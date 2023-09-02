【彰化網美景點 x 愛就GO 】緞帶王觀光工廠 亞州首座緞帶博物館 免費參觀導覽 動動手DIY 大人小孩都喜歡 好玩好拍好有趣 !

緞帶王觀光工廠~愛就GO !!

生活中常看到緞帶，但你知道緞帶居然可以玩出許多創意，甚至尋找幸福嗎？來到台灣唯一擁有一條龍緞帶織造生產過程的緞帶王觀光工廠，看見許多色彩繽紛的緞帶編織出創意作品令人驚奇！每逢假日，許多家長是否還不知道要帶孩子到哪裡去玩呢？位於彰化鹿港老街附近的「緞帶王觀光工廠」就非常適合親子旅遊的地方，不僅免費參觀，園內還有提供定點導覽，以及許多造型可愛又有趣的DIY活動，lets go 讓我們去看看吧!

愛就跟著我移動腳步一起快樂GO !!

就位於彰化縣鹿港鎮鹿工路15號

亞洲最大緞帶博物館

緞帶王觀光工廠成立於2011年，由董事長吳世長將傳統產業轉型，一個念頭，回饋社會教育下一代，把《緞帶王國》打造成為亞洲首座緞帶博物館。是台灣唯一展現從開始到成品的完整織帶生產過程，也是亞洲第一座以緞帶為主題的觀光工廠，結合觀光服務及專業的導覽解說，藉由觀光工廠來讓國人了解傳產並培育下一代知識，並連續榮獲【優良觀光工廠】的美名。

「緞帶的美麗是一種幸福，紗線的長度是一種延續」

這裡是製造、休閒兼具的觀光工廠，把專業織品技術毫無保留得展示在民眾眼前，讓織品製造原理更為親民，所以不是親眼所見，還真難以想像。

工廠規模很大，不僅免門票，還有免費大型停車場

這是 緞帶王愛心拱門 幸福隧道 拍照首選

接著就是 蝴蝶結主題牆 網美照IG熱門打卡點

再轉進，是入口2023玉兔迎春

歡 迎 光 臨

趕快來參觀，哇，才要進門 !!

一群暑期活動的小朋友，興奮地魚貫而走進

來嚕來嚕，我們來嚕

小朋友開心的手舞足蹈，笑聲連連

經過 各種花材織帶展示專區

來到第一關 染色體驗

如何把彩帶染成想要的顏色

1.2.3.動作好熟練，小朋友們卻來不及聽就先動手

哈哈，小心沾到顏色，阿貝叮嚀再叮嚀

可愛的阿貝，教學一級棒

染後的顏色，有紅色.藍色.黃色，好漂亮

然後，蝴蝶結體驗

如何把剛剛染的彩帶變成一個蝴蝶結

阿貝，說中間要緊緊的打一個節，便完成

耶，我完成了

自己染色和完成的蝴蝶結作品，開心帶回家

小朋友圍繞著導覽員，繼續完成另一個DIY

簡單的 緞帶繡球花

小朋友很有成就感完成了作品，一起開心合照

DIY越做越有趣，接著繼續動動手

緞帶糖果筆~難度只有2顆星喔

用緞帶和絨布做出棒棒糖造型筆，可愛又有趣

好可愛的彰化圖騰，吸引我們目光

印刷文青帆布手提袋，GO !

原來除了彰化圖騰，還有台中.宜蘭.台北.苗栗.台中

總共有8款，想要哪一個呢?

自己動手做一做

做一個屬於自己的提袋，獨一無二的唷

圖案都是緞帶王首席設計師設計，每個都有織寶

可愛又有收藏價值，來做一個吧!

還有穿針引線體驗區，體驗紡紗如何織成帶

難得的體驗，一群小朋友已經在排隊等待

哇，遇見無敵鐵金剛還有織寶

可愛的織寶，好想帶回家呢

對了，除了DIY體驗，要怎麼參觀

其實有APP下載，現場還有影片指引

從世界首創用緞帶編織的 QR code 開始

大型緞帶創作-劍獅

從劍獅口打開，就是織緞帶工廠

這裡面是撚繩機的製造過程

我們經常看到各種漂亮綁帶的繩子

就是從撚繩機出來的作品唷

走進工廠內部，專人導覽，需要事先預約

我們才有機會親身感受，這宏偉的緞帶王國

緞帶王 擁有萬坪廠房以及百台整經、織造、染色、印刷等國際化專業機台，是台灣唯一專業緞帶品牌，32年來深耕台灣並行銷全球70國，規模最大的窄幅紡織品工廠且在織帶界佔有首屈一指的地位

一針一線，讓我們看到緞帶工廠背後辛苦的一面

「緞帶王觀光工廠」從生產 緞帶、織帶、飾品一貫作業，提供零售、批發、專業客製化服務。

再來到緞帶工廠的 藝術展覽 區

大型彌勒佛的 緞帶貼畫

真是讓人嘆為觀止

以及一盒盒的 緞帶禮盒包裝 展示區

想要什麼蝴蝶結，可現場採購

大大小小的樣式，既漂亮又方便，網購也可以唷

👉緞帶禮盒包裝網購區

全世界最大工藝布步道

戶外出口方向

台灣文化價值-緞帶王功海牛

緞帶王，3D壁畫，栩栩如生宛如來到海洋世界

各種緞帶創作拼貼，好有創意!!

