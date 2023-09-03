超奢華爆卵海膽飯｜活體海鮮火鍋｜優質桌邊服務【台北市大安區】囍聚精緻鍋物

今天來到東區，這裡承載了我許多年的回憶，以前在這裡上班的日子湧入腦海，好懷念啊! 現在巷弄裡的餐廳更多了，是名副其實的巷弄美食，ㄎㄎ~今天一家五口來東區享天倫、吃美食，在出發前的討論期間，因為大家意見一致，想吃海鮮，也想吃火鍋。於是目的地一早就預訂好，是在Google上有著超高評價的「囍聚精緻鍋物」!

「囍聚精緻鍋物」距離捷運國父紀念館站1號出口步行約3分鐘，交通相當便利。主打活體海鮮，並且船隊以友善海洋的船釣方式取得漁獲。來之前我有研究了一下，對於囍聚滿到看不到飯的爆卵海膽飯超級有興趣! 那麼期待已久的歡「囍聚」會，就跟著我們一起開箱給各位吧!

餐廳外散發出高貴、有質感的氛圍(跟我一樣，ㄎㄎ)，進店後不是超華麗的誇張裝潢，走的是更典雅的路線，氣質一整個爆棚! 我們預定的是包廂，預定包廂低消1萬元，需要預付訂金2000元，服務費另計一成(訂一個包廂預付2000元，訂兩個包廂預付4000元，以此類推)。目前包廂沒有開放線上訂位，如想訂包廂，請致電囍聚訂位專線(02)8773-8335。

在包廂用餐可以享有私人的空間，不過即使不是包廂，囍聚的用餐空間都有用簾子區隔開來，完全不用擔心會被打擾，可以保有隱私的享用美食。座位空間很大，座位間距間隔都讓人感到舒服，是令人感到放鬆的用餐環境。

囍聚湯頭使用蔬菜和老母雞一起燉煮，熬煮出的湯底清甜順口，是涮什麼都會好吃的湯頭。另外附的梅漬番茄、白蘿蔔，入口酸酸甜甜的滋味，令人感到相當開胃!

🍲綜合鮮蝦-雙人🍲

海鮮盤內容物有大明蝦、天使紅蝦、草蝦、白蝦、澎湖鎖管、東石鮮蚵、文蛤、魚片，各式各樣誇張的海鮮們，尤其是蝦子，堆滿跟山一樣! 囍聚貼心的桌邊服務，有殼的幫去殼，就連透抽都幫去軟骨和分切，讓我們根本不用自己動手煮。當然動筷還是得靠自己，這裡沒有餵食服務喔，哈哈哈~

天使紅蝦口感Q彈，肉質綿密，甜味滿點。蝦頭一定不要放過，吸個兩下鮮美無比，只有新鮮的蝦頭才能這樣吃啦! 魚片肉質鮮嫩，口感極佳，超優質。東石鮮蚵又大又肥美的身子，保留最原本的鮮甜風味，入口柔嫩多汁，驚艷了我們的味蕾! 文蛤口感彈牙，鮮美清甜，飽滿又多汁，好juicy啊!

🍲綜合海鮮-雙人🍲

綜合海鮮比起綜合鮮蝦多了鮮活鮑魚，鮑魚口感滑嫩，超級Q彈，咀嚼之間會感受到鮮甜。澎湖鎖管肉質結實，入口Ｑ彈脆口，每一口都是鮮甜與海味交融，美味一極棒!

🍲溫體牛肋眼9oz🍲

想起我上次吃 溫體牛還是在台南品嚐現沖牛肉湯的時候! 囍聚的肋眼沒有過多的油脂，吃起來甜味爆表! 我們常吃牛肉，不論是和牛的爆表油脂，或是美牛的狂暴血味，對於我們來說都相當熟悉。然而囍聚的溫體牛給了我們從未有過的體驗，入口是溫順的甜感，也不會過油，是頂級的存在啊! 加上通常溫體牛都是當天宰殺的，這肋眼超鮮、超棒，懂吃牛的必點!

🍲西班牙伊比利豬9oz🍲

伊比利豬號稱是沒有豬味的豬肉片(大家應該常聽到、吃到吧)，囍聚的伊比利豬肉當然也是一樣。服務員建議我們煮7分熟，這樣的熟度剛剛好，不用沾醬可以爽爽吃! 順帶一提，這鍋湯頭煮出來的肉肉都會帶有蔬菜的清甜感，非常有層次!

🍲刺身🍲

不愧是主打活體海鮮的囍聚! 俗話說，新鮮的海鮮就是王道。囍聚的生魚片吃起來鮮甜沒話說，推薦大家一定要用他們的山葵泥，不是芥末喔! 我個人超愛這種不會過於嗆辣的現磨山葵泥，跟我一樣喜歡的捧油們一起大口給它吃起來!

