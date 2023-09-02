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宜蘭美食》合菜熱炒聚餐好選擇【大嵌城甕缸雞】古法磚烤雞肉嫩，菜色豐富環境優，經濟實惠附停車場

2023-09-02 23:34:33 撒野樂活小村婦 人氣：125
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窩客好文

撒野樂活小村婦

發表篇數：75篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：宜蘭縣 > 壯圍鄉

造訪商家：大嵌城罋缸雞
phone03-9387-700
place宜蘭縣壯圍鄉新南路102-6號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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今天來介紹一下勁好吃『大嵌城甕窯雞』這間位於宜蘭壯圍鄉的餐廳可說是在地小有名氣，曾經榮獲「食尚玩家」美食以及「綜藝玩很大」節目推薦， 不但占地廣大且附停車場，平日假日的散客、團客更是絡繹不絕，我們家的親友聚餐已經來這裡好幾回合了，大家都覺得很不錯，所以也來分享給大家

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開車導航大嵌城甕窯雞』會發覺漸漸離開擁擠的市區來到鄉村田野間，放眼望去盡是一片綠油油的稻田，偌大的庭院廣場已經停了半滿的車，遊覽車也一輛一輛駛進，腹地廣大令人驚訝，而中庭的建築有好幾棟，像是豪華民宿一般

  大嵌城甕窯雞｜店家資訊 

■ 地址 : 宜蘭縣壯圍鄉新南路102-6號

■ 電話 : 03-9387700

■ 營業時間 11:00-20:00  

■ 公休日 以官網公告為主  

■ 臉書FB 大嵌城甕窯雞

■ 官方網站 大嵌城甕窯雞餐廳｜民宿

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當天我們臨時打電話訂位要中午用餐，下車後看到遊覽車的人潮還當真嚇了一跳，居然還能有座位，可見這裡的桌數相當多，團客一群一群的走入最後方的大型建築物，而散客如我們被引導至前方的室內用餐

   歡迎關注 FB粉專: 撒野樂活小村婦  

  大嵌城甕窯雞｜內外環境  

來來來~ 就是這裡，

走進舒適的豪宅餐廳吃合菜

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餐廳外側就可以看到這個很酷的大煙囪和磚窯

直衝向天的長管冒著白煙

經過的時候就能聞到香噴噴的烤雞味

實在太誘人了吧!! 

傳統磚窯前方堆疊擺放了要燒窯的木柴

據說這是環保無煙且具有香味的龍眼木

聽起來店家真的是很用心而且專業

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我們用餐之前已經先預訂了甕窯雞

便是希望入座後烤雞直接上桌

縮短等待窯烤的時間

提醒要來的朋友也必須事前預訂才吃得到喔

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▲餐廳櫃台一角，裡面工作人員忙進忙出

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由於假日已經有許多民眾入座用餐，

所以就簡單拍照一下

室內分為左右兩個區域，圓桌方桌都有

光線還算明亮，餐廳的環境也很乾淨

桌距與走道寬敞舒適

進來完全不會有壓迫感

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▲這裡是我們的用餐區，天花板以日式木質裝潢，三面透明窗戶採光，所以光線非常好

  大嵌城甕窯雞｜菜單與餐點  

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入內之後請先到櫃台拿取點菜單，

大廳前方也會有菜色的看板

單子上的「星號」是店家招牌

冷盤小菜則是廚師自製的「私房菜」

而時蔬則大多為店家「自己耕種」

 

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  魷魚螺肉蒜 $600   

這一鍋滿滿的料好豐富，包含香菇筍干、大量蒜苗、芹菜，甘甜螺肉等等，湯頭鹹甜鹹甜而不膩，熱熱的喝很是暖胃

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  炒蛤蠣 $160   

以蒜頭薑絲、蔥段和九層塔爆香，新鮮蛤蠣肥美飽滿，表現不俗非常下飯

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  自種地瓜葉 $140   

自種的地瓜葉新鮮軟嫩，有爆過的蒜和薑提味更是香氣逼人

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  蔥爆牛肉 $230   

這道蔥爆一點都不客氣，老闆給了好多的蒜頭和蔥段，搭配上肉質軟嫩有口感的牛肉絲，也是超級下飯的一道菜

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  雞油悶竹筍 $140   

看起來超級平凡的一道菜，吃起來可不簡單呀，經過雞油悶煮變得軟嫩的筍子，咬下去是清甜甘爽的味道，也很推薦喔

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  麻辣臭豆腐 $130   

怎麼辦? 每一道都好好吃，每一道都好想念，這個麻辣臭豆腐也是必點，輕微的香辣感連不敢吃辣的人都可以入口，豆腐滷得相當入味咬下去湯汁飽滿，我覺得可以來個兩鍋才過癮

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  甕窯雞 $700  

最期待的甕窯雞上桌，我們的眼睛全部都盯著它 !!哈哈， 金黃色澤的外皮烤得脆脆的，在地正港的放山雞體型不小耶，而且香味濃郁簡直逼死人啦

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吃烤雞就是要有一位神扒手，幫忙大家拆骨剝肉，旁邊等待的人邊看邊流口水了

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由於是放山雞的緣故，肉質雖然紮實但完全不會乾不會柴，有嚼勁有肉汁，再沾上一點雞油和胡椒鹽就很美味囉

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  大嵌城甕窯雞｜  心得  

★環境舒適寬敞非常適合大家來聚餐，服務人員親切上菜速度也不慢，重點是還有很大的停車場超級方便

★合菜熱炒都有水準之上，甕窯雞必點但需要提前預約，推薦給大家若是來到宜蘭壯圍可以參考喔

★我們一桌的餐點大概花費2000左右，CP值還不錯，好吃又美味

★本文自費純分享非商業廣告性質，每個人口感與喜好不同，僅提供實際體驗!! 價格及營業時間皆以官方公告為主

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熱愛大自然所以從都市流浪到鄉村，熱愛花草昆蟲、美食和旅遊玩耍，興趣很多喜歡閱讀、料理和手作，想把一點一滴在生活中的體驗都儲存下來，跟大家分享也為自己留下最美好的軌跡 來信請寄 smallpix2022@gmail.com
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