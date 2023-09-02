★親子活動★ 救援小英雄波力互動特展，一起加入救援小隊出發! 駕訓班、氣墊遊戲區、球池溜滑梯和超多的互動體驗

一起加入救援小英雄，出發救援小英雄波力互動特展
波力波力波力，不怕困難危險；波力波力波力，一直勇往直前🎵
霏霏霓霓一直都有在看這個卡通節目，我們去年也有去松山文創看展覽，二訪來這玩多了些不一樣的小活動和設施❣️
🚑 救援小英雄波力互動特展
日期: 2023/07/21-10/01
時間: 11:30-19:30
地址: 台北市中正區忠孝西路一段66號13樓 (新光三越台北站前店)
展區跟去年相比大小差不多但有新的互動體驗
▪️波力駕訓中心
▪️造型旋轉木馬
▪️羅伊滅火救援
▪️波力氣墊溜滑梯樂園
▪️人物角色拼圖區
▪️彩繪畫畫互動
▪️3D互動球池
▪️石子沙坑
▪️迷宮開嚕嚕車
波力駕訓中心
這區是最熱門的遊戲區，單這次我們挑了用餐時間來玩全部用排隊就能玩!
🎟️駕訓中心每天限量400組號碼牌，若人潮較多的話建議先領完號碼牌再去玩設施～等到了再來玩
造型旋轉木馬
羅伊滅火救援
這區姊妹倆一直都很喜歡，是真實灑水的互動體驗喔!
角色彩繪畫畫互動區
可以自己選擇喜歡的角色著色，按送出後就會投影在螢幕上喔!
感應式的互動穿戴裝備
可以掃描QRcode下載自己的圖片當紀念
角色人物拼圖區
可以讓孩子試著挑戰看看，姊妹倆都超有耐心完成
跑步競賽區
每個人代表一個角色一起跑起來競速
小石子沙坑區
這區除了可以挖沙還有迷你溜滑梯可以玩，現場也有提供工具可以玩挖石子
氣墊遊戲區
有提供監控讓爸媽再外面可以看到裡面的情況，建議大一點孩子玩比較安全
人氣偶像粉絲見面會📷
平日有3場次13:00、15:00、16:00
假日有4場次12:30、14:30、16:30、18:30
每次都會有四個人物一起出來互動和拍照💕這活動絕對不能錯過!
出口處有波力周邊商品專賣店可以買，也有販賣飲料機和姓名貼可以製作當紀念🎁
我們習慣先上網購票，這樣不用擔心現場人太多要排隊，售票資訊如下參考:
🎫大人$300或1歲以上兒童$350，1歲以下免費，親子票1大1小$600，家庭票1大2小/2大1小$900
🚑 救援小英雄波力互動特展
日期: 2023/07/21-10/01
時間: 11:30-19:30
地址: 台北市中正區忠孝西路一段66號13樓 (新光三越台北站前店)
現場遊玩影片分享👀救援小英雄出發
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