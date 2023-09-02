112. 7. 5 (三) 秋嗨嗨かき氷

炎炎夏日高溫破紀錄，偶爾會忍不住想吃冰消暑

這天上午在大都會公園賞花，中午找地方用餐兼吃冰

「秋嗨嗨冰店」位於捷運古亭站附近巷弄，是兩層樓的日式刨冰店

一樓座位數較少，平日未客滿只開放一樓空間

座位旁有一面很文青的網美牆

點餐櫃台有個戴墨鏡的"笑嗨嗨"LOGO

櫃台旁的"睡覺動物園"扭蛋公仔，一字排開呼呼大睡的模樣超可愛

經過老闆同意，我走上二樓拍照，窗邊這排座位的光線較明亮

還有兩張舒適的雙人座位

日式剉冰機當擺飾，與冰店氛圍完全相符

MENU有剉冰、飲品、奶酪、布丁、烤糰子...選好直接到櫃台點餐結帳

店家貼心提供日式刨冰建議吃法

桌上的小擺飾很適合當拍照背景，讓畫面更豐富

檸檬烏龍冷麵 (夏季限定) $130

天氣太熱，正好來一盤冷麵當午餐

撥開海苔絲，底下有一顆溫泉蛋

和檸檬汁拌勻以後食用，微酸開胃...好吃極了

芒果馬斯卡彭刨冰 (夏季限定) $260

黃澄澄的芒果非常誘人，一端上桌就讓我驚豔

挖開刨冰，內部還有芒果丁和綜合脆片

搭配入口即化的刨冰，一口接一口完全停不下來

迷你量杯好可愛，若覺得不夠甜可以再淋一些煉乳

吃過一次刨冰非常滿意，相隔幾天我跟老大又來報到了

西瓜馬斯卡彭刨冰 (夏季限定) $180

紅通通的西瓜也是夏季受歡迎的水果之一

不得不讚賞"秋嗨嗨"的刨冰，口味得宜、綿密細緻，我們都很喜歡

宇治抹茶氣泡飲 $130

帶點苦味的抹茶氣泡飲，好喝！

紅配綠，真美麗，這個夏季限定午茶很可以

幾天後再次經過古亭，我又來了

宇治抹茶刨冰 $220

我愛抹茶，前一回就想好要找機會來嚐嚐

上面的奶油乳酪醬好像雲朵，視覺加分

抹茶刨冰裡面有蜜紅豆和抹茶凍，不甜膩的滋味很讚

現烤糰子 $60

熱呼呼的糰子搭配甜醬油，喔伊西～

很日式的小店，很親切的服務，很美味的餐點，大推

＜秋嗨嗨かき氷＞台北市中正區羅斯福路2段30巷11號

0934-283102 營業時間 12:00～19:30 (週二公休)

捷運古亭站7號出口，步行約3分鐘

FB粉絲頁：秋嗨嗨かき氷

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