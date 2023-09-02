* 心得乃個人當日消費感受 真實評價還是要親自去過才知道喔 *

發現有我喜歡的三色豆花

在放縱日時就順路過來買了

(不知道為何 高雄賣三色豆花的店也很少見?)

這家已經是30年老店囉

裝潢雖然已有年代感 但店面看起來還是乾淨整齊

空間大 座位很多

不過在南臺灣的開放式空間 居然沒有風扇 ~.~" (走心靜自然涼路線~)

餐點上桌時間快速 價格的話 個人覺得偏貴

以下是吃後感想:

烤肉堡

味道吃起來像夜市沙威瑪

烤肉堡裡面有烤肉片還有洋蔥片 美乃滋

店家的漢堡跟吐司麵包 就是咬起來乾乾的商用麵包 -.-"

(所以才需要多加美乃滋修飾口感??)

烤肉蛋吐司

烤肉蛋吐司裡面有一片烤肉片 一片煎熟蛋 美乃滋

烤肉片是還不錯啦

醃料味沒有很重 肉的軟嫩度也算ok

吐司麵包經過乾煎以後

有著單純烤肉和煎蛋 烤土司的香味

我們都覺得這個比較好吃

只是沒有其他蔬菜可以做搭配 吃幾口就會膩了

三色布丁豆花

期待中的三色豆花...就真的有點糟糕

吃起來味道非常的淡 只有一點點巧克力糖水味

優點大概就是冰冰涼涼的 在炎熱的夏天吃很清涼



