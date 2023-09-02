宜蘭》一周只賣三天｜老街裡的隱藏版巷弄美食【秋玉滷味】現切冷滷好滋味，老闆霸氣撒滿蔥花，人氣超旺早一點來買才不會搶光光

這家滷味是多年前在網路上搜尋到的地方美食，自從嚐鮮過後就覺得合意，我們經過此地都會過來外帶一下，拎回家配菜或者到戶外野餐都方便。位於宜蘭冬山老街的《秋玉滷味》有一點神祕，記得第一次來的時候還找不太到，它並不是在熱鬧的老街上，而是要彎彎繞繞走進巷弄裡，但是每次來買都要排一下隊，可見識貨老饕還不少，趕快跟著我來挖掘一下地方美食吧

如果照著導航開車過來可能會在狹窄的小巷裡迷路，雖然它有附設停車場但位置不多也不太好找，因為店面和停車場都是藏在巷子內，外觀看起來就跟一般民宅一樣，可以碰碰運氣看看有沒有位置可以停車，不然好不容易開車進來萬一沒車位了，也是得再繞出去。我們大多直接暫停在冬山老街附近，下車採買然後外帶

▲《秋玉滷味》的停車場像是住家門前的小庭院，我想應該是店家自己的私人用地

▲《秋玉滷味》隱藏在巷弄裡的角落，很小很小的一間店，沒什麼明顯的招牌或外觀建築，門口只有簡單的字樣，記得之前營業時間是天天有，不過最近一次去發現調整為每周五六日才營業，不知道是不是生意太好老闆為了維持品質需要休息呢？時間是早上11:30到下午18點整，上午一開門就要來買，因為時間越晚東西會越少，我們當天下午3點多才到，不要以為人家只賣幾種東西，其實是大家都來買光光了啦

推開拉門進去，你會發現除了老闆的工作櫃台和滷味架，店裡根本沒有什麼空間可以站立，大概容納3、4個人就滿了，進來的客人也大多只能並肩站立，轉身也不太容易，所以空間部分我就沒有特別拍照給大家看，店家很貼心的告知容納人數，如果裡面已經有客人的話請稍微在門口排隊輪流入內

，

店內的小老闆正忙著切滷味，這裡的滷味都是已經滷好入味的，價目表也都清楚的標示在牆面上，點餐方式就是拿盤子夾好品項，排隊放置餐台上讓老闆現切，有一些是需要秤重的，老闆也會以重量單位計價後告知

品項有 豬、牛、雞、鴨系列，

甜不辣、海帶、豆皮、豆干、百頁豆腐、杏包菇 等等

秋玉限時上菜(特別版)

因為店裡有其他客人在夾滷味，

店家有提醒標語語: 『請勿和滷味對話』

以下就是快速略拍一下

大鐵盆裡都是已經滷好分類的滷味

自行拿小碗盆喜歡吃什麼就夾起來

之前早一點來買每一大盆裡頭都是滿滿的滷味

當天太晚到了，幾乎臉盆只剩下不到一半

尤其是假日生意真的特別好

而且奉勸各位不能猶豫太久

一閃神好料就會被旁邊的客人夾走了

▼這是當天我夾的一盤，

有 牛腱、牛肚、牛筋、海帶豆干、雞翅、素雞

每個人把夾好的滷味盤放在桌邊，

老闆便會按照先後順序處理，

年紀輕輕的小老闆動作俐落，

快速分類後切得票漂亮亮一起盛裝，

這裡屬於外帶，並沒有內用座位區

所以大家都是一盒一盒的帶走

因為看起來實在太好吃了

不小心就會夾滿一盤

店家會用透明塑膠盒裝好

稍微淋上一點點特調醬汁

(需要重口味或者加辣請再告訴店家)

老闆還會撒上滿滿的蔥花

開箱開箱~ 其實在車上一直就想打開來吃

因為香氣飄散讓人忍不住猛吞口水

我們外帶到山上看風景納涼順便吃滷味

等著看夕陽美景，真的是好享受

他們家的滷味我個人是沒有特別再多加醬料

因為本身就已經有入味，鹹鹹香香

吃到食物的原汁原味是幸福的

不是需要靠很鹹很辣恨酸的醬汁來滿足味蕾

尤其是這炎熱的夏天沒什麼食慾

倒是一盤冷滷讓我們全家食慾大開

根本要用搶的啊

牛肚和牛腱切得很薄又漂亮

搭配蔥花一起吃滋味更棒唷

我們家特別愛牛系列的滷味

牛肚、牛腱、牛筋 每次都沒有放過

食材新鮮滷得恰恰好

也分享給大家，來到宜蘭冬山老街附近時

別忘了來買買看吃吃看吧

秋玉滷味｜店家資訊

■ 地址 : 宜蘭縣冬山鄉南興路52號

■ 電話 : 03-959 1864

■ 營業時間 11:30-18:00

■ 營業日期: 五六日

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