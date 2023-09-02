三重最狂個人火鍋『狂一鍋』是樂多多集團旗下的台式火鍋品牌、台北橋站走路3分鐘

一開幕就成了台北橋站超人氣排隊火鍋店

首家將台菜變火鍋，平日午餐三小時自助吧免費吃的台式火鍋

299元起開鍋，多達30款超豐盛自助吧

嚴選當季蔬菜、韓國魚板、火鍋料、魚漿、主食就有五款、飲料，霜淇淋通通無限供應～真的太有誠意了

將台灣小吃、經典台式燉湯融入火鍋湯底的創意吃法

像是燒酒烏骨雞蛤蜊鍋、客家鹹湯圓鍋，排骨酥鍋、魷魚螺肉蒜等

其中鎮店之寶『功夫排骨酥』，一年來的總銷售量已經可以堆疊出六座的 101 大樓！

保證別處吃不到喔，一開鍋湯頭喝到最後一樣濃郁

之前在ig看到桌邊點火燃燒的火焰香辣鍋，高達30公分的火焰秀超級吸眼球，

當天的燒酒烏骨雞蛤蠣鍋也不遑多讓的fire🔥🔥

加入「樂多多會員」新會員有專屬見面禮👉軟嫩雞腿or活力梅花豬(二選一)

