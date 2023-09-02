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中原夜市旁‧銅板美食下午茶‧就用台式鮮奶脆皮鮮奶甜甜圈滿足你的胃

2023-09-02 13:49:31 Yi Hsin Ou 人氣：1,221
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窩客好文

Yi Hsin Ou

發表篇數：154篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：桃園市 > 中壢區

造訪商家：甜甜的朋友圈-中壢中原店
place桃園市中壢區中北路135號
作者本次評價：
4.10
美味度
4.00
服務品質
4.50
裝潢氣氛
3.50
CP值
4.50
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中原夜市旁‧銅板美食下午茶‧就用台式鮮奶脆皮鮮奶甜甜圈滿足你

說到中壢的 中原夜市 絕對沒有人不知道

除了美食外小編也到附近的E視力配眼鏡

而今天就是偶然發現的這家新開的 - 甜甜的朋友圈

而且有賣小編先前很想吃的 鮮奶脆皮甜甜圈

當然就趕快買來當下午茶囉!!

 

🍩店家資訊~ 甜甜的朋友圈-中壢中原店

地址➡️桃園市中壢區中北路135號

營業時間➡️ 13:00-21:00

IG ➡️ donuts_taoyuan

FB ➡️ 甜甜的朋友圈-中壢中原店

Line ➡️ https://lin.ee/tWnvA2v


檢視較大的地圖

🍩 近中原國小停車場🅿️小北百貨斜前方

🍩 旁邊是E視力配眼鏡

中原夜市旁‧銅板美食下午茶‧就用台式鮮奶脆皮鮮奶甜甜圈滿足你

⭐所有🍩現點現炸約需要等3~5鐘⭐

中原夜市旁‧銅板美食下午茶‧就用台式鮮奶脆皮鮮奶甜甜圈滿足你

🍩奶酥/巧克力/花生多拿滋 (35)

造型為圓形的多拿滋是有內餡的

外皮不像脆皮甜甜那般脆感

可以說是更像炸麵包的感覺!

小編意外的最喜歡巧克力

不會偏死甜而帶點微微苦味不錯吃

花生跟芝麻則是新口味喔!!

有點類似湯圓內餡的口感~

🍩地瓜多拿滋 (35)

會另外分開講是因為麵體好像有另外製作

除了綿密的地瓜外，麵體也是地瓜黃

吃起來算是比較偏古早味的感覺!

中原夜市旁‧銅板美食下午茶‧就用台式鮮奶脆皮鮮奶甜甜圈滿足你

🍩鮮奶脆皮甜甜圈 NO.1 推薦 (35)

原味就是不加糖

中原夜市旁‧銅板美食下午茶‧就用台式鮮奶脆皮鮮奶甜甜圈滿足你

🍩鮮奶脆皮甜甜圈 NO.1 推薦 (35)

半糖沾一邊全糖沾兩邊

中原夜市旁‧銅板美食下午茶‧就用台式鮮奶脆皮鮮奶甜甜圈滿足你

🍩鮮奶脆皮甜甜圈 NO.1 推薦 (35)

超脆的脆皮內部則是鬆軟的口感

外表沾上奶粉糖霜增添風味

還可以依照個人喜好選擇糖度

小編覺得吃起來有別於傳統甜甜圈

是很清爽份量也很剛好

不會過於扎實而有膩感~

但要記得要趁熱吃!要趁熱吃!要趁熱吃!

中原夜市旁‧銅板美食下午茶‧就用台式鮮奶脆皮鮮奶甜甜圈滿足你

🍩酸菜多拿滋 (40) 推薦

先前在別家也吃過鹹口味的包餡甜甜圈

但是還沒吃過酸菜口味

外表則是屬於橢圓形個頭也稍大一些

特別處理過的酸菜不會過於死酸死鹹

反道帶點甜味吃了有點開胃~

意外的搭配小編覺得挺好吃的~

中原夜市旁‧銅板美食下午茶‧就用台式鮮奶脆皮鮮奶甜甜圈滿足你

🥤蜜香烏龍/高山青 冷泡茶 (加購35)

除了甜甜圈🍩買五送一

還在再送你冷泡茶

買一組，送一瓶！買兩組，送兩瓶！

中原夜市旁‧銅板美食下午茶‧就用台式鮮奶脆皮鮮奶甜甜圈滿足你

🍩 超大甜甜圈超可愛

中原夜市旁‧銅板美食下午茶‧就用台式鮮奶脆皮鮮奶甜甜圈滿足你

🍩總結~

以現在物價一個車輪餅雞蛋糕動則20元以上

不訪換吃點不一樣的下午茶 - 甜甜圈

尤其是改良後的甜甜圈真的好吃不會過於飽足膩口

多種口味有甜有鹹任你選擇耳目一新

記得來中原夜市別忘了來 - 甜甜的朋友圈

來買甜甜圈滿足甜點的胃喔!

 

🍩店家資訊~ 甜甜的朋友圈-中壢中原店

地址➡️桃園市中壢區中北路135號

營業時間➡️ 13:00-21:00

IG ➡️ donuts_taoyuan

FB ➡️ 甜甜的朋友圈-中壢中原店

Line ➡️ https://lin.ee/tWnvA2v

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