好肉！

豬肚經過妥善處理無異味，肥厚耐咀嚼。

配料多，這個濕豆皮（豆包）深得我心，一般火鍋店給的通常是我不愛的乾豆皮。

置入蛋餃、燕餃、魚蛋、蟹味棒、杏鮑菇、秀珍菇、白雪菇、黑木耳、玉米筍、青江菜、高麗菜等食材，加上冬粉、豬肚和肉片，高CP值無誤！

湯頭濃郁微辣的底蘊，歸功於店家用料不手軟！白胡椒、蒜頭一同堆砌出多層次的實在好味道！

<麻辣燙>

暢銷的正宗四川麻辣燙，基本配料跟前者相同，外加鴨血和豆腐。

內行人的吃法，享用麻辣鍋、麻辣燙要優先選搭科學麵！大口吸吮很過癮！

鴨血頗大塊，軟嫩入味！使人意猶未盡！

豆腐是偏紮實的，但醬汁也完全滲透進去核心！

梅花豬的油脂含量低，肉質緊實有咬勁。

手工炒製的麻辣湯底，承襲自四川老師傅，融合多種天然辛香料，屬小辣等級，吃起來暢快淋漓！鹹味略為突出，甜味反而含蓄，這對外地遊客來說應該是友善的調味！哈！並非全糖模式，能夠被廣為接受！

麻辣燙、胡椒豬肚煲讓我意識到老闆熬製湯頭的十足用心，想要找時間再來品嚐那天的遺珠之憾——韓式泡菜鍋！

庶民美食大推薦！和三辣的個人砂鍋煲、銷魂拌麵、小菜皆經濟實惠，難怪有人成為忠實顧客三天兩頭來報到！內用或外帶都方便！

**個人體驗文，僅供參考**

↓ 和三辣 ↓

臉書：https://www.facebook.com/hosalaonly

地址：台南市北區西門路四段101號A62 (小北觀光夜市)

電話：0981-895-580

營業時間：下午4:30~深夜12:00 (週四公休)