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> 圖文創作 > 超人氣「隔壁宵夜」插旗竹北啦！必點招牌厚奶酥、炒泡麵、椒麻拌飯、鍋燒麵，加顆半熟蛋更過癮好吃！絕對是竹北人的晚餐、宵夜新選擇～ - 阿華田的美食日記

超人氣「隔壁宵夜」插旗竹北啦！必點招牌厚奶酥、炒泡麵、椒麻拌飯、鍋燒麵，加顆半熟蛋更過癮好吃！絕對是竹北人的晚餐、宵夜新選擇～ - 阿華田的美食日記

2023-09-02 13:48:56 阿華田 人氣：122
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窩客好文

阿華田

發表篇數：403篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新竹縣 > 竹北市

造訪商家：隔壁宵夜竹北店
phone03-6573-429
place新竹縣竹北市光明三路71號
作者本次評價：
4.00
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
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2023.08.25

超人氣「隔壁宵夜」插旗竹北啦！必點招牌厚奶酥、炒泡麵、椒麻拌飯、鍋燒麵，加顆半熟蛋更過癮好吃！絕對是竹北人的晚餐、宵夜新選擇～

 
 
 
 
 

超人氣「隔壁宵夜」插旗竹北啦！必點招牌極厚奶酥厚片系列，還有超涮嘴的炒泡麵、料多實在的鍋燒麵，以及開胃下飯的古早味拌飯系列，搭配半熟蛋更過癮好吃！當然還有各式口味的蛋餅、吐司、炸物小點心可以選擇，真的是應有盡有！重點是「隔壁宵夜竹北店」營業時間從傍晚4點營業至凌晨一點，絕對是竹北人的晚餐、宵夜新選擇！隔壁宵夜整體走銅板價格，吃得飽又不傷荷包，小資族、夜貓族絕對不要錯過。

 

 

我的IG帳號：ovaltine_fooddiary

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隔壁宵夜竹北店」就位在光明三路上，鄰近博愛國中、文化公園、竹北家樂福，開車族可以停在博愛國中旁的路邊收費停車格，遠一點也有文化公園周邊停車格可以使用。

隔壁宵夜竹北店」屬於狹長型店面，前半段為開放式廚房，後半段則是座位區，可容納約20人左右，整體裝潢非常居家風格，用餐環境寬敞舒適且簡約明亮。醬料區、餐具自取，用餐完記得放置餐盤回收區。冰箱裡有奶茶、紅茶、冷泡茶，點餐完後可自行取用。

 

▲隔壁宵夜竹北店菜單價格

每次跟朋友來吃隔壁宵夜，都不自覺會點上一整桌…減肥的事永遠明天再說！

奶酥厚片系列有原味、抹茶、可可布朗尼、花生、芝麻五種口味選擇，可額外加起司或酥皮，皆為現點現做，所以需要一些等候時間，個人最常點原味、芝麻、花生口味，堅果香氣與奶酥的奶香真的很對味。

第一次吃「起司原味厚奶酥」就愛上！厚實的奶酥、鹹香的起司、柔軟的吐司，鹹鹹甜甜的滋味更耐吃！「可可布朗尼厚奶酥」巧克力香氣是屬於小朋友會喜歡的，走香甜路線。

「經典芝麻厚奶酥」入口有香濃的黑芝麻香氣，熱熱吃真的好喜歡。「日式抹茶後奶酥加酥皮」額外升級酥皮口感更多層次，有起酥、奶酥、吐司邊的三重酥脆感，抹茶味道是走香甜不苦路線，整體就中規中矩。

．椒麻拌飯/剁椒拌飯 $40 (加蛋+$20)

「椒麻拌飯」也是我每次來「隔壁宵夜」必點品項，淋上的香麻肉燥醬，真的好下飯！嗜辣的朋友，推薦你「剁椒拌飯」，加朝天椒做的辣椒醬以及些許雞肉絲，吃起來很辣口卻停不下來的想吃。

．招牌麻辣炒泡麵 $85 

「招牌麻辣炒泡麵」也是我每次來必點！鹹香又涮嘴！麵體彈牙不軟爛，每一口都是肉燥香氣，搭配肉片及各式火鍋配料，還有銷魂的半熟蛋，真的很過癮！不吃辣的也有原味可以選擇，但我個人還是推薦辣味唷！

．泡菜鍋燒意麵 $100

肚子餓來「隔壁宵夜」，就是要來碗「泡菜鍋燒意麵」，泡菜下得很重本，高麗菜也給得超多，基底泡菜湯頭酸辣夠味，海鮮高湯喝起來不口乾舌燥，還有蛋、青菜、各式火鍋配料，吃不飽額外加麵也只要$15元。

．卡拉炸雞咖哩飯 $120

「卡拉炸雞咖哩飯」是新推出的餐點，裡頭有酥脆多汁的卡拉雞腿、花椰菜以及半熟蛋，咖哩是日式家常咖哩味道，整體表現中規中矩。

．小肉豆 $35 炸湯圓 $40
．雞米花/雙色地瓜QQ球 $45

吃宵夜當然少不了炸物點心！「雙色地瓜QQ球」裡頭有地瓜、芋頭餡，雙重口感很討喜。「炸湯圓」炸得外酥內軟Q，淋上香甜煉乳及花生粉，好罪惡好過癮！「小肉豆」直接吃或是搭配飯享用都很適合。「雞米花」外酥內嫩的口感，不禁會讓你一顆接著一顆停不下來！

．豬排蛋吐司 $55

「豬排蛋吐司」夾入手打豬排、雞蛋、洋蔥、小黃瓜、美乃滋、番茄醬，絕對是最經典的早餐店滋味！

隔壁宵夜竹北店」開幕後，讓竹北人又多一間宵夜選擇了，這裡提供極厚奶酥厚片、鍋燒意麵、炒泡麵、蛋餅、吐司、古早味拌飯等等，整體餐點料多實在，當作正餐、宵夜都很適合。

《隔壁宵夜竹北店》

店家地址：新竹縣竹北市光明三路71號

營業時間：平日19:00-01:00 / 假日16:00-01:00 (凌晨)

訂購專線：03-6573429

官方FB】【官方IG

本文為店家邀約試吃，內文為真實感受與分享

 
 
 



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