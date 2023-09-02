2023 怎麻辣頂級鴛鴦鍋》桃園麻辣鍋評價 I 麻辣鍋 I 麻辣鍋推薦 I 桃園麻辣鴛鴦鍋 I 生日優惠 I 聚餐餐廳推薦 I 壽星優惠 - 理智派的生活手札

時間是周一中午，由於早上前往桃園開早會，開完之後剛好有些許空檔，就趁機看了看曾經收藏過的口袋名單，有沒有剛好在附近也還沒開箱過的餐廳。看著看著，看到了這家「怎麻辣頂級鴛鴦鍋」，還好今天不是穿淺色衣服，就立刻動身前往。

怎麻辣位於華泰名品城和IKEA附近，實際位於一個商辦大樓一樓的位置。整個招牌有點不太清楚，Google導航到了之後還仔細瞧了瞧，才找到這家怎麻辣頂級鴛鴦鍋。怎麻辣的整體視覺是中國風，環境設計上讓人感覺到舒適不會壅擠。二樓則是廁所，是以隔間形式隔開男女。在洗手台旁邊則有貼心的漱口水和去漬筆供使用。這樣的小貼心，說自己頂級好像也是合理。

入座後，由於是平日人潮不多，我們挑了靠窗的座位入座。透過店員細心的介紹，湯頭部份我們選擇了「招牌川味麻辣」與「老火鈣骨」，聽店員說，他們家的鍋底是可以免費續加的，鍋底費128/人一種，在北部這個價格很佛。餐點的部分則是看甚麼好吃就點什麼，那就讓我一一來開箱評價吧。

。多吃菜拚盤(NT.198元)

點餐的習慣上，只要店家有出綜合或拼盤，我通常都直接點。畢竟第一次踩點，先各種都嘗試過，如果好吃的話下次來就知道甚麼東西是可以多點或是額外單點的。於是，在菜盤的選擇上，我們直接選擇多吃菜拼盤。拼盤價格為198元，內容包含了高麗菜、白菜、水蓮、玉米和菠菜等，可以說是各種都有品嘗到。麻辣鍋中，菜盤的角色是扮演著解膩的功用。菜類新不新鮮和湯頭等因素，都是決定這次的麻辣鍋體驗成敗與否。個人覺得，論CP值，多吃菜拚盤價格中上，新鮮度算上級，搭配鍋底吃的部分解膩給過。

。台灣桐德黑豚(NT.398元)

怎麻辣頂級鴛鴦鍋的豬肉有蠻多種的，看了一下菜單，我們最終選擇有推薦符號的台灣桐德黑豚。黑豚吃起來有伊比利豬的感覺，肉質的腥味不高，淡淡散發著植物的香氣。豬肉搭配著他們家的川味麻辣湯底，絲毫不會被麻辣吃掉，而可以感受淡淡的豬肉香氣。

P.S. 本次為體驗最佳的味道，川味麻辣的部分僅點了小麻與小辣。若您是點其他麻與辣度，食用體驗可能不一樣。

。麻辣小麵(NT.128元)

麻辣小麵上來的時候，由左到右為椒麻醬、麵條與青蔥花生等，整齊劃一的擺放。由於名稱都叫麻辣小麵了，我們就直接使用麻辣湯底煮，熟了之後直接淋上椒麻醬與撒上青蔥花生。麵體口感Q彈，搭配著淡淡麻辣的香氣，蠻過癮的。麻辣的程度上，比我們湯底的小麻與小辣再上0.1-0.2的階級，應該算是正常人都可以接受的辣度。煮起來的份量大概2個人分著吃剛剛好，畢竟來吃麻辣鍋，主食不應該是吃飽吧。

。月見滑牛(NT.368元)

這款就真的蠻酷，月見滑牛。通常月見牛相關的，拜表就是牛肉搭配生蛋黃，之前我常在燒烤與丼飯等地方看到。今天在麻辣鴛鴦鍋中看到，倒是覺得蠻神奇的XD。從視覺上你可以知道，牛肉下鍋前先把生蛋黃整個攪拌均勻後再下鍋。煮熟後口感類似涮涮鍋那種感覺，外層因蛋液滑順，裡面則不會過柴，吃起來是幸福的感覺。

。浴火酒燒銅德黑豚(NT.398元)

浴火酒燒銅德黑豚，光聽名字就感覺非常厲害。這道料理顧名思義，先透過將肉放入點燃的酒水中進行初步炙燒，然後放入湯鍋中煮熟即可食用。由於肉品本身已經稍微炙燒過，因此入鍋煮無需太久。搭配老火鈣骨湯頭來品嘗，一入口除了湯頭的香氣之餘，明顯的炙燒風味也隨之而來。除此之外，偉運會散發著淡淡的酒香，整個吃起來非常過癮。不過，這樣的前中後味，再川味麻辣湯底則較為不明顯，建議大家在吃這道的時候，可以選擇湯頭較為清淡，直接品嘗肉品的層次感。

。蝦滑

這道料理是店員看我們再拍照，特別招待我們的。價格的部分很抱歉我不知道，因為蝦滑也還沒在菜單上看到，是準備出的新品。蝦滑的部分味道清淡，建議搭配口味較重的湯底，起鍋後搭配蒜粒與青蔥一起食用，可以完整地吃到新鮮的蝦味。

。黃豆粉加上涼粉

在吃完煮餐之後，還有附上甜點。當季的甜點是黃豆粉加上涼粉。涼粉的口味有點類似愛玉，在夏天吃真的有種消暑的感覺。

。當月壽星消費免費送你超豐盛蝦子

再離開之前，我們看到了隔壁桌的朋友有生日，店員送上了傳說中的招待蝦。據說，蝦子的數量會根據你的年紀給，而且當月壽星每天來都可以換取，真的蠻令人心動的生日優惠。詳細的活動優惠，我放在文章尾段，給你們參考。

壽星優惠

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◾️限定〝提前一天〞預約訂位才享有〝壽星蝦活動〞

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◾️當月不限次數

◾️只要當月就可以來慶生

◾️訂位時請主動說明〝壽星活動〞

◾️用餐當天請壽星提前出示身分證以供核對資料

【店家資訊】

名稱：怎麻辣頂級鴛鴦鍋

時間：11:30-15:00, 17:00-21:00(週六、週日下午不休息)

電話：03-2871171

地址：320桃園市中壢區青溪路一段383號