此食記為花見團子造訪「潘記柳州螺螄粉&雲南米干」 (造訪日期 : 2023/08)
「潘記柳州螺螄粉&雲南米干」桃園螺螄粉推薦
桃園雲南米干推薦，中壢內壢螺螄粉推薦
潘記柳州螺螄粉&雲南米干
地址 : 桃園市中壢區忠孝路168巷2號
電話 : 0902-370-012
時間 : 週二～週日 11:00~14:30 ，17:00~20:30 (週一公休)
廣西柳州特色小吃「螺螄粉」在台灣也能吃的到！本次團子來到桃園中壢，友人推薦來到新開的「潘記柳州螺螄粉&雲南米干」用餐，店家主要販售廣西螺螄粉及雲南米干為主，還有多種特色小菜可供搭配享用。店家位於內壢高中附近，距離內壢火車站也不遠，從前站出來往忠孝路步行約8分鐘，到忠孝大樓社區樓下，即可抵達，餐點除可內用，也有提供外帶，也有與外送平台業者合作。才開幕不久，就吸引許多老饕特別前來品嚐。
「潘記柳州螺螄粉&雲南米干」外觀簡約溫馨，黃色招牌一目了然，玻璃落地窗門可清楚看到內部擺設。 店內整潔明亮，採用開放式廚房，以木頭裝潢元素，搭配白色大理石牆壁，牆壁上還有寫著輕鬆詼諧的插畫和標語，是很適合與美食拍照打卡好景點。有別於傳統麵店的凌亂感，比較點像是日式拉麵店的氛圍。
店家提供多張兩人座位，若有多人聚餐也可進行併桌。
店內餐具採自取式，也有提供兒童餐具。自取區也有提供辣油、辣椒、高麗菜泡菜讓客人自行取用，其中高麗菜泡菜酸辣開胃，爽脆Q彈，搭配螺螄粉或米干都很適合。
螺螄粉餐點均為小辣製作，可搭配米粉或米干，想要加量也可再加價，可依照自己口味及食量決定。
團子和友人點了一桌滿滿的餐點，接下來就一一品嚐吧！
酸筍炒炸豬皮
「酸筍炒炸豬皮」爽脆鮮美！豬皮先油炸加入酸筍燉煮，豬皮咀嚼後充滿嚼勁，綿軟滑口，吸附酸筍的辣酸，消除油膩感，是涮嘴良伴。
黃金炸蛋
呈現美麗金黃色的「黃金炸蛋」將蛋液拌勻熱鍋油炸，炸蛋香脆可口，鹹香味十足，可先單吃炸蛋，再加入湯頭浸泡，炸蛋完全吸飽湯汁的精華，又是另種美味，團子吃過不少店家，也是第一次吃到這種炸蛋料理，很令我驚喜。
麻辣鴨血豆腐
「麻辣鴨血豆腐」是辣辣控不可錯過的聖品！鴨血及豆腐燉煮得軟嫩可口，鴨血柔軟細緻、豆腐Q彈有嚼勁，吸飽店家秘方的麻辣湯汁，香辣有勁，讓我們一吃又上癮。
蔥油雞
「蔥油雞」吃得到主廚真功夫！精選雞肉再淋上店家特製蔥油，雞肉外皮軟嫩有彈性，內層嫩滑扎實、鹹香四溢，一吃就一定會愛上。
燙青菜
「燙青菜」當天青菜為大陸妹，沾上些許醬油提味，燙好的青菜甜脆鮮嫩，可以補充到蔬菜滿滿纖維質及攝取量！
豬肉螺螄粉米粉 (湯)
「豬肉螺螄粉」澎湃又豐盛，驚喜不斷！裡面有滿滿配料，包含酸豆角、酸筍、油炸花生、油炸腐竹、蔥花、時蔬等，這碗選的是米粉。店家也很佛心，這裡的湯都可以續加，加上高麗菜泡菜，一碗就能讓成人吃很飽。
店家的米粉是屬於廣西純米粉，麵條較粗也更Q彈，口感跟台灣完全不同，湯頭基底本身為小辣，團子認為辣度剛好，叉燒豬肉色澤鮮明、軟嫩多汁，搭配上多種配料豐富螺螄粉口感層次，每一口都給予味蕾驚喜和滿足。
乾撈牛肉螺螄粉米干
「乾撈牛肉螺螄粉」又是另種美味，這碗選的是是米干，米干有點像是台灣的粄條，要吃之前，可將米干與醬汁充分攪拌混合，酸辣過癮。
店家米干做的特別的厚實，咬下口感彈嫩有嚼勁，米香味也更足；滷牛腱肉軟嫩入味，JUICY好吃，喜歡吃拌麵的朋友，一定要來試試。
綜合雲南米干
「綜合雲南米干」適合給不吃辣的你！米干加上熬煮多時的高湯，鹹香有味，配料還有豬肉、豬肝與滿滿蛋花，加上澎湃青菜，自然鮮甜與輕鹹交錯，濃濃異國風味讓人意猶未盡。
整體而言，團子覺得「潘記柳州螺螄粉&雲南米干」是很適合個人打牙祭、好友家庭聚餐的好地方。店家提供充滿特色的廣西及雲南料理，份量十足，主餐約百元上下，內用還有高麗菜泡菜吃到飽，CP值很高。除內用外，店家也有與外送平台業者合作，隨時想吃熱呼呼料理也沒問題。很推薦給喜歡吃不一樣的米食、麵食料理的朋友，讓「潘記柳州螺螄粉&雲南米干」收服你的味蕾喔！
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