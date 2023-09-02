2023中秋節即將到來

大家想好要買什麼回家孝敬家人了嗎!

從小到大每年吃的月餅

常見的都是吃起來較乾口的糕餅外皮

內餡不是豆沙就是棗泥或鳳梨餡

今年是否想來點完全不同口味的月餅禮盒呢!

麥仕佳專業烘培坊

台中伴手禮、彰化伴手禮知名品牌【麥仕佳專業烘培坊】

推出外皮冰涼Q口，內餡流心甜蜜的雪藏冰皮月餅

另外也有麻糬內餡的蛋黃酥禮盒!

一推出就受到三立、民視、東森等十多家媒體報導

2023中秋禮盒伴手禮就選麥仕佳準沒錯了！

雪藏冰皮月餅

雪藏冰皮月餅

綜合9入 原價NT$900

綜合6入 原價NT$600

這款中秋月餅禮盒

特別選用了亮麗的藍色禮盒包裝

整體給人格外清涼、消暑的感受

分別有9入、6入兩種選擇

都是採用獨立包裝，食用起來也特別方便分享

2023中秋節伴手禮宅配禮盒推薦

麥仕佳雪藏冰皮月餅主要為三種口味

白色為熟悉的鹹蛋流心

紫色為柔綿香芋~黃色的則是酸甜芒果

每一種月餅摸起來都是Q彈又療癒

配上似四葉幸運草又似梅花的餅皮外觀

頗有傳統與現代融合的創新感

🔸香芋牛奶

香芋牛奶內餡共有兩層

外層餡為大甲芋頭配上豆沙

內層餡主要為鮮奶油和牛奶

大甲芋頭吃起來不會過甜

還帶有少許芋頭原始的清香

牛奶鮮奶油則添加滑順感

🔸奶皇流心

鹹蛋黃月餅通常是沙狀口感

奶皇流心月餅則是液態流心

吃起來一半沙口一半滑順

味道上相當濃郁~經典口味卻相當前衛

如果想要吃到流心的內餡

建議退冰12分鐘左右再食用唷

🔸芒果冰心

不只有鳳梨可以做為餡料

就連芒果也能做成月餅內餡😂

餡料外層主要為芒果餡配上豆沙

內層餡料則是芒果泥搭配白巧克力

整體吃起來酸中帶甜~清涼又甜蜜

麥仕佳冰皮月餅禮盒

每盒皆貼心贈送專屬的保冷袋

無論外型、保冰效果或容量上都相當精美實用

在中秋送禮時，外出攜帶也十分亮眼

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黃金菓子禮盒

麥仕佳除了特色冰皮月餅之外

也有販售黃金菓子蛋黃酥禮盒

嚴選優質的鹹蛋黃再噴上金門高粱

經過高溫烘烤後去除蛋黃的腥味

因此吃起來蛋黃內餡主要為鹹粉口感

不會有令人不適的腥口味

最特別的是蛋黃外包裹一層麻糬

讓整體質地又增添一層Q彈軟綿口感

配上酥鬆的外皮~咬起來相當有層次

每顆採用個別包裝的方式

常溫保存可達30天

附上明確的有效日期提醒

當作外出攜帶的小點心 或是

在家招待親友時 都十分方便又貼心

麥仕佳的黃金菓子月餅禮盒

同樣附上可重複使用的環保提袋

整體從裡到外 都呈現金光閃閃的造型

作為中秋禮盒 非常推薦給長輩或親友

給人特別穩重且奢華的視覺體驗

難怪能受到十多家媒體和部落客推薦

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冰皮月餅【官網宅配活動】

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🎁消費滿1,500元現折100元

🎁消費滿2,000元再享免運（現省225元冷凍宅配費）

🎁消費滿3,000元再折200元

🎁消費滿4,000元加贈6入冰皮月餅（原價600元/盒）

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🎁9/5(含)前訂購，同款或同價位禮盒滿10盒贈送1盒

🎁9/15(含)前訂購，同款或同價位禮盒滿20盒贈送1盒

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📍 台中市西區公益路178號

⏰ 09:00–22:00

☎️ 04-23281555

🔗麥仕佳官網:https://myschin1993.tw/SMxnX

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