【美食】「咖啡風林」健康蔬食料理、宜蘭咖啡廳推薦、宜蘭素食餐廳推薦、宜蘭老宅網美餐廳推薦 (附菜單)

此食記為花見團子造訪「咖啡風林」 (造訪日期 : 2023/08)
「咖啡風林」健康蔬食料理、宜蘭咖啡廳推薦
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咖啡風林
地址 : 宜蘭縣宜蘭市慈安路55巷17號
電話 : 03-9381539
時間 : 1000-1800 (週二公休)
本次團子和友人相約宜蘭市，來到當地知名的文青咖啡廳「咖啡風林」聚餐。「咖啡風林」是老宅改建，老闆以自家3層樓透天厝重新裝潢，保留古宅主體建築，加入復古懷舊元素，大門前有綠意妝點，搭配深色玻璃溫馨簡約，也成為當地網美名店。店家販售蔬食料理，有沙拉、義大利麵、麵包、蛋糕等，可搭配咖啡酒類一起品嚐。
店家位於宜蘭火車站附近，從後站出來往林森路直走，再轉至慈安路上繼續往前200公尺，走到55巷會看到「幸福慈安快樂平安」再往前走就會抵達，從火車站出來約步行約8分鐘左右。咖啡廳位於巷子裡，有種探訪秘境的fu，實際看到也會讓人大感驚喜。
咖啡廳1樓為料理飲品及酒類的吧台，可看到精美咖啡器具與特色藏酒，牆壁上懸掛者老闆友人手繪風景名勝的素描，欣賞過程，不時聞到濃濃咖啡香，提神也療癒。
2樓有展示老闆珍藏的水晶擺設，及各式各樣用水晶製成的裝飾品及藝術品，喜歡也可購買。3樓平常不對外開放，主要用來對外包場、授課或辦活動都很合適，有需求的也可跟老闆洽談。
咖啡廳內有2人、4人座位，有提供免費wifi，也有提供插座。店內有許多小動物擺飾，其中又以大象居多，因老闆外號為「大象」，有大布偶及小公仔，也可與這些動物家族拍照打卡。店家低消為一份餐點或飲料，平常不限時，遇人潮眾多，限時2小時。店家為安全考量，12歲以上才可進入。
「咖啡風林」主打咖啡及烘焙，餐點都是店家自己手作無添加，輕食以健康蔬食為主，甜點是店家自行研發，也有販售麵包與烘焙產品。咖啡嚴選咖啡豆，有義式、手沖咖啡等，牛奶選自是四方牧場，很多餐點融合宜蘭當地食材與特色，是別家嚐不到的好口味。團子和友人點了一桌滿滿的餐點，接下來就一一品嚐吧！
老闆特製輕食繽紛盤
「老闆特製輕食繽紛盤」包含店家特製的白神惠比壽啤酒麵包、貝比光合沙拉、美式炒蛋、炒蘑菇、馬鈴薯、煙燻鴻禧菇等，配菜都有經過特別調味出，處處顯示老闆的用心及細節。沙拉有生菜、紅椒、胡桃等，淋上老闆特製油醋醬，再灑上滿滿帕瑪森起士，營養豐盛健康！
「白神惠比壽啤酒麵包」是店家自己自製烘培，白神是酵母，惠比壽是啤酒，這款是來自日本的混血麵包。麵包Q彈鬆軟，聞得到濃濃麥香，單吃就好吃，也可沾些香料奶油，香草芳香療癒又紓壓，鹹香有味，是人氣招牌單品。
仙菇焗蔬菜
「仙菇焗蔬菜」這款焗料理，可以醬料（奶素紅醬、奶素白醬、全素紅醬）3選1，本次團子選的是奶素白醬，還有特別加上松露調味。仙菇焗蔬菜裡有蘑菇、杏鮑菇、香菇、有紅椒、青椒、紅蘿蔔、馬鈴薯、綠花椰、蘆筍等鮮蔬！
讓團子驚喜的是，焗蔬菜裡還有店家特製猴頭菇素丸，素丸子Q彈緊緻、飽滿扎實，蔬菜和菇類經焗烤後更顯入味，白醬醬汁鮮甜香醇，混合蔬菜吃奶香四溢，焗蔬菜吃巧也吃飽，吃得到店家滿滿誠意。
貓咪吐司
店家吐司使用高級麵粉、牛奶、酵母所特製，吃起來鬆軟Q彈，帶有濃郁奶香和麥香，喜歡動物的老闆外型還特別製作成貓咪吐司，美味又可愛，吐司目前以外帶為主，貓奴可別錯過囉！
日式焦糖布丁
