★親子活動★ 救援小英雄波力互動特展，一起加入救援小隊出發! 駕訓班、氣墊遊戲區、球池溜滑梯和超多的互動體驗

一起加入救援小英雄，出發 救援小英雄波力互動特展

波力波力波力，不怕困難危險；波力波力波力，一直勇往直前🎵

霏霏霓霓一直都有在看這個卡通節目，我們去年也有去松山文創看展覽，二訪來這玩多了些不一樣的小活動和設施❣️

🚑 救援小英雄波力互動特展

日期: 2023/07/21-10/01

時間: 11:30-19:30

地址: 台北市中正區忠孝西路一段66號13樓 (新光三越台北站前店)

展區跟去年相比大小差不多但有新的互動體驗

▪️波力駕訓中心

▪️造型旋轉木馬

▪️羅伊滅火救援

▪️波力氣墊溜滑梯樂園

▪️人物角色拼圖區

▪️彩繪畫畫互動

▪️3D互動球池

▪️石子沙坑

▪️迷宮開嚕嚕車

波力駕訓中心

這區是最熱門的遊戲區，單這次我們挑了用餐時間來玩全部用排隊就能玩!

🎟️駕訓中心每天限量400組號碼牌，若人潮較多的話建議先領完號碼牌再去玩設施～等到了再來玩

造型旋轉木馬

羅伊滅火救援

這區姊妹倆一直都很喜歡，是真實灑水的互動體驗喔!

角色彩繪畫畫互動區

可以自己選擇喜歡的角色著色，按送出後就會投影在螢幕上喔!

感應式的互動穿戴裝備

可以掃描QRcode下載自己的圖片當紀念

角色人物拼圖區

可以讓孩子試著挑戰看看，姊妹倆都超有耐心完成

跑步競賽區

每個人代表一個角色一起跑起來競速

小石子沙坑區

這區除了可以挖沙還有迷你溜滑梯可以玩，現場也有提供工具可以玩挖石子

氣墊遊戲區

有提供監控讓爸媽再外面可以看到裡面的情況，建議大一點孩子玩比較安全

人氣偶像粉絲見面會📷

平日有3場次13:00、15:00、16:00

假日有4場次12:30、14:30、16:30、18:30

每次都會有四個人物一起出來互動和拍照💕這活動絕對不能錯過!

出口處有波力周邊商品專賣店可以買，也有販賣飲料機和姓名貼可以製作當紀念🎁

我們習慣先上網購票，這樣不用擔心現場人太多要排隊，售票資訊如下參考:

🎫大人$300或1歲以上兒童$350，1歲以下免費，親子票1大1小$600，家庭票1大2小/2大1小$900

🚑 救援小英雄波力互動特展

日期: 2023/07/21-10/01

時間: 11:30-19:30

地址: 台北市中正區忠孝西路一段66號13樓 (新光三越台北站前店)

現場遊玩影片分享👀救援小英雄出發

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