西門美食-聖比德 西門店，香草鐵觀音牛軋餅/黑糖焙茶牛軋餅/花妞牛軋糖，西門伴手禮，近西門捷運站

台北西門町商圈是國內、外觀光客最愛造訪的旅遊景點

西門町集結了各種美食餐廳、影音娛樂、百貨商場、人文古蹟等景點

讓你能在西門商圈吃、喝、玩、樂一整天，回程還能買些台灣必買伴手禮!

在眾多西門伴手禮中，我發現了紅到日本、韓國的伴手禮店專賣店-聖比德

聖比德嚴選優質食材、精心研發製作，研發出各種創新美味兼具的幸福甜點

獨特風味、香濃不膩的糕餅甜點，讓聖比德成為西門站美食、西門伴手禮推薦!

跟著我來到西門捷運站，步行3分鐘路程，即可發現隱身於巷弄之間的聖比德

聖比德 西門店擁有乾淨明亮的店面，能提供你舒適的購物空間

戶外還有提供禮盒販賣機，讓你購買禮盒不受時間限制

隨時隨地都能買到聖比德伴手禮禮盒，最適合四處走行程的旅客購買!

聖比德室內空間呈現深長型，依照空間大小而規劃出販售區和內用區

玻璃櫥窗裡面擺放著豐富多樣化的年節禮盒、年節伴手禮!

聖比德主要販售著牛軋糖、牛軋餅、起司條多種口味的禮盒

現場有提供試吃品和水，你能一一嘗試各種口味，吃到喜歡的產品再購買!

工作人員會依照客人的年齡層，來推薦合適的伴手禮禮盒喔!

牛 軋糖是長輩們的最愛，軟硬適中的牛軋糖吃起來香濃綿密不黏牙

牛 軋餅深受年輕人喜愛，黑糖餅乾內夾著牛軋內餡，口感味道更加豐富

起司條老少咸宜人人愛，綿密細緻的起司條，滋味香濃不甜膩!

現場有提供各種禮盒的優惠活動，以及中、英、日、漢文介紹

讓國內、外觀光客也能在聖比德輕鬆採買各式各樣的伴手禮、禮盒

目前購買牛軋糖、牛軋餅三盒特價699元，購買六盒特價只要1300元

買越多、越划算，能買起來當作年節伴手禮禮盒，甚至是下午茶的點心喔!

這回帶了孩子們最愛吃的花妞牛軋糖、黑糖焙茶牛軋餅、香草鐵觀音牛軋餅

禮盒包裝設計簡單大方有質感，獨立包裝的 牛軋糖、牛軋餅 方便食用不沾手

很適合帶去公司當解饞點心，甚至讓孩子帶去學校分享給同學和朋友喔!

花妞牛軋糖是聖比德的人氣商品，曾榮獲2014年幸福點心第一名!

有別於市面上的牛軋糖，花妞牛軋糖加入福源花生醬、花生、爆米花、芝麻

豐富的堅果配料能為牛軋糖增添口感，溫潤奶味中散發著濃郁的花生香氣

讓花妞牛軋糖越嚼越香、越吃越涮嘴，喜歡花生的你絕不能錯過花妞牛軋糖

聖比德不只牛軋糖好吃，還有從台灣紅到日本、韓國的牛軋餅喔!

味道豐富多樣化、口感酥脆不黏牙的牛軋餅能為你帶來不一樣的午茶點心

黑糖焙茶牛軋餅是在黑糖餅乾裡加入了日式焙茶牛軋內餡

香酥脆口的黑糖餅乾配上軟硬適中焙茶牛軋，吃起來酥脆軟綿不黏牙

入口散發著黑糖的清甜、溫醇的茶香，讓黑糖焙茶牛軋餅濃醇不膩很順口

這款黑糖焙茶牛軋餅很適合搭配著咖啡、茶飲，是茶飲點心推薦首選!

香草鐵觀音牛軋餅在夾餡中加入了鐵觀音茶粉，讓牛軋餅散發濃郁茶香

酥脆綿密的香草鐵觀音牛軋餅，吃起來有濃醇厚實的茶香

香氣中帶點鐵觀音特有的回甘清甜，濃而不膩、清新回甘的香醇滋味

香草鐵觀音牛軋餅能讓你嚐到最與眾不同、香濃味美的牛軋餅!

最後為聖比德 西門店做個小小的總結和評語

聖比德的店面位置雖然隱密些，不過交通便捷好抵達、招牌明顯好尋找

門市有提供詳細的商品介紹和24H販賣機，讓你輕鬆購得各種伴手禮、禮盒

如果不方便親臨門市，也能選擇網路訂購配送，讓你隨時享用著美味點心

最重要的是 聖比德牛軋糖、牛軋餅味道香濃滋味不膩口，老少咸宜好美味

讓聖比德 西門店成為日、韓觀光客來台灣必買伴手禮、西門伴手禮推薦!

聖比德 西門店

地址-台北市萬華區成都路27巷25號1樓

電話-02-2314-3558

營業時間-11:00-19:00

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官網-聖比德

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