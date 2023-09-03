宜蘭美食》老街上的文青風古早味【小華村手作粿店】超夯黑糖糕、手工麻糬、草仔粿｜冬山人氣伴手禮

自從島內移民到宜蘭，跟著地方媽媽準沒錯!! 四處搜尋美食景點的我們這次終於來朝聖頗有名氣的 「小華村」 位於冬山鄉熱鬧的老街上，聽說這裡假日是大排長龍，好加在今天是趁著平日空檔來，在一排傳統舊式的老房屋裡，它這個小小的店面根本不明顯，要不是門口的大旗子寫著 『麻糬』 還讓我們東張西望半天呢

其實我們剛剛才在隔壁的 【阿桶嬤糬】 (點我看介紹) 買完， 既然來一趟老街當然把美食一網打盡， 走幾步路就到的 「小華村」 ，能不順便嗎??

小巧溫馨的店面有著濃濃的日式風情，

淺木質色系的門面裝潢帶一點文青，

可愛的小店加上主打 純米製作 的天然手工傳統美味， 果然是能夠吸引大家的目光

小華村純米手作粿店｜店家資訊

■ 地址 : 宜蘭縣冬山鄉東山路209號

■ 電話 : 0989 836 377

■ 營業時間 : 11:00-17:30 (週一休)

■ FB臉書 小華村

陸陸續續一直有人來外帶購買，窗口也有排隊等候的人，等我買完其實還拍不到空景，平日的生意也這麼好呀!! 不過好險不是假日來聽說很恐怖

小華村純米手作粿店｜小故事

門口的顯眼招牌用紅色春聯紙寫著

純《手工麻糬》《米黑糖糕》

《米蘿蔔糕》

「小華村」 目前是由宜蘭在地老店 「廣興做粿」 的第二代經營，原本老店就是販賣 草阿粿、蘿蔔糕、麻糬、紅龜粿、米苔目…這些傳統小吃，而第二代秉持無添加的理念，每天新鮮製做，將傳統美食發展出另一種經營風格，讓年輕一代都愛上，這裡也曾經有媒體報導和知名人士慕名前來品嘗

▼「小華村」 的門口擺了一輛復古的阿公腳踏車，來這裡就認上面的大紅旗幟就對了，因為招牌真的蠻不顯眼

小華村純米手作粿店｜賣什麼?

「小華村」 僅有外帶沒有內用，服務窗口邊就有木製MENU，直接點就可以了，品項和價目都清清楚楚標示，大致上有這些

■ 有餡麻糬 (紅豆/芋頭/花生/芝麻) $25

■ 草仔粿 (甜花豆/菜脯米) $25

■ 紅麴粿 (甜花豆/菜脯米) $25

■ 純米黑糖糕 $25

■ 蘿蔔糕 (台式/白玉)

■ 週六限定 九層炊 $35

■ 冬山冷泡茶(紅茶/綠茶) $40

其實品項不少耶， 當然不可能全部通通點一輪， 這次先買了我喜歡吃的 草仔粿、紅麴粿、黑糖糕 它的包裝實在可愛，受到外觀吸引的我完全不猶豫

▼手作的食品用很有質感的木盒盛裝，一點也不馬虎，木盒上頭還有名人的簽名呢

雖然是賣傳統美食但是店面乾乾淨淨，服務人員相當親切，不明瞭的地方都會耐心熱心的說明，對於保存期限和食用方式也會一一解釋，當點完餐後門市妹妹親手將紙袋交遞給我，真的倍感溫馨! 即使大家在悶熱的下午排隊，他們還是對每一位客人都保持如此有禮，溫柔細緻的語氣讓人覺得舒服，我想我不僅吃到了在地傳承的美食，還有一股濃濃的人情味竄流在心裡

★ 冬山老街附近美食

★ 《冬山美食》在地古早味【阿桶嬤糬】純米製作傳統點心｜大推手工麻糬，紅茶米蕨餅QQ又香香

這是今天外帶的品項, 都是明星商品

草仔粿、紅麴粿、黑糖糕

回家後趕緊來開箱，趁新鮮吃掉它

草仔粿、紅麴粿 都是甜花豆沙的餡料，但是用不同的材料當作外皮，我超級喜歡草仔粿本身的草味，淡淡香香的，軟軟QQ的外皮裹著豆沙的確是很不錯的口感，其實我本來以為是紅豆沙，結果買回來才發現不是，花豆沙的甜度沒有想像中的甜味，屬於比較清淡的口味，感覺上內餡我沒有很驚豔，如果不嗜紅豆沙那種甜味的人應該會喜歡

這個包裝上的LOGO 設計得很討喜，是一般大眾喜歡的風格，而且這一個的大小對於成人或小孩來說還蠻剛好，不會過於大份吃不完，甚至於有種吃完不會太飽還意猶未盡的感覺

菜脯米口味的 草仔粿 我覺得表現也很棒，香香鹹鹹一口接一口，就愛菜脯在嘴裡咀嚼後散發出來的香氣

黑糖糕 是採用純米製做，淡淡的黑糖香味搭配上芝麻，香綿好吃又不膩，雖然跟一般使用麵粉的方式不一樣，我覺得口感上屬於較為扎實Q彈，可能吃習慣用麵粉製成的黑糖糕，會覺得有些差異，但是小華村不使用其他化學添加物，所以非常天然健康

小華村純米手作粿店｜隨筆

這次因為先買了 【阿桶嬤糬】 已經沒有肚子再吃麻糬，而且米製品都是當天現做，最好是當天食用完畢新鮮度和口感會最好，所以改天會再來買麻糬的。非常推薦大家到宜蘭的冬山鄉旅遊，可以來這兩間買麻糬，不但自己吃得開心也蠻適合當伴手禮唷

★本文自費純分享非商業廣告性質，每個人口感與喜好不同，僅提供實際體驗讓您做參考!! 價格及營業時間皆以官方公告為主

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