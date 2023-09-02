食記 - 高雄 楠梓區 恬圓布丁豆花
2023-09-02 21:50:06 湯小君 人氣：107
窩客好文
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文章類別：美食-食記心得
* 心得乃個人當日消費感受 真實評價還是要親自去過才知道喔 *
發現有我喜歡的三色豆花
在放縱日時就順路過來買了
(不知道為何 高雄賣三色豆花的店也很少見?)
這家已經是30年老店囉
裝潢雖然已有年代感 但店面看起來還是乾淨整齊
空間大 座位很多
不過在南臺灣的開放式空間 居然沒有風扇 ~.~"
(走心靜自然涼路線~)
餐點上桌時間快速 價格的話 個人覺得偏貴
以下是吃後感想:
烤肉堡
味道吃起來像夜市沙威瑪
烤肉堡裡面有烤肉片還有洋蔥片 美乃滋
店家的漢堡跟吐司麵包 就是咬起來乾乾的商用麵包 -.-"
(所以才需要多加美乃滋修飾口感??)
烤肉蛋吐司
烤肉蛋吐司裡面有一片烤肉片 一片煎熟蛋 美乃滋
烤肉片是還不錯啦
醃料味沒有很重 肉的軟嫩度也算ok
吐司麵包經過乾煎以後
有著單純烤肉和煎蛋 烤土司的香味
我們都覺得這個比較好吃
只是沒有其他蔬菜可以做搭配 吃幾口就會膩了
三色布丁豆花
期待中的三色豆花...就真的有點糟糕
吃起來味道非常的淡 只有一點點巧克力糖水味
優點大概就是冰冰涼涼的 在炎熱的夏天吃很清涼
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