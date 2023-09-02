台北中正-[WingsCoffee_Bar] 植物園旁近建中與南機場夜市，日式文青溫馨精緻街邊店，特色女神拿鐵與限量茶油雞飯，假日午後享受閑靜愜意戶外咖啡

植物園附近有許多好喝可愛的獨立咖啡廳

趁著天氣好的時間總算可以來看非常像歐洲街景的Wings Coffee Bar

店家完全是戶外咖啡館的設計沒有任何室內座位

純白與木製配色的桌椅很有北歐清爽感

窗台邊有著三張高腳椅座位

可以第一線觀看主理人的專業沖煮咖啡過程

很喜歡接近黃昏的下午時間造訪

隨著夜幕降臨讓黃光更有迷濛溫暖的情調

戶外座位簡單沒有太多累贅

特別喜歡帶有提把的圓形凹槽桌子

有點像池子一般更保護桌上杯盤不易因為碰撞傾倒或摔到地面

移動的時候也可以利用提把提起非常實用設計

牆上有大張的菜單可以挑選

很貼心還有中英文雙語品名

價格真的很實惠幾乎都是百元有找的銅板價

提供Oatly燕麥奶加價換購

精品咖啡更專業提供了愛樂壓、手沖跟DCP三種沖煮器材選擇

最酷的是鹹點輕食有鐵蛋跟茶油雞飯非常道地台味

女神拿鐵 TWD90

原本最想吃的就是人人好評的茶油雞飯

殊不知假日太熱門已經售完

只能來杯名字很夢幻的女神拿鐵填補失落

奶泡非常漂亮完美細緻無孔洞

喝起來綿密滑順奶香比較清爽

撒上些許的乾燥玫瑰花香氣宜人

飲品加入了自家釀製的桂花蜜又堆疊了一層桂香迷人

整體來說花蜜的味道比較明顯微甜

如果咖啡的提味可再更凸顯會更好

Logo白色燈箱非常可愛

有著圓潤小巧的天使翅膀跟一顆顆咖啡豆造型

希望下次再訪可以順利品嘗到鹹點跟其他飲品!

最後附上簡單的用餐資訊:

用餐日期:2022/02/13

花費: NTD90(女神拿鐵x1)

WingsCoffee_Bar

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週一至週四: 09:00-18:00

週六:14:30-18:00

週日:10:00-18:00

公休日: 週五

有無服務費: No

有無Wifi: No

有無插座: No

有無限時: No

低消限制: 每人一杯飲品

多元支付: 否

可否訂位: 否

地址: 〒 100 台北市中正區三元街38號

電話: 0903-815-950



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