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> 圖文創作 > 2023中秋禮盒推薦｜三立東森民視爭相報導｜麥仕佳限量伴手禮【雪藏冰皮月餅】內餡超狂流心~給你不一樣的中秋體驗

2023中秋禮盒推薦｜三立東森民視爭相報導｜麥仕佳限量伴手禮【雪藏冰皮月餅】內餡超狂流心~給你不一樣的中秋體驗

2023-09-02 17:09:12 筑筑の吃喝玩樂記 人氣：157
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筑筑の吃喝玩樂記

發表篇數：212篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：麥仕佳專業烘焙(公益店)
phone-04-2328-1555
place台中市西區公益路178號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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2023中秋禮盒推薦｜三立東森民視爭相報導｜麥仕佳限量伴手禮

2023中秋節即將到來
大家想好要買什麼回家孝敬家人了嗎!
從小到大每年吃的月餅
常見的都是吃起來較乾口的糕餅外皮
內餡不是豆沙就是棗泥或鳳梨餡
今年是否想來點完全不同口味的月餅禮盒呢!

麥仕佳專業烘培坊

2023中秋禮盒推薦｜三立東森民視爭相報導｜麥仕佳限量伴手禮

台中伴手禮、彰化伴手禮知名品牌【麥仕佳專業烘培坊】
推出外皮冰涼Q口，內餡流心甜蜜的雪藏冰皮月餅
另外也有麻糬內餡的蛋黃酥禮盒!
一推出就受到三立、民視、東森等十多家媒體報導
2023中秋禮盒伴手禮就選麥仕佳準沒錯了！

雪藏冰皮月餅

2023中秋禮盒推薦｜三立東森民視爭相報導｜麥仕佳限量伴手禮

2023中秋禮盒推薦｜三立東森民視爭相報導｜麥仕佳限量伴手禮

雪藏冰皮月餅
綜合9入 原價NT$900
綜合6入 原價NT$600

這款中秋月餅禮盒
特別選用了亮麗的藍色禮盒包裝
整體給人格外清涼、消暑的感受
分別有9入、6入兩種選擇
都是採用獨立包裝，食用起來也特別方便分享

2023中秋禮盒推薦｜三立東森民視爭相報導｜麥仕佳限量伴手禮

2023中秋節伴手禮宅配禮盒推薦
麥仕佳雪藏冰皮月餅主要為三種口味
白色為熟悉的鹹蛋流心
紫色為柔綿香芋~黃色的則是酸甜芒果
每一種月餅摸起來都是Q彈又療癒
配上似四葉幸運草又似梅花的餅皮外觀
頗有傳統與現代融合的創新感

2023中秋禮盒推薦｜三立東森民視爭相報導｜麥仕佳限量伴手禮

2023中秋禮盒推薦｜三立東森民視爭相報導｜麥仕佳限量伴手禮

2023中秋禮盒推薦｜三立東森民視爭相報導｜麥仕佳限量伴手禮

🔸香芋牛奶
香芋牛奶內餡共有兩層
外層餡為大甲芋頭配上豆沙
內層餡主要為鮮奶油和牛奶
大甲芋頭吃起來不會過甜
還帶有少許芋頭原始的清香
牛奶鮮奶油則添加滑順感

2023中秋禮盒推薦｜三立東森民視爭相報導｜麥仕佳限量伴手禮

2023中秋禮盒推薦｜三立東森民視爭相報導｜麥仕佳限量伴手禮

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🔸奶皇流心
鹹蛋黃月餅通常是沙狀口感
奶皇流心月餅則是液態流心
吃起來一半沙口一半滑順
味道上相當濃郁~經典口味卻相當前衛
如果想要吃到流心的內餡
建議退冰12分鐘左右再食用唷

2023中秋禮盒推薦｜三立東森民視爭相報導｜麥仕佳限量伴手禮

2023中秋禮盒推薦｜三立東森民視爭相報導｜麥仕佳限量伴手禮

2023中秋禮盒推薦｜三立東森民視爭相報導｜麥仕佳限量伴手禮

🔸芒果冰心
不只有鳳梨可以做為餡料
就連芒果也能做成月餅內餡😂
餡料外層主要為芒果餡配上豆沙
內層餡料則是芒果泥搭配白巧克力
整體吃起來酸中帶甜~清涼又甜蜜

2023中秋禮盒推薦｜三立東森民視爭相報導｜麥仕佳限量伴手禮

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麥仕佳冰皮月餅禮盒
每盒皆貼心贈送專屬的保冷袋
無論外型、保冰效果或容量上都相當精美實用
在中秋送禮時，外出攜帶也十分亮眼

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🔗【雪藏冰皮月餅】點我購買:https://myschin1993.tw/ZczVf
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黃金菓子禮盒

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麥仕佳除了特色冰皮月餅之外
也有販售黃金菓子蛋黃酥禮盒
嚴選優質的鹹蛋黃再噴上金門高粱
經過高溫烘烤後去除蛋黃的腥味
因此吃起來蛋黃內餡主要為鹹粉口感
不會有令人不適的腥口味

2023中秋禮盒推薦｜三立東森民視爭相報導｜麥仕佳限量伴手禮

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最特別的是蛋黃外包裹一層麻糬
讓整體質地又增添一層Q彈軟綿口感
配上酥鬆的外皮~咬起來相當有層次

2023中秋禮盒推薦｜三立東森民視爭相報導｜麥仕佳限量伴手禮

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每顆採用個別包裝的方式
常溫保存可達30天
附上明確的有效日期提醒
當作外出攜帶的小點心 或是
在家招待親友時 都十分方便又貼心

2023中秋禮盒推薦｜三立東森民視爭相報導｜麥仕佳限量伴手禮

麥仕佳的黃金菓子月餅禮盒
同樣附上可重複使用的環保提袋
整體從裡到外 都呈現金光閃閃的造型
作為中秋禮盒 非常推薦給長輩或親友
給人特別穩重且奢華的視覺體驗
難怪能受到十多家媒體和部落客推薦

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冰皮月餅【官網宅配活動】

🎁冰皮月餅享95折~每盒皆贈送精美保冷袋
🎁消費滿1,500元現折100元
🎁消費滿2,000元再享免運（現省225元冷凍宅配費）
🎁消費滿3,000元再折200元
🎁消費滿4,000元加贈6入冰皮月餅（原價600元/盒）
🎁滿4,000元可全得價值$1,125好禮優惠！

黃金菓子【無論官網預訂OR門市取貨皆享】

🎁即日起至~9/29中秋月餅禮盒享８折
🎁9/5(含)前訂購，同款或同價位禮盒滿10盒贈送1盒
🎁9/15(含)前訂購，同款或同價位禮盒滿20盒贈送1盒

營業資訊

📍 台中市西區公益路178號
⏰ 09:00–22:00
☎️ 04-23281555
🔗麥仕佳官網:https://myschin1993.tw/SMxnX

【門市14家據點資訊】
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（專屬LINE會員 享1對1預購服務）
https://myschin1993.tw/SMxnX
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台中區~漢口店/台中市北區漢口路4段220號/04-22379555
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彰化縣~員林大同店/彰化縣員林市大同路一段162號/04-8351555

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