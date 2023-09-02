我們喜歡利用假日到蘇澳小鎮走走，除了買新鮮漁貨還能順便大啖漁港美食，尤其漁港的鮮魚湯更是我們家最愛品嘗的美味，吃過幾間不錯的但也有不滿意的，小村婦會分享給大家的店當然就是自己吃得合意，讓朋友可以作為參考。這次上網找到一間 google 評價有4.7顆星 的鮮魚湯店，二話不說一定要去嚐嚐才行

食令鮮 魚湯店｜交通位置

這家 【食令鮮 魚湯店】 位置並不是在蘇澳漁港附近，反而比較靠近市區，地點在蘇澳鎮的 蘇港路 上，是連棟透天厝的一樓店面，沒有停車場，但是附近大馬路白線內可以停車，看到一尾可愛藍魚的LOGO就是囉

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食令鮮 魚湯店｜環境介紹

【食令鮮 魚湯店】 外觀上有一點低調，店面的感覺像精緻的家庭式料理，不太像一般海產店的風格，門口則是用淺木色系的輕裝潢，簡簡單單

我們抵達的時候裡面已經坐滿一半的客人，店面沒有很大，約莫可以容納25人左右，以四人桌為主，另外還有兩張大圓桌，裡面的空間明亮乾淨，用餐環境讓人覺得舒服，這點真的很加分

廚房裡好幾位廚師忙上忙下，

前面則是有一點小文青的櫃台

飲料區和餐具取用區，也都是乾乾淨淨、 擺設整齊

櫃檯前方另外寫著菜單上沒有的當日隱藏版

有興趣的人可以詢問參考

店內也有推薦的招牌菜喔

▼本店招牌

他們的店狗叫 「黑粿」 很乖巧

大多安靜的店裡巡邏或睡覺

當天看他在客人餐桌下睡得香甜

也就不方便幫他拍沙龍照了

食令鮮 魚湯店｜菜單以及餐點

當天我們一家三人第一次到訪， 所以先點了幾道菜來試試， 老闆很可氣又驕傲地說，我們的漁獲是最新鮮的， 因為有自己的漁船直送，看到老闆臉上的笑容和光彩感覺很安心，海鮮就是要吃新鮮的，而不是用過多的調味料和醬汁來提升美味，這點讓我們都超級期待

食令鮮 魚湯店｜肉絲炒麵 $70

熱愛麵食的弟弟一下子就扒光，這一盤大概1-2個人的份量，用肉絲、少許香菇、蔥段、高麗菜、洋蔥和紅蘿蔔快炒，麵條咀嚼起來有彈性，不至於過油膩，甜鹹度的比例也很剛好，整體香味十足，是一道表現不錯的炒麵

食令鮮 魚湯店｜川燙活蝦 $280

蝦子料理也是我們家愛吃的，幾乎每到海產料理店都會點，老實說這一盤上桌覺得份量有一點少，只有六隻蝦子，愛吃蝦的老爺肯定是吃得不爽快，不過老爺剝完蝦殼咬下去之後居然大大讚賞，因為他們的蝦子體積算大隻，而且鮮度真的夠，吃起來肉質甜美而且帶有QQ彈性，不用沾醬都沒有問題，如果想提升味道也可以沾一點芥末醬，爽度會更足喔

食令鮮 魚湯店｜生魚片 $180

生魚片必點，店裡的生魚片種類會隨著季節改變，都是採用當令季節的魚種，而且由漁船直接把最新鮮的漁獲送過來，這一盤我覺得很超值，價格也親民，重點是我跟老爺一致覺得魚肉鮮甜軟嫩，完全沒有腥味，厚度和份量以這樣的價格也算有誠意，當天吃的是煙仔虎魚，常常吃到煙仔虎魚的魚湯，還是第一次吃到生魚片，沒想到也相當好吃

食令鮮 魚湯店｜魚鬆肉燥飯 $40

小小一碗的肉燥飯上面鋪滿魚鬆，肉燥肥瘦度剛好，吃起來並不會太油膩，配上魚鬆香香鹹鹹的，很快的一碗就吃光光，來到這裡如果海鮮覺得不飽足，或者一定要配飯的朋友建議加上這一碗肉燥飯，絕對不會失望

食令鮮 魚湯店｜絲瓜蛤蠣 $150

這一道絲瓜蛤蠣表現中規中矩，算是不雷也不會太驚豔，絲瓜炒得滑嫩好入口，蛤蠣的大小中等而且肉質很新鮮

食令鮮 魚湯店｜烤秋刀魚 $90

這一尾秋刀魚烤得漂亮上桌，我只嚐了一口，擠上一點點檸檬或者沾胡椒鹽就很美味啦，因為弟弟愛吃秋刀魚，所以整尾都被他嗑光了，我下次來要自己叫一盤

食令鮮 魚湯店｜鮮魚湯 $90

當天的鮮魚湯也是煙仔虎魚，湯頭沒有用過多的調味料，魚湯只有薑絲和蔥段就能帶出鮮甜味，這一碗魚肉好多塊才$90，1-2個人吃剛剛好，這個招牌鮮魚湯建議一定要點喔

食令鮮 魚湯店｜店家資訊

■ 地址 : 宜蘭縣蘇澳鎮蘇港路254號

■ 電話 : 03-9951686

■ 營業時間 11:00-14:30 /17:00-20:30

■ 公休日: 週三

■ FB臉書 食令鮮魚湯店

食令鮮 魚湯店｜食後總結

《食令鮮魚店湯》用餐後感覺不錯，不管是環境乾淨度還是食材的新鮮度，都有水準以上，會讓我們想回訪再點其他菜色來品嚐看看，價格不算便宜也不會太貴，我倒是可以接受，如果到蘇澳旅遊可以順道來吃吃看，就分享給喜愛海鮮的朋友囉

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●食記為本人親自品嚐的感受，每個人口味感覺不相同，僅提供您做為參考

●內容、價格、菜單皆有時效性，請依店家公告或實際供應為主

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