接著來到戶外，又是一個大大長廊

哇，是戶外童玩遊戲區

喜歡這個塗鴉設計

真的會讓人發揮創意神來一筆喔

用白色粉筆，直接塗鴉在藍色牆面

超喜歡這個有趣的自由塗鴉

還有快失去記憶的小時候的童玩遊戲

有滾鐵環.踩高蹺.呼拉圈.以及玩兩人板鞋

還有考驗你的智慧，如何一手拿5個磚 !!

雖然暴露自己的年齡，但這是許多台灣人小時候的記憶，卻，是令人懷念呀 !!

來來來，踩上去了，

拉著鐵罐上的繩子，平衡一步步踩，好好玩!!

最後，我們還要去一個地方

先經過這裡，整個牆面貼滿緞帶王的獎牌

多少年了，不愧是企業楷模

還有名人道訪的照片，包括前總統馬英九喔

沒有錯，我們要更上一層樓

來到世界亞洲首座 緞帶博物館

哇哇哇，各種花樣的緞帶真是琳瑯滿目

專業的導覽人員指著每一個緞帶都是唯一

各種花色、限量款的通通在這裡，真讓人大開眼界

貼上這個，就是新的samp，顏色夢幻繽紛

導覽員林先生特別指出，在大量外銷採購時

設計這樣的樣品圖案表，只要貼上選項就一目了然

受外銷歡迎的蝴蝶結，是一氣呵成的蝴蝶結緞帶

只能說，精彩繽紛

一輩子從來也沒看過，這麼多漂亮的彩帶

聽說每逢聖誕節是緞帶旺季

而現在工廠就已經開始在忙碌了，GOGOGO

緞帶王每年設計款式近上萬款提供於各節慶、聖誕節慶裝飾，花材花藝設計材料等等

緞帶王32年來深耕台灣並行銷全球70國，真是台灣"織"光呀

參觀大半天了，肚子咕嚕咕嚕

於是回到一樓，一群小朋友正快樂走進美食區

緞帶王美食廚房 有麵食有炸物還有爆米花

哇，香噴噴的讓人大快朵頤一番!

玉米粒杯，看起來就想吃

有奶油.起司.紅醬口味，不知覺得一口接一口

吃完還有草莓.芒果.花生冰淇淋可大飽口福

(美食提供時段9:30-6:00)

緞帶王觀光工廠 是彰化必來的旅遊景點

真是有得拍．有得吃．更有的玩，還能買回家，太讚了 !

「緞帶的美麗是一種幸福，紗線的長度是一種延續，將特色緞帶做成生活美學商品並將傳統紡織文化傳承發揚，讓緞帶的美延續幸福。」

謝謝導覽員林大哥的詳細解說，讓我們更認識整個緞帶產線，也讓我們見識緞帶王國的美麗與精采

大推彰化鹿港網美景點，親子旅遊的好選擇，來趟 彰化緞帶王國 體驗知識結合趣味的緞帶幸福之旅

緞帶王觀光工廠七大主題館，「彩虹編織體驗區」、「紡織穿紗體驗區」、「緞帶王幸福體驗館」、「織帶歷史文化長廊」、「織帶主題櫥窗」、「織帶王幸福博物館」及「緞帶DIY教學」多樣化的展示及DIY內容，將帶著每個人走入七彩繽紛的織帶世界。

愛就跟我一起快樂GO !!

👉 https://youtu.be/GbUBuof-4k4

【緞帶王觀光工廠】

園區位置：彰化縣鹿港鎮鹿工路15號

服務專線：04-7813366 傳真：04-7813377

遊園時間：09:30~18:00 全年無休

團體導覽：請於到園前5日預約

FB粉絲頁https://www.facebook.com/Ribbon888

緞帶王旗艦官網 https://www.ribbon888.com/

交通-🚌台灣好行 - 6936_鹿港線

詳細資訊，請見台灣好行官網：https://www.taiwantrip.com.tw/line/34

(去程)高鐵台中站→彰化縣原住民生活館(國立彰化師範大學)→彰化火車站(彰化客運彰化站)→文化局(八卦山大佛風景區)→彰化縣政府→福興鄉農會→鹿港乘車處(鹿港老街)→勞教學苑(統一渡假村)→彰濱秀傳健康園區→白蘭氏健康博物館→緞帶王觀光工廠→台明將台灣玻璃館