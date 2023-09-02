說到中壢的 中原夜市 絕對沒有人不知道
除了美食外小編也到附近的E視力配眼鏡
而今天就是偶然發現的這家新開的 - 甜甜的朋友圈
而且有賣小編先前很想吃的 鮮奶脆皮甜甜圈
當然就趕快買來當下午茶囉!!
🍩店家資訊~ 甜甜的朋友圈-中壢中原店
地址➡️桃園市中壢區中北路135號
營業時間➡️ 13:00-21:00
IG ➡️ donuts_taoyuan
FB ➡️ 甜甜的朋友圈-中壢中原店
Line ➡️ https://lin.ee/tWnvA2v
🍩 近中原國小停車場🅿️小北百貨斜前方
🍩 旁邊是E視力配眼鏡
⭐所有🍩現點現炸約需要等3~5鐘⭐
🍩奶酥/巧克力/花生多拿滋 (35)
造型為圓形的多拿滋是有內餡的
外皮不像脆皮甜甜那般脆感
可以說是更像炸麵包的感覺!
小編意外的最喜歡巧克力
不會偏死甜而帶點微微苦味不錯吃
花生跟芝麻則是新口味喔!!
有點類似湯圓內餡的口感~
🍩地瓜多拿滋 (35)
會另外分開講是因為麵體好像有另外製作
除了綿密的地瓜外，麵體也是地瓜黃
吃起來算是比較偏古早味的感覺!
🍩鮮奶脆皮甜甜圈 NO.1 推薦 (35)
原味就是不加糖
🍩鮮奶脆皮甜甜圈 NO.1 推薦 (35)
半糖沾一邊全糖沾兩邊
🍩鮮奶脆皮甜甜圈 NO.1 推薦 (35)
超脆的脆皮內部則是鬆軟的口感
外表沾上奶粉糖霜增添風味
還可以依照個人喜好選擇糖度
小編覺得吃起來有別於傳統甜甜圈
是很清爽份量也很剛好
不會過於扎實而有膩感~
但要記得要趁熱吃!要趁熱吃!要趁熱吃!
🍩酸菜多拿滋 (40) 推薦
先前在別家也吃過鹹口味的包餡甜甜圈
但是還沒吃過酸菜口味
外表則是屬於橢圓形個頭也稍大一些
特別處理過的酸菜不會過於死酸死鹹
反道帶點甜味吃了有點開胃~
意外的搭配小編覺得挺好吃的~
🥤蜜香烏龍/高山青 冷泡茶 (加購35)
除了甜甜圈🍩買五送一
還在再送你冷泡茶
買一組，送一瓶！買兩組，送兩瓶！
🍩 超大甜甜圈超可愛
🍩總結~
以現在物價一個車輪餅雞蛋糕動則20元以上
不訪換吃點不一樣的下午茶 - 甜甜圈
尤其是改良後的甜甜圈真的好吃不會過於飽足膩口
多種口味有甜有鹹任你選擇耳目一新
記得來中原夜市別忘了來 - 甜甜的朋友圈
來買甜甜圈滿足甜點的胃喔!
🍩店家資訊~ 甜甜的朋友圈-中壢中原店
地址➡️桃園市中壢區中北路135號
營業時間➡️ 13:00-21:00
IG ➡️ donuts_taoyuan
FB ➡️ 甜甜的朋友圈-中壢中原店
Line ➡️ https://lin.ee/tWnvA2v