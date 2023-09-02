為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 圖文創作 > 食記 - 高雄 楠梓區 恬圓布丁豆花

食記 - 高雄 楠梓區 恬圓布丁豆花

2023-09-02 21:50:06 湯小君 人氣：107
share
窩客好文

湯小君

發表篇數：48篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：恬圓布丁豆花
phone07-3635-792
place高雄市楠梓區後昌路49號
作者本次評價：
2.60
美味度
2.50
服務品質
3.00
裝潢氣氛
3.00
CP值
2.50
share place
寫文章 回報歇業

 

* 心得乃個人當日消費感受 真實評價還是要親自去過才知道喔 *

 

發現有我喜歡的三色豆花

在放縱日時就順路過來買了

(不知道為何 高雄賣三色豆花的店也很少見?)

 

 

這家已經是30年老店囉

裝潢雖然已有年代感 但店面看起來還是乾淨整齊

 

空間大 座位很多

不過在南臺灣的開放式空間 居然沒有風扇 ~.~" (走心靜自然涼路線~)

餐點上桌時間快速 價格的話 個人覺得偏貴

 

以下是吃後感想:

 

烤肉堡

味道吃起來像夜市沙威瑪

 

烤肉堡裡面有烤肉片還有洋蔥片 美乃滋

店家的漢堡跟吐司麵包 就是咬起來乾乾的商用麵包 -.-"

(所以才需要多加美乃滋修飾口感??)

 

烤肉蛋吐司

 

烤肉蛋吐司裡面有一片烤肉片 一片煎熟蛋 美乃滋

 

烤肉片是還不錯啦

醃料味沒有很重 肉的軟嫩度也算ok

 

吐司麵包經過乾煎以後

有著單純烤肉和煎蛋 烤土司的香味 

我們都覺得這個比較好吃

 

只是沒有其他蔬菜可以做搭配 吃幾口就會膩了

 

三色布丁豆花

 

期待中的三色豆花...就真的有點糟糕

吃起來味道非常的淡 只有一點點巧克力糖水味

 

優點大概就是冰冰涼涼的 在炎熱的夏天吃很清涼


 

 

 

 

 

 

文章關鍵字
布丁豆花 烤肉蛋吐司
檢舉
share
chevron_left

食記-高雄前金區紅逗冰室
延伸閱讀

台北中山 13.8 dessert｜行天宮新開幕「質感系豆花店」 招牌豆花尬上「綿密手工芋泥」必品嚐！

 算命的說我很愛吃
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
留言
0 則留言
請先登入
窩客好文

湯小君

發表篇數：48篇

~就是想記錄吃貨心得~ 每個人感受不同,評分參考就好。 1分是不推薦/不喜歡。 2分是要加油。 3分是中等標準。 4分是覺得還不錯。 5分是超級喜歡。 IG更多特別嚐鮮/生活分享: https://www.instagram.com/dovahkiin0302/?igshid=MzNlNGNkZWQ4Mg%3D%3D
作者的其它文章
同類據點
菁姐手作蛋餅早午餐店 照片

菁姐手作蛋餅早午餐店

4.50 (1人評鑑)

區域：高雄市三民區
芋見好蛋早午餐 照片

芋見好蛋早午餐

4.50 (1人評鑑)

區域：高雄市前鎮區
花花手作輕食 照片

花花手作輕食

3.50 (1人評鑑)

區域：高雄市三民區
在是吉台所 照片

在是吉台所

4.50 (1人評鑑)

區域：高雄市前鎮區
貳樓高雄SKM Park 照片

貳樓高雄SKM Park

4.50 (1人評鑑)

區域：高雄市前鎮區

為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
keyboard_arrow_up