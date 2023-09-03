此食記為花見團子造訪「潘記柳州螺螄粉&雲南米干」 (造訪日期 : 2023/08)



「潘記柳州螺螄粉&雲南米干」桃園螺螄粉推薦

桃園雲南米干推薦，中壢內壢螺螄粉推薦







潘記柳州螺螄粉&雲南米干



地址 : 桃園市中壢區忠孝路168巷2號

電話 : 0902-370-012

時間 : 週二～週日 11:00~14:30 ，17:00~20:30 (週一公休)



廣西柳州特色小吃「螺螄粉」在台灣也能吃的到！本次團子來到桃園中壢，友人推薦來到新開的「潘記柳州螺螄粉&雲南米干」用餐，店家主要販售廣西螺螄粉及雲南米干為主，還有多種特色小菜可供搭配享用。店家位於內壢高中附近，距離內壢火車站也不遠，從前站出來往忠孝路步行約8分鐘，到忠孝大樓社區樓下，即可抵達，餐點除可內用，也有提供外帶，也有與外送平台業者合作。才開幕不久，就吸引許多老饕特別前來品嚐。

「潘記柳州螺螄粉&雲南米干」外觀簡約溫馨，黃色招牌一目了然，玻璃落地窗門可清楚看到內部擺設。 店內整潔明亮，採用開放式廚房，以木頭裝潢元素，搭配白色大理石牆壁，牆壁上還有寫著輕鬆詼諧的插畫和標語，是很適合與美食拍照打卡好景點。有別於傳統麵店的凌亂感，比較點像是日式拉麵店的氛圍。

店家提供多張兩人座位，若有多人聚餐也可進行併桌。

店內餐具採自取式，也有提供兒童餐具。自取區也有提供辣油、辣椒、高麗菜泡菜讓客人自行取用，其中高麗菜泡菜酸辣開胃，爽脆Q彈，搭配螺螄粉或米干都很適合。

螺螄粉餐點均為小辣製作，可搭配米粉或米干，想要加量也可再加價，可依照自己口味及食量決定。

團子和友人點了一桌滿滿的餐點，接下來就一一品嚐吧！

酸筍炒炸豬皮

「酸筍炒炸豬皮」爽脆鮮美！豬皮先油炸加入酸筍燉煮，豬皮咀嚼後充滿嚼勁，綿軟滑口，吸附酸筍的辣酸，消除油膩感，是涮嘴良伴。

黃金炸蛋

呈現美麗金黃色的「黃金炸蛋」將蛋液拌勻熱鍋油炸，炸蛋香脆可口，鹹香味十足，可先單吃炸蛋，再加入湯頭浸泡，炸蛋完全吸飽湯汁的精華，又是另種美味，團子吃過不少店家，也是第一次吃到這種炸蛋料理，很令我驚喜。

麻辣鴨血豆腐

「麻辣鴨血豆腐」是辣辣控不可錯過的聖品！鴨血及豆腐燉煮得軟嫩可口，鴨血柔軟細緻、豆腐Q彈有嚼勁，吸飽店家秘方的麻辣湯汁，香辣有勁，讓我們一吃又上癮。