「日式焦糖布丁」是甜品控不可錯過的聖品！布丁上方有濃郁鮮奶油，下方煮成琥珀色的焦糖醬。店家形容此款布丁是「外表看似少女，內在是結實又綿密的壯漢」。店家也很巧思，搭配布丁的小公仔是酷酷摩的艾石像戴上美少女戰士的假髮，讓人吃得美味也忍不注會心一笑。
輕嚐一口布丁，味道濃厚噴香，口感比一般的布丁更為紮實，焦糖醬甜而不膩，會略帶一點淡淡微苦，與布丁、鮮奶油完美搭配，大人小孩都喜歡！
萊姆葡萄布朗尼
「萊姆葡萄布朗尼」此款布朗尼可謂萊姆酒、葡萄與法芙娜巧克力的完美結合，布朗尼上還灑上糖粉，淋上巧克力醬，彷彿一件美麗藝術品！店家很貼心，送上來時餐盤還有特別進行加熱處理。
布朗尼表皮酥脆而內層軟黏，口感充滿嚼勁，濕潤綿密，輕輕一咬就化開 ，值得一提的是，店家製作時特別減油減糖，愛吃甜品的人吃了也較無負擔，吃完依舊意猶未盡。
岩鹽花生義式冰淇淋
「岩鹽花生義式冰淇淋店家特製義式冰淇淋有濃郁奶香，口感細緻滑順、紮實也清爽。岩鹽花生冰淇淋鹹甜交錯，一旁還堆滿花生顆粒，吃起來有點像宜蘭有名的花生捲冰淇淋，喜歡的話，第2球有10元優惠，還能一次品嚐多種好味道。
大人系提拉米蘇
「大人系提拉米蘇」是成人系的絕佳甜品！這裡的提拉米蘇咖啡與米白的簡單對比，上面還附有一片薄荷葉和滴管狀的瑪莎拉酒，要吃之前，可將酒滴入蛋糕內。
這裡的提拉米蘇屬濕潤口感，蛋糕細緻綿密，咖啡微苦、起士香甜濃郁，譜成多層次的絕佳美味，吃起來還有淡淡酒香。這款提拉米蘇僅能內用，是來這絕不可錯過的私房美味。
冰磚咖啡
「冰磚咖啡」超人氣，是來這必嘗的極品咖啡，玻璃杯內有店家特製的大象咖啡冰磚Espresso濃縮咖啡，要喝之前，將牛奶緩緩倒入冰磚內，可挑戰你的手感和速度，看動物會不會浮起來，讓用餐的時候又多了一些趣味。
入口後咖啡濃醇芳香，牛奶柔順綿密，混搭成微苦拿鐵煞是迷人，喜歡較甜口感的人還可再加上店家自製成本不低的日本三溫糖漿，保留純蔗糖結晶後殘留的糖液，不會過甜且帶些微微焦香，喝一杯好的咖啡如同體驗人生，值得一口一口慢慢細細品味。
陳年金棗精釀氣泡飲
「陳年金棗精釀氣泡飲」沁涼爽口！店家特選宜蘭陳年5年以上的金棗醬加入氣泡水，金棗酸甜滋味濃郁香醇，尾韻還會生津回甘，我個人很喜歡，推薦必點的飲品。
焦糖瑪奇朵（冰）
「焦糖瑪奇朵」喝得到職人咖啡的好手藝！濃縮咖啡裡加入牛奶，上面覆上濃密奶泡，再淋上焦糖醬。細膩香甜的奶泡緩沖濃縮咖啡帶來的苦澀沖擊，苦甜香交錯，甘甜醇厚，不論是單喝和搭配甜點都非常適合。
伊威高級紅葡萄酒飲（黑皮諾）
和一般咖啡廳不同的是，「咖啡風林」也有賣特色酒品，有老闆精選的威士忌，還有許多無酒精的紅白酒，採用了先進的技術去除酒精，不用擔心酒精過量，很適合喜歡小酌的朋友，店家採用一整瓶販售。
我們點的這一瓶「黑皮諾」使用澳洲東南部最優質的葡萄製成，入口後口感細膩，帶一點櫻桃和桑葚的風味，果香濃郁，單喝就好喝，也很適合搭配乳酪或是特色甜點，無論是香氣或口感都讓人無可挑剔。
整體而言「咖啡風林」是很適合單人品嚐，或與三五朋友聚餐聊天的好地方，店內有提供免費wifi，從咖啡、酒類、輕食、點心應有盡有。老闆用料實在，很多食材都是一級之選，部分餐點融合宜蘭特色，別處吃不到的好味道。擔任過心理諮商師的老闆也很健談，喜歡和客人分享大小事。愛創新的老闆也會專研新菜色，下次來可能菜單又會不同，保留經典美味，增加創意料理。心動的朋友，不妨來這嚐美味，感受店家熱情服務，與老闆話家常，品嚐用心製作的美味料理，輕鬆又自在。
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