🍲日式燉豬肉🍲

日式燉豬肉口味鹹淡適中，豬肉燉煮得相當軟嫩，軟嫩到會化開，讓我們一家子驚呼連連，每吃一口都是一個讚嘆! 美味的燉豬肉最適合來一碗白飯，不過我還沒吃到我最期待的爆卵海膽飯，要是現在配了白飯，等等就吃不下了! 等等，再等等!

🍲爆卵海膽飯🍲

超誇張的爆卵海膽飯給了我們大大的視覺震撼! 滿滿的鮭魚卵顆顆滑落，各個晶瑩透亮，都看不到底下的飯了，囍聚鮭魚卵不要錢嗎! 搭配日本空運進口而來的海膽，優啊! 滿滿的海味洗滌了我們的口腔和心靈，鮮甜鹹香的滋味滿足了我們對吃的所有想像，這美味果然是推薦必點的招牌之一啊!

🍲松葉蟹肉海膽飯🍲

承如爆卵海膽飯的放料不手軟，松葉蟹肉海膽飯有半隻松葉蟹的蟹肉! 清甜的松葉蟹肉、鹹香的鮭魚卵、帶有鮮味的海膽，同樣是海味滿點的松葉蟹肉海膽飯，這個搭配怎麼可能不好吃，再來10碗我都可以啃下去! 米飯選用日本越光米，經過咀嚼後飯香融合了所有食材特色，好鮮美! 這味道令我捨不得吞進肚子裡，因為每吃一口就少一口。我問老婆以後吃不到這味道怎麼辦，老婆說再來囍聚用餐就好了啊! 唉呀，人家是一孕傻三年，我一吃智商回到三歲，哈哈!

🍲摩納卡🍲

摩納卡是日本和果子，又稱為最中餅。這道料理以摩納卡為底(也為頂)，放上食材、包料，共有三種口味，也可以選擇全和牛口味。

○綜合刺身○

現流刺身搭配鮭魚卵，摩納卡的 酥脆提升了整個價值感! 我有小小淋一點醬油在刺身上，口味上 更多了些鹹味，口感上更多了些層次感。和刺身、鮭魚卵一起的還有少許米飯，一整個握壽司的概念，令我們愛不釋手!

○松葉蟹肉○

將日本松葉蟹肉和鮭魚卵置於摩納卡中，鮮甜的 松葉蟹肉直接撲滿，除了鮭魚卵外，還有一點魚子醬提味。入口鮮味滿點衝腦門，腦海中只有一個想法，超好吃的啦! 甜、鹹、鮮、脆在嘴中不斷迴盪，豐富的口感和新鮮度，越吃越舒服~

○A5日本和牛○

和牛板腱+日本赤海膽+鮭魚卵= 奢華的享受。和牛嫩滑甜美，油脂噴發，混合著嫩滑鮮甜的海膽，加上鮭魚卵的神助攻，會爆! 輕咬一口就豐富了整個味蕾，這樣的極致享受，老闆，我還要再來一份!

🍲粥🍲

將所有食材精華留存在湯頭中的這鍋湯，最後會有桌邊服務，讓美味的湯頭搖身一變成「粥」。米飯燉煮將湯中精華吸附其中，再放入蛋、蔥花、海苔絲。這粥堪稱無敵，聽說很多人都是衝著這海鮮粥來的，入口那個鮮甜，就是鮮、加鮮、加鮮鮮鮮! 別人一眼萬年，我一口從此往後只鍾情於囍聚!

🍲楊枝甘露/ 紅棗銀耳湯🍲

楊枝甘露裡加了葡萄柚，入口酸酸甜甜的滋味很適合大朋友、小朋友。紅棗銀耳湯可以選冰的或熱的，熱的入口感受到的甜感會比冰的來得強烈一些。銀耳燉煮出膠，口感好似果凍，Q滑順口。這一碗紅棗銀耳湯就像宮鬥劇中常出現的東阿阿膠，感覺就很滋補養身~

囍聚的服務稱得上是餐飲業中的天花板了! 不僅有舒適的桌邊服務，因為當天下大雨，進店時我們一家子落湯雞，服務員很貼心的迅速遞給了我們熱毛巾，才讓我們避免感染風寒。用餐全程沒有自己動手煮過海鮮，茶水或是加湯都是第一時間詢問，讓我們感受到滿滿的服務! 每個細節都有注意到，甚至爆卵海膽飯在放鮭魚卵的時候，服務員還停下詢問是否要拍照或錄影，ㄎㄎ一定要拍好拍滿的啊! 囍聚活體海鮮神、肉品無敵，以高規格的餐點及服務對待客人，是我們一家五口一致贊同的。無論是家庭聚餐、約會或是商務，來囍聚用餐，做東的人一定會有滿滿的面子和感動。今天這頓我們很樂在其中，「囍聚精緻鍋物」推薦給大家~

囍聚精緻鍋物

地址: 台北市大安區光復南路72巷7弄17號

電話: (02)8773-8335

營業時間: 週一-週日12:00-15:00，17:30-23:00

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