無論是愛吃肉還是愛喝湯的火鍋控一定要收藏

狂一鍋－三重重新店｜交通方式＆停車資訊

三重重新店–新北市三重區重新路二段79號1樓

IG: @twfondueretro

FB：https://www.facebook.com/twfondueretro

電話 02 29718833

捷運：台北橋站 對面

公車：天台廣場、大同路口，下車往雲林鍋貼方向走、旁邊是三重牛乳大王

營業時間：11:30~15:00、17:00~01:00

babe是在大同路口下車、路口看到第一銀行右轉，穿過雲林鍋貼往前2分鐘

室內等候區常常坐滿～騎樓底下還有候位區

現場候位記得掃描QR code，人數到齊才能進入喔

多達11種台式創意湯頭，喜歡臺菜、台式小吃的老饕一定會覺得很開心

總算不是一塵不變的日式、義式、泰式、韓國、麻辣等常見湯頭

狂一鍋－三重重新店｜用餐環境

狂一鍋的裝潢很像逛復古雜貨店、柑仔店

狹長的內用空間、越往裡頭走越寬敞

建議大家等候帶位的時候就先加入會員，新加入肉多多送的見面禮超級誠意：梅花肉or雞腿肉選一！

雖然是平價小火鍋、食材卻很講究！像是丹麥豬、台灣豬、美國牛

火鍋料、湯底都有標上產地，吃得比較放心

當天中午跟姊妹淘來三重買東西、順路就繞進來吃飯聊天～因為三小時的用餐時間非常足夠

還有很多蔬菜可以吃到飽、飲料也不用額外加點，平常吃個人火鍋青菜少得可憐，狂一鍋剛好能滿足

平時要吃到這麼多青菜、火鍋料、魚漿、油條的自助餐檯真的很少、不然就是很貴

多達30種品項排列的很整齊、選擇也豐富不馬乎

像是韓國魚板、蛋餃、魚漿、貢丸品質特變好，蔬菜洗得很乾淨、想吃多少裝多少！

本來要自製作百花油條，把魚漿塞進油條裡…結果油條不夠胖XD

其實這樣堆起來煮也是好吃的，因為油條本身很新鮮

醬料區不複雜但很乾淨，還有黃金比例的：沙拉、和風、辛香料尬在一起

蔥花洋蔥、蒜泥、辣椒、沙茶、和風柚子醬、日式醬油、白醋、黑醋，自行diy

七種飲品喝到飽，機台很新喔

還有霜淇淋～飯後來一杯很解膩

副餐的白飯、王子麵、日曬關廟麵、冬粉、虎牌米粉、鍋燒麵都是吃到飽

店內提供wifi，上網也沒問題

店內有三個用餐區，一進來的高腳椅

往內走有兩個座位區～第一區四人座已經客滿

用餐的都是附近鄰居跟上班族，看來真的很受三重人歡迎

精打細算的阿姨阿嬤都買單，因為吃起來比買菜更方便又舒適

狂一鍋－三重重新店｜菜單

11種湯頭可以選肉品、海鮮，只有霸氣魷魚螺肉蒜是固定的

個人低消是一份餐點，共鍋是199元不能折抵單點，等於199元是餐台沙拉吧費用

身高120以下共鍋99元，141公分以上就算大人的費用

299元起的狂一鍋不使用組合肉，肉涮起來不會碎碎的～跟平常200左右的組合肉小火鍋來比

這裡還有青菜沙拉吧飲料冰淇淋無限放題，真的比較划算

不在菜單上的麻油烏骨雞湯掃描QR code可以點喔

夏日限定活動，不用加入會員只要在ig拍照狂一鍋吃飯照片影片、並標記狂一鍋就送超嫩雞腿or梅花肉150g

我們在燒酒烏骨雞鍋裡頭加點了翼板霜降牛，同時可以吃到肉質緊實香甜的烏骨雞還有牛肉～這樣599元

剝皮辣椒蛤蠣雞裡頭本來就有雞肉，我們則加點了海上花～就是海鮮（蛤蠣、鯛魚、白蝦）

雖然不是主打石頭火鍋，但大部分的湯頭會在桌邊爆炒～香氣就是不同

店家會提供一壺熱高湯還有米酒頭罐子裡的白開水可以稀釋鹹度

狂一鍋－三重重新店｜必點料理

喜歡吃燒酒雞的朋友不用呼朋引伴，私心覺得狂一鍋的燒酒蛤蠣烏骨雞湯更好喝、還很鮮美

中藥食材溫和但孕婦仍須謹慎食用

桌邊爆炒薑片加入烏骨雞、份量很不錯

爆炒過麻油薑片的烏骨雞先加入整瓶的料理米酒

最後讓酒香進入烏骨雞裡再放入中藥點火～燒除過多的酒精感

這熊熊的火燄光看就好過癮，真的是全酒，不過神奇的事燒過以後的湯頭酒精感溫和而不嗆口

再放入蛤蠣讓鮮味更提升湯頭層次！

一個人會有一個菜盆～看要吃什麼自己裝，因為湯頭很好選了吸收湯頭的虎牌米粉、日曬鍋燒麵

後來的王子麵給小菲煮剝皮辣椒蛤蠣雞湯鍋

剝皮辣椒蛤辣雞湯沒有爆炒、直接把大塊的腿肉、剝皮辣椒、薑片、蛤蠣放入鍋子裡

光看四大塊腿肉就覺得很划算

加入高湯直接煮到滾就可以喝湯了，因為肉很大塊所以可以再放久一些

我們單點了一份紅吱吱魷魚，139元一大盤超級划算啦！

魷魚很新鮮口感彈牙、酥炸的外衣不油膩配上九層塔～完全就可以當下酒菜

不點會後悔，真的很大隻

剝皮辣椒雞湯的湯頭加入蛤蠣很甜，湯頭帶點辛辣感越喝越上癮

雞肉新鮮軟嫩，可以搭配店家給的胡椒粉一起品嚐

ig打卡送的嫩雞腿肉一大盤有夠誇張！真的是有被驚豔的賺到～肉質超好喔

其實剝皮辣椒裡的雞肉份量很足，即便不點肉也很飽了

但是我們還是貪心點了海上花，因為涮海鮮可以讓湯頭更甜

無論是蝦肉、蛤蠣還是好切的鯛魚都讓人滿意！大家一定要試看看這裡的海鮮

梅花豬是419元、但是變成海鮮是469元～差了50不點對不起自己

我們有兩個人，我打卡選了嫩雞腿肉、小菲則選了梅花豬肉

翼板霜降牛的肉質有點像是比較Q彈的牛小排，肉質油花可圈可點還很大片

霜降牛跟雪花牛差60元，但私心覺得肉質好一個等級XD還是想要吃好肉

梅花豬肉是贈送的肉質卻很好，肥瘦適中也新鮮，份量150g外面點就要150元了吧

沾上沙茶醬就是台的好吃

燒酒烏骨蛤蠣雞湯仍然保有酒香、有一種進補又不會太過度的好喝感

一不小心就續湯了兩回！烏骨雞肉肉質更勝嫩腿肉一成～如果喜歡吃雞肉烏骨雞會更happy

餐後我們自己玩了兩杯霜淇淋、莓果酸甜解膩～冰涼涼的也消暑

離開之前別忘了來拍照打卡～很像西施的好玩

當天沒吃完的紅吱吱魷魚跟超嫩雞腿肉店員幫我們打包

好吃、舒服、份量實在～價格真的很划算喔

愛吃火鍋的朋友來到三重台北橋必吃推薦

店家/景點資訊

店家名稱：狂一鍋－三重重新店

所在地址：臺灣新北市三重區重新路二段79號1樓

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 12:00-01:00

店家電話：

備註資訊：

營業時間：

星期六 12:00–15:30, 17:00–01:00

星期日 12:00–15:30, 17:00–01:00

星期一 12:00–15:00, 17:30–01:00

星期二 12:00–15:00, 17:30–01:00

星期三 12:00–15:00, 17:30–01:00

星期四 12:00–15:00, 17:30–01:00

星期五 12:00–15:00, 17:30–01:00 Google即時導航





交通資訊

延伸